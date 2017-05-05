Байки из склепа: кто виноват в проигрыше Хиллари Клинтон

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости.

Хиллари Клинтон вышла в свет. Она назвала причины своего поражения на президентских выборах. Кроме того, как пишет газета Politico, Клинтон намерена создать группу по "противодействию Трампу", которая станет финансировать организации, противодействующие политике президента. Клинтон уже встречалась с потенциальными донорами и инвесторами.

У Коми проснулась совесть

Хиллари Клинтон собирается снова стать "активным гражданином" и членом "Сопротивления" Дональду Трампу. Который, как оказалось, украл у нее победу. Выступая на благотворительном мероприятии, Клинтон объяснила присутствующим, что в ее поражении на президентских выборах виноваты внутренние и внешние враги. Своеобразная ось зла, состоящая из директора ФБР Джеймса Коми и русских хакеров, связанных с WikiLeaks. "Моя кампания не была идеальной, таких просто не бывает. Однако я была на пути к победе до тех пор, пока не возникла комбинация письма Джима Коми от 28 октября и российской WikiLeaks. Эта комбинация внесла сумятицу в умы людей, которые раньше твердо намеревались голосовать за меня. Их попросту запугали", — возмущалась Хиллари.

Джеймс Коми — директор ФБР, который в ходе этой кампании вел себя крайне непоследовательно. Сначала Бюро стало разбираться с фактом нарушения Хиллари закона о гостайне (в бытность госсекретарем мадам кандидат отправляла секретные письма через незащищенный сервер). В обычной ситуации обвиняемому грозили серьезные последствия вплоть до тюрьмы. Влиятельной Хиллари удалось избежать наказания под предлогом того, что ненадлежащим способом отправленные письма не содержали никакой критической информации. То есть, проводя более понятную аналогию, человек вышел на улицу и стал палить из автомата в разные стороны, его задержали, но потом отпустили по причине того, что он ни в кого не попал.

Примерно за две недели до выборов Джеймс Коми (которого то ли совесть заела, то ли злость от бессилия обуяла, то ли симпатия к Трампу накрыла) отправляет в конгресс письмо, где говорит о намерении возобновить расследование. Да, директор сразу же подвергся серьезнейшему давлению и вынужден был отправить новое письмо, в котором утверждалось об отсутствии всяких претензий к Хиллари, однако слово было сказано. По мнению менеджера предвыборного штаба Хиллари Робби Мука, письмо Коми привело к снижению явки демократического электората, а также к уменьшению уровня поддержки Хиллари среди белых образованных избирателей, особенно из пригородов.

© AP Photo / Jose Luis Magana Сторонники избранного президента США Дональда Трампа во время его инаугурации в Вашингтоне. 20 января 2017 года © AP Photo / Jose Luis Magana Сторонники избранного президента США Дональда Трампа во время его инаугурации в Вашингтоне. 20 января 2017 года

Кто топил Берни Сандерса

Однако не Коми же заставил Хиллари нарушить правила обращения с секретными документами, а затем скрывать факт этого нарушения. Не Коми заставил ее давить на ФБР и через свою подружку — генпрокурора Лоретту Линч — закрывать следствие. Более того, как верно отметил Дональд Трамп, "реакция директора ФБР Джеймса Коми была лучшим, что могло случиться с Хиллари Клинтон. Он не наказал ее за многие прегрешения". Говорить о том, что ФБР в этой кампании работало на Трампа, тоже не приходится. Да, Трамп оставил Коми в должности, но между ним и Бюро сейчас есть определенные разногласия. Трамп публично критиковал ФБР за то, что Бюро не в состоянии выявить источники утечек как из числа сотрудников администрации, так и из своих собственных рядов (от которых, например, в прессу попала информация о расследовании федералов в отношении возможных связей Трампа с Россией).

© AP Photo / Matt Rourke Глава избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста. 27 сентября 2016 года © AP Photo / Matt Rourke Глава избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста. 27 сентября 2016 года

Скучно, бабушки

Что же касается русских хакеров, то они, по мнению Хиллари, организовали взлом почтового ящика начальника ее штаба Джона Подесты, в котором было найдено много интересного. Например, о нечестной конкуренции на демократических праймериз, когда партия поддерживала Хиллари против Берни Сандерса. Но опять же, это не русские хакеры заставили демократов сначала выставить на выборы против самого непопулярного кандидата в президенты США за обозримую историю (антирейтинг Трампа был —20%) второго самого непопулярного кандидата (антирейтинг Хиллари составлял —10%). И не просто выставить, а продвигать, топя всех остальных, прежде всего Берни Сандерса — и это при том, что Сандерс, исходя из опросов, выигрывал у Трампа в одну калитку, хотя бы по причине положительного рейтинга. "История о Трампе и России была предлогом, благодаря которому демократы оправдывают свой проигрыш на выборах. Может, причина все-таки в том, что Трамп провел великолепную предвыборную кампанию?" — вопрошает нынешний президент в своем твиттере. Не совсем. Как верно говорили политологи (и намекал даже сам Обама), эти выборы у Трампа мог выиграть любой приличный демократический кандидат. С хорошим рейтингом и приличной репутацией.

Скандальная, скучная и неспособная признавать собственные ошибки Хиллари их проиграла, поскольку за нее не проголосовала даже часть "коренного" демократического электората.

Хиллари проиграла из-за того, что, согласно социологическим подсчетам, не удалось привести достаточное количество "своих" белых женщин на избирательные участки. Возможно, потому, что они не увидели в скандальной кандидатке родственную душу. В итоге лишь 43% пришедших на выборы белых женщин голосовали за Хиллари, а 53% — за Трампа. Сексиста, погоревшего на скандале с "неприличными высказываниями в адрес женщин". Среди же представительниц слабого пола без высшего образования разрыв в пользу Трампа оказался еще больше — 62% против 34%.

Клинтон снова пора домой?

Клинтон проиграла из-за того, что не могла достучаться до белых работяг в Пенсильвании, Висконсине, Мичигане (в "Ржавом поясе"). "Джим Коми не заставлял Хиллари не проводить предвыборную кампанию в Висконсине после демократического Конвента. Джим Коми не заставлял не вкладывать средства в Мичиган до последней недели кампании", — говорит бывший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод. "Если демократы надеются получить шанс на восстановление их опустошенной партии, ее предполагаемые лидеры — та же Клинтон — должны тратить меньше на времени на отговорки и больше на признание своей вины", — заявил спикер Республиканского национального комитета Чейз Дженнингс.

Наконец, Хиллари проиграла из-за того, что Демократическая партия перестала быть демократической. По данным совместного опроса The Washington Post и ABC, 67% респондентов считают, что Демократическая партия серьезно оторвалась от чаяний электората (о республиканцах так говорят 62%). "Это очень громкий звонок, он должен всех разбудить", — говорит один из лидеров демократов в палате представителей, конгрессмен от Огайо Тим Райан. Однако особенность звонка в том, что скептики — в основном неопределившиеся избиратели (о разрыве говорят лишь 48% демократов), то есть те, кто определяет не имя кандидата от партии на праймериз, а имя победителя общих выборов.

Для того чтобы снова получить их поддержку, партии нужны новые, конкурентоспособные кандидаты. Хотя бы такие же, как Трамп. Хиллари же своими жалобами фактически саботирует этот процесс: она дает оправдания традиционалистам — спасительную соломинку, которая может позволить кому-то найти причину поражения не в себе. Поэтому, как написал один из известных американских колумнистов Герш Кунцман: "Хиллари, закрой рот и иди домой".