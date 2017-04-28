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Великая Албания начнется со смерти маленькой Македонии

19:3328.04.2017
(обновлено: 19:34 28.04.2017)
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© REUTERS / Ognen TeofilovskiПротестующие в здании прламента Македонии в Скопье. 27 апреля 2017Протестующие в здании прламента Македонии в Скопье. 27 апреля 2017
© REUTERS / Ognen Teofilovski

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ для РИА Новости

Этническое и религиозное противостояние между двумя группами населения Македонии — православными македонцами и мусульманами-албанцами — снова достигло точки кипения. 27 апреля вечером депутаты Собрания (парламента) Македонии большинством в 62 голоса из 120 избрали этнического албанца Талата Джафери, который представляет крупнейшую партию албанского нацменьшинства ДУИ, председателем законодательного органа.

Город Дубровник во осады. 1991 год
© AFP 2017 / Peter Northall
Над Балканами нависла угроза новой войны

Слово "избрание" в данном случае можно писать в кавычках, поскольку оно состоялось в отсутствие покинувшего парламентский зал председателя Собрания. Голосованием руководил один из оппозиционных парламентариев. Все действо происходило под крики депутатов правящей коалиции ВМРО-ДПМНЕ "Это путч!" А президент страны Георге Иванов, в свою очередь, призвал депутатов к "возвращению к конституционному и законному порядку и соблюдению регламента, который был сегодня нарушен".

После этого "голосования" активисты движения "За единую Македонию", митинговавшие на улице, ворвались в парламент и избили лидеров оппозиции и депутата-албанца. Вмешалась полиция. Травмы получили 70 демонстрантов, 22 сотрудника полиции и трое парламентариев.
Есть серьезные опасения, что в Македонии началось то, что может взорвать весь Балканский полуостров, а за ним и всю Европу.

© Ruptly
Протестующие македонцы вошли в здание парламента и устроили драку с депутатами

Вечный и неутихающий конфликт

Инцидент в македонском парламенте является прямым и логичным развитием кризиса, в котором оказалась Македония после состоявшихся там 11 декабря прошлого года парламентских выборов.

Флаг Албании
© Fotolia / ollirg
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Причина кризиса — в том, что после выборов подталкиваемый Западом оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) заручился поддержкой партии албанского меньшинства ДУИ. При этом ДУИ утверждает, что это отнюдь не коалиция. Так или иначе, объединение парламентских мандатов СДСМ и албанцев (вместе — больше половины из 120) позволяет этой "как бы коалиции" претендовать на формирование правительства. И никто бы, вероятно, не возражал, если бы этот странный союз не держался на условиях, выдвинутых со стороны ДУИ и получивших название "албанской платформы". В чем эти условия?

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. 9 марта 2017. Архивное Фото.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Юнкер предупредил Трампа о риске войны на Балканах
Албанцы готовы сотрудничать с СДСМ, если в Македонии за албанским языком будет закреплен статус второго государственного. Если на повестку дня будет вынесен вопрос о федерализации страны (то есть ее разделение по этническому признаку — на македонскую и албанскую части). Если будет обсуждение новых герба, флага и других символов государства. Фактически речь идет об трансформации Македонии как единой страны, где македонцы — титульная нация (64%), а албанцы — меньшинство (25%), в нечто куда более аморфное (по некоторым данным, албанцы, чья рождаемость в предыдущие десятилетия была выше, могут составлять до 40% населения Македонии).

В конце февраля лидер СДСМ Зоран Заев передал президенту Иванову больше половины (67 из 120) подписей депутатов парламента и запросил мандат на формирование нового кабинета министров. Президент, понимая намерения албанского меньшинства, отказался предоставить им право формировать правительство и прямо заявил, что программная платформа оппозиции подготовлена в соседней Албании.

На фоне этого совершенно угрожающе прозвучало заявление президента самопровозглашенной "Республики Косово" Хашима Тачи о том, что "албанцы в Македонии должны взять ситуацию в свои руки".

© РИА Новости . Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкПолицейские охраняют здание парламента Македонии в Скопье во время акции протеста македонской оппозиции против амнистии высокопоставленных политиков и досрочных парламентских выборов. 2016 год
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Полицейские охраняют здание парламента Македонии в Скопье во время акции протеста македонской оппозиции против амнистии высокопоставленных политиков и досрочных парламентских выборов. 2016 год

Фитиль зажжен

Давно уже ни для кого не секрет, что в Тиране мечтают о создании "Великой Албании". Частью этого плана является отторжение территорий Македонии, населенных албанцами, и присоединение их к Албании. В "паналбанских" планах — аналогичное присоединение к Албании Косово — края, населенного сегодня албанцами, но который Сербия считает своей исторической колыбелью и неотъемлемой частью, — а также южной части Черногории, также населенной албанцами. На Балканах проживает более пяти миллионов албанцев. В частности, три миллиона — в Албании, более полумиллиона (но, может быть, и больше) — в Македонии, полтора миллиона — в Косово и на юге Сербии.

