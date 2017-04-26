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Американская война Z: эпидемия ненависти в США

18:3426.04.2017
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© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМужчина на 5-й Авеню в Нью-ЙоркеМужчина на 5-й Авеню в Нью-Йорке
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

Американская "Антидиффамационная лига" опубликовала отчет, указывающий на рост антисемитских инцидентов в США в течение минувших трех месяцев на 86% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о более чем пятистах случаях вандализма, угроз и нападения на людей. Хорошо запомнились кадры, на которых вице-президент Пенс участвует в восстановлении еврейского кладбища в Сент-Луисе после осуществленного там погрома.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Нетаньяху похвалил Трампа за осуждение антисемитизма
Всем стереотипам наперекор, в России такого рода инциденты происходят несопоставимо реже. На днях в Тель-Авивском университете был представлен доклад Центра Кантора на эту тему, в котором указывалось на почти нулевой уровень антисемитских нападений в России. Там же говорилось об учащении ксенофобских высказываний, но признавалось, что дальше разговоров и публикаций дело не заходит. В отличие от того, что наблюдается в США.

Либеральные СМИ и общественные формирования в Соединенных Штатах используют факт роста преступлений на почве ненависти для усиления атаки на администрацию Трампа. Сама "Антидиффамационная лига" дискредитировала себя, когда в ходе последних выборов действовала открыто против Трампа, используя свой статус независимой экспертной группы. Тем не менее приведенные этой организацией факты отражают общую тенденцию.

Дилан Руф. Архивное фото
© AP Photo / Chuck Burton
Чарльстонского стрелка перевели в тюрьму для исполнения смертного приговора
Даже официальный рупор, "Голос Америки", сообщал еще два месяца назад со ссылкой на академическое исследование Центра по изучению ненависти и экстремизма, что не только антисемитский вандализм, но и прочие "преступления на почве ненависти" становятся все более частым явлением. Особенно заметен рост столкновений на расовой и национальной почве в таких крупных городах, как Нью-Йорк и Чикаго.

Жертвами преступлений на расовой почве не раз становились негры. Стоит напомнить, как два года назад девять человек были убиты в негритянской церкви в Южной Каролине белым неонацистом. Организации белых, как-то "Американский ренессанс" Джареда Тейлора, указывают, в свою очередь, на множество случаев нападений, убийств и изнасилований, совершаемых именно по отношению к ним. Согласно их утверждениям, полиция не регистрирует обычно преступления против белых как совершенные на расовой почве.

На месте стрельбы в калифорнийском городе Фресно, США. 18 апреля 2017
© Фото : Fresno County Sheriff
В полиции считают причиной стрельбы в Калифорнии расовую ненависть
Тем не менее время от времени случаются инциденты несомненные: так, на минувшей неделе в Калифорнии чернокожий расист Кори Али Мухаммед расстрелял на улице четверых прохожих, ориентируясь исключительно на их цвет кожи (как стало известно позже, он и ранее излагал в соцсетях свои взгляды, включающие активную неприязнь к белым).

Справедливости ради надо отметить, что вопреки утверждениям либералов о том, что ответственность за происходящее несет нынешний президент США, — рост ненависти на расовой и национальной почве наблюдался в годы правления Обамы. Достаточно вспомнить множество инцидентов, когда полиция стреляла на поражение в безоружных чернокожих. Во многих случаях, кстати, это чернокожие полицейские стреляли в чернокожих подозреваемых, но это все равно привело к массовым беспорядкам на расовой почве.

Акции протеста возле гей-клуба Стоунволл
© REUTERS / ANDREW KELLY
В Нью-Йорке у знаменитого гей-клуба собрались противники политики Трампа
Надо сказать, что Барак Обама не только не сумел снизить уровень кипения расовой, религиозной и национальной ненависти в американском обществе, но невольно поспособствовал ее росту. Причем это касается отнюдь не только антисемитизма и исконной проблемы белых и негров в США. Яркой иллюстрацией тому может послужить вооруженное нападение исламиста на гей-клуб в Орландо, в ходе которого погибли 53 человека. Это было официально признано крупнейшим терактом в США с 11 сентября 2001 года. Именно при Обаме велась политика максимальной интеграции негров и усиленного поощрения ЛГБТ и мусульман. Как видим, это дало обратные результаты.

© AP Photo / Andres KudackiЖенщина у места возложения цветов в память о жертвах стрельбы в Орландо. Июнь 2016 года
© AP Photo / Andres Kudacki
Женщина у места возложения цветов в память о жертвах стрельбы в Орландо. Июнь 2016 года

Прибавим к вышесказанному учащение "джихадистских" терактов и параллельно — учащение нападений на мирных мусульман. Нельзя также упустить непростой характер отношений с мексиканцами на юго-западе США. Вырисовывается тревожная картина, отображающая глубинную тенденцию: это никак не одноразовый всплеск волны. 

Утешение для радетелей "плавильного котла" может быть разве что в спокойных и дружелюбных отношениях белых с китайцами, корейцами и японцами. Интересно заметить, что уровень преступности среди этих групп даже ниже, чем среди белых в среднем.

Полицейские задерживают участницу акции протеста в связи с убийством афроамериканца в городе Батон-Руж в штате Луизиана
© AP Photo / Max Becherer
Трамп обвинил Обаму в том, что тот разделяет американцев по принципу расы
Однако общая тенденция утери скрепляющих уз и появления новых вызовов американской внутренней стойкости представляется покамест необратимой. Попытка уравниловки и интегрирования в стиле Обамы определенно привела к ухудшению ситуации. Управленческая слабость Трампа тоже способствует ускорению энтропийных процессов. И выход пока неведом и незрим.

 

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