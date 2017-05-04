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Суд над Януковичем: "процесс века" может обернуться позором для Киева

18:2204.05.2017
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкСудьи на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Архивное фотоСудьи на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Судебный процесс над экс-президентом Украины Виктором Януковичем начался в Киеве в четверг, 4 мая, и через час — завершился. Судьи приняли решение перенести заседание на 18 мая в связи с тем, что в процессе должен участвовать сам подсудимый, то есть Янукович.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Обвинение потребует для Януковича высшей степени наказания за госизмену

Кроме того, адвокаты бывшего главы государства утверждают, что Янукович не был официально извещен о начале процесса над ним и ему не было предъявлено законным образом обвинение. Прокуроры утверждают обратное: мол, не могут они официально уведомить Януковича о начале процесса над ним, поскольку не знают его адреса.

Для Генпрокуратуры процесс над Януковичем — важнейшее политическое, а не правовое действие. Сам генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что это будет "процесс века". И в этом смысле победа гособвинения может стать триумфом в политической карьере Луценко либо, если обвинение сорвется, полным крахом и Генпрокуратуры, и ее руководителя. В непростой ситуации оказались и судьи, которые должны либо выполнить волю власти и осудить Януковича, либо действовать по закону и признать его невиновным.

У дверей суда

У здания Оболонского районного суда Киева теплым майским утром выстроилась шеренга очередной новой украинской политической силы "Свободные люди" (по-украински — "Вiльнi люди"). Почти все в камуфляже, в руках — желтые флаги с черными надписями. А перед началом заседания в руках у "Свободных людей" появились плакаты с требованием дать Януковичу высшую меру наказания. По украинскому законодательству это пожизненное заключение.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
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Порошенко назвал суд над Януковичем "восстановлением справедливости"

И тут нужно сделать небольшое дополнение. Партия "Свободные люди" создана на основе 15-й сотни Майдана, то есть тех, кто активно участвовал в государственном перевороте в 2014 году. Позже 15-я сотня была участницей антитеррористической операции на востоке страны, то есть в гражданской войне с Донбассом. Возглавляет эту партию бывший заместитель руководителя Службы безопасности Украины Андрей Левус, ныне — народный депутат Украины и председатель парламентского комитета государственной безопасности. Такая вот у "Свободных людей" родословная.

Проходим сквозь ряды "Свободных людей" ко входу в Оболонский районный суд. Здесь очередь из журналистов. Пропускают без списков, только записывали данные — из какого СМИ. Небольшая задержка вышла лишь со мной. Дюжий правоохранитель в пятнистой форме отказался пропустить в здание суда российского журналиста. Пояснил, что на это необходимо получить разрешение секретаря суда или кого-то из судебной канцелярии. Пробегавшая мимо сотрудница суда махнула рукой — пропускай.

"А я что, могу запретить?— обратилась она почему-то ко мне. — Пусть все идут, кто хочет".

© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкСудья на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело Виктора Януковича. 4 мая 2017
© РИА Новости . Стрингер
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Судья на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело Виктора Януковича. 4 мая 2017

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Украина обжалует решение Интерпола прекратить розыск Януковича
Эпизод у входа — неслучайный. На Украине постепенно приходит отрезвление по поводу антироссийской истерии, устроенной властями. И не только в отношении пропуска в суд журналистов, и не только в отношении России. Отрезвление происходит и в рядах судейского корпуса, в среде правоохранителей — относительно методов, которыми власть пытается проводить в стране свою политику. По истечении трех лет, прошедших после государственного переворота, столкнувшись с последствиями тех событий, теперь далеко не все на Украине согласны с тем, что то была "революция достоинства". Но говорить об этом вслух пока не решаются. Есть и другие симптомы перемены политических настроений. Например, заместителем председательствующего на этом процессе по госизмене бывшего президента Януковича был назначен Дмитрий Камбулов. Но за неделю до начала процесса он вдруг неожиданно подал в отставку и уволился из Оболонского райсуда.

Превратится ли суд над Януковичем в суд над Луценко?

Дело в том, что "процесс века", который пообещал стране генеральный прокурор Юрий Луценко, чреват для всей правоохранительной системы чудовищными провалами. И в судейской среде это хорошо понимают. Если следовать букве закона, то Януковича могут оправдать, а это вызовет гнев президента и всей политической элиты страны, находящейся сейчас у власти.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Михаил Терещенко
Обвинение настаивает на личном участии Януковича в суде по делу о госизмене

Если же суд вынесет удобное для власти решение, которое в этом случае может быть только обвинительным, то не исключено, что в международных судебных органах такое решение будет отменено, поскольку доказательная база у Генпрокуратуры явно недостаточна. А тогда обвинение в вынесении неквалифицированного судебного решения будет выдвинуто против судей их же коллегами на международном уровне.

Вот и колеблются судебные власти, как поступить. Например, адвокаты Януковича утверждают, что Генеральная прокуратура оказывает давление на суд и что, более того, генпрокурор вмешался в процесс распределения дел в суде, заранее подобрав для этого удобный для него состав суда.

© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкСудьи на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича
© РИА Новости . Стрингер
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Судьи на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича

"Нами были установлены обстоятельства незаконного вмешательства в систему автоматизированного распределения дел в суде", — заявил сегодня адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Янукович. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить Януковича

Дело в том, что о составе суда, который будет рассматривать "дело Януковича", украинские СМИ узнали за несколько дней до того, как само дело попало в суд. Проговорились сотрудники Генпрокуратуры.

И теперь начало процесса над Януковичем может превратиться в процесс над Луценко.

Другая странность нынешнего процесса в том, что в нем не участвует сам обвиняемый. По мнению адвокатов Януковича, их подзащитный не может приехать в Киев, поскольку ему угрожают внесудебной расправой, но мог бы участвовать в процессе в режиме видеоконференции, как это уже было ранее, когда бывший президент в качестве свидетеля принял участие в процессе над "беркутовцами".

Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде. 28 ноября 2016
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Как Янукович переиграл своих обвинителей

Однако, по словам адвокатов, правоохранительные органы Украины не обеспечили всех необходимых условий для участия обвиняемого в процессе и даже официально не предъявили ему обвинений.

Представители Гепрокуратуры Украины утверждают, что не могут этого сделать, поскольку не знают адреса места жительства Януковича. Хотя на самом деле это не так. Ведь на прошлый процесс, когда Янукович был свидетелем, они его пригласить смогли, и он участвовал в нем в режиме видеоконференции. Вот и получается, что Генпрокуратура лукавит.

И вот суд, начавшийся в четверг в 10 утра, уже к 11 часам завершился. Судьи постановили обеспечить участие Януковича в процессе в режиме видеоконференции.

За что судят Януковича

Официально все обвинения против Януковича можно свести к единому знаменателю — Генпрокуратура Украины обвиняет его в государственной измене. Измена, по мнению обвинителей, выразилась в том, что после госпереворота, произошедшего на Украине 22 февраля 2014 года, Янукович обратился с письменным заявлением в адрес президента России Владимира Путина с просьбой о введении на территорию Украины Вооруженных сил РФ для наведения конституционного порядка. Что, кстати, предусмотрено многими межгосударственными соглашениями России и Украины.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архив
© РИА Новости . Илья Питалев
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Виктор Янукович: я не скрываюсь, готов к встрече с Генпрокуратурой Украины

Но именно это письмо и является, по мнению Генпрокуратуры, актом государственной измены. Сам Янукович в интервью РИА Новости подтвердил: да, такое письмо было.

Но тут возникает коллизия. Если Янукович к моменту написания письма, то есть 1 марта 2014 года, все еще являлся президентом страны, то тогда надо рассматривать вопрос о государственной измене и доказывать в суде, имел ли право президент Янукович просить главу соседнего государства о введении войск, а также то, насколько такая просьба была оправдана. И в этом случае у прокуратуры есть шансы доказать государственную измену. Но тогда возникает другой вопрос.

© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкАдвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк на заседании Оболонского районного суда Киева
© РИА Новости . Стрингер
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Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк на заседании Оболонского районного суда Киева

А кем в эти же дни были исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, тогдашний премьер Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и другие? Ведь все они были назначены на свои высокие посты уже после госпереворота и выезда Януковича за границы Украины. И если Януковича признавать на 1 марта президентом, совершившим госизмену, то их всех тогда надо признать преступной группой, незаконно захватившей власть в стране. Но тогда у Януковича были основания для обращения за военной помощью к главе соседнего государства.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Михаил Терещенко
Луценко пообещал добиваться розыска Януковича

Если же обвинение хочет представить дело таким образом, что 1 марта 2014 года на Украине была легитимная власть, а Янукович к этому моменту уже не был президентом, тогда и госизмены нет. Простой гражданин Янукович мог написать в своем обращении что угодно, но нести за это уголовную ответственность не может.

Вот такая возникает в суде коллизия. И, конечно, участие самого Януковича в процессе, как это ни покажется парадоксальным, для украинской Генпрокуратуры было нежелательно. Поэтому и нынешний президент Украины Петр Порошенко, и генпрокурор Юрий Луценко были заинтересованы именно в заочном осуждении бывшего главы государства. Но Оболонский районный суд на это все же не пошел.

Что поставлено на карту

Для генерального прокурора Украины Юрия Луценко этот процесс, как он утверждает, — "процесс века". По информации украинских СМИ, на пиар-сопровождение процесса властью выделены внушительные средства, наняты юристы, эксперты, политтехнологи, которые будут освещать процесс в выгодном прокуратуре свете.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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В Киеве пообещали не делать из суда над Януковичем "процесс мести"

Для президента Украины Петра Порошенко это политический процесс, который позволит обвинить не только Януковича, но и российское руководство в аннексии Крыма, введении войск на территорию Украины. Конечно, Оболонский районный суд не будет доказывать, что такие войска вводились, но, осудив Януковича, суд тем самым косвенно подтвердит все те обвинения, которые постоянно повторяет Порошенко в адрес России и ее руководства.

© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкАдвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело Виктора Януковича. 4 мая 2017
© РИА Новости . Стрингер
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Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело Виктора Януковича. 4 мая 2017

Однако предсказать сегодня решение суда представляется затруднительным. Просто меняется политический климат на Украине. И судьи начинают понимать, как и остальные граждане страны, что в событиях, произошедших три года назад, в феврале-марте 2014 года, много подводных камней.

И поэтому именно у судей в этом политическом, а не уголовном процессе — самая трагическая и опасная роль.

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