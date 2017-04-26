Американская война Z: эпидемия ненависти в США

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Американская "Антидиффамационная лига" опубликовала отчет, указывающий на рост антисемитских инцидентов в США в течение минувших трех месяцев на 86% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о более чем пятистах случаях вандализма, угроз и нападения на людей. Хорошо запомнились кадры, на которых вице-президент Пенс участвует в восстановлении еврейского кладбища в Сент-Луисе после осуществленного там погрома.
Либеральные СМИ и общественные формирования в Соединенных Штатах используют факт роста преступлений на почве ненависти для усиления атаки на администрацию Трампа. Сама "Антидиффамационная лига" дискредитировала себя, когда в ходе последних выборов действовала открыто против Трампа, используя свой статус независимой экспертной группы. Тем не менее приведенные этой организацией факты отражают общую тенденцию.
Жертвами преступлений на расовой почве не раз становились негры. Стоит напомнить, как два года назад девять человек были убиты в негритянской церкви в Южной Каролине белым неонацистом. Организации белых, как-то "Американский ренессанс" Джареда Тейлора, указывают, в свою очередь, на множество случаев нападений, убийств и изнасилований, совершаемых именно по отношению к ним. Согласно их утверждениям, полиция не регистрирует обычно преступления против белых как совершенные на расовой почве.
Справедливости ради надо отметить, что вопреки утверждениям либералов о том, что ответственность за происходящее несет нынешний президент США, — рост ненависти на расовой и национальной почве наблюдался в годы правления Обамы. Достаточно вспомнить множество инцидентов, когда полиция стреляла на поражение в безоружных чернокожих. Во многих случаях, кстати, это чернокожие полицейские стреляли в чернокожих подозреваемых, но это все равно привело к массовым беспорядкам на расовой почве.
Прибавим к вышесказанному учащение "джихадистских" терактов и параллельно — учащение нападений на мирных мусульман. Нельзя также упустить непростой характер отношений с мексиканцами на юго-западе США. Вырисовывается тревожная картина, отображающая глубинную тенденцию: это никак не одноразовый всплеск волны.
Утешение для радетелей "плавильного котла" может быть разве что в спокойных и дружелюбных отношениях белых с китайцами, корейцами и японцами. Интересно заметить, что уровень преступности среди этих групп даже ниже, чем среди белых в среднем.