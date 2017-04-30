США
30.0430 апреля13:43МСК
USD56.98+0.01
EUR62.04-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Черногорию втащили в НАТО. Те, кто это сделал, уже не нужны

Сюжет:
Приглашение Черногории в НАТО (87)
13:0330.04.2017
011973
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗарубежные страны. Черногория. Архивное фотоЗарубежные страны. Черногория. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ для РИА Новости

"Сбылись мечты идиота!" — воскликнул с веселым удивлением Остап Бендер, когда получил долгожданный миллион от подпольного миллионера Корейко. С этой сценой вполне перекликается то, что произошло 28 апреля в Скупщине (парламенте) Черногории, который большинством (46 из 81-го депутата) ратифицировал вступление страны в НАТО.

Премьер-министр Черногории Мило Джуканович и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подписания протокола о вступлении Черногории в НАТО. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Черногория идет в НАТО, но Россия эту битву не проиграла

Президент страны Филип Вуянович и бывший премьер Мило Джуканович, присутствовавшие на заседании, встретили решение депутатов аплодисментами. Интересно, не прослезились ли? Должны были. Особенно Джуканович, который на протяжении более чем 20 лет, будучи то премьером, то президентом, с маниакальным упорством толкал Черногорию – сначала отделиться от Сербии, а затем в НАТО.

© REUTERS / Stevo VasiljevicЗаседание парламента Черногории. 28 апреля 2017
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
Заседание парламента Черногории. 28 апреля 2017

Спасаясь от тюрьмы

Ни для кого давно не секрет — ни в Черногории, ни в соседней Сербии и вообще на Балканах, ни для брюссельских и вашингтонских покровителей Джукановича, — тесные связи Джукановича с криминалитетом.

Министры иностранных дел стран НАТО собираются на сессию, чтобы официально пригласить Черногорию стать членом альянса. Брюссель
© AFP 2017 / John Thys
29-й "скорый". Сенат США отправил Черногорию на четыре буквы

Сербская пресса многократно писала, что во время военного хаоса на территории бывшей Югославии в 90-х Джуканович занимался контрабандой сигарет в Европу. Черногория стала центром многомиллиардного бизнеса на контрабанде сигарет, которые через Адриатику поставлялись в Италию. Главной фигурой в этом бизнесе был Джуканович. Известно, что в ходе следствия, которое вело итальянское правосудие, суд Неаполя отклонил запрос об аресте Джукановича только из-за его премьерского иммунитета.

Джуканович был весьма удобной фигурой для НАТО, поскольку абсолютно послушен и управляем (ввиду своего прошлого и количества компромата на него). "Бэкграуд" Джукановича стал поводком в руках западных партнеров, и Джуканович знал: сорвешься с поводка – загремишь в тюрьму.

Черногорский премьер использовался Альянсом как таран – сначала для инициации референдума за отделение Черногории от Сербии в 2006 году, потом – для втягивания республики в НАТО.

Народ против НАТО

Сразу вовлечь союзное государство Сербии и Черногории в НАТО в начале и середине 2000-х Вашингтону и Брюсселю было абсолютно невозможно, поскольку Альянс бомбил Сербию и Черногорию только что, в 1999-м. В Сербии и сейчас против вступления страны в НАТО выступают 83,7 процентов населения. С оторванной от Сербии маленькой Черногорией, у руководства которой стояла фактическая марионетка, это было сделать гораздо проще.

Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице
© AP Photo / Risto Bozovic
Как "декоративная" армия Черногории на самом деле усилит НАТО

Все политические партии Черногории разделены не по своим взглядам на способ решения социально-экономических проблем, а по отношению к вопросу о вступлении в НАТО. Даже по данным подконтрольных черногорским властям агентств социальных исследований,  в Черногории против вступления в НАТО выступают 50% населения. По данным сербских патриотических организаций, объективный анализ свидетельствует, что таких людей более 60%.

О том, как черногорцы относятся к НАТО, можно судить по массовым антинатовским протестам, которые с завидной регулярностью вспыхивают в черногорской столице Подгорице. Кстати, в момент заседания парламента по поводу ратификации закона о вступлении в НАТО в старой столице страны Цетине, где проходило это заседание, также прошла массовая антинатовская акция.

Как только Джуканович поставил на повестку дня вопрос о вступлении в альянс, местные противники этого шага требовали проведения общенародного референдума. Исход его был и остается очевиден всем. Именно поэтому Джуканович и еже с ним, то есть его Демократическая партия социалистов (ДПС), наотрез отказывались от народного волеизъявления. Его было бы весьма трудно "контролировать", что не скажешь о парламенте и о парламентских выборах: с отдельными депутатами, от кого бы они не избрались, Джукановичу было легче "договориться", чем со всем народом. Потому в качестве легитимизации вступления страны в НАТО была использована ратификация в Скупщине.

© REUTERS / StringerАкция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017
© REUTERS / Stringer
Акция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017

Выборы без выбора

Но и парламент в момент разгара народных протестов не был до конца лояльным. Нужен был его "нужный состав". Который и  был обеспечен в ходе прошедших в 16 октября парламентских выборов. У черногорской оппозиции нет сомнения, что выборы были "украдены" партией Джукановича — только для того, чтобы затем протащить через парламент решение о вступление в НАТО в обход общенародного референдума.
Как раз тогда, когда Джукановичу более всего требовалось убедить соотечественников, что Черногория подвергается иностранной угрозе и потому нуждается в защите со стороны НАТО, состоялся массовый арест граждан, якобы готовивших госпереворот. В планировании этой попытки официальная Подгорица и Запад сразу же обвинили Россию.

К чему приведет вступление Черногории в НАТО?
Результаты
К чему приведет вступление Черногории в НАТО?

  • 13.6%

    Спровоцирует конфликт внутри страны

  • 46.1%

    Накалит и без того непростую обстановку на континенте

  • 34.1%

    Мало что изменится

  • 6.3%

    Я не слежу за этой темой
Все опросы
Голосовать

Британская Times, как куклу из сундука, вытащила  черногорского спецпрокурора Миловое Катнича, который ведет дело. Тот будто бы имеет "свидетельства о том, что за этим стоят российские власти". Катнич "благодарит британские и американские разведки за помощь в расследовании". Желая того или нет, прокурор указал на тех, кто стоит за этой антироссийской пропагандистской кампанией.
Впрочем, черногорцы не спешат смиряться с натовским будущим. Не веря в честность народного представительства в нынешнем составе Скупщины, главная оппозиционная сила страны Демократический фронт провела 26 апреля в Цетине "Собрание избранных представителей народа Черногории" — некий параллельный парламент, — на котором приняла решение о проведении всенародного референдума по вопросу быть или не быть Черногории в НАТО. Как это будет сочетаться с официальной версией вступления в НАТО, не ясно. Ясно только то, что Черногорию ждут как минимум новые народные протесты.

На помойку истории 

В связи с ратификацией в Скупщине МИД России выразили сожаление, что руководство Черногории и его западные покровители "не прислушались к голосу разума и совести". В ведомстве назвали принятие закона без учета мнения народа страны "демонстративным актом попрания всех демократических норм и принципов".

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Москва не увидела в Черногории "добавленной стоимости" для НАТО

Теперь Джуканович, исполнивший как по нотам партитуру НАТО с отделением Черногории от Сербии и вступлением страны в Альянс, стал бесполезен Западу. Странно ли, что Джуканович, на протяжении более 20 лет легко и непринужденно порхавший с поочередно с поста президента на пост премьера и наоборот, вдруг подал в отставку через десять дней после успешных для своей Демократической партии социалистов парламентских выборов? Успешных в том смысле, что нынешний состав Скупщины проголосовал-таки за вступление в НАТО. Странно ли? По-моему, нет.

Вашингтонские кураторы Джукановича отобрали у него "ярлык на княжение". Теперь для американцев он не дороже использованной салфетки. Мавр сделал своё дело. А потому судьба его весьма туманна. Не удивлюсь, если суд Неаполя возобновит расследование дела о контрабанде сигарет, в котором главным фигурантом по-прежнему является Мило Джуканович.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена