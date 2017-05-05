США
5.055 мая17:45МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Байки из склепа: кто виноват в проигрыше Хиллари Клинтон

17:1505.05.2017
(обновлено: 17:28 05.05.2017)
12470
© REUTERS / Brendan McDermidАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. 2 мая 2017 годаАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. 2 мая 2017 года
© REUTERS / Brendan McDermid

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости.

Хиллари Клинтон вышла в свет. Она назвала причины своего поражения на президентских выборах. Кроме того, как пишет газета Politico, Клинтон намерена создать группу по "противодействию Трампу", которая станет финансировать организации, противодействующие политике президента. Клинтон уже встречалась с потенциальными донорами и инвесторами.

У Коми проснулась совесть

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон на третьих теледебатах. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul J. Richards
Трамп обвинил Клинтон и ее сторонников в "связях" с Россией
Хиллари Клинтон собирается снова стать "активным гражданином" и членом "Сопротивления" Дональду Трампу. Который, как оказалось, украл у нее победу. Выступая на благотворительном мероприятии, Клинтон объяснила присутствующим, что в ее поражении на президентских выборах виноваты внутренние и внешние враги. Своеобразная ось зла, состоящая из директора ФБР Джеймса Коми и русских хакеров, связанных с WikiLeaks. "Моя кампания не была идеальной, таких просто не бывает. Однако я была на пути к победе до тех пор, пока не возникла комбинация письма Джима Коми от 28 октября и российской WikiLeaks. Эта комбинация внесла сумятицу в умы людей, которые раньше твердо намеревались голосовать за меня. Их попросту запугали", — возмущалась Хиллари.

© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГорожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США
Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Депутат объяснил, для чего США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы

Джеймс Коми — директор ФБР, который в ходе этой кампании вел себя крайне непоследовательно. Сначала Бюро стало разбираться с фактом нарушения Хиллари закона о гостайне (в бытность госсекретарем мадам кандидат отправляла секретные письма через незащищенный сервер). В обычной ситуации обвиняемому грозили серьезные последствия вплоть до тюрьмы. Влиятельной Хиллари удалось избежать наказания под предлогом того, что ненадлежащим способом отправленные письма не содержали никакой критической информации. То есть, проводя более понятную аналогию, человек вышел на улицу и стал палить из автомата в разные стороны, его задержали, но потом отпустили по причине того, что он ни в кого не попал.

Директор ФБР Джеймс Коми. Архивное фото
© REUTERS / Joshua Roberts
Это мнение ФБР: Белый дом ответил на слова Коми об угрозе со стороны России

Примерно за две недели до выборов Джеймс Коми (которого то ли совесть заела, то ли злость от бессилия обуяла, то ли симпатия к Трампу накрыла) отправляет в конгресс письмо, где говорит о намерении возобновить расследование. Да, директор сразу же подвергся серьезнейшему давлению и вынужден был отправить новое письмо, в котором утверждалось об отсутствии всяких претензий к Хиллари, однако слово было сказано. По мнению менеджера предвыборного штаба Хиллари Робби Мука, письмо Коми привело к снижению явки демократического электората, а также к уменьшению уровня поддержки Хиллари среди белых образованных избирателей, особенно из пригородов.

© AP Photo / Jose Luis MaganaСторонники избранного президента США Дональда Трампа во время его инаугурации в Вашингтоне. 20 января 2017 года
© AP Photo / Jose Luis Magana
Сторонники избранного президента США Дональда Трампа во время его инаугурации в Вашингтоне. 20 января 2017 года

Кто топил Берни Сандерса

Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
Клинтон высмеяла "твиттер-дипломатию" Трампа
Однако не Коми же заставил Хиллари нарушить правила обращения с секретными документами, а затем скрывать факт этого нарушения. Не Коми заставил ее давить на ФБР и через свою подружку — генпрокурора Лоретту Линч — закрывать следствие. Более того, как верно отметил Дональд Трамп, "реакция директора ФБР Джеймса Коми была лучшим, что могло случиться с Хиллари Клинтон. Он не наказал ее за многие прегрешения". Говорить о том, что ФБР в этой кампании работало на Трампа, тоже не приходится. Да, Трамп оставил Коми в должности, но между ним и Бюро сейчас есть определенные разногласия. Трамп публично критиковал ФБР за то, что Бюро не в состоянии выявить источники утечек как из числа сотрудников администрации, так и из своих собственных рядов (от которых, например, в прессу попала информация о расследовании федералов в отношении возможных связей Трампа с Россией). 

