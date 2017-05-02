Французская глушилка

Максим Соколов, для РИА Новости
Предвыборный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона отказал в аккредитации каналу RT и агентству "Спутник".
Представитель штаба объяснил: "Мы не считаем RT France и Sputnik, эту двуглавую организацию, ни органом прессы, ни средством массовой информации, а настоящим агентством государственной пропаганды". По его словам, RT и Sputnik "регулярно распространяют лживые новости, лживую информацию" с целью "навредить Эммануэлю Макрону".
Представитель Макрона при этом объяснил, что он не против плюрализма, но только против лжи и клеветы: "Если люди встают на ту или другую сторону, это не проблема. Но если они распространяют ложную информацию регулярно и систематически, это проблема".
Формально рассуждая, аккредитовать то или иное СМИ — дело, всецело находящееся на усмотрении аккредитующей организации. Mutatis mutandis тут действует принцип Иоанна IV — "Холопов своих казнити вольны есмы, а миловати вольны".
Ведь лгать и клеветать можно и без всякой аккредитации и вообще из-за границы — оно и безопаснее. Цель запрета была в том, чтобы лишить враждебных журналистов возможности вещать более убедительно и притом не умозрительно, а с богатой фактурой, почерпнутой непосредственно с места аккредитации. Одно дело — скупые сводки мировых агентств, другое — рассказ непосредственного свидетеля. Это было нежелательно, потому и запрещали.
Так как иная точка зрения возможна и дозволительна, когда собственная позиция не нуждается в очень сильной манипуляции истиной. То есть когда она более или менее прочна. Когда она откровенно слаба, когда концы с концами не сходятся, а официально провозглашаемое находится во все более сомнительном соответствии с окружающей действительностью — тогда приходится все более ограничивать другие точки зрения, автоматически приобретающие вкус запретного плода, к которому публику неудержимо тянет.
Когда же реальная жизнь и идеальная картинка совсем переставали совпадать, тогда раздраженные власти СССР прибегали к последнему доводу — глушилкам. То есть генераторам белого шума, работающим на той же частоте, что и нелояльный радиосигнал. Сквозь булькание, пукание и хрюкание много не разберешь.
Интересно, прибегнут ли при отстаивании превосходных европейских ценностей также и к этому способу, а если прибегнут, то как скоро?