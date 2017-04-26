Американская война Z: эпидемия ненависти в США

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Американская "Антидиффамационная лига" опубликовала отчет, указывающий на рост антисемитских инцидентов в США в течение минувших трех месяцев на 86% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о более чем пятистах случаях вандализма, угроз и нападения на людей. Хорошо запомнились кадры, на которых вице-президент Пенс участвует в восстановлении еврейского кладбища в Сент-Луисе после осуществленного там погрома.

Всем стереотипам наперекор, в России такого рода инциденты происходят несопоставимо реже. На днях в Тель-Авивском университете был представлен доклад Центра Кантора на эту тему, в котором указывалось на почти нулевой уровень антисемитских нападений в России. Там же говорилось об учащении ксенофобских высказываний, но признавалось, что дальше разговоров и публикаций дело не заходит. В отличие от того, что наблюдается в США.

Либеральные СМИ и общественные формирования в Соединенных Штатах используют факт роста преступлений на почве ненависти для усиления атаки на администрацию Трампа. Сама "Антидиффамационная лига" дискредитировала себя, когда в ходе последних выборов действовала открыто против Трампа, используя свой статус независимой экспертной группы. Тем не менее приведенные этой организацией факты отражают общую тенденцию.

Даже официальный рупор, "Голос Америки", сообщал еще два месяца назад со ссылкой на академическое исследование Центра по изучению ненависти и экстремизма, что не только антисемитский вандализм, но и прочие "преступления на почве ненависти" становятся все более частым явлением. Особенно заметен рост столкновений на расовой и национальной почве в таких крупных городах, как Нью-Йорк и Чикаго.

Жертвами преступлений на расовой почве не раз становились негры. Стоит напомнить, как два года назад девять человек были убиты в негритянской церкви в Южной Каролине белым неонацистом. Организации белых, как-то "Американский ренессанс" Джареда Тейлора, указывают, в свою очередь, на множество случаев нападений, убийств и изнасилований, совершаемых именно по отношению к ним. Согласно их утверждениям, полиция не регистрирует обычно преступления против белых как совершенные на расовой почве.

Тем не менее время от времени случаются инциденты несомненные: так, на минувшей неделе в Калифорнии чернокожий расист Кори Али Мухаммед расстрелял на улице четверых прохожих, ориентируясь исключительно на их цвет кожи (как стало известно позже, он и ранее излагал в соцсетях свои взгляды, включающие активную неприязнь к белым).

Справедливости ради надо отметить, что вопреки утверждениям либералов о том, что ответственность за происходящее несет нынешний президент США, — рост ненависти на расовой и национальной почве наблюдался в годы правления Обамы. Достаточно вспомнить множество инцидентов, когда полиция стреляла на поражение в безоружных чернокожих. Во многих случаях, кстати, это чернокожие полицейские стреляли в чернокожих подозреваемых, но это все равно привело к массовым беспорядкам на расовой почве.

© AP Photo / Andres Kudacki Женщина у места возложения цветов в память о жертвах стрельбы в Орландо. Июнь 2016 года © AP Photo / Andres Kudacki Женщина у места возложения цветов в память о жертвах стрельбы в Орландо. Июнь 2016 года

Надо сказать, что Барак Обама не только не сумел снизить уровень кипения расовой, религиозной и национальной ненависти в американском обществе, но невольно поспособствовал ее росту. Причем это касается отнюдь не только антисемитизма и исконной проблемы белых и негров в США. Яркой иллюстрацией тому может послужить вооруженное нападение исламиста на гей-клуб в Орландо, в ходе которого погибли 53 человека. Это было официально признано крупнейшим терактом в США с 11 сентября 2001 года. Именно при Обаме велась политика максимальной интеграции негров и усиленного поощрения ЛГБТ и мусульман. Как видим, это дало обратные результаты.

Прибавим к вышесказанному учащение "джихадистских" терактов и параллельно — учащение нападений на мирных мусульман. Нельзя также упустить непростой характер отношений с мексиканцами на юго-западе США. Вырисовывается тревожная картина, отображающая глубинную тенденцию: это никак не одноразовый всплеск волны.

Утешение для радетелей "плавильного котла" может быть разве что в спокойных и дружелюбных отношениях белых с китайцами, корейцами и японцами. Интересно заметить, что уровень преступности среди этих групп даже ниже, чем среди белых в среднем.

Однако общая тенденция утери скрепляющих уз и появления новых вызовов американской внутренней стойкости представляется покамест необратимой. Попытка уравниловки и интегрирования в стиле Обамы определенно привела к ухудшению ситуации. Управленческая слабость Трампа тоже способствует ускорению энтропийных процессов. И выход пока неведом и незрим.