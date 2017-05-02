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Гибридная ложь: давний прием информационной войны

16:5902.05.2017
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© РИА Новости . Александр ПолищукПерейти в фотобанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 годаПожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года
© РИА Новости . Александр Полищук
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Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Сегодня — в третью годовщину массового убийства в одесском Доме профсоюзов — из многострадальной Мамы доходят сведения о все новых обвинениях в адрес тех, кому тогда вопреки планам сепаратистов (а украинство — классический образец сепаратизма: искусственный отрыв части народа — в данном случае русского, составлявшего в мирное время по меньшей мере 5/6 граждан Украины — от основной массы этого же народа) чудом удалось выжить. Причем достоверно установленные (в частности, по видеоматериалам, выложенным ими самими в интернет) соучастники преступной группировки не только остаются на свободе, но и активно соучаствуют во все новых преступлениях, включая вышеупомянутые заведомо ложные обвинения.

Мужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017
© РИА Новости . Стрингер
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Одновременно официальный командующий террористической деятельностью киевских сепаратистов Петр Андреевич Порошенко (уже после государственного переворота все причастные к нему лица старательно и весьма прицельно нарушили многие законы Украины таким образом, что вся деятельность лиц, именующих себя властью в этой республике, юридически ничтожна: в частности, они не вправе именоваться президентом, министрами, депутатами, губернаторами и т.п.) постоянно обвиняет Российскую Федерацию во всевозможных прегрешениях против Украины, при этом не имея не только возможности, но, похоже, и желания привести нечто хотя бы отдаленно похожее на доказательства его слов.

© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкАкция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года
© РИА Новости . Владимир Песня
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Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года
Столкновения в Одессе 2 мая 2014 года, архивное фото
© РИА Новости
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Киевским террористам есть с кого брать пример. Официальные рожи (не берусь именовать их лицами) Соединенных Государств Америки и Европейского союза еще в ходе подготовки государственного переворота в Киеве бурно обвиняли Российскую Федерацию в незаконных вмешательствах во внутренние дела Украины именно потому, что сами откровенно действовали вопреки не только украинским, но и собственным законам. А уж после переворота они многократно усилили свою ложь, заменяя истерическим шумом полное отсутствие доказательств.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
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Впрочем, нынешние западные пропагандисты также имеют хороших учителей. Например, Эрик Артур Ричард-Уолмслич Блэр во время (и пару лет после) Второй мировой войны работал в отделе британской разведки, специализирующемся на сочинении ложных новостей. В 1948-м он опубликовал (под псевдонимом "Джордж Оруэлл" художественное обобщение своего трудового опыта в книге "1984", где спрогнозировал возможные последствия долгой неограниченной деятельности своих коллег. Сейчас очевидно: на его родине (и в странах, берущих с нее пример, — от Германии до Соединенных Государств Америки) прогноз — хотя и с запозданием на три десятилетия — в основном сбылся.

Постпред США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017
© REUTERS / Stephanie Keith
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Конечно, наниматели Блэра уверяли (и, скорее всего, сами верили), что наносят лишь ответный удар. Ведь придавший современный смысл термину "пропаганда" доктор философии (в пересчете на наши деньги — кандидат наук) Пауль Йозеф Фридрихович Гёббельс прославился, помимо прочего, искусством доказывать, что страны и народы, ставшие жертвами нападений Германии, сами виновны в своей участи (его версию применительно к нашей стране уже третье десятилетие подряд рекламирует бывший клерк швейцарской резидентуры Главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны СССР, а ныне британский пропагандист Владимир Богданович Резун). Противопоставить ему "правду и ничего, кроме правды" британская пропаганда не сумела — и упростила себе задачу, увлекшись ложью.
Йозеф Геббельс
© AP Photo
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Но и сам Гёббельс брал пример со все тех же британских пропагандистов. Еще в Первую мировую они не ограничились пересказом подлинных нарушений германскими вооруженными силами сложившихся обычаев войны и международных соглашений о правилах ее ведения, а лихо насочиняли столько страшилок, что впоследствии уже мало кто верил даже точным сведениям о германских зверствах, тем более что на фоне зверств самих британцев во время Второй бурской войны (1899-1902) реальные деяния немцев не производили нужного британцам впечатления.

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Эту историческую цепочку обманов, оправдываемых предыдущими обманами, можно углублять в прошлое по меньшей мере до эпохи начала письменности. Но куда полезнее учесть опыт нашего Отечества, сумевшего вырваться из взаимораскручивания. На вражескую ложь мы неизменно — уже далеко не первый век подряд! — отвечаем правдой. Разве что во время Первой мировой наша пропаганда еще грешила перепечаткой британских — союзных! — фантазий. Но уже в начале Второй мировой публиковала только надежно проверенные сведения.

© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017 года
© РИА Новости . Стрингер
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Участники акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017 года

А уж в ходе Великой Отечественной и подавно не грешила ложью (хотя, увы, не всегда могла оперативно проверять сведения, получаемые непосредственно в ходе боевых действий: так, история 28 панфиловцев — хрестоматийный пример журналистской путаницы, приведшей впоследствии к попытке вовсе опровергнуть реальный подвиг на основании ошибок в его первичном описании по горячим следам).

Олег Скрипка. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Олег Скрипка предложил "отправить в гетто" тех, кто не выучил украинский
Да и в освещении нынешней террористической кампании против русского большинства граждан Украины наши противники до сих пор — уже почти три года! — повторяют единственный пример ошибочного сообщения российского СМИ (Первый канал без проверки выпустил в эфир заявление беженки из донбасского городка, оккупированного киевскими карателями, о том, что те в ходе оккупации распяли мальчика; уже в следующем выпуске новостей это заявление отсутствовало) просто потому, что все остальные российские новости об украинских делах достоверны и неопровержимы.

Полагаю, в долгосрочной перспективе отечественная опора на правду надежнее сколь угодно изощренной лжи — даже в исполнении таких опытных мастеров, как Гёббельс, Блэр и прочие Обамы.

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