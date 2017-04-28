А планета все не гибнет. Как "научный джихад" подставляет науку

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
К 2000 году мы — вся цивилизация — должны были погибнуть начисто. Как минимум к тому же году должна была исчезнуть с лица Земли Великобритания (это уже предсказания другого человека, менее, как видим, радикального). К 1979 году нам пообещали исчезновение всех "существенных" видов животных в Мировом океане. К 1995 году нам гарантировали гибель до 75% всех животных на планете. Но как-то получилось, что ничего этого не произошло. Это — часть ведущегося сейчас во всемирном масштабе накаленного разговора о том, насколько соотносятся с наукой "победители глобального потепления". Эпицентр спора — США.
Людей обязательно надо пугать
Подробнее о каждом предсказателе, с перечислением наград, доставшихся на его долю, вы можете прочитать в ядовитом материале издания американских консерваторов — Daily Signal. Это ответ на невиданное событие, случившееся в глобальном масштабе 22 апреля ("День Земли"): марши ученых. Они протестовали против политики Дональда Трампа, который (как и республиканская половина Америки) не верит в глобальное потепление.охватили 600 городов США. А также Сидней, Берлин, Лондон, Токио, Амстердам, Панаму, Гонконг, Мадрид, Париж… Что-то невиданное.
Но давайте присмотримся к этому глобальному бунту поближе. Маршировали не "вообще ученые", а прежде всего климатологи. Хотя они постарались подключить к своей акции и смежные направления науки.
И сразу возникает вопрос — а откуда столько климатологов в США, и не только там? Вот откуда: из эпохи, начинавшейся еще в 80-е годы, если не раньше, когда именно это направление науки незаметно начало превращаться даже не в политическую партию, а в глобальное радикальное движение, цели которого были вполне прозаичны — деньги, передел рынков, тотальное и насильственное изменение стиля жизни людей в мировом масштабе.
Как всегда, подавляющая часть участников этого процесса имела смутное представление о том, кем и зачем все это направляется. Да и нет таких "мировых заговоров", в которых все шло бы год за годом по плану и под присмотром зловещих кукловодов. Чаще такие штуки похожи на бурный поток весенней воды, где сливаются чистые и грязные струи, мусор и целые деревья — все подряд.
Но сегодня, задним числом, эта история начинает подвергаться серьезному расследованию — да, это затеял Трамп, американские консерваторы и прочие республиканцы.
Или — 1988 год, сенатор Тимоти Уорт, демократ от Колорадо: "Мы должны оседлать тему глобального потепления. Если даже эта теория неверна, <…> мы будем поступать правильно по части экономической политики".
Это просто деньги
Да-да, экономической политики. И вот теперь пора объяснить, почему мы читаем об этой истории сегодня — через неделю с лишним после того, как по всему миру прошлись протестующие климатологи. Дело во всяких пустяках — законопроектах, которые должны именно сейчас пройти через конгресс США (пока что гуляют по комитетам и подкомитетам).
Получается с этими батареями вот что: если они у вас есть, то электроэнергия обходится вам в шесть раз дороже той, что идет от обычных электростанций (на угле, газе, мазуте и т.д.). Эта разница компенсируется вам из бюджета решением администрации демократов — известных борцов с глобальным потеплением и известных друзей климатологов.
Но бюджет — это деньги других американцев. То есть те, кто беднее, не ставит у себя солнечных батарей, но их все равно заставляют платить за них, по сути, отдавать свои деньги более богатым соотечественникам. А без этого передела "солнечная энергия" экономически бессмысленна, и исследований, подтверждающих это, сколько угодно (их названия — в приведенной выше ссылке).
Так что сводится все к очень простым вещам. Лобби альтернативных производителей энергии, которые в условиях свободной конкуренции не имеют шанса, используют администрацию демократов для получения нечестных преимуществ. И при этом опираются на истерические прогнозы невиданно расплодившихся климатологов и экологов, которые — смотри выше — порой сами для себя решают насчет "баланса эффективности и честности".
Это крупнейшая катастрофа науки, всерьез подрывающая уважение общества к таковой (и этим ситуация, конечно, опасна). Причем битвы энергетиков — далеко не единственный такой сюжет, есть еще несколько подобных глобальных историй. И во всех мы видим научные сообщества, начиная с определенного момента развивающиеся по принципу скорее сектантскому, в котором есть место и отлучению неверующих (не игнорированию профанов, что характерно, а именно изгнанию еретиков из своих рядов, даже с профильными степенями), и апокалиптическим предсказаниям с вечно отодвигающимся вперед судным днем.
В итоге сегодня мы видим, что за современными проповедниками "агрессивных истин" (идет ли речь о либеральной глобализации или о глобальном потеплении) все чаще стоят обязательные к исполнению потребительские модели. А за ними — свои выгодополучатели, чей доход от страха миллионов исчисляется миллиардами.
Что мы видим и в грустной истории с "бизнесом на глобальным потеплении".