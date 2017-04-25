"Ле Пен не должна стать президентом. И точка": ЕС о выборах во Франции

Игорь Пшеничников, для РИА Новости
Брюссель хочет, чтобы Франция и Евросоюз оставались вместе, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, комментируя ход президентских выборов во Франции.
"Европейский союз без своих стран-участниц не существует… Любое противопоставление страны и Брюсселя — это фальшивка… Членство в ЕС — не потеря идентичности и суверенитета, это обретение суверенитета", — сказала Могерини на пресс-конференции по итогам проведенных накануне переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Соседство двух флагов — французского и европейского — это естественно, это наша обязанность сделать так, чтобы Европейский союз продолжал работать в интересах наших граждан", — сказала она.
Мало выиграть или много потерять
Намерение вернуть французам их национальный суверенитет, переданный некогда в ведение Брюсселя со вступлением Франции в ЕС, — то, о чем говорит лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Это, по словам Могерини, "фальшивка".
Иными словами, глава европейской дипломатии обвинила Марин Ле Пен во лжи. Марин Ле Пен — "лгунья". Это ярлык, который Евросоюз приклеил лидеру французского "Национального фронта".
Одновременно это тезис, который либерально-глобалистская пресса Европы будет раскручивать все две недели, оставшиеся до второго тура президентских выборов во Франции.
По итогам второго тура ЕС может выиграть в случае победы лидера "Вперед" Эммануэля Макрона. И проиграть — с победой Марин Ле Пен. С победой Макрона ЕС сохранит Францию в своем составе. В этом случае можно много фантазировать, что будет дальше и чего не будет. Но, вероятно, сохранится статус-кво.
А вот возможная (или, вернее, не невозможная) победа Ле Пен во втором туре будет четким индикатором того, каким будет исход референдума о членстве Франции в ЕС, который лидер "Нацфронта" намерена провести, если займет Елисейский дворец. По сути, 7 мая французы будут голосовать не только за или против Ле Пен или Макрона. Они будут косвенно голосовать за или против членства Франции в Евросоюзе. И, значит, будут определять будущее Европы.
Новая избирательная база Марин Ле Пен
Сейчас Евросоюз выдохнул с неким облегчением, поскольку Эммануэль Макрон — если верить итогам первого тура — немного опережает Марин Ле Пен. Но на фоне Brexit и победы в США Дональда Трампа — во Франции 7 мая может случиться все что угодно.
За Марин Ле Пен теоретически могут отдать голоса избиратели леворадикала Жана-Люка Меланшона и те, кто голосовал за Франсуа Фийона. Об этом, в частности, сказал в интервью
Europe 1 руководитель избирательного штаба Ле Пен Давид Рашлин. Он отметил, что "большая часть избирателей Фийона отвергает глобалистский проект Эммануэля Макрона".
Избиратели консерватора Николя Дюпона-Эньяна тоже, вероятно, проголосуют за Марин Ле Пен. "Правая рука" Марин Ле Пен Флориан Филиппо заявил тому же телеканалу о Николя Дюпон-Эньяне, что "нет практически ничего, что отделяет его от нас".
Избиратели Фийона, Меланшона и Дюпона-Эньяна — это те, кто либо недоволен тенденцией к сильному изменению этнического состава французских городов в пользу иммигрантов, либо выступает против экономических последствий членства Франции в ЕС. Всех этих голосов в совокупности вполне достаточно для Марин Ле Пен, чтобы опередить Макрона во втором туре. И в ЕС это прекрасно понимают.
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
Кандидат "из табакерки"
Поэтому вся евробюрократия сегодня молится на Макрона. Он бывший инвестиционный банкир дома Ротшильдов, а именно — управляющий партнер в банке Rothschild & Cie. Этот персонаж является не более чем политическим проектом. Он продукт политтехнологий — как и его политическое движение, созданное до оглашения программы, и сама программа Макрона, по словам критиков представляющая собой набор лозунгов, а не систему.
Потому, кстати, не до конца понятно, на кого он будет опираться в парламенте Франции, если победит (вероятно, на тех же социалистов, от которых он был вроде как независим в ходе кампании).
Вероятно, в случае его победы этот вопрос разрулят в таком же пожарном порядке, как и появление самого Макрона в качестве кандидата в президенты.
Макрон, выскочивший "из табакерки" и сразу раскрученный в предвыборной гонке, вероятно, имел одну цель: не допустить победы "евроскептицизма". Ни в умеренном лице Франсуа Фийона, ни в радикальном лице Ле Пен.
Приход к власти лидера "Национального фронта" не сулит ничего хорошего европейскому финансово-политическому истеблишменту, частью которого, кстати, является и многолетний работодатель Макрона — банк Ротшильдов. Этому истеблишменту угрожает Ле Пен, предлагая вывести Францию из ЕС и, значит, развалить саму структуру.
Артподготовка уже началась
Массированная атака на Ле Пен заключается в том, что французскую публику (а вслед за ней и всех остальных) бомбардируют сообщениями о категорическом отставании Ле Пен от Макрона. А также уверенными прогнозами, что во втором туре Ле Пен "явно проиграет". Эти прогнозы по идее явно относятся к самосбывающимся и выполняют роль предвыборного инструмента в интересах Макрона.
Расчет один — убедить тех, кто намерен голосовать за лидера "Нацфронта", в бесполезности их усилий и заставить их 7 мая остаться дома.
Можно не сомневаться, что вся мощь "информационных пушек" европейского истеблишмента в ближайшие две недели будет обрушена на лепеновщину. С одной только целью — спасти, но не Францию от "фашизма", а Евросоюз от развала. ЕС смог выдержать Brexit, но Frexit уже не выдержит.
Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
Избирательный участок в Париже.
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
Весьма показательным выглядит реакция на французские выборы в соседних Испании и Италии. Испанская El País пишет, что "все испанские партии призвали голосовать против ультраправой Ле Пен", и приводит с десяток высказываний ведущих испанских политиков о том, в какой "опасности будет будущее Европы", если французы изберут Ле Пен.
"Макрон — фаворит. Он победил в первом туре. На бирже — праздник", — восклицает итальянская La Stampa, отмечая, что "в связи с победой Макрона индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 дал сильный рост в 4,1%". Мол, "инвесторы смотрят с уверенностью в будущее по итогам первого тура французских выборов, на которых победил Эммануэль Макрон". Посыл понятен, да? Голосуйте во втором туре за Макрона — и во Францию наконец-то хлынут деньги.
А если успокоиться?
Однако серьезные аналитики считают, что битва совсем не закончена.
Весьма примечательно ход избирательного процесса комментирует
умеренная испанская El Mundo. Газета пишет, что анализ первого тура французских выборов дал толчок многочисленным рассуждениям, касающимся перспектив как для Франции, так и для Европы. "Однако у Брюсселя, — указывает El Mundo, — на самом деле есть только один сценарий: Марин Ле Пен не должна стать президентом. И точка. Европейские институты чрезвычайно идеологизированы, очень политизированы и удивительно прагматичны. И недальновидны… Им подавай все или ничего".