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время предвыборных дебатов. Архивное фото
© AP Photo / John Locher
Трамп ответил на слова Клинтон о "виновных" в ее поражении на выборах
Что же касается русских хакеров, то они, по мнению Хиллари, организовали взлом почтового ящика начальника ее штаба Джона Подесты, в котором было найдено много интересного. Например, о нечестной конкуренции на демократических праймериз, когда партия поддерживала Хиллари против Берни Сандерса. Но опять же, это не русские хакеры заставили демократов сначала выставить на выборы против самого непопулярного кандидата в президенты США за обозримую историю (антирейтинг Трампа был —20%) второго самого непопулярного кандидата (антирейтинг Хиллари составлял —10%). И не просто выставить, а продвигать, топя всех остальных, прежде всего Берни Сандерса — и это при том, что Сандерс, исходя из опросов, выигрывал у Трампа в одну калитку, хотя бы по причине положительного рейтинга. "История о Трампе и России была предлогом, благодаря которому демократы оправдывают свой проигрыш на выборах. Может, причина все-таки в том, что Трамп провел великолепную предвыборную кампанию?" — вопрошает нынешний президент в своем твиттере. Не совсем. Как верно говорили политологи (и намекал даже сам Обама), эти выборы у Трампа мог выиграть любой приличный демократический кандидат. С хорошим рейтингом и приличной репутацией.

© AP Photo / Matt RourkeГлава избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста. 27 сентября 2016 года
© AP Photo / Matt Rourke
Глава избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста. 27 сентября 2016 года

Скучно, бабушки

Скандальная, скучная и неспособная признавать собственные ошибки Хиллари их проиграла, поскольку за нее не проголосовала даже часть "коренного" демократического электората.

Хиллари Клинтон, архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Нечего на Россию пенять: Трамп "чирикнул" Клинтон о причинах ее проигрыша

Хиллари проиграла из-за того, что, согласно социологическим подсчетам, не удалось привести достаточное количество "своих" белых женщин на избирательные участки. Возможно, потому, что они не увидели в скандальной кандидатке родственную душу. В итоге лишь 43% пришедших на выборы белых женщин голосовали за Хиллари, а 53% — за Трампа. Сексиста, погоревшего на скандале с "неприличными высказываниями в адрес женщин". Среди же представительниц слабого пола без высшего образования разрыв в пользу Трампа оказался еще больше — 62% против 34%.

Президент США Дональд Трамп в штате Пенсильвания, США. 29 апреля 2017 года
© REUTERS / Carlo Allegri
Трамп переходит в гибридную контратаку
Клинтон проиграла из-за того, что не могла достучаться до белых работяг в Пенсильвании, Висконсине, Мичигане (в "Ржавом поясе"). "Джим Коми не заставлял Хиллари не проводить предвыборную кампанию в Висконсине после демократического Конвента. Джим Коми не заставлял не вкладывать средства в Мичиган до последней недели кампании", — говорит бывший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод. "Если демократы надеются получить шанс на восстановление их опустошенной партии, ее предполагаемые лидеры — та же Клинтон — должны тратить меньше на времени на отговорки и больше на признание своей вины", — заявил спикер Республиканского национального комитета Чейз Дженнингс.

© AFP 2017 / Jim WatsonДиректор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Jim Watson
Директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. 3 мая 2017

Клинтон снова пора домой?

Наконец, Хиллари проиграла из-за того, что Демократическая партия перестала быть демократической. По данным совместного опроса The Washington Post и ABC, 67% респондентов считают, что Демократическая партия серьезно оторвалась от чаяний электората (о республиканцах так говорят 62%). "Это очень громкий звонок, он должен всех разбудить", — говорит один из лидеров демократов в палате представителей, конгрессмен от Огайо Тим Райан. Однако особенность звонка в том, что скептики — в основном неопределившиеся избиратели (о разрыве говорят лишь 48% демократов), то есть те, кто определяет не имя кандидата от партии на праймериз, а имя победителя общих выборов.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Ассанж назвал Клинтон "ливийским мясником"

Для того чтобы снова получить их поддержку, партии нужны новые, конкурентоспособные кандидаты. Хотя бы такие же, как Трамп. Хиллари же своими жалобами фактически саботирует этот процесс: она дает оправдания традиционалистам — спасительную соломинку, которая может позволить кому-то найти причину поражения не в себе. Поэтому, как написал один из известных американских колумнистов Герш Кунцман: "Хиллари, закрой рот и иди домой".

Комментировать
+
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Anatoly Kizlyuk
Победить на выборах теперь у демократов значит - украсть победу. Зачем де они тогда играют в демократию? Назначали бы сразу президента.
17:30
05.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена