Зачем Китаю авианосцы и почему это хорошая новость для нас

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Спуск на воду первого целиком построенного в Китае авианосца не вызвал глобального военно-политического потрясения хотя бы потому, что работы над ним начались еще в ноябре 2013 года и никоим образом не были секретными.
Событие это означает, что Китай делает заранее запланированный жест, показывая, что в обозримый период не будет претендовать на роль мировой державы. Дело здесь и в том, о каком корабле речь (то есть с какими возможностями), и в общем соотношении военно-морских сил в мире на годы вперед.
Целый мир не нужен, только Азияразмещают до 70 самолетов. Вдобавок американская авианосная группа может дольше оперировать в океанах независимо от баз снабжения, и это еще не все ее преимущества.
При этом авианосцев у США сегодня 10, еще два строятся. Из них в Тихом океане — шесть: одни защищают западное побережье страны, другие выдвинуты ближе к Китаю.
Правда, и в Китае не один плавучий аэродром, а два. Или полтора. Наш бывший "Варяг", сегодня носящий имя "Ляонин", стал для флота страны учебной базой, откуда множество подготовленных на "Ляонине" моряков и летчиков переместились сейчас на новый, почти такой же корабль (видимо, называться он будет "Шаньдун" — по имени полуострова, известного, в частности, тем, что на нем родился и жил Конфуций).
Вывод можно делать простой и очевидный: если между Китаем и США и будет какое-то подобие морского паритета, то только в Тихоокеанском регионе. Но даже и там Пекин еще не скоро сможет далеко отходить от своих берегов.
Кстати, о паритете: стратегический удар по территории возможного противника наносят не авианосцы, а атомные подлодки или межконтинентальные ракеты. Палубная же авиация — с учетом ее радиуса действия — бывает нужна скорее для каких-то региональных конфликтов.
Вывод: бросать тотальный стратегический вызов США никто в Пекине не собирается в ближайшие пару десятилетий или вообще никогда, но вблизи своих берегов китайцы хотят чувствовать себя хорошо. Вот такой сигнал миру и посылается.
Все-таки два океана
Россия — единственная страна мира, где новость о спуске на воду "Шаньдуна" воспринимается особым образом. Наши аналитики обязательно отмечают, что Пекин как бы продолжает традицию советско-российского кораблестроения. То есть сначала копирует наше ("Ляонин"), добавляя что-то свое, далее же мы увидим нечто стопроцентно китайское.
Эти мазохистские упражнения вокруг темы национальной гордости, конечно, неизбежны, но ведь привязка "Шаньдуна" к России может быть и другой: здесь для нас хорошая новость или плохая?появившаяся статья в китайском журнале "Глобал таймс". Называется она "Трамп не сможет сделать враждебными отношения России и Китая". Речь о том, что буквально с января этого года (то есть со вселения Трампа в Белый дом) президент пытается "перенастроить" треугольник РФ — США — КНР. Но методы перенастройки не гениальны. Допустим, удар по Сирии в апреле был приурочен к визиту главы КНР Си Цзиньпина в США, чтобы в Москве подумали, что Китай и США о чем-то договорились по поводу Сирии.
И ведь в Москве нашлось немало мыслителей, на которых это как-то подействовало. Но тут Трамп послал авианосец к корейским берегам — и как раз когда в Москве был госсекретарь Рекс Тиллерсон. Так что теперь уже китайцам положено было волноваться, что Россия и США о чем-то договорились за их спиной. Тенденция, однако.
А в целом нас с Китаем во всех смыслах "разводят" уже давно: китайский автор напоминает об "откуда-то" возникшем в российских СМИ тезисе, что пекинские идеи "Нового шелкового пути" противоречат российской стратегии в Центральной Азии. (Вообще-то мы и сами знаем, что это примитивная диверсия, противоречий никаких нет, есть совпадение интересов, в частности — следите за форумом в Китае в середине мая, куда отправится российский президент).
Тем более интересно читать индийский материал о том, что ВМФ страны давно пора расстаться с британским Георгиевским флагом для военных кораблей. В нем пассаж, что у страны есть "экономический соперник", который развивает флот (то есть Китай), и очень похоже, что в Индийском океане две державы будут поддерживать стратегический баланс в ближайшие десятилетия. (А Америка? Да какая там еще Америка…).
Кстати, у Индии пока только один авианосец, но она тоже строит новые. Вопрос лишь в том, противопоставлять ли авианосную мощь двух стран или суммировать ее. С российской помощью или без, два наших друга и партнера разберутся, кто кому соперник или, наоборот, партнер.