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Клинтон опять рвется к президентскому креслу. Для этого ей нужна Россия

12:3410.05.2017
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© AFP 2017 / Angela WeissАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. 6 апреля 2017 годаАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. 6 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Angela Weiss

Игорь Пшеничников, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), для РИА Новости

Мало кто в американском политическом истеблишменте прошел мимо опубликованной на днях в газете Politico статьи, сообщающей, что бывший кандидат в президенты США, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон "уже на следующей неделе" объявит о создании новой политической группы, которая будет "финансировать организации, противодействующие политике президента США Дональда Трампа".

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. 27 октября 2016 года
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
Клинтон. "Мстители". Сага. Хиллари собирает команду "сопротивления" Трампу

Из статьи в Politico, которая ссылается на близкие к Клинтон круги, читатель узнает, что "последние недели бывший госсекретарь проводит в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чаппакуа (штат Нью-Йорк), встречаясь с жертвователями, а также с группами, в которые потенциально можно вложить деньги для реализации этих целей, и привлекая отдельных лиц для руководства этими группами".

Свою организацию Клинтон намерена назвать "Вместе вперед" (Onward Together), что, как пишет Politico, "созвучно с девизом ее предвыборной кампании "Вместе сильнее" (Stronger Together)". Клинтон также начала формировать руководящий орган своей новой организации, в которую войдут многие ее "соратники" по предыдущей избирательной кампании и работе в Госдепартаменте.

© REUTERS / Brendan McDermidАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. 2 мая 2017 года
© REUTERS / Brendan McDermid
Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. 2 мая 2017 года

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Зачем бывшему госсекретарю и дважды экс-кандидату в президенты понадобилась специальная организация, чтобы "мочить" Трампа?
Зачем Хиллари Клинтон собирать деньги, да еще и публично об этом извещать? Если деньги реально нужны, разве об их поисках трубят на улице? И разве ранее избирательную кампанию Клинтон никто не финансировал? Ее финансировал американский истеблишмент — хотя бы тем, что все ведущие американские СМИ были на стороне Клинтон, предсказывали ее победу и вдалбливали в сознание избирателей то, что Хиллари — единственный правильный выбор для Америки.

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. 2 мая 2017 года
© REUTERS / Brendan McDermid
Байки из склепа: кто виноват в проигрыше Хиллари Клинтон

А люди, которые войдут в новую организацию, новички в окружении Клинтон? Отнюдь. "Жертвователей" и деньги от них обеспечит финансовый директор минувшей предвыборной кампании Деннис Ченг. Бывшая заместитель Клинтон в Госдепе Джудит Макхейл и бывший председатель Демократической партии США Говард Дин будут формировать группы противодействия Трампу. В руководстве организации будет давний союзник Клинтон — Миньон Мур.

Одним словом

На самом деле нет никакого процесса создания новой организации. Это просто обновление фасада прежней команды Клинтон, ее ребрендинг. Чтобы ни у кого не было сомнения, что это та же Клинтон, название новой команды перекликается с названием старой. Всё как в учебнике по PR.
А что в таком случае значит "противодействовать" политике Трампа? Это означает реальную борьбу за смещение Трампа. Поиск зацепок, чтобы устроить ему импичмент. А зачем импичмент — чтобы просто отомстить оппоненту за свой позорный проигрыш?

Хиллари Клинтон, архивное фото
© РИА Новости . Никита Шохов
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Главное в другом. Клинтон не отказалась от затеи занять Белый дом. До следующих выборов в 2020 году ждать слишком долго, и Клинтон торопится. Как ключевую в статье в Politico следует рассматривать самую первую фразу: "Через шесть месяцев после проигрыша на президентских выборах Хиллари Клинтон готова снова ворваться в политику".

Одни и те же приемы

В феврале этого года журнал Politico ("братское" издание упомянутой выше газеты) опубликовал статью, в которой прямо говорилось, что "Хиллари Клинтон опять будет бороться за пост президента".

Хиллари Клинтон, архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Следовательно, вывод первый: издательский дом Politico, чьи интернет-продукты в виде газеты и журнала имеют 26 миллионов уникальных посетителей в месяц, напрямую задействован в "информационном сопровождении" Клинтон. Вывод второй: цель информационной кампании, которую ведет команда бывшего госсекретаря, заключается в том, чтобы утвердить в сознании американской общественности мысль, что Хиллари Клинтон снова будет баллотироваться на пост президента.

Автор февральской статьи в Politico Мэтт Лэйтимер предупреждал, что якобы не имеет никакой инсайдерской информации и каких-либо прямых заявлений Клинтон на этот счет. Прием понятен: надо подготовить публику, но если что-то сорвется, виноват будет журналист. И автор статьи приводит весьма яркие "косвенные свидетельства" ее намерения снова бороться за президентский пост. Он, в частности, сообщил, что Клинтон намерена баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка, чтобы "сохранить на плаву идею о том, что политическая судьба Хиллари Клинтон отнюдь не завершилась".

Хиллари Клинтон после выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016 года
© AFP 2017 / Jewel Samad
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Клинтон постоянно отмечается на своей страничке в Twitter, где с завидной регулярностью клеймит позором Трампа и Республиканскую партию. Очередной подобный пост от нее был, например, 4 мая. Но еще в феврале Мэтт Лэйтимер отметил, что обычно проигравшие предвыборную гонку не вмешиваются в деятельность действующего президента, а Клинтон ведет себя так, будто все еще участвует в предвыборной кампании.

Politico устами Лэйтимера привел еще много "свидетельств", ознакомившись с которыми, читатель должен прийти к выводу, что "бабушка" снова решила повторить попытку. Кстати, она вполне в силах и здравом уме. В 2020-м ей исполнится 73 года — и она будет на год младше своего соперника Трампа, который будет баллотироваться на второй срок.

© AP Photo / Matt RourkeГлава избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста. 27 сентября 2016 года
© AP Photo / Matt Rourke
Глава избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста. 27 сентября 2016 года
Джеймс Коми. Архивное фото
© REUTERS / Joshua Roberts
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И как апофеоз звучат финальные слова Лэйтимера: "Да, если ничего страшного не произойдет, Клинтон будет участвовать в выборах президента. И я смело скажу больше: Клинтон имеет отличный шанс быть выдвинутой кандидатом в президенты от Демократической партии". После первой статьи в Politico в американском сегменте интернета следом появилась целая серия публикаций в изданиях пониже рангом о том, что Хиллари Клинтон не собирается складывать оружие.

Не дать повода ищущим повода

В Демократической партии немало тех, кто против выдвижения Клинтон в кандидаты. Но она, видимо, не отступится. Хиллари Клинтон не остановят даже такие заявления после ее проигрыша на выборах, какие публикуют в The Washington Post ее противники: "Лишь одно подобное поражение было бы достаточным для большинства политиков (чтобы сойти с политической сцены. — Прим. авт.). Следующее поражение будет похоже уже на греческую трагедию".

Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sancya
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Но Клинтон думает не об этом. Ее "группа по борьбе против Трампа", скорее всего, будет искать поводы для его смещения с поста президента и одновременно нагнетать антитрамповскую истерию в прессе — точно так, как Клинтон в прессе продвигает сама себя.

Как уже не раз сказано, основой для импичмента Трампа может стать скандал о его "связях с Москвой". Поэтому следует ожидать новых всплесков антироссийско-антитрамповской истерии. И новых поводов обвинить Трампа — в чем угодно. Пока Трампу удавалось без труда купировать эти атаки, если учесть, что никаких реальных обвинений ему до сих предъявить никто не может. Могли бы — мы бы уже были свидетелями импичмента. Пока только расследование в конгрессе "русского следа" с мутными комментариями в прессе и голословная болтовня то одного, то другого представителя спецслужб США или конгрессменов.

Плохо только, что неутомимое старание Клинтон занять Белый дом будет сопровождаться нагнетанием отвратительной атмосферы в американо-российских отношениях, что не будет содействовать возможным попыткам Трампа их улучшить. Но для Клинтон в этом плане чем хуже, тем ей лучше. Бывший госсекретарь действительно одержима…

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