Хруст пятиэтажки. Профессионалы недовольства против государства

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Мэр столицы сегодня утром официально опроверг две главные пугалки, связанные с программой реновации жилья.

Во-первых, пугалку "будут расселять куда попало — за МКАД вдаль".

"Всем жителям сносимых пятиэтажек, включая жителей Центрального административного округа, будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе.

Исключение только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа. По факту будем стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки", — сообщил Сергей Собянин на личной странице "Вконтакте".

Во-вторых, пугалку "будут расселять насильно".

На общем собрании жители пятиэтажек смогут отказаться от расселения, и никто их жилье трогать не будет, написал Собянин.

А также: прекращение права собственности на старую квартиру будет совмещено с регистрацией права собственности на новое жилье. Вывод пятиэтажки из эксплуатации будет осуществляться только после подписания всеми гражданами актов приема-передачи старых/новых квартир; новые квартиры будут предоставлены с отделкой по комфорт-классу; для владельцев ипотечных квартир в законе будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением прежних условий и обязательств; те, у кого квартира не приватизирована, смогут сами выбирать — приватизировать ее или продолжить социальный наем; собственники нежилых помещений смогут на выбор получить аналогичные помещения в новом доме или взять деньгами.

…Есть мнение, уважаемые читатели, что повторять это руководителю столицы придется еще много раз. Медийная кампания против сноса старых пятиэтажек в Москве ведется, если можно так выразиться, "сетевым" образом. Это когда у противников обновления жилфонда нет ни центра, ни четких обвинений, но есть множество подозрений и упорно создаваемый фон недовольства. На основе их непрерывного наброса действует машина слухов, которые власти предстоит раз за разом опровергать.

Нет, само по себе неверие в добрые намерения начальства — традиция вполне объяснимая, критиковать ее глупо. Но дело в том, что нынешняя как-бы-протестная активность имеет некоторые специфические черты.

Во-первых, — и это бросается в глаза — основные публичные обличители "пятиэтажечного заговора" Москвы и Госдумы в осыпающемся жилфонде явно не живут. Они для этого, пожалуй, слишком высоко расположены на социальной лестнице. Трудно себе представить какого-нибудь журналиста Пархоменко или журналиста Ревзина, наслаждающихся общим стояком с соседями и накренившимся балконом в доме без лифта. Собственно говоря, они и сами не настаивают на том, что это их личная боль, и стараются вывести тему на обобщение: "За снос старых домов лишь 80% москвичей, то есть сотни тысяч против, это гигантский протестный потенциал", "власть показала, что она не желает считаться с мнением меньшинства, это очень опрометчиво с ее стороны", "власть сможет теперь объявить устаревшим любое, слышите, любое жилье".

Их настроение определенно диссонирует с настроением собственно жителей, от которых правительство Москвы за последние годы получило четверть миллиона обращений о переселении из этих самых пятиэтажек (то есть примерно каждый десятый житель жилфонда, запланированного сейчас к сносу, успел дойти даже до инстанции. Если учесть в принципе близкий к нулю уровень столичной социальной активности — показатель зашкаливающий).

Во-вторых — в наличии довольно вялый отклик тех, кто назначен, собственно, главным потерпевшим от планов государства. Потерпевшими "менеджеры недовольства" назначили: а) то самое меньшинство жителей, которое никуда съезжать из аварийного жилья не захочет, и б) девелоперов, которых появление нового "казенного" массового жилфонда разорит. Однако обе категории прямой активности не проявляют. И если про девелоперов можно сказать, что они не хотят вслух ссориться с властью и потому спонсируют медианаезды, то с гипотетически протестующими жителями совсем беда. Складывается — по крайней мере, пока что — впечатление, что кампания стартовала даже не от чьих-то интересов, а от привычки конкретного медиакласса на всякий случай раскручивать потенциально протестоемкие темы. Чисто из соображений, что их потом, возможно, удастся монетизировать.

Строго говоря, это все напоминает, пусть и в сильно увеличенном масштабе, прошлогодний плач по сносимым самостроям. Тогда весь "менеджмент недовольств" тоже приготовился к большому, массовому, вкусному протесту. Снос стекляшек у метро с десяти сторон одновременно назвали "ночью длинных ковшей" (на минуточку в очередной раз произведя "гитлеризацию" власти). Журналисты начали писать прочувствованные ностальгические зарисовки о том, как Москва теряет свой привычный облик, и о ларьках, без которых уже ничто не будет прежним. Но тогда что-то не взлетело — и внезапно прорезавшаяся ностальгия по ларькам так же внезапно исчезла. Очевидно, не найдя монетизации.

Хорошая новость в данном случае состоит в том, что на сей раз государство к длительной медиаборьбе вполне подготовилось. Государство в лице разных чиновников, включая высших, выходит под камеры и просто к людям и рассказывает, как и что будет.

Да, признается государство. На программе реновации действительно постарается заработать город. Снося пятиэтажки, государство будет строить дома куда большей этажности и образующиеся квартиры продавать, в том числе чтобы окупить строительство новых квартир для жителей расселенных домов. И да, в результате увеличения этажности бросить машину во дворе у подъезда кое-где, возможно, станет сложнее. Тут крыть нечем, дворы в нерезиновой Москве тоже не резиновы.

И нет, снова повторяет государство. Никого не будут выселять на 32-й километр из Ховрино. И нет, платить за ремонт не придется. И нет, это будет не эконом-класс, а комфорт. И нет, с жителей не будут брать деньги за то, что их новые квартиры дороже старых. И нет, метраж не будет уменьшаться. Увеличиваться — возможно, а уменьшаться нет.

…Проблема, однако, в том, что просто повесить ответы в интернет и забыть — это сегодня примерно то же самое, что промолчать. "Менеджеры недовольства" будут обвинять и подозревать регулярно и набрасывать в десятый раз, как в первый, пробуя раз за разом алхимически превратить привычное недоверие граждан в публичное недовольство.

И поэтому государству, со своей стороны, придется повторять одно и то же и "бить фактами". Возможно, все два десятилетия, на которые рассчитана программа.