США
22.0422 апреля09:25МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Почему французские выборы всех удивят

Сюжет:
Выборы президента Франции (505)
09:0022.04.2017
(обновлено: 09:03 22.04.2017)
02560
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в ПарижеСотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк

Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Нельзя с уверенностью сказать, что инцидент с нападением вооруженного террориста на полицейских в Париже значительно повлияет на исход первого тура президентских выборов в воскресенье. Теракты во Франции, увы, не представляют собой редкость, и все, чей выбор определялся терроризмом, уже свое мнение сформировали.

Сотрудники полиции неподалеку от места перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Премьер Франции об атаке в Париже: ничто не должно помешать выборам
Расклад накануне французских выборов, таким образом, довольно прозрачный.

По сути, старый истеблишмент в чистом виде представляет только Франсуа Фийон.

Сейчас уже мало кто помнит, что он был министром при Николя Саркози, а Саркози, мягко говоря, был далеко не самым "французским" президентом Франции: именно он вернул Францию в военную структуру НАТО, откуда ее в свое время в трудом и изрядным скандалом вытащил де Голль. И мало кто сейчас помнит, что именно патрон Фийона Саркози был главным организатором убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Не помнят этого просто потому, что на фоне Франсуа Олланда даже Саркози выглядит вполне успешным президентом. И, соответственно, члены его правительства воспринимаются уже не как не очень успешные сторонники так называемой евроатлантической солидарности, а как последние люди, при которых в стране еще были хоть какие-то успехи.

Другие новости о выборах президента во Франции >>

Но поскольку Фийон представляет политические силы хотя и более-менее традиционные, но противостоящие политикам, пребывающим в данный момент у власти, они употребили административный ресурс, чтобы его до власти не допустить.

Кстати, что касается используемого повода, то, на мой взгляд, жена любого политика заслуживает зарплаты его помощника, даже если отродясь не появлялась в офисе. Она по меньшей мере обеспечивает его собственную работоспособность, а это достаточно тяжелая задача, требующая изрядных затрат сил и времени. Думаю, что сам повод для скандала не стоит выеденного яйца, но, как известно, французские кулинары даже из выеденного яйца могут что-нибудь придумать.

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Ле Пен в случае победы через год проведет референдум о выходе Франции из ЕС
Марин Ле Пен — представительница еще более давней, чем Фийон, политической традиции, но эту традицию сейчас принято считать недопустимой.

Поскольку, как я уже не раз отмечал, либеральные экономические школы не в состоянии осмыслить закономерности, возникающие в ходе роста производительности труда при его разделении. Либералы не могут ни адекватно описать, ни объяснить, почему и в каких условиях этот рост возникает. Поэтому нынешнее либерально-экономическое поле распространило понятие "разделение труда" на целые государства, и сейчас это глобальное разделение труда строится так, чтобы каждая страна узко специализировалась на немногих видах деятельности.

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Ле Пен теряет популярность за два дня до выборов во Франции, показал опрос
И именно из-за этого неправомерного применения либеральной экономической теории считается, что весь мир должен стать единой производственной системой, где каждая страна узко специализируется на немногих видах деятельности. А это в принципе несовместимо с понятием суверенитета страны, национального государства и многими другими понятиями, еще каких-то полвека назад совершенно естественными для всех.

Поэтому сейчас людей, пытающихся возродить традиции той эпохи, весь либеральный истеблишмент — и левое и правое его крылья — воспринимает как своих врагов. Поэтому Ле Пен провозглашают чуть ли не фашисткой, а то, что она ни в грош не ставит нынешнюю обязательную политкорректность, воспринимается вообще как кощунство.

© AFP 2017 / Sebastien BozonЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Sebastien Bozon
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен. 5 апреля 2017 года

Поэтому я не исключаю, что опросы общественного мнения сейчас выдают то, что в российской политической практике известно как "эффект Жириновского", а в американской — недавно стало известно как "эффект Трампа". А именно: люди, соглашающиеся отвечать службам исследования общественного мнения, стесняются сказать, что намерены голосовать за Ле Пен.

Так что, думаю, ее реальный рейтинг заметно выше, чем показывают опросы, хотя, конечно, недостаточен для того, чтобы выиграть в первом туре. Половина Франции за нее явно не проголосует.

Но я, в отличие от большинства опросчиков общественного мнения, не считаю, что во втором туре Ле Пен гарантированно проиграет.

Сторонник кандидата на пост президента Франции, лидера движения Вперёд! (En Marche) Эммануэля Макрона
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
СМИ: экс-премьер Франции де Вильпен поддержит Макрона на выборах
В частности, если во второй тур, как ожидается, выйдут Ле Пен и Эммануэль Макрон, то, на мой взгляд, у нее шансы победить лучше, чем у Макрона. Потому что все призывы "не голосуйте за Ле Пен, она страшна и опасна" не перевесят облик самого Макрона, приемлемый разве что для женщин в возрасте его супруги. Макрон, как мы помним, женат на своей школьной учительнице, которая старше его на 24 года, и, насколько можно судить, с женщинами ей не изменяет. Дело, впрочем, не в его вкусах, а в том, что Макрон вполне очевидный выдвиженец тех же кругов, которые пять лет назад вытащили в президенты Олланда. И все попытки Макрона сделать вид, что он нейтральный, ни с кем не связанный кандидат, напрочь перечеркиваются тем, что значительная часть видных деятелей социалистической партии призывает голосовать именно за него, а не за официального кандидата от социалистов. И тем, что он, прежде чем стать кандидатом, успел довольно много поработать в банковских структурах и в правительстве Олланда. И, наконец, тем, что он, похоже, не только не хочет, но и не может внятно сформулировать свои позиции по какому бы то ни было вопросу.

Новый министр экономики Франции Эмманюэль Макрон
© AP Photo / Alain Jocard, File
Макрон и трон: верить ли тому, что президент Франции известен заранее?
Макрон своим неумением внятно сформулировать позиции очень напоминает мне Горбачева. И я даже не исключаю, что если президентом выберут Макрона, то судьба Франции в ближайшие годы будет очень похожа на судьбу Советского Союза при Горбачеве.

Наконец, неожиданной черной лошадкой выстрелил Жан-Люк Меланшон, человек крайне левых взглядов, довольно стремительно вошедший в четверку лидеров (отчасти благодаря тому, что многие левые, собиравшиеся, за отсутствием перспективных кандидатов на левом фланге, голосовать за Макрона, поверили в потенциальный успех Меланшона).

Конечно, до