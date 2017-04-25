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США не сдают Украину. Они просто ее кидают

17:0225.04.2017
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez

Виктор Мараховский, для РИА Новости

"США сократят помощь Украине на 70%" — одна из главных новостей дня.

Но на самом деле это пока только предложение. В проекте бюджета на 2018 год, предложенном администрацией президента США, предусмотрено сокращение расходов на "внешнюю политику" — то есть на Госдеп и агентство USAID — на 10,1 миллиарда по сравнению с 2017 годом.

Митинг перед посольством США в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Эксперт о сокращении помощи Киеву: Украина для США – чужая "головная боль"

Объяснение все то же: "Америка прежде всего", пора сосредоточиться на главных проблемах. Буквально сказано так: "Бюджет предполагает сокращение или прекращение прямого финансирования международных организаций, чья деятельность не продвигает интересы США, дублирует друг друга или не управляется должным образом".

Как стало известно изданию Foreign Policy, главным потерпевшим от этого проекта станет знаменитое USAID — агентство, основанное еще президентом Кеннеди. Оно будет включено в Госдеп и резко потеряет в деньгах и программах.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Косачев: США дали понять, что Украина не относится к сфере их интересов
В частности, предложено урезать финансирование Украины с 570 миллионов долларов до всего 177 миллионов.

Если в процентах, то это еще не самый сокрушительный вариант. Кому-то повезло даже меньше. Например, на 100% администрация Трампа намерена сократить "помощь" Польше, Азербайджану, Белоруссии, Македонии, наполовину обрежут бюджет для Молдавии и так далее.

Штука вся, однако, в том, что тут имеют значение не проценты, а абсолютные цифры. Три миллиона долларов в год для Польши погоды в этом довольно жизнеспособном государстве не делают. Несколько тяжелее дастся утрата восьми миллионов тем счастливчикам в Белоруссии, что получают сегодня деньги на развитие гражданского общества. Еще горестнее будет потерять 15 миллионов молдавским гражданским активистам, чиновникам и так далее.

Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Украина как второй Ирак. Вашингтон "закрывает" свой украинский проект?

(Кстати, если кому-то интересно, — мы ничего не потеряем. USAID свернуло свою деятельность в России в 2012 году по настоятельной просьбе российской стороны. В прессе тогда много и слезно писали о прекращении финансирования организаций по борьбе с ВИЧ — но как-то мало о той части, что шла "на развитие гражданского общества").

Ну так вот. Потеря 460 миллионов для украинских деятелей прогресса будет катастрофой глобального масштаба. Поскольку Украина выгребает из американского внешнеполитического бюджета большую часть средств, выделенных на Европу, и по масштабам освоения близка к таким государствам, как Афганистан (более 800 миллионов), Танзания (более 600 миллионов) или Замбия (436 миллионов). При этом, в отличие от перечисленных стран, население которых необходимо в первую очередь кормить (ну и немного приглядывать за природными ресурсами), на Украине USAID развернула давнюю и деятельную активность по переформатированию главным образом общества, экономики и госаппарата.

© РИА Новости . Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкУкраинские гривны
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Украинские гривны
Президент Украины Петр Порошенко на оперативных сборах руководящего штаба Вооруженных сил Украины в Киеве. Архивное Фото.
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Порошенко заявил, что надеется на "план Маршалла" для Украины

Вот далеко не полный перечень программ агентства: "Учебные программы профессионального роста" (дрессировка правильных журналистов, чиновников, управляющих агропромышленным комплексом и образованием со стажировкой в США); "Укрепление гражданского общества" (гранты, гранты, много грантов, среди партнеров — традиционный подрядчик USAID фонд Сороса); "Справедливое правосудие" (да-да, именно оттуда растут люстрации); "Развитие СМИ"; "Независимый центр политических исследований"; "Политический процесс на Украине", Общественная сеть "Опора" (да, это прямое финансирование тех самых активистов, из которых выросли ребята в масках) и так далее, и тому подобное.

Командующий военным контингентом НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти. Архивное фото
© AP Photo / Jeon Heon-kyun
Главком НАТО в Европе выступил за поставки летального вооружения Украине

Прикинуть количество заметных и малозаметных звезд нынешнего украинского манежа, кормящихся из американских денег, можно лишь очень приблизительно. О том, сколько из 463 миллионов, которые могут урезать, запланировано было на идеологически верное заполнение медийного украинского пространства — можно только гадать.

Некоторым ориентиром тут может служить былинное признание экс-помощницы госсекретаря США по Европе Виктории Нуланд о "пяти миллиардах долларов, вложенных с 1991 по 2013 год в поддержку устремлений украинского народа и создание демократического правительства".

Конечно, тут может возникнуть вопрос: с чего мы, кремлевские пропагандисты, взяли, что деньги выдаются именно на продвижение американских интересов и подрыв, например, украинско-российских связей?

А это не мы взяли. Это экс-посол США на Украине (при Буше-младшем) Уильям Тейлор. Foreign Policy приводит его высказанные с солдатской прямотой слова: "Нашей главной задачей на Украине в течение многих лет было стимулирование ее движения к европейским институтам. Не в наших интересах, чтобы она двигалась к российским институтам".

Что тут еще стоит отметить. Разумеется, никакого "слива Украины" и "сдачи Киева" в этом решении нет.

Просто нынешняя администрация Соединенных Штатов хочет сэкономить. И экономить планирует на расходах, которые ей представляются уже не приоритетными.

Украинский военнослужащий на военной базе в пригороде Киева. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
Бюджет уходит в минус: США могут сократить помощь Украине почти на 70%

И действительно: с "американской национальной" точки зрения над Украиной уже проведены все нужные операции. Правительство там куда более антироссийское, чем в любой западной стране. И медийное пространство тоже. И политическое поле. Все значимое из хозяйства, что можно было взять под контроль — уже взято. Все отрасли, бывшие частью общего с российской "оборонкой" производственного контура, — больше ей не служат, а многие уже и самоликвидировались. К тому же Украина — это в Европе, и было бы только справедливо, если бы голова об Украине болела теперь у ЕС.

Министр финансов Украины Александр Данилюк. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Минфин Украины: Киеву больше нужна военная помощь США, чем экономическая
А на поддержание "ключевых институтов" из американских средств — достаточно и 177 миллионов.

В конце концов, пусть теперь кто-нибудь из лишенных грантов попробует раскрыть рот на тему "все, шабаш, теперь разворачиваемся и начинаем дружить с Россией". Они сами поучаствовали в цементировании нынешнего — глубоко тоталитарного, если по-честному, — "политического дискурса". И теперь выйти за флажки для них примерно так же возможно, как креститься в Эр-Рияде.

Собственно, искусство американского "кидка" заключается именно в том, чтобы заставить каких-нибудь аборигенов обеспечивать американские интересы бесплатно.

…Впрочем, повторимся: это только хотелки администрации Трампа. В последние несколько месяцев мы наблюдаем, как дружное двухпартийное элитное лобби достаточно эффективно сворачивает в сторону мощный бег трамповских начинаний — и даже вошло во вкус.

Так что не исключено, что и с "деньгами на правильную Украину" еще ничего не решено. Деньги на дороге не валяются, а основательно завязанная на американскую политэлиту империя USAID — не последняя в том числе и в организации международной антитрамповской клаки конца прошлого — начала нынешнего года.

Они еще поторгуются.

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