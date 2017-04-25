"Ле Пен не должна стать президентом. И точка": ЕС о выборах во Франции

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Брюссель хочет, чтобы Франция и Евросоюз оставались вместе, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, комментируя ход президентских выборов во Франции.

Мало выиграть или много потерять

"Европейский союз без своих стран-участниц не существует… Любое противопоставление страны и Брюсселя — это фальшивка… Членство в ЕС — не потеря идентичности и суверенитета, это обретение суверенитета", — сказала Могерини на пресс-конференции по итогам проведенных накануне переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Соседство двух флагов — французского и европейского — это естественно, это наша обязанность сделать так, чтобы Европейский союз продолжал работать в интересах наших граждан", — сказала она.

Намерение вернуть французам их национальный суверенитет, переданный некогда в ведение Брюсселя со вступлением Франции в ЕС, — то, о чем говорит лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Это, по словам Могерини, "фальшивка".

Иными словами, глава европейской дипломатии обвинила Марин Ле Пен во лжи. Марин Ле Пен — "лгунья". Это ярлык, который Евросоюз приклеил лидеру французского "Национального фронта".

Одновременно это тезис, который либерально-глобалистская пресса Европы будет раскручивать все две недели, оставшиеся до второго тура президентских выборов во Франции.

По итогам второго тура ЕС может выиграть в случае победы лидера "Вперед" Эммануэля Макрона. И проиграть — с победой Марин Ле Пен. С победой Макрона ЕС сохранит Францию в своем составе. В этом случае можно много фантазировать, что будет дальше и чего не будет. Но, вероятно, сохранится статус-кво.

Новая избирательная база Марин Ле Пен

А вот возможная (или, вернее, не невозможная) победа Ле Пен во втором туре будет четким индикатором того, каким будет исход референдума о членстве Франции в ЕС, который лидер "Нацфронта" намерена провести, если займет Елисейский дворец. По сути, 7 мая французы будут голосовать не только за или против Ле Пен или Макрона. Они будут косвенно голосовать за или против членства Франции в Евросоюзе. И, значит, будут определять будущее Европы.

Сейчас Евросоюз выдохнул с неким облегчением, поскольку Эммануэль Макрон — если верить итогам первого тура — немного опережает Марин Ле Пен. Но на фоне Brexit и победы в США Дональда Трампа — во Франции 7 мая может случиться все что угодно.

За Марин Ле Пен теоретически могут отдать голоса избиратели леворадикала Жана-Люка Меланшона и те, кто голосовал за Франсуа Фийона. Об этом, в частности, сказал в интервью Europe 1 руководитель избирательного штаба Ле Пен Давид Рашлин. Он отметил, что "большая часть избирателей Фийона отвергает глобалистский проект Эммануэля Макрона".

Избиратели консерватора Николя Дюпона-Эньяна тоже, вероятно, проголосуют за Марин Ле Пен. "Правая рука" Марин Ле Пен Флориан Филиппо заявил тому же телеканалу о Николя Дюпон-Эньяне, что "нет практически ничего, что отделяет его от нас".

Избиратели Фийона, Меланшона и Дюпона-Эньяна — это те, кто либо недоволен тенденцией к сильному изменению этнического состава французских городов в пользу иммигрантов, либо выступает против экономических последствий членства Франции в ЕС. Всех этих голосов в совокупности вполне достаточно для Марин Ле Пен, чтобы опередить Макрона во втором туре. И в ЕС это прекрасно понимают.

Кандидат "из табакерки"

Поэтому вся евробюрократия сегодня молится на Макрона. Он бывший инвестиционный банкир дома Ротшильдов, а именно — управляющий партнер в банке Rothschild & Cie. Этот персонаж является не более чем политическим проектом. Он продукт политтехнологий — как и его политическое движение, созданное до оглашения программы, и сама программа Макрона, по словам критиков представляющая собой набор лозунгов, а не систему.

Потому, кстати, не до конца понятно, на кого он будет опираться в парламенте Франции, если победит (вероятно, на тех же социалистов, от которых он был вроде как независим в ходе кампании).

Вероятно, в случае его победы этот вопрос разрулят в таком же пожарном порядке, как и появление самого Макрона в качестве кандидата в президенты.

Макрон, выскочивший "из табакерки" и сразу раскрученный в предвыборной гонке, вероятно, имел одну цель: не допустить победы "евроскептицизма". Ни в умеренном лице Франсуа Фийона, ни в радикальном лице Ле Пен.

Приход к власти лидера "Национального фронта" не сулит ничего хорошего европейскому финансово-политическому истеблишменту, частью которого, кстати, является и многолетний работодатель Макрона — банк Ротшильдов. Этому истеблишменту угрожает Ле Пен, предлагая вывести Францию из ЕС и, значит, развалить саму структуру.

Артподготовка уже началась

Массированная атака на Ле Пен заключается в том, что французскую публику (а вслед за ней и всех остальных) бомбардируют сообщениями о категорическом отставании Ле Пен от Макрона. А также уверенными прогнозами, что во втором туре Ле Пен "явно проиграет". Эти прогнозы по идее явно относятся к самосбывающимся и выполняют роль предвыборного инструмента в интересах Макрона.

Расчет один — убедить тех, кто намерен голосовать за лидера "Нацфронта", в бесполезности их усилий и заставить их 7 мая остаться дома.

Можно не сомневаться, что вся мощь "информационных пушек" европейского истеблишмента в ближайшие две недели будет обрушена на лепеновщину. С одной только целью — спасти, но не Францию от "фашизма", а Евросоюз от развала. ЕС смог выдержать Brexit, но Frexit уже не выдержит.

Весьма показательным выглядит реакция на французские выборы в соседних Испании и Италии. Испанская El País пишет, что "все испанские партии призвали голосовать против ультраправой Ле Пен", и приводит с десяток высказываний ведущих испанских политиков о том, в какой "опасности будет будущее Европы", если французы изберут Ле Пен.

"Макрон — фаворит. Он победил в первом туре. На бирже — праздник", — восклицает итальянская La Stampa, отмечая, что "в связи с победой Макрона индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 дал сильный рост в 4,1%". Мол, "инвесторы смотрят с уверенностью в будущее по итогам первого тура французских выборов, на которых победил Эммануэль Макрон". Посыл понятен, да? Голосуйте во втором туре за Макрона — и во Францию наконец-то хлынут деньги.

А если успокоиться?

Однако серьезные аналитики считают, что битва совсем не закончена.