Скопье. Архивное фото
© Flickr / keepwaddling1
Россия призвала прекратить внешнее вмешательство в дела Македонии

Президент Македонии не дает добро на формирование правительства, которое будет действовать на "албанской платформе". В результате в минувший четверг мы наблюдали заход все тех же албанских игроков "через другую дверь". Они действуют по принципу: не удалось сформировать правительство — изберем своего человека на первую роль в парламенте, что позволит ему руководить реализацией законодательных инициатив, в том числе в интересах албанского меньшинства в Македонии и его покровителей в Албании и "сочувствующих" в Косово.

Кто кого поддерживает

Весьма показательным является то, какие страны кого в Македонии поддерживают. Из этого понятно, кто из иностранных игроков выступает за какой сценарий для Македонии.

Город Охрид в Македонии
© РИА Новости . Илья Питалев
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Партии албанцев Македонии потребовали сделать свой язык вторым официальным

Например, в поддержку формирования правительства "албанской платформы" высказался Евросоюз в лице руководителя европейской дипломатии Федерики Могерини, а также НАТО и отдельно — США и Великобритания.

Российский МИД, со своей стороны, еще в марте подверг резкой критике давление, которое ЕС и НАТО оказывают на президента Георге Иванова, требуя позволить оппозиции создать правительство "албанской платформы". "Вмешательство извне во внутренние дела в Республике Македонии принимает все более вопиющие формы, — говорилось в заявлении МИД России. — 11 декабря 2016 года граждане этой страны на внеочередных парламентских выборах проголосовали за правящую партию, которая получила большинство голосов. Неприкрыто поддерживаемая ЕС и США оппозиция, несмотря на все манипуляции, потерпела поражение. Важно отдавать себе отчет в том, что эти сформулированные в Тиране меры, подразумевающие федерализацию Македонии, пересмотр архитектуры власти и даже государственной символики, фактически ведут дело к подрыву конституционных устоев, а в конечном итоге — дезинтеграции этой страны".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в Москве. 23 марта 2017
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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Лавров: Запад должен осознавать опасность расшатывания ситуации в Македонии

И в этот раз коллективный Запад выступил в поддержку назначения Джафери спикером македонского парламента. "Демократия должна идти своим курсом. Мы положительно отмечаем избрание Талата Джафери спикером парламента, как об этом сообщается", — говорится в совместном заявлении уже упомянутой Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана. И это несмотря на очевидные сомнения в легитимности голосования в парламенте.

© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкГород Скопье в Македонии
© РИА Новости . Илья Питалев
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Город Скопье в Македонии

Если завтра война

Балканы давно и оправданно называют пороховой бочкой Европы, и каждое резкое движение здесь чревато возвращением призраков войн — которых в XX веке здесь бушевало, пожалуй, больше, чем где-либо в Европе.

Вид на здание МИД РФ. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Nemenov
В МИД России прокомментировали реакцию ЕС и США на события в Македонии

На Георге Иванова оказывается жесткое давление. Но он пока держится. Он даже отказался встречаться с эмиссаром госдепа США Хойтом Йи, который — даже не надо гадать — потребовал бы от президента Македонии уступить требованиям албанцев. Это смелый шаг и показатель того, что македонские власти не намерены уступать давлению вашингтонского и брюссельского обкомов.

Албанские националисты тем временем наглеют все больше. И если у одной из сторон сдадут нервы, не говоря уже о сознательной провокации со стороны албанцев, в Македонии вспыхнет война. Загорятся и все Балканы. Карточный домик, стоящий кучке тлеющей соломы, — вот что такое сегодня Балканы и, в частности, страны на просторах бывшей Югославии.

Протестующие ворвались в здание парламента Македонии
© REUTERS / Ognen Teofilovski
В ООН назвали неприемлемым нападение на парламент Македонии

Южные районы Сербии (общины Буяновац и Прешево) сплошь заселены албанцами, которые смотрят в сторону Албании и Косова. Само Косово стремится в Албанию, хотя Сербия считает этот край своим. От Боснии и Герцеговины жаждет отделиться Республика Сербская и соединиться с матерью-Сербией. Юг Черногории — тоже плацдарм для албанского сепаратизма, подогреваемого Тираной. Если в Македонии прольется кровь — либо православных македонцев, либо мусульман-албанцев, — единоверцы и тех и других за пределами Македонии не останутся в стороне.

Останется ли остальная Европа безучастной? В 1999-м НАТО подвергло бомбардировкам Сербию за "провинности", которые были попыткой Слободана Милошевича восстановить конституционный порядок в Косово.
В чем Штаты и ЕС могут обвинить Георге Иванова? Да в чем угодно.

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