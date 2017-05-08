Максим Соколов, для РИА Новости
По окончании голосования 7 мая, принесшего ему победу (окончательный итог — 66,06% против 33,94% у Марин Ле Пен), Эмманюэль Макрон произнес у стен Луврского замка французских королей победную речь.
Явившись к своим ликующим приверженцам под звуки "Оды к радости", Макрон обратился к толпе: "Спасибо друзья! Вы победили! Франция победила! Сегодня здесь собрался народ Франции". Завершил он свою речь словами: "Мы не склонимся перед страхом, ложью и упадочничеством, да здравствует Франция, да здравствует Республика!" (ирония и насмешка, впрочем, тоже не должны быть терпимы). Затем на эстраду поднялись родственники и свйственники Макрона, а оркестр заиграл "Марсельезу".
Ликование Макрона вполне понятно. 25 октября 1917 г., получив известие о том, что Зимний взят, В. И. Ленин описал соратникам свое состояние по-немецки — "Es schwindelt", т. е. "голова кружится". В общем-то было от чего. Перед тем, кто еще восемь месяцев назад был безвестным эмигрантом в Цюрихе, ныне лежала тысячелетняя держава. Так что Макрон был не совсем прав, объявив: "То, что мы сделали за несколько месяцев, беспрецедентно и не имеет аналогов". Владимир Ильич и поболее сделал.
Конечно, Франция 2017 г. — не Россия 1917 г., власть во Франции хотя и была сильно поколеблена крахом двух системообразующих партий, но, конечно, не валялась на земле, как в России 100 лет назад, да и Макрон — не совсем Ленин.
Однако задачи властной консолидации, стоящие перед ним, тоже непростые, и здесь, конечно, интересно, продолжит он по инерции и после победы произносить предвыборные речи (рядом с Лувром имело место именно это) или же разовьет кипучую деятельность по превращению пока что символической победы в реальную.
Ибо 33,96% — это и мало, и много. В смысле конкретных нынешних выборов это, конечно, мало. Не только до победы здесь целых 17%, т. е. нехватка очень большая, но даже и для системного второго места, когда от №2 и его партии отмахнуться уже невозможно, а надо как-то сожительствовать, Марин Ле Пен отделяет 10-15%, что тоже есть сильная нехватка.
Тем более, что впечатляющий рост числа голосов за НФ в сравнение с предыдущими президентскими выборами объясняется — кроме общего разочарования в глобализме и усиления националистических настроений по всей Европу — еще и провальным правлением уходящего президента Олланда. Придя к власти в 2012 г. с 51,64% голосов, он заканчивает свою инвеституру с 4% рейтингом (небывалый во Франции результат) и правящей Соцпартией, превратившейся непонятно во что.
Или уж курс президента Макрона будет совсем неслыханный — "Новая страница в истории Франции", как было обещано им, — но эту новую страницу надо сперва прочитать, пусть даже в первоначальном наброске, чтобы делать какие-то прогнозы.
Пока же понятно только то, что "Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной!". Возвышенно, но не очень конкретно.