Начинаем бег на месте: что показал первый тур французских выборов

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

Максим Соколов, для РИА Новости

С выходом во второй тур лидера движения "Вперед!" (другой перевод — "В путь!") Эммануэля Макрона (23,75% голосов) и главы "Национального фронта" Марин Ле Пен (21,53%) аналитики практически единодушно говорят о победе Макрона во втором туре как о деле решенном. В финале ему прочат 62-64% против 36-38% у Ле Пен. Так что, если не случится чуда, дорога в Елисейский дворец Макрону открыта.

Впрочем, расчеты на победу Ле Пен изначально носили скорее романтический, нежели практический характер. Да, конечно, особо чтимая "Национальным фронтом" Жанна д'Арк в начале XV века сотворила даже большее чудо. К 1429 году большая часть Франции лежала под англичанами (тогдашними евроинтеграторами) и их французскими союзниками — арманьяками. Последним оплотом националистов оставался осажденный англичанами Орлеан. Восьмого мая 1429 года Дева совершила немыслимое — осада с Орлеана была снята, Франция довольно скоро восстановила свой суверенитет, Англия же погрязла во внутренних раздорах. А не случись Орлеанской девы, было бы Соединенное королевство Англии и Франции, единая европейская сверхдержава XV века.

Но чудеса по заказу не свершаются. А свершилось нечто довольно предсказуемое. Во второй тур вышел Макрон с, возможно, слишком внятной программой и еще менее внятным бэкграундом, но зато поддержанный как французскими, так и европейскими нотаблями и СМИ.

© Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции © Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

Практически все французские медиа были за Макрона, французский сектор Facebook развернул программу по фильтрации фейковых (а может быть, просто идейно неправильных новостей), свое слово сказала и объединенная Европа. Чем показала, что возможности диссидентства имеют свой предел, а возможности системы, почувствовавшей опасность, предела почти не имеют. Возможно, был извлечен урок из Brexit и американских выборов, показавших, что пускать дело на самотек в некоторых случаях бывает опасно и нужно учиться электоральному делу настоящим образом. И выучились.

Но позиции Ле Пен — хотя, повторимся, до 7 мая хоронить ее рано — имеют еще одну принципиальную слабость, которая сказалась бы даже в том случае, если бы в пользу конкурента не были брошены все ресурсы.

Дело даже не в высоком отрицательном рейтинге, то есть проценте избирателей, не готовых отдать за нее голос ни при каких условиях. Бывает так, что сегодня не готовы, а завтра готовы.

Дело в том, что программа "Национального фронта", хороша они или плоха, предполагает ряд мер, которые безболезненными не назовешь. Разрыв с Евросоюзом и возвращение старого доброго франка — все это может быть неизбежно, и даже нельзя поручиться за то, что тот же Макрон не будет вынужден пойти на эти самые меры, если совсем припрет. Но сладко это в любом случае не будет. Если евроинтеграция завела в тупик (похоже, что так и есть), то выход из тупика будет сопряжен с существенными жертвами и потерями.

Между тем французский избиратель (впрочем, не только французский) очень любит говорить, что система прогнила, все катится в тартарары и надо что-то делать, но когда выясняется, что для этого ему самому придется пойти на жертвы, быть может, существенные, весь энтузиазм куда-то пропадает.

Тогда как Макрон при всей своей замечательной риторике ("Вперед!", "В путь!", "Новая страница истории") ничего такого не предлагает. По сути своей 39-летний политик может быть сравним с геронтократом Леонидом Ильичом, который, по анекдоту, предлагал задернуть занавески в вагоне и думать, что мы едем. Бросаться же в пучины и водовороты решительных реформ отнюдь не предлагал.

Так что, скорее всего, французы проголосуют за продолжение застоя — но конечно, застоя глобального, прогрессивного и политкорректного. Их тоже можно понять. Жить в эпоху перемен не очень приятно, и лучше сидеть на анальгетиках до последнего. Тем более когда анестезиолог такой молодой и вообще милый друг.