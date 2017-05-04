Закрытые деньги "Открытой России": эти люди учат страну честности

Илья Ремесло, юрист, для РИА Новости

На днях телеканал РЕН ТВ опубликовал расследование "Либералам — черным налом".

В частности, в эфире были продемонстрированы документы, согласно которым, сотрудники движения "Открытая Россия" получают существенные выплаты в иностранной валюте. Также огромные деньги были выделены на различные проекты "Открытой России". Насколько законно подобное финансирование?

Движение без регистрации, но с деньгами

Начать следует с того, что "Открытая Россия" — это движение без образования юридического лица, то есть оно не зарегистрировано в соответствующем реестре. Существование общественных движений без регистрации допускается действующим законодательством — однако с существенными ограничениями.

Согласно статье 2 Гражданского кодекса РФ, участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица. Соответственно, незарегистрированное движение не имеет статуса субъекта гражданского права. То есть оно не может открывать счета, владеть и распоряжаться любым имуществом, платить зарплату сотрудникам.

С целью обхода данной нормы (и во избежание необходимости "белой" бухгалтерии и государственной отчетности) "Открытая Россия" финансирует своих сотрудников и проекты "черным налом". Активно используются офшорные платежи и передача на руки неучтенных средств, сообщается в фильме РЕН ТВ.

Как организовано финансирование "Открытой России"

Один из источников денег, упомянутых в расследовании, — эстонская компания MTÜ Free Access. Формально данная фирма не имеет никакого отношения к предполагаемому спонсору "Открытой России" Михаилу Ходорковскому и оформлена на номинальных директоров.

Однако из открытых источников следует, что данная фирма, зарегистрированная в Эстонии, имеет самое непосредственное отношение к "Открытой России". Например, именно "ОР" указана в качестве разработчика официального приложения сетевого проекта Ходорковского в AppStore.

Среди основателей данного юрлица указана некая Наталья Шачкова. Она же — по странному совпадению — являлась до недавнего времени директором британской "Открытой России", не так давно признанной в России нежелательной организацией.

Таким образом, связь данной компании с Ходорковским очевидна.

А вот доказательство того, что со счетов фирмы Ходорковского производилась оплата неких "услуг" в размере 4500 долларов для сотрудницы Ходорковского Марии Бароновой.

От этой же фирмы получил более миллиона другой сотрудник Ходорковского — Михаил Шнейдер, что вполне официально признал в своей предвыборной декларации.

После того как эстонская компания получила огласку в СМИ, ее спешно ликвидировали.

Офшоры и "черный нал"

Но гораздо больший интерес представляет собой финансирование, идущее из Великобритании и США.

В телевизионном расследовании фигурировала британская компания Corbiere Private Office Limited, через которую на счета "людей Ходорковского" падали весьма крупные суммы.

Обращает на себя внимание тот факт, что кто-то явно очень хотел скрыть информацию о владельце британской фирмы.

Так, ее учредителем является другой офшор-траст — Corbiere Trust Company Limited. Данная компания предусмотрительно вынесена в юрисдикцию острова Гернси, где невозможно получить сведения о владельце. А учредителем данного траста является еще один траст — The Corbiere Trust.

Данный траст фигурировал в истории с финансированием "экспертиз" по "делу ЮКОСа", когда "легализованные" средства компании передавались через структуры-посредники российским экспертам "под видом пожертвований фондов и частных лиц, а также под видом платежей за якобы выполненные работы и услуги". От имени компании The Corbiere Trust средства в Россию перечислял адвокат Ходорковского Антон Дрель.

Из документов, представленных в администрацию Майами-Бич, следует, что выгодоприобретателем траста (а стало быть, лицом, контролирующим данную компанию и все учрежденные ею компании) является лично Михаил Ходорковский.

Траст Ходорковского входит в группу фонда Quadrum Atlantic SPC, активы которого оцениваются в сумму свыше 2 миллиардов долларов (!) и включают значительные массивы коммерческой недвижимости в США, Великобритании, на Украине и в Грузии. Среди совладельцев фонда значатся еще пять трастов c острова Гернси. Внезапно в качестве их выгодоприобретателей указаны "бывшие" партнеры Ходорковского по ЮКОСу: Платон Лебедев, Владимир Дубов и Михаил Брудно.

Ходорковский — заказчик услуг американских лоббистов

Наконец, из базы американского правительства мы узнаем, что офшор Ходорковского является заказчиком услуг американских лоббистов.

Для справки: лоббизмом в США считается воздействие на государственные органы с целью принятия ими нужных решений. За деньги, разумеется. Только по одной заявке фирмы Ходорковского лоббистом была получена сумма в размере 180 тысяч долларов США.

Целями лобби данной фирмы указаны: управление активами, в том числе — правовая защита Ходорковского. А в качестве темы лоббирования — "верховенство закона и прав человека в России", о которых так часто говорят представители американского истеблишмента.

Обращает на себя внимание и сама компания-лоббист — Orion Strategies. Возглавляет компанию "ястреб-неокон" Рэнди Шойнеманн, человек из команды Джона Маккейна, активно поддержавший вторжение США в Ирак, оказывавший услуги фонду Сороса "Открытое общество" и губернатору Саре Пэйлин. Учитывая данные факты, активное лоббирование в конгрессе "закона Магнитского", антироссийских санкций и других решений выглядит более целостным и логичным явлением, чем представлялось ранее.

Таким образом, олигарх-эмигрант, помимо спонсирования своих сотрудников "черным налом" через офшорные "помойки", заодно поддерживает американских лоббистов-неоконов, проводящих агрессивную политику в отношении России.

В целом структуру финансирования и зарубежных связей "Открытой России" можно изобразить следующим образом.

Удивительно, но общественное движение Ходорковского, призывая власть к открытости, прозрачности и законности, само не спешит быть "открытым". Что мешало "поборникам демократии" честно зарегистрироваться в России, раскрыть информацию о спонсорах и финансах, платить здесь налоги? Тогда бы и вопросов не было, и журналистам, которых так не любит "либерал" Ходорковский, не осталось бы материала для расследований.

Если бы речь шла о подлинно демократическом движении, то эмигрант Михаил Борисович поступил бы, конечно, именно так. Но поскольку мы видим "черный нал", офшоры и американских лоббистов, возникает обоснованное подозрение, что речь идет о демонтаже государственного строя России. По крайней мере, до уровня 90-х, так хорошо и с лучшей стороны знакомых Михаилу Ходорковскому.