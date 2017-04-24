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Начинаем бег на месте: что показал первый тур французских выборов

13:4324.04.2017
(обновлено: 13:47 24.04.2017)
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во ФранцииКандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Максим Соколов, для РИА Новости

С выходом во второй тур лидера движения "Вперед!" (другой перевод — "В путь!") Эммануэля Макрона (23,75% голосов) и главы "Национального фронта" Марин Ле Пен (21,53%) аналитики практически единодушно говорят о победе Макрона во втором туре как о деле решенном. В финале ему прочат 62-64% против 36-38% у Ле Пен. Так что, если не случится чуда, дорога в Елисейский дворец Макрону открыта.

Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона, в Париже. 23 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Первый тур выборов во Франции: Макрон победил, Ле Пен установила рекорд
Впрочем, расчеты на победу Ле Пен изначально носили скорее романтический, нежели практический характер. Да, конечно, особо чтимая "Национальным фронтом" Жанна д'Арк в начале XV века сотворила даже большее чудо. К 1429 году большая часть Франции лежала под англичанами (тогдашними евроинтеграторами) и их французскими союзниками — арманьяками. Последним оплотом националистов оставался осажденный англичанами Орлеан. Восьмого мая 1429 года Дева совершила немыслимое — осада с Орлеана была снята, Франция довольно скоро восстановила свой суверенитет, Англия же погрязла во внутренних раздорах. А не случись Орлеанской девы, было бы Соединенное королевство Англии и Франции, единая европейская сверхдержава XV века.
Итоги первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости, Инфографика
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции

Но чудеса по заказу не свершаются. А свершилось нечто довольно предсказуемое. Во второй тур вышел Макрон с, возможно, слишком внятной программой и еще менее внятным бэкграундом, но зато поддержанный как французскими, так и европейскими нотаблями и СМИ.

Стали ли для вас неожиданностью результаты первого тура выборов во Франции?
Результаты
Стали ли для вас неожиданностью результаты первого тура выборов во Франции?

  • 8%

    Да, не ожидал(а) такого успеха Ле Пен

  • 73.8%

    Нет, исход первого этапа был предсказуемым

  • 18.2%

    Не следил(а) за ходом первого тура
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Практически все французские медиа были за Макрона, французский сектор Facebook развернул программу по фильтрации фейковых (а может быть, просто идейно неправильных новостей), свое слово сказала и объединенная Европа. Чем показала, что возможности диссидентства имеют свой предел, а возможности системы, почувствовавшей опасность, предела почти не имеют. Возможно, был извлечен урок из Brexit и американских выборов, показавших, что пускать дело на самотек в некоторых случаях бывает опасно и нужно учиться электоральному делу настоящим образом. И выучились.

© ИнфографикаПрогноз на второй тур президентских выборов во Франции
© Инфографика
Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

Но позиции Ле Пен — хотя, повторимся, до 7 мая хоронить ее рано — имеют еще одну принципиальную слабость, которая сказалась бы даже в том случае, если бы в пользу конкурента не были брошены все ресурсы.

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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В Кремле прокомментировали итоги первого тура выборов во Франции
Дело даже не в высоком отрицательном рейтинге, то есть проценте избирателей, не готовых отдать за нее голос ни при каких условиях. Бывает так, что сегодня не готовы, а завтра готовы.

Дело в том, что программа "Национального фронта", хороша они или плоха, предполагает ряд мер, которые безболезненными не назовешь. Разрыв с Евросоюзом и возвращение старого доброго франка — все это может быть неизбежно, и даже нельзя поручиться за то, что тот же Макрон не будет вынужден пойти на эти самые меры, если совсем припрет. Но сладко это в любом случае не будет. Если евроинтеграция завела в тупик (похоже, что так и есть), то выход из тупика будет сопряжен с существенными жертвами и потерями.

Без сюрпризов
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
Без сюрпризов

Между тем французский избиратель (впрочем, не только французский) очень любит говорить, что система прогнила, все катится в тартарары и надо что-то делать, но когда выясняется, что для этого ему самому придется пойти на жертвы, быть может, существенные, весь энтузиазм куда-то пропадает.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Claude Paris
Политолог о Макроне: парадоксальный кандидат
Тогда как Макрон при всей своей замечательной риторике ("Вперед!", "В путь!", "Новая страница истории") ничего такого не предлагает. По сути своей 39-летний политик может быть сравним с геронтократом Леонидом Ильичом, который, по анекдоту, предлагал задернуть занавески в вагоне и думать, что мы едем. Бросаться же в пучины и водовороты решительных реформ отнюдь не предлагал.

Так что, скорее всего, французы проголосуют за продолжение застоя — но конечно, застоя глобального, прогрессивного и политкорректного. Их тоже можно понять. Жить в эпоху перемен не очень приятно, и лучше сидеть на анальгетиках до последнего. Тем более когда анестезиолог такой молодой и вообще милый друг.

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБорьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСреди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкК "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.Жан-Люк Меланшон проголосовал на выборах
© REUTERS / Stephane Mahe
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.Сторонники кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке, во время первого тура президентских выборов.
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.Марин Ле Пен голосует на выборах президента
© REUTERS / Pascal Rossignol
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНедалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке
© REUTERS / Christophe Archambault/Pool
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
© REUTERS / Philippe LaurensonЯвка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.Люди на избирательном участке в Марселе, Франция. 23 апреля 2017
© REUTERS / Philippe Laurenson
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.Люди стоят в очереди на избирательном участке в Мартр-Толозан, Франция
© AFP 2017 / Pascal Pavani
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.Президент Франции Франсуа Олланд на избирательном участке
© AFP 2017 / Georges Gobet
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
© REUTERS / Philippe LaurensonНесмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Philippe Laurenson
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУрна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательный участок в Париже.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Избирательный участок в Париже.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПомимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
© AFP 2017 / Charly TriballeauГолосование на одном из избирательных участков в Кане.Избирательный участок в Кане, Франция
© AFP 2017 / Charly Triballeau
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
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