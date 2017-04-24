Начинаем бег на месте: что показал первый тур французских выборов

13:4324.04.2017
(обновлено: 13:47 24.04.2017)
10010
Максим Соколов, для РИА Новости
С выходом во второй тур лидера движения "Вперед!" (другой перевод — "В путь!") Эммануэля Макрона (23,75% голосов) и главы "Национального фронта" Марин Ле Пен (21,53%) аналитики практически единодушно говорят о победе Макрона во втором туре как о деле решенном. В финале ему прочат 62-64% против 36-38% у Ле Пен. Так что, если не случится чуда, дорога в Елисейский дворец Макрону открыта.
Впрочем, расчеты на победу Ле Пен изначально носили скорее романтический, нежели практический характер. Да, конечно, особо чтимая "Национальным фронтом" Жанна д'Арк в начале XV века сотворила даже большее чудо. К 1429 году большая часть Франции лежала под англичанами (тогдашними евроинтеграторами) и их французскими союзниками — арманьяками. Последним оплотом националистов оставался осажденный англичанами Орлеан. Восьмого мая 1429 года Дева совершила немыслимое — осада с Орлеана была снята, Франция довольно скоро восстановила свой суверенитет, Англия же погрязла во внутренних раздорах. А не случись Орлеанской девы, было бы Соединенное королевство Англии и Франции, единая европейская сверхдержава XV века.
Но чудеса по заказу не свершаются. А свершилось нечто довольно предсказуемое. Во второй тур вышел Макрон с, возможно, слишком внятной программой и еще менее внятным бэкграундом, но зато поддержанный как французскими, так и европейскими нотаблями и СМИ.
Да, не ожидал(а) такого успеха Ле Пен
Нет, исход первого этапа был предсказуемым
Не следил(а) за ходом первого тура
Практически все французские медиа были за Макрона, французский сектор Facebook развернул программу по фильтрации фейковых (а может быть, просто идейно неправильных новостей), свое слово сказала и объединенная Европа. Чем показала, что возможности диссидентства имеют свой предел, а возможности системы, почувствовавшей опасность, предела почти не имеют. Возможно, был извлечен урок из Brexit и американских выборов, показавших, что пускать дело на самотек в некоторых случаях бывает опасно и нужно учиться электоральному делу настоящим образом. И выучились.
© ИнфографикаПрогноз на второй тур президентских выборов во Франции
Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции
Но позиции Ле Пен — хотя, повторимся, до 7 мая хоронить ее рано — имеют еще одну принципиальную слабость, которая сказалась бы даже в том случае, если бы в пользу конкурента не были брошены все ресурсы.
Дело даже не в высоком отрицательном рейтинге, то есть проценте избирателей, не готовых отдать за нее голос ни при каких условиях. Бывает так, что сегодня не готовы, а завтра готовы.
Дело в том, что программа "Национального фронта", хороша они или плоха, предполагает ряд мер, которые безболезненными не назовешь. Разрыв с Евросоюзом и возвращение старого доброго франка — все это может быть неизбежно, и даже нельзя поручиться за то, что тот же Макрон не будет вынужден пойти на эти самые меры, если совсем припрет. Но сладко это в любом случае не будет. Если евроинтеграция завела в тупик (похоже, что так и есть), то выход из тупика будет сопряжен с существенными жертвами и потерями.
Между тем французский избиратель (впрочем, не только французский) очень любит говорить, что система прогнила, все катится в тартарары и надо что-то делать, но когда выясняется, что для этого ему самому придется пойти на жертвы, быть может, существенные, весь энтузиазм куда-то пропадает.
Тогда как Макрон при всей своей замечательной риторике ("Вперед!", "В путь!", "Новая страница истории") ничего такого не предлагает. По сути своей 39-летний политик может быть сравним с геронтократом Леонидом Ильичом, который, по анекдоту, предлагал задернуть занавески в вагоне и думать, что мы едем. Бросаться же в пучины и водовороты решительных реформ отнюдь не предлагал.
Так что, скорее всего, французы проголосуют за продолжение застоя — но конечно, застоя глобального, прогрессивного и политкорректного. Их тоже можно понять. Жить в эпоху перемен не очень приятно, и лучше сидеть на анальгетиках до последнего. Тем более когда анестезиолог такой молодой и вообще милый друг.
Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
Избирательный участок в Париже.
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.