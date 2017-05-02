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Французская глушилка

Сюжет:
Выборы президента Франции (814)
13:5102.05.2017
0640
© REUTERS / Benoit TessierКандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 годаКандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 года
© REUTERS / Benoit Tessier

Максим Соколов, для РИА Новости

Предвыборный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона отказал в аккредитации каналу RT и агентству "Спутник".
Представитель штаба объяснил: "Мы не считаем RT France и Sputnik, эту двуглавую организацию, ни органом прессы, ни средством массовой информации, а настоящим агентством государственной пропаганды". По его словам, RT и Sputnik "регулярно распространяют лживые новости, лживую информацию" с целью "навредить Эммануэлю Макрону".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян: даже Reuters заметило, что у Макрона нет примеров "фейков" RT

Представитель Макрона при этом объяснил, что он не против плюрализма, но только против лжи и клеветы: "Если люди встают на ту или другую сторону, это не проблема. Но если они распространяют ложную информацию регулярно и систематически, это проблема".

Формально рассуждая, аккредитовать то или иное СМИ — дело, всецело находящееся на усмотрении аккредитующей организации. Mutatis mutandis тут действует принцип Иоанна IV — "Холопов своих казнити вольны есмы, а миловати вольны".

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МИД прокомментировал отказ в аккредитации RT и Sputnik штабом Макрона
Однако злоупотребление отказами аккредитовать портит репутацию, поэтому принято отказывать с большим разбором и желательно с мотивацией. Может быть, даже не с раскрываемой вслух, но понятной всем — "Он знает, за что". При отсутствии такой мотивации запрет может выглядеть самодурством или даже проявлением модели "правда глаза колет", что для публичной особы не всегда желательно. Для предвыборной особы нежелательно вдвойне. Его цель — изображать чрезвычайную открытость городу и миру (тем более, если речь идет о глобалисте, который желает без Россий, без Франций жить единым человечьим общежитием), а разделение СМИ на любимчиков и совсем наоборот образу открытого политика не вполне способствует.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон
© AFP 2017 / Lionel Bonaventure
Уважение и обвинения: что Макрон говорил о России
Убедительных примеров злонравия RT и "Спутника" штаб Макрона так и не привел. Более того, как раз в случае с французскими выборами российские СМИ, вещающие за границей, были очень сдержанны и выверяли каждое слово и каждый факт. Похоже, чтобы не дать повода для провокации. Это, как видим, не очень помогло (опыт истории показывает, что и прежде редко помогало), но старание было весьма большим. Другое дело, когда проявлением чрезвычайного злонравия считается уже само наличие достаточно широкой аудитории, то никакое старание не спасет.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян прокомментировала обвинения штаба Макрона в адрес RT и Sputnik
Это напоминает советскую практику, в рамках которой аккредитация в СССР служб заграничного иновещания (Би-би-си, "Голос Америки", "Немецкая волна") не допускалась. При этом действительной целью запрета было отнюдь не предотвращение вражеской лжи и клеветы, а то, что если люди встают не на ту сторону, это проблема.

Ведь лгать и клеветать можно и без всякой аккредитации и вообще из-за границы — оно и безопаснее. Цель запрета была в том, чтобы лишить враждебных журналистов возможности вещать более убедительно и притом не умозрительно, а с богатой фактурой, почерпнутой непосредственно с места аккредитации. Одно дело — скупые сводки мировых агентств, другое — рассказ непосредственного свидетеля. Это было нежелательно, потому и запрещали.

Логотип телеканала RT, Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Симоньян: обвиняя RT во лжи, Запад сам говорит неправду

Так как иная точка зрения возможна и дозволительна, когда собственная позиция не нуждается в очень сильной манипуляции истиной. То есть когда она более или менее прочна. Когда она откровенно слаба, когда концы с концами не сходятся, а официально провозглашаемое находится во все более сомнительном соответствии с окружающей действительностью — тогда приходится все более ограничивать другие точки зрения, автоматически приобретающие вкус запретного плода, к которому публику неудержимо тянет.

Когда же реальная жизнь и идеальная картинка совсем переставали совпадать, тогда раздраженные власти СССР прибегали к последнему доводу — глушилкам. То есть генераторам белого шума, работающим на той же частоте, что и нелояльный радиосигнал. Сквозь булькание, пукание и хрюкание много не разберешь.

Интересно, прибегнут ли при отстаивании превосходных европейских ценностей также и к этому способу, а если прибегнут, то как скоро?

Итоги первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости, Инфографика
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции
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