Черногорию втащили в НАТО. Те, кто это сделал, уже не нужны

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ для РИА Новости

"Сбылись мечты идиота!" — воскликнул с веселым удивлением Остап Бендер, когда получил долгожданный миллион от подпольного миллионера Корейко. С этой сценой вполне перекликается то, что произошло 28 апреля в Скупщине (парламенте) Черногории, который большинством (46 из 81-го депутата) ратифицировал вступление страны в НАТО.

Президент страны Филип Вуянович и бывший премьер Мило Джуканович, присутствовавшие на заседании, встретили решение депутатов аплодисментами. Интересно, не прослезились ли? Должны были. Особенно Джуканович, который на протяжении более чем 20 лет, будучи то премьером, то президентом, с маниакальным упорством толкал Черногорию – сначала отделиться от Сербии, а затем в НАТО.

Спасаясь от тюрьмы

Ни для кого давно не секрет — ни в Черногории, ни в соседней Сербии и вообще на Балканах, ни для брюссельских и вашингтонских покровителей Джукановича, — тесные связи Джукановича с криминалитетом.

Сербская пресса многократно писала, что во время военного хаоса на территории бывшей Югославии в 90-х Джуканович занимался контрабандой сигарет в Европу. Черногория стала центром многомиллиардного бизнеса на контрабанде сигарет, которые через Адриатику поставлялись в Италию. Главной фигурой в этом бизнесе был Джуканович. Известно, что в ходе следствия, которое вело итальянское правосудие, суд Неаполя отклонил запрос об аресте Джукановича только из-за его премьерского иммунитета.

Джуканович был весьма удобной фигурой для НАТО, поскольку абсолютно послушен и управляем (ввиду своего прошлого и количества компромата на него). "Бэкграуд" Джукановича стал поводком в руках западных партнеров, и Джуканович знал: сорвешься с поводка – загремишь в тюрьму.

Черногорский премьер использовался Альянсом как таран – сначала для инициации референдума за отделение Черногории от Сербии в 2006 году, потом – для втягивания республики в НАТО.

Народ против НАТО

Сразу вовлечь союзное государство Сербии и Черногории в НАТО в начале и середине 2000-х Вашингтону и Брюсселю было абсолютно невозможно, поскольку Альянс бомбил Сербию и Черногорию только что, в 1999-м. В Сербии и сейчас против вступления страны в НАТО выступают 83,7 процентов населения. С оторванной от Сербии маленькой Черногорией, у руководства которой стояла фактическая марионетка, это было сделать гораздо проще.

Все политические партии Черногории разделены не по своим взглядам на способ решения социально-экономических проблем, а по отношению к вопросу о вступлении в НАТО. Даже по данным подконтрольных черногорским властям агентств социальных исследований, в Черногории против вступления в НАТО выступают 50% населения. По данным сербских патриотических организаций, объективный анализ свидетельствует, что таких людей более 60%.

О том, как черногорцы относятся к НАТО, можно судить по массовым антинатовским протестам, которые с завидной регулярностью вспыхивают в черногорской столице Подгорице. Кстати, в момент заседания парламента по поводу ратификации закона о вступлении в НАТО в старой столице страны Цетине, где проходило это заседание, также прошла массовая антинатовская акция.

Как только Джуканович поставил на повестку дня вопрос о вступлении в альянс, местные противники этого шага требовали проведения общенародного референдума. Исход его был и остается очевиден всем. Именно поэтому Джуканович и еже с ним, то есть его Демократическая партия социалистов (ДПС), наотрез отказывались от народного волеизъявления. Его было бы весьма трудно "контролировать", что не скажешь о парламенте и о парламентских выборах: с отдельными депутатами, от кого бы они не избрались, Джукановичу было легче "договориться", чем со всем народом. Потому в качестве легитимизации вступления страны в НАТО была использована ратификация в Скупщине.

© REUTERS / Stringer Акция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017 © REUTERS / Stringer Акция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017

Выборы без выбора

Но и парламент в момент разгара народных протестов не был до конца лояльным. Нужен был его "нужный состав". Который и был обеспечен в ходе прошедших в 16 октября парламентских выборов. У черногорской оппозиции нет сомнения, что выборы были "украдены" партией Джукановича — только для того, чтобы затем протащить через парламент решение о вступление в НАТО в обход общенародного референдума.

Как раз тогда, когда Джукановичу более всего требовалось убедить соотечественников, что Черногория подвергается иностранной угрозе и потому нуждается в защите со стороны НАТО, состоялся массовый арест граждан, якобы готовивших госпереворот. В планировании этой попытки официальная Подгорица и Запад сразу же обвинили Россию.

Британская Times, как куклу из сундука, вытащила черногорского спецпрокурора Миловое Катнича, который ведет дело. Тот будто бы имеет "свидетельства о том, что за этим стоят российские власти". Катнич "благодарит британские и американские разведки за помощь в расследовании". Желая того или нет, прокурор указал на тех, кто стоит за этой антироссийской пропагандистской кампанией.

Впрочем, черногорцы не спешат смиряться с натовским будущим. Не веря в честность народного представительства в нынешнем составе Скупщины, главная оппозиционная сила страны Демократический фронт провела 26 апреля в Цетине "Собрание избранных представителей народа Черногории" — некий параллельный парламент, — на котором приняла решение о проведении всенародного референдума по вопросу быть или не быть Черногории в НАТО. Как это будет сочетаться с официальной версией вступления в НАТО, не ясно. Ясно только то, что Черногорию ждут как минимум новые народные протесты.

На помойку истории

В связи с ратификацией в Скупщине МИД России выразили сожаление, что руководство Черногории и его западные покровители "не прислушались к голосу разума и совести". В ведомстве назвали принятие закона без учета мнения народа страны "демонстративным актом попрания всех демократических норм и принципов".

Теперь Джуканович, исполнивший как по нотам партитуру НАТО с отделением Черногории от Сербии и вступлением страны в Альянс, стал бесполезен Западу. Странно ли, что Джуканович, на протяжении более 20 лет легко и непринужденно порхавший с поочередно с поста президента на пост премьера и наоборот, вдруг подал в отставку через десять дней после успешных для своей Демократической партии социалистов парламентских выборов? Успешных в том смысле, что нынешний состав Скупщины проголосовал-таки за вступление в НАТО. Странно ли? По-моему, нет.

Вашингтонские кураторы Джукановича отобрали у него "ярлык на княжение". Теперь для американцев он не дороже использованной салфетки. Мавр сделал своё дело. А потому судьба его весьма туманна. Не удивлюсь, если суд Неаполя возобновит расследование дела о контрабанде сигарет, в котором главным фигурантом по-прежнему является Мило Джуканович.