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"Ле Пен не должна стать президентом. И точка": ЕС о выборах во Франции

Сюжет:
Выборы президента Франции (733)
15:0325.04.2017
01720
© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкЛидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 годаЛидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Брюссель хочет, чтобы Франция и Евросоюз оставались вместе, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, комментируя ход президентских выборов во Франции.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время встречи в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 24 апреля 2017
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Могерини прокомментировала президентские выборы во Франции
"Европейский союз без своих стран-участниц не существует… Любое противопоставление страны и Брюсселя — это фальшивка… Членство в ЕС — не потеря идентичности и суверенитета, это обретение суверенитета", — сказала Могерини на пресс-конференции по итогам проведенных накануне переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Соседство двух флагов — французского и европейского — это естественно, это наша обязанность сделать так, чтобы Европейский союз продолжал работать в интересах наших граждан", — сказала она.

Мало выиграть или много потерять

Намерение вернуть французам их национальный суверенитет, переданный некогда в ведение Брюсселя со вступлением Франции в ЕС, — то, о чем говорит лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Это, по словам Могерини, "фальшивка".

Иными словами, глава европейской дипломатии обвинила Марин Ле Пен во лжи. Марин Ле Пен — "лгунья". Это ярлык, который Евросоюз приклеил лидеру французского "Национального фронта".

Одновременно это тезис, который либерально-глобалистская пресса Европы будет раскручивать все две недели, оставшиеся до второго тура президентских выборов во Франции.

Рейтинги кандидатов в президенты Франции
© РИА Новости, Инфографика
Итоги первого тура выборов президента Франции

По итогам второго тура ЕС может выиграть в случае победы лидера "Вперед" Эммануэля Макрона. И проиграть — с победой Марин Ле Пен. С победой Макрона ЕС сохранит Францию в своем составе. В этом случае можно много фантазировать, что будет дальше и чего не будет. Но, вероятно, сохранится статус-кво.

Объявление результатов первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Принцип мушкетеров наоборот. У Франции точно будет президент-сенсация
А вот возможная (или, вернее, не невозможная) победа Ле Пен во втором туре будет четким индикатором того, каким будет исход референдума о членстве Франции в ЕС, который лидер "Нацфронта" намерена провести, если займет Елисейский дворец. По сути, 7 мая французы будут голосовать не только за или против Ле Пен или Макрона. Они будут косвенно голосовать за или против членства Франции в Евросоюзе. И, значит, будут определять будущее Европы.

Новая избирательная база Марин Ле Пен

Сейчас Евросоюз выдохнул с неким облегчением, поскольку Эммануэль Макрон — если верить итогам первого тура — немного опережает Марин Ле Пен. Но на фоне Brexit и победы в США Дональда Трампа — во Франции 7 мая может случиться все что угодно.

Марин Ле Пен голосует на выборах президента
© REUTERS / Pascal Rossignol
Ле Пен не получила ни одного голоса в 56 французских коммунах
За Марин Ле Пен теоретически могут отдать голоса избиратели леворадикала Жана-Люка Меланшона и те, кто голосовал за Франсуа Фийона. Об этом, в частности, сказал в интервью Europe 1 руководитель избирательного штаба Ле Пен Давид Рашлин. Он отметил, что "большая часть избирателей Фийона отвергает глобалистский проект Эммануэля Макрона".

Избиратели консерватора Николя Дюпона-Эньяна тоже, вероятно, проголосуют за Марин Ле Пен. "Правая рука" Марин Ле Пен Флориан Филиппо заявил тому же телеканалу о Николя Дюпон-Эньяне, что "нет практически ничего, что отделяет его от нас".

Избиратели Фийона, Меланшона и Дюпона-Эньяна — это те, кто либо недоволен тенденцией к сильному изменению этнического состава французских городов в пользу иммигрантов, либо выступает против экономических последствий членства Франции в ЕС. Всех этих голосов в совокупности вполне достаточно для Марин Ле Пен, чтобы опередить Макрона во втором туре. И в ЕС это прекрасно понимают.

© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года

Кандидат "из табакерки"

Поэтому вся евробюрократия сегодня молится на Макрона. Он бывший инвестиционный банкир дома Ротшильдов, а именно — управляющий партнер в банке Rothschild & Cie. Этот персонаж является не более чем политическим проектом. Он продукт политтехнологий — как и его политическое движение, созданное до оглашения программы, и сама программа Макрона, по словам критиков представляющая собой набор лозунгов, а не систему.

