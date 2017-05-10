День Победы здоровых и больных стран: к будущему Украины

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Семьдесят два года прошло, а накал страстей вокруг 9 Мая идет по нарастающей. События прошлого обрели усиленную актуальность, когда побежденная СССР и союзниками идеология нацизма снова обрела (в некоторых государствах) политическую силу.

Все началось, как мы помним, под лозунгами "исторической справедливости" — с попыток Прибалтики и Украины привести к тождеству между нацистским режимом и сталинским. Затем послышались требования о компенсации за "оккупацию". Потом пришла чума — преследование героев войны и молодых антифашистов. И как апофеоз — на Украине к власти пришли люди, официально провозгласившие Бандеру и Шухевича героями, а преступников ОУН-УПА такими героями, что их запрещено критиковать решением Верховной рады.

Воцарение нацистской идеологи на официальном уровне в Киеве имело, как мы помним, кровавые последствия. Можно сколь угодно критически относиться к различным аспектам власти в ДНР и ЛНР, но ополченцы никогда не обстреливали из артиллерии мирные жилые кварталы украинских городов, а вот сами они подвергаются по сей день бесчеловечным атакам.

Именно по причине возрастающей актуальности коричневой чумы в современной политике следует пристально приглядеться к тому, как люди относятся сегодня в разных странах ко Дню Победы. Мы видим на примере событий последних лет на Украине и в Прибалтике, что снисходительное отношение к глорификации нацистских варваров ведет к возрождению нацистских политических и поведенческих основ.

Неудивительно, что самые дикие проявления враждебности к этому дню были зафиксированы на Украине. Тоталитарные методы подавления были пущены в ход в полной мере. Георгиевские ленточки и советская символика насильственно отбирались у вышедших на празднество.

В Киеве "Бессмертный полк" шел сквозь строй юнцов в форме украинской армии с украинскими флагами. А когда проходили мимо офиса ОУН, из окон полетели яйца, картошка, дымовые шашки, палки и шарики с краской. В то же время "бандеровский" красно-черный флаг развернули возле Вечного огня на Аллее Славы. Там наследники коллаборационистов развязали драку. В ходе Дня Победы было задержано более пятидесяти человек. Серьезные столкновения и беспорядки были зарегистрированы в Днепропетровске и других городах. Даже известная двойными стандартами Amnesty International обратилась к властям Украины с требованием освободить инакомыслящих. Это вызвало предсказуемо желчную реакцию в Киеве.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Полиция в Харькове разнимала дерущихся на акции "Бессмертный полк"

Тем не менее 9 мая на киевскую Аллею Славы пришло много тысяч людей, а на выставку УПА (запрещенная в России организация), специально организованную в этот день, пришло всего несколько человек, о чем сообщают украинские блогеры. Всем репрессиям вопреки, нынешний День Победы праздновали на Украине особенно широко.

Таким образом, мы можем говорить о том, что болен не украинский народ, а украинское государство.

И, кстати, отношение ко Дню Победы прекрасно отличает больные государства от здоровых.

Как известно, советская символика (а значит, и символика Победы) запрещена в ударно вымирающей Прибалтике. Интересно, что в Литве на манифестациях можно было различить немало российских флагов вместо запрещенных знамен Красной армии. В Риге несколько десятков неонацистов пытались устроить провокацию против участников шествия "Бессмертного полка", но полиция проявила расторопность.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Радикалы бросали яйца и дымовые шашки в колонну "Бессмертного полка" в Киеве

Особенно возмутительной была глумливая церемония 8 мая на территории Мемориала Маарьяме в Таллине. Вместе с представителями эстонских властей военный атташе посольства США и два сотрудника американского посольства отдали честь частям СС гитлеровской армии, например 20-й эстонской гренадерской дивизии (20.Waffen-Grenadier-Division der SS) и эстонскому 36-му полицейскому батальону, члены которого осуществляли в 1942 году в Белоруссии акции по уничтожению еврейского населения.



Для сравнения.

В разных городах США праздновали День Победы и беспрепятственно проводили шествия "Бессмертного полка". Никто не мешал выходить на улицы с советской и красноармейской символикой. В этом контексте странный жест представителей посольства США в Таллине наводит на грустные размышления. Кстати, что скажет об этом зять президента Трампа и его советник — Джаред Кушнер? Его бабушка и дед как раз воевали в отрядах партизан именно в тех районах Белоруссии, где действовали бандеровские и эстонские каратели.

Акции "Бессмертного полка" успешно прошли в Англии и Франции. Они не стали в должной мере государственным мероприятием и не были поддержаны парламентариями, но сам факт повышения интереса ко Дню Победы отмечался повсеместно.

В этом году отличился Израиль. В минувшую пятницу прошел многотысячный марш с советской патриотической символикой и флагами Израиля. Это был выходной день, поэтому его использовали для массовой манифестации. Но и 9 мая в Иерусалиме в акции "Бессмертного полка" участвовали тысячи, а также — в других городах Израиля. Премьер-министр Нетаньяху принял делегацию ветеранов и пригласил на встречу начальника Генштаба Израиля Айзенкрота и его коллегу из США Данфорда. Это было впечатляюще серьезное чествование героев войны.

Интересно, что в Израиле и некоторых крупных еврейских общинах мира в этом будут празднования Дня Победы и через две недели — 26 ияра, по библейскому календарю. Это было принято по инициативе вице-президента Российского еврейского конгресса Германа Захарьяева. Поскольку лунный календарь "плавает" по отношению к солнечному, то он обычно не совпадает с 9 мая, зато точно совпадает с 9 мая 1945 года. В надежде пронести память на веки веков.

Особо бережное отношение к памяти о Победе в Израиле понятно. Ее укрепляет и тот факт, что главным противником создания еврейского государства был муфтий Иерусалима Хадж Амин Хуссейни — из худших коллаборационистов с Гитлером. Хотелось бы увидеть вслед за этим более активную роль Израиля и еврейской диаспоры в общем деле блокирования пути неонацистским реваншистам в разных странах мира.

Впрочем, это касается всех.