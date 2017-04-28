А планета все не гибнет. Как "научный джихад" подставляет науку

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

К 2000 году мы — вся цивилизация — должны были погибнуть начисто. Как минимум к тому же году должна была исчезнуть с лица Земли Великобритания (это уже предсказания другого человека, менее, как видим, радикального). К 1979 году нам пообещали исчезновение всех "существенных" видов животных в Мировом океане. К 1995 году нам гарантировали гибель до 75% всех животных на планете. Но как-то получилось, что ничего этого не произошло. Это — часть ведущегося сейчас во всемирном масштабе накаленного разговора о том, насколько соотносятся с наукой "победители глобального потепления". Эпицентр спора — США.

Людей обязательно надо пугать

Давайте посмотрим, кто предсказывал нам все перечисленные выше ужасы. Может быть, это безграмотные околонаучные шарлатаны? Нет. Исчезновение цивилизации предсказал Джордж Уолд, лауреат Нобелевской премии, биолог из Гарварда. Гибель Великобритании и исчезновение морских тварей — это оценка Пола Эрлиха из Стэнфорда, Калифорния, обладателя 16 наиболее престижных в научном мире наград. И так далее.

Подробнее о каждом предсказателе, с перечислением наград, доставшихся на его долю, вы можете прочитать в ядовитом материале издания американских консерваторов — Daily Signal. Это ответ на невиданное событие, случившееся в глобальном масштабе 22 апреля ("День Земли"): марши ученых. Они протестовали против политики Дональда Трампа, который (как и республиканская половина Америки) не верит в глобальное потепление.

Но давайте присмотримся к этому глобальному бунту поближе. Маршировали не "вообще ученые", а прежде всего климатологи. Хотя они постарались подключить к своей акции и смежные направления науки.

© AP Photo / PA/ Jack Hardy Марш ученых в "День земли" 22 апреля в Лондоне © AP Photo / PA/ Jack Hardy Марш ученых в "День земли" 22 апреля в Лондоне

И сразу возникает вопрос — а откуда столько климатологов в США, и не только там? Вот откуда: из эпохи, начинавшейся еще в 80-е годы, если не раньше, когда именно это направление науки незаметно начало превращаться даже не в политическую партию, а в глобальное радикальное движение, цели которого были вполне прозаичны — деньги, передел рынков, тотальное и насильственное изменение стиля жизни людей в мировом масштабе.

Как всегда, подавляющая часть участников этого процесса имела смутное представление о том, кем и зачем все это направляется. Да и нет таких "мировых заговоров", в которых все шло бы год за годом по плану и под присмотром зловещих кукловодов. Чаще такие штуки похожи на бурный поток весенней воды, где сливаются чистые и грязные струи, мусор и целые деревья — все подряд.

Но сегодня, задним числом, эта история начинает подвергаться серьезному расследованию — да, это затеял Трамп, американские консерваторы и прочие республиканцы.

Расследовать есть что; вот цитаты, которые приводит все та же публикация. Активист-эколог Стивен Шнайдер в 1989 году: "Мы должны предлагать людям пугающие сценарии, делать простые и драматичные заявления и поменьше говорить о сомнениях, которые у нас могут быть… Каждый должен решить для себя: где правильный баланс между эффективностью наших действий и честностью".

Или — 1988 год, сенатор Тимоти Уорт, демократ от Колорадо: "Мы должны оседлать тему глобального потепления. Если даже эта теория неверна, <…> мы будем поступать правильно по части экономической политики".

Это просто деньги

Да-да, экономической политики. И вот теперь пора объяснить, почему мы читаем об этой истории сегодня — через неделю с лишним после того, как по всему миру прошлись протестующие климатологи. Дело во всяких пустяках — законопроектах, которые должны именно сейчас пройти через конгресс США (пока что гуляют по комитетам и подкомитетам).

Вот только один из них. Предлагается убрать субсидии на 270 миллионов долларов в год тем, кто использует солнечные батареи на крышах домов или предприятий. Пустяк на фоне финансовых проблем Америки, которые пытается решить нынешняя администрация, в том числе сокращая расходы. Но это не единственный такой пустяк.

Получается с этими батареями вот что: если они у вас есть, то электроэнергия обходится вам в шесть раз дороже той, что идет от обычных электростанций (на угле, газе, мазуте и т.д.). Эта разница компенсируется вам из бюджета решением администрации демократов — известных борцов с глобальным потеплением и известных друзей климатологов.

© AP Photo / Matt York Установка солнечных батарей на крыше предприятия в городе Гудиер, США © AP Photo / Matt York Установка солнечных батарей на крыше предприятия в городе Гудиер, США

Но бюджет — это деньги других американцев. То есть те, кто беднее, не ставит у себя солнечных батарей, но их все равно заставляют платить за них, по сути, отдавать свои деньги более богатым соотечественникам. А без этого передела "солнечная энергия" экономически бессмысленна, и исследований, подтверждающих это, сколько угодно (их названия — в приведенной выше ссылке).

Так что сводится все к очень простым вещам. Лобби альтернативных производителей энергии, которые в условиях свободной конкуренции не имеют шанса, используют администрацию демократов для получения нечестных преимуществ. И при этом опираются на истерические прогнозы невиданно расплодившихся климатологов и экологов, которые — смотри выше — порой сами для себя решают насчет "баланса эффективности и честности".

Это крупнейшая катастрофа науки, всерьез подрывающая уважение общества к таковой (и этим ситуация, конечно, опасна). Причем битвы энергетиков — далеко не единственный такой сюжет, есть еще несколько подобных глобальных историй. И во всех мы видим научные сообщества, начиная с определенного момента развивающиеся по принципу скорее сектантскому, в котором есть место и отлучению неверующих (не игнорированию профанов, что характерно, а именно изгнанию еретиков из своих рядов, даже с профильными степенями), и апокалиптическим предсказаниям с вечно отодвигающимся вперед судным днем.

…Каждая эпоха заново спрашивает себя, в каком мире мы живем. И в каждую эпоху появляются свои проповедники агрессивных истин, принуждающие (обычно страхом или вообще против воли) миллионы землян менять свой образ жизни и между "эффективностью и честностью" решительно выбирающие эффективность.

В итоге сегодня мы видим, что за современными проповедниками "агрессивных истин" (идет ли речь о либеральной глобализации или о глобальном потеплении) все чаще стоят обязательные к исполнению потребительские модели. А за ними — свои выгодополучатели, чей доход от страха миллионов исчисляется миллиардами.

Что мы видим и в грустной истории с "бизнесом на глобальным потеплении".