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Эксперт рассказал, что может означать победа Макрона во Франции
Потому, кстати, не до конца понятно, на кого он будет опираться в парламенте Франции, если победит (вероятно, на тех же социалистов, от которых он был вроде как независим в ходе кампании).

Вероятно, в случае его победы этот вопрос разрулят в таком же пожарном порядке, как и появление самого Макрона в качестве кандидата в президенты.

Макрон, выскочивший "из табакерки" и сразу раскрученный в предвыборной гонке, вероятно, имел одну цель: не допустить победы "евроскептицизма". Ни в умеренном лице Франсуа Фийона, ни в радикальном лице Ле Пен.

Приход к власти лидера "Национального фронта" не сулит ничего хорошего европейскому финансово-политическому истеблишменту, частью которого, кстати, является и многолетний работодатель Макрона — банк Ротшильдов. Этому истеблишменту угрожает Ле Пен, предлагая вывести Францию из ЕС и, значит, развалить саму структуру.

Артподготовка уже началась

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Ковер из лепестков роз: Ле Пен прокомментировала путь Макрона во второй тур
Массированная атака на Ле Пен заключается в том, что французскую публику (а вслед за ней и всех остальных) бомбардируют сообщениями о категорическом отставании Ле Пен от Макрона. А также уверенными прогнозами, что во втором туре Ле Пен "явно проиграет". Эти прогнозы по идее явно относятся к самосбывающимся и выполняют роль предвыборного инструмента в интересах Макрона.

Расчет один — убедить тех, кто намерен голосовать за лидера "Нацфронта", в бесполезности их усилий и заставить их 7 мая остаться дома.

Можно не сомневаться, что вся мощь "информационных пушек" европейского истеблишмента в ближайшие две недели будет обрушена на лепеновщину. С одной только целью — спасти, но не Францию от "фашизма", а Евросоюз от развала. ЕС смог выдержать Brexit, но Frexit уже не выдержит.

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБорьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСреди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкК "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.Жан-Люк Меланшон проголосовал на выборах
© REUTERS / Stephane Mahe
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.Сторонники кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке, во время первого тура президентских выборов.
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.Марин Ле Пен голосует на выборах президента
© REUTERS / Pascal Rossignol
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНедалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке
© REUTERS / Christophe Archambault/Pool
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
© REUTERS / Philippe LaurensonЯвка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.Люди на избирательном участке в Марселе, Франция. 23 апреля 2017
© REUTERS / Philippe Laurenson
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.Люди стоят в очереди на избирательном участке в Мартр-Толозан, Франция
© AFP 2017 / Pascal Pavani
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.Президент Франции Франсуа Олланд на избирательном участке
© AFP 2017 / Georges Gobet
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
© REUTERS / Philippe LaurensonНесмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Philippe Laurenson
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУрна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательный участок в Париже.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Избирательный участок в Париже.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПомимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
© AFP 2017 / Charly TriballeauГолосование на одном из избирательных участков в Кане.Избирательный участок в Кане, Франция
© AFP 2017 / Charly Triballeau
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
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Весьма показательным выглядит реакция на французские выборы в соседних Испании и Италии. Испанская El País пишет, что "все испанские партии призвали голосовать против ультраправой Ле Пен", и приводит с десяток высказываний ведущих испанских политиков о том, в какой "опасности будет будущее Европы", если французы изберут Ле Пен.

"Макрон — фаворит. Он победил в первом туре. На бирже — праздник", — восклицает итальянская La Stampa, отмечая, что "в связи с победой Макрона индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 дал сильный рост в 4,1%". Мол, "инвесторы смотрят с уверенностью в будущее по итогам первого тура французских выборов, на которых победил Эммануэль Макрон". Посыл понятен, да? Голосуйте во втором туре за Макрона — и во Францию наконец-то хлынут деньги.

А если успокоиться?

Однако серьезные аналитики считают, что битва совсем не закончена.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© AP Photo / Claude Paris
Опрос: Макрон во втором туре выборов получит 60% голосов
Весьма примечательно ход избирательного процесса комментирует умеренная испанская El Mundo. Газета пишет, что анализ первого тура французских выборов дал толчок многочисленным рассуждениям, касающимся перспектив как для Франции, так и для Европы. "Однако у Брюсселя, — указывает El Mundo, — на самом деле есть только один сценарий: Марин Ле Пен не должна стать президентом. И точка. Европейские институты чрезвычайно идеологизированы, очень политизированы и удивительно прагматичны. И недальновидны… Им подавай все или ничего".

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