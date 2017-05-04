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Западные СМИ открыли для себя реванш нацистов на Украине

13:5104.05.2017
(обновлено: 15:06 04.05.2017)
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© РИА Новости . Александр МазуркевичПерейти в фотобанкВетераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время празднования Дня Героев у памятника Степану Бандере в центре Львова. Архивное фотоВетераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время празднования Дня Героев у памятника Степану Бандере в центре Львова. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

Вчера, 3 мая, влиятельная британская газета The Guardian сообщила об открытии киевскими властями уголовного процесса против героя Великой Отечественной войны Бориса Ефимовича Стекляра.

Студент-фронтовик ТГУ с товарищами, 9 мая 1945 года
© Музей истории Томского госуниверситета
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Напомним: 94-летнего ветерана подозревают в ликвидации нацистского коллаборациониста Нила Хасевича. В самом по себе уголовном деле, о котором российские СМИ сообщили еще в конце апреля, нет никакой сенсации (все знают, что есть современная Украина и чего оттуда можно ожидать).

Неожиданность в том, что реваншизм украинских "наследников" внезапно, не прошло и недели, был замечен западной прессой.

Британское издание указывает на то, что Хасевич был активным членом УПА, "вовлеченной в геноцид евреев и поляков". Что Верховная рада Украины объявила УПА героями и издала закон, запрещающий критиковать их как нацистских преступников.

Ранее решение прокуратуры Украины начать преследование 94-летнего героя войны широко освещалось в израильской прессе (что объяснимо). Помимо обвинения украинских властей в антисемитизме, мы читаем в новостных заголовках слово "позор" и другие жесткие определения действиям украинских карательных органов. Очевидно, что такие события не могут не привести к ухудшению отношений между Израилем и Украиной.

Вывеска спектакля с названием Холокост-кабаре в Киеве
© Фото : аккаунт Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України в Facebook
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Новое проявление реваншизма возымело ошеломляющий эффект даже на обычно спокойных англичан.

Борис Стекляр прошел всю войну, был несколько раз ранен, а после победы служил в Ровенской области в органах безопасности, занимаясь поимкой нацистских коллаборационистов. В 1952 году он руководил операцией по задержанию пропагандиста УПА и связного СД Нила Хасевича, в ходе которой тот убил двух своих сообщников, а затем покончил с собой. Согласно версии, принятой в эти дни прокуратурой Украины, Хасевич не наложил на себя руки, а был ликвидирован Стекляром (от себя отметим: если прокуратура Украины права, то это только делает честь Борису Ефимовичу).

© Фото : Public domain Борис Стекляр
© Фото : Public domain
Борис Стекляр

Газета The Guardian приводит слова главы Еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского, прямо указавшего на то, что Нил Хасевич принимал активное участие в истреблении евреев и поляков и являлся военным преступником. Речь идет о соратнике Бандеры, прослужившем при немецком правлении "мировым судьей" и отправившем на гибель множество невинных людей. Он также непосредственно участвовал в убийстве евреев уже после ухода немцев, в 1944 году. 

Эта вопиющая история напоминает расправу в Риге над героем-партизаном Василием Кононовым, начавшуюся еще в конце девяностых. Партизана обвинили в ликвидации группы местных коллаборационистов.

© РИА Новости . Георгий КуролесинПерейти в фотобанкМитинг в поддержку бывшего советского партизана Василия Кононова в Москве. 2010 год
© РИА Новости . Георгий Куролесин
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Митинг в поддержку бывшего советского партизана Василия Кононова в Москве. 2010 год

У памятника Степану Бандере во Львове. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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На Украине предложили вернуть из-за рубежа и перезахоронить прах Бандеры
Резкий обличительный тон в газете The Guardian и израильских изданиях по отношению к действием Украины указывает, возможно, на перемены в отношении политики Киева на Западе в целом. Две недели назад вышла статья о героизации нацизма на Украине того же главы Еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского в The New York Times. Там собраны все факты, касающиеся в том числе практики законодательства на Украине, направленные на оправдание и реабилитацию нацизма.

Еще недавно такого рода обсуждения не попадали на страницы ведущих западных газет.

Более того, еврейские организации Украины воздерживались до недавнего времени от активной позиции по основным вопросам преступной идеологии. Напомним, что изверги ОУН-УПА признаны Верховной радой героями, которых запрещено критиковать. После недавних же антисемитских инцидентов еврейские организации Украины начали играть важную роль в пересмотре на Западе отношения к политике глорификации нацизма.

Шествие в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве
В Киеве националисты устроили шествие по случаю дня рождения Бандеры

В самом Израиле еще за полгода до Майдана 62 депутата кнессета (всего в израильском парламенте 120 депутатов) направили обращение в Европарламент об угрозе неонацизма на Украине, особо выделив антисемитизм и русофобию партии "Свобода" и их соратников.

Можно надеяться, что кнессет и общественные организации Израиля снова активизируются. Конечно, Украина находится поодаль от Израиля, сосредоточенного обычно на внутренних проблемах и сложных взаимоотношениях с соседями. Однако уголовное дело против 94-летнего Стекляра может пробудить израильтян на более активную позицию в вопросе глорификации нацизма на Украине. К этому вопиющему глумлению над памятью о войне и холокосте уместно вспомнить слова великого Карамзина: "Чего терпеть без подлости не можно…"

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