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Корейский кризис на языке специалистов: войны нет, диалога — тоже

10:3405.05.2017
(обновлено: 11:54 05.05.2017)
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкПусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Корейской народной армии во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне. Архивное фотоПусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Корейской народной армии во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Многие сегодня сравнивают кризис вокруг Корейского полуострова с Карибским кризисом октября 1962 года, когда мир впервые был поставлен на грань глобальной атомной войны. Тогда американские ядерные ракеты чуть было не полетели в сторону СССР из Турции, а советские ракеты были готовы стартовать с Кубы в сторону Соединенных Штатов.

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Ким Чен Ын приказал войскам быть готовыми "сломать хребет врага"

Разрешение Карибского кризиса стало следствием взаимных уступок и договоренностей, которые были достигнуты в результате переговоров между руководством СССР и США. Это был и обмен письмами между Хрущевым и Кеннеди, и постоянные контакты нашего посла в Вашингтоне Анатолия Добрынина с руководством США. Одним словом, это был диалог с изложением требований, позиций и мнений. Кроме того, диалог между равными по силе оппонентами.

Такая же ситуация сегодня вокруг Корейского полуострова? В корне другая. Сегодня уже другое оружие, другие средства его доставки. Но главное — в клинче сошлись разновеликие оппоненты, которые не находятся в состоянии диалога.

© AP Photo / U.S. Navy/ Spc. 2nd Class Z.A. LandersСамолет приземляется на палубу авианосца "Карл Винсон" ВМФ США в Тихом океане. 3 мая 2017
© AP Photo / U.S. Navy/ Spc. 2nd Class Z.A. Landers
Самолет приземляется на палубу авианосца "Карл Винсон" ВМФ США в Тихом океане. 3 мая 2017

Что мы имеем сегодня

Напомню, что в конце апреля Пхеньян провел третью за минувший месяц попытку запустить баллистическую ракету. Хоть испытания, по информации зарубежных СМИ, окончились неудачей, в ответ президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что никак себя в отношении Северной Кореи сдерживать не будет. То есть США в очередной раз не исключают военного варианта действий против КНДР.

Вид на площадь Ким Ир Сена и Центральную библиотеку Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Сеул продолжает считать КНДР "незаконно оккупированной" территорией

Обострению ситуации способствуют военные маневры Штатов и Южной Кореи. Сначала это были учения Key Resolve с участием 300 тысяч военных РК и 10 000 американских солдат. Параллельно стартовали другие маневры — южнокорейские войска отрабатывали взаимодействие с ударной авианосной группой США во главе с авианосцем "Карл Винсон". В маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика В-1В Lancer. Пхеньян назвал это "безрассудной военной провокацией, которая "толкает ситуацию на Корейском полуострове к грани ядерной войны".

Американский противоракетный комплекс системы THAAD. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Lockheed Martin
Китай потребовал от США прекратить размещение системы ПРО в Южной Корее

К этому надо добавить, что США уже начали развертывание в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD. Ее окончательный монтаж завершится к концу года, но уже сегодня, по словам американцев, она готова к перехвату ракет.

Одновременно Трамп в интервью Bloomberg сказал, что, если "будет уместно" встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, он "это сделал бы".

Как все это понимать?

© AP Photo / Ahn Young-joonСамоходные гаубицы K-9 южнокорейской армии во время учений недалеко от границы с Северной Кореей. 29 апреля 20017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Самоходные гаубицы K-9 южнокорейской армии во время учений недалеко от границы с Северной Кореей. 29 апреля 20017

Ситуация пока под наблюдением, но не под контролем

Рост напряженности вокруг Корейского полуострова находится в центре внимания мировых исследовательских и экспертных центров. Специалисты Российского института стратегических исследований (РИСИ) также держат этот процесс в фокусе своего внимания. Как указано в одном из аналитических документов, который на днях распространил российский мозговой центр, "это внимание объясняется не только стратегическим значением региона с точки зрения интересов России, но также и тем, что взрывоопасность региональной обстановки грозит общей глобальной безопасности".

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer. Архивное фото
© Flickr / US Air Force
"Безрассудная провокация": КНДР назвала маневры США толчком к ядерной войне

Директор РИСИ, экс-глава СВР Михаил Фрадков считает, что "сегодня азиатско-тихоокеанское направление международных отношений является одним из наиболее горячих. И, к сожалению, может так оказаться, что не только в переносном смысле. Здесь сплетается клубок потенциально взрывоопасных проблем, которые решать нужно всем вместе и только политическими средствами".

"Складывающаяся в регионе обстановка, — отмечается в документе РИСИ, — не благоприятствует поиску выверенных и ответственных действий всех участвующих сторон. Нервозность и неопределенность подогреваются разнонаправленными действиями США, балансирующими между силовым и дипломатическим вариантами решения проблем. Размещение системы ПРО в Южной Корее, угрожающая риторика, которая допускает возможность военного вмешательства, перемежается с дипломатическими маневрами нынешней вашингтонской администрации. Возможно, США пытаются использовать тактику кнута и пряника. Вместе с тем активный поиск американцами политического консенсуса в целях сдерживания ядерной программы КНДР оставляет нишу для политических решений".

© AP Photo / KRTЗалповый огонь в честь 85-й годовщины северокорейской армии. 26 апреля 2017
© AP Photo / KRT
Залповый огонь в честь 85-й годовщины северокорейской армии. 26 апреля 2017

Ось США — АСЕАН — Китай

На набережной Тэдонган в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Пхеньян обещает ускорить наращивание ядерных сил для превентивного удара
Администрация Трампа с помощью челночной дипломатии пытается добиться не только прекращения Северной Кореей ядерных испытаний, но и свертывания Пхеньяном своей ядерной программы. В аналитическом документе РИСИ указывается на "логическую связанность и согласованность встреч вице-президента Майка Пенса с руководством Индонезии и секретариата АСЕАН, министра финансов США Стивена Мнучина — с ключевыми правительственными чиновниками Вьетнама и Сингапура". В этом же ряду следует рассматривать телефонные переговоры Трампа с премьер-министрами Таиланда и Сингапура, которые должны закрепить промежуточные результаты дипломатических ходов. 

Кроме того, телефонная беседа Дональда Трампа с президентом Филиппин Родриго Дутерте, отмечают в РИСИ, "демонстрирует поддержку филиппинского лидера со стороны США. Дутерте сделал многое, чтобы в рамках саммита представители стран АСЕАН избежали явных критических выпадов против Китая и особый акцент сделали на оценке ситуации вокруг Северной Кореи".

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Пентагон перевел КНДР в разряд глобальных угроз

В Вашингтоне понимают необходимость вовлечения Китая в решение северокорейской проблемы, поэтому пытаются вести с Китаем диалог при поддержке со стороны стран АСЕАН. В этой связи в документе РИСИ приводится мнение Михаила Фрадкова о том, что "США явно или неявно способствуют выстраиванию некоторой новой роли Китая в разрешении международных конфликтных ситуаций. Китай — это неотъемлемый участник комплексной системы безопасности в АТР. Причем американцы начинают подчеркивать роль Китая как своего стратегического партнера".

В РИСИ полагают, что челночную дипломатию США вокруг Северной Кореи следует в целом рассматривать как выстраивание оси США — АСЕАН — Китай, направленной на решение проблемы на Корейском полуострове.

А что Россия?

В данный момент, несмотря на угрожающую риторику оппонентов, все же больше шансов на то, что мирный выход из сложившейся ситуации будет найден. Во-первых, потому что Северная Корея, как ни грози она Вашингтону, не способна реально противостоять американской силе.

Во-вторых, много прямых и косвенных свидетельств, что и Трамп склоняется к мирному исходу. Между тем, конечно, нельзя сбрасывать со счетов и непредвиденные обстоятельства, которые могут потенциально взорвать ситуацию. 

© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид на гостиницу Рюгён и жилые кварталы Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе
© РИА Новости . Илья Питалев
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Вид на гостиницу Рюгён и жилые кварталы Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Ядерный удар как повод для встречи? Лидеры КНДР и США пошли ва-банк
В аналитическом документе РИСИ отмечается, что "Россия предпринимает политические усилия, препятствующие эскалации напряженности, и сдерживает сваливание событий в катастрофический вариант. Активизация дипломатических контактов России и США на высшем уровне — немаловажный фактор ответственного решения проблемы распространения ядерного оружия в азиатском регионе".

Как подчеркивает директор РИСИ Михаил Фрадков, "в такие кризисные моменты истории активизация личных контактов президентов России и США крайне важна. Российско-американские отношения во многом определяют общий уровень безопасности во всем мире".

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