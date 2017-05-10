День Победы здоровых и больных стран: к будущему Украины

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Семьдесят два года прошло, а накал страстей вокруг 9 Мая идет по нарастающей. События прошлого обрели усиленную актуальность, когда побежденная СССР и союзниками идеология нацизма снова обрела (в некоторых государствах) политическую силу.
Все началось, как мы помним, под лозунгами "исторической справедливости" — с попыток Прибалтики и Украины привести к тождеству между нацистским режимом и сталинским. Затем послышались требования о компенсации за "оккупацию". Потом пришла чума — преследование героев войны и молодых антифашистов. И как апофеоз — на Украине к власти пришли люди, официально провозгласившие Бандеру и Шухевича героями, а преступников ОУН-УПА такими героями, что их запрещено критиковать решением Верховной рады.
Именно по причине возрастающей актуальности коричневой чумы в современной политике следует пристально приглядеться к тому, как люди относятся сегодня в разных странах ко Дню Победы. Мы видим на примере событий последних лет на Украине и в Прибалтике, что снисходительное отношение к глорификации нацистских варваров ведет к возрождению нацистских политических и поведенческих основ.
В Киеве "Бессмертный полк" шел сквозь строй юнцов в форме украинской армии с украинскими флагами. А когда проходили мимо офиса ОУН, из окон полетели яйца, картошка, дымовые шашки, палки и шарики с краской. В то же время "бандеровский" красно-черный флаг развернули возле Вечного огня на Аллее Славы. Там наследники коллаборационистов развязали драку. В ходе Дня Победы было задержано более пятидесяти человек. Серьезные столкновения и беспорядки были зарегистрированы в Днепропетровске и других городах. Даже известная двойными стандартами Amnesty International обратилась к властям Украины с требованием освободить инакомыслящих. Это вызвало предсказуемо желчную реакцию в Киеве.
Тем не менее 9 мая на киевскую Аллею Славы пришло много тысяч людей, а на выставку УПА (запрещенная в России организация), специально организованную в этот день, пришло всего несколько человек, о чем сообщают украинские блогеры. Всем репрессиям вопреки, нынешний День Победы праздновали на Украине особенно широко.
Таким образом, мы можем говорить о том, что болен не украинский народ, а украинское государство.
И, кстати, отношение ко Дню Победы прекрасно отличает больные государства от здоровых.
Как известно, советская символика (а значит, и символика Победы) запрещена в ударно вымирающей Прибалтике. Интересно, что в Литве на манифестациях можно было различить немало российских флагов вместо запрещенных знамен Красной армии. В Риге несколько десятков неонацистов пытались устроить провокацию против участников шествия "Бессмертного полка", но полиция проявила расторопность.
Для сравнения.
В разных городах США праздновали День Победы и беспрепятственно проводили шествия "Бессмертного полка". Никто не мешал выходить на улицы с советской и красноармейской символикой. В этом контексте странный жест представителей посольства США в Таллине наводит на грустные размышления. Кстати, что скажет об этом зять президента Трампа и его советник — Джаред Кушнер? Его бабушка и дед как раз воевали в отрядах партизан именно в тех районах Белоруссии, где действовали бандеровские и эстонские каратели.
Акции "Бессмертного полка" успешно прошли в Англии и Франции. Они не стали в должной мере государственным мероприятием и не были поддержаны парламентариями, но сам факт повышения интереса ко Дню Победы отмечался повсеместно.
В этом году отличился Израиль. В минувшую пятницу прошел многотысячный марш с советской патриотической символикой и флагами Израиля. Это был выходной день, поэтому его использовали для массовой манифестации. Но и 9 мая в Иерусалиме в акции "Бессмертного полка" участвовали тысячи, а также — в других городах Израиля. Премьер-министр Нетаньяху принял делегацию ветеранов и пригласил на встречу начальника Генштаба Израиля Айзенкрота и его коллегу из США Данфорда. Это было впечатляюще серьезное чествование героев войны.
Интересно, что в Израиле и некоторых крупных еврейских общинах мира в этом будут празднования Дня Победы и через две недели — 26 ияра, по библейскому календарю. Это было принято по инициативе вице-президента Российского еврейского конгресса Германа Захарьяева. Поскольку лунный календарь "плавает" по отношению к солнечному, то он обычно не совпадает с 9 мая, зато точно совпадает с 9 мая 1945 года. В надежде пронести память на веки веков.
Особо бережное отношение к памяти о Победе в Израиле понятно. Ее укрепляет и тот факт, что главным противником создания еврейского государства был муфтий Иерусалима Хадж Амин Хуссейни — из худших коллаборационистов с Гитлером. Хотелось бы увидеть вслед за этим более активную роль Израиля и еврейской диаспоры в общем деле блокирования пути неонацистским реваншистам в разных странах мира.
Впрочем, это касается всех.