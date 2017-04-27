Зачем Китаю авианосцы и почему это хорошая новость для нас

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Спуск на воду первого целиком построенного в Китае авианосца не вызвал глобального военно-политического потрясения хотя бы потому, что работы над ним начались еще в ноябре 2013 года и никоим образом не были секретными.

Событие это означает, что Китай делает заранее запланированный жест, показывая, что в обозримый период не будет претендовать на роль мировой державы. Дело здесь и в том, о каком корабле речь (то есть с какими возможностями), и в общем соотношении военно-морских сил в мире на годы вперед.

Целый мир не нужен, только Азия

Для начала: речь о близком аналоге советского проекта 1143.5, на котором может базироваться 36 истребителей. Буквально все мировые СМИ, рассказывая о событии, немедленно отметили, что на американских авианосцах размещают до 70 самолетов . Вдобавок американская авианосная группа может дольше оперировать в океанах независимо от баз снабжения, и это еще не все ее преимущества.

При этом авианосцев у США сегодня 10, еще два строятся. Из них в Тихом океане — шесть: одни защищают западное побережье страны, другие выдвинуты ближе к Китаю.

Правда, и в Китае не один плавучий аэродром, а два. Или полтора. Наш бывший "Варяг", сегодня носящий имя "Ляонин", стал для флота страны учебной базой, откуда множество подготовленных на "Ляонине" моряков и летчиков переместились сейчас на новый, почти такой же корабль (видимо, называться он будет "Шаньдун" — по имени полуострова, известного, в частности, тем, что на нем родился и жил Конфуций).

Еще года два-три новый корабль будет дооснащаться уже на плаву. А далее ожидается появление от двух до четырех новых китайских авианосцев, уже более сопоставимых по возможностям с американскими (атомная силовая установка, водоизмещение не 70, а 100 тысяч тонн, и самолетов тоже до 70). Но произойдет это в 2020-х годах, если не позже.

Вывод можно делать простой и очевидный: если между Китаем и США и будет какое-то подобие морского паритета, то только в Тихоокеанском регионе. Но даже и там Пекин еще не скоро сможет далеко отходить от своих берегов.

Кстати, о паритете: стратегический удар по территории возможного противника наносят не авианосцы, а атомные подлодки или межконтинентальные ракеты. Палубная же авиация — с учетом ее радиуса действия — бывает нужна скорее для каких-то региональных конфликтов.

Речь в данном случае, отметим, о конфликте, семена которого были посеяны не вчера. Нет никакой связи между прогулкой по велению Дональда Трампа авианосца "Карл Винсон" к корейским берегам и — в те же дни — спуском на воду будущего "Шаньдуна", пока до конца не вооруженного. Повторим, работы по новому кораблю начались с 2013 года, когда никто не мог бы предположить приход к власти Дональда Трампа и какую-то смену политики США. Скорее, Пекин начал строить авианосный флот в ожидании Хиллари Клинтон или кого-то подобного. Это под ее руководством, в том числе на должности госсекретаря, Америка разработала политику "поворота к Азии", предполагавшую перемещение в Тихий океан до 60% военно-морской мощи США к 2020 году. Те самые шесть из десяти авианосцев.

А предлогом для этого поворота служат территориальные конфликты с Китаем его соседей (Японии, Вьетнама и других) — конфликты, которые при демократах в США как-то резко обострились. Вот в таких региональных ситуациях авианосец — это аргумент. Да и в целом мы видим, что кораблестроительные планы Китая сопоставимы с теми самыми шестью авианосцами США. Но в глобальном масштабе считается, что на сегодняшний день Китай обладает не более чем 4% от общих возможностей американского флота.

Вывод: бросать тотальный стратегический вызов США никто в Пекине не собирается в ближайшие пару десятилетий или вообще никогда, но вблизи своих берегов китайцы хотят чувствовать себя хорошо. Вот такой сигнал миру и посылается.

Все-таки два океана

Россия — единственная страна мира, где новость о спуске на воду "Шаньдуна" воспринимается особым образом. Наши аналитики обязательно отмечают, что Пекин как бы продолжает традицию советско-российского кораблестроения. То есть сначала копирует наше ("Ляонин"), добавляя что-то свое, далее же мы увидим нечто стопроцентно китайское.

© AP Photo / Xinhua, Li Tang Китайский авианосец "Ляонин" © AP Photo / Xinhua, Li Tang Китайский авианосец "Ляонин"

Эти мазохистские упражнения вокруг темы национальной гордости, конечно, неизбежны, но ведь привязка "Шаньдуна" к России может быть и другой: здесь для нас хорошая новость или плохая?

В каком-то смысле на этот вопрос отвечает только что появившаяся статья в китайском журнале "Глобал таймс". Называется она "Трамп не сможет сделать враждебными отношения России и Китая". Речь о том, что буквально с января этого года (то есть со вселения Трампа в Белый дом) президент пытается "перенастроить" треугольник РФ — США — КНР. Но методы перенастройки не гениальны. Допустим, удар по Сирии в апреле был приурочен к визиту главы КНР Си Цзиньпина в США, чтобы в Москве подумали, что Китай и США о чем-то договорились по поводу Сирии.

И ведь в Москве нашлось немало мыслителей, на которых это как-то подействовало. Но тут Трамп послал авианосец к корейским берегам — и как раз когда в Москве был госсекретарь Рекс Тиллерсон. Так что теперь уже китайцам положено было волноваться, что Россия и США о чем-то договорились за их спиной. Тенденция, однако.

А в целом нас с Китаем во всех смыслах "разводят" уже давно: китайский автор напоминает об "откуда-то" возникшем в российских СМИ тезисе, что пекинские идеи "Нового шелкового пути" противоречат российской стратегии в Центральной Азии. (Вообще-то мы и сами знаем, что это примитивная диверсия, противоречий никаких нет, есть совпадение интересов, в частности — следите за форумом в Китае в середине мая, куда отправится российский президент).

Подозрения насчет усиления Китая — не монополия России, есть еще одна страна, общественность которой усиленно обрабатывают в том же духе. Это Индия. Кстати, китайский ВМФ все-таки интересуется не одним лишь Тихим океаном, есть еще Индийский. Из многочисленных и неясных предположений о том, где китайскому флоту нужны зарубежные базы, половина географических точек обозначается в Индийском океане. Прочее — в Тихом. В общем, китайскому флоту интересен не один океан, а два.

Тем более интересно читать индийский материал о том, что ВМФ страны давно пора расстаться с британским Георгиевским флагом для военных кораблей. В нем пассаж, что у страны есть "экономический соперник", который развивает флот (то есть Китай), и очень похоже, что в Индийском океане две державы будут поддерживать стратегический баланс в ближайшие десятилетия. (А Америка? Да какая там еще Америка…).

Кстати, у Индии пока только один авианосец, но она тоже строит новые. Вопрос лишь в том, противопоставлять ли авианосную мощь двух стран или суммировать ее. С российской помощью или без, два наших друга и партнера разберутся, кто кому соперник или, наоборот, партнер.

Но что касается тихоокеанских интересов России, то не забудем, что наш единственный пока авианосец ("Адмирал Горшков", брат-близнец "Ляонина" с "Шаньдуном") размещен вовсе не во Владивостоке. Это тоже, если хотите, понятный жест. Таким образом, если Москва не подключается к гонке вооружений в том регионе, это как минимум значит, что китайский флот не противоречит нашим интересам. Так что появление "Шаньдуна" — однозначно хорошая новость для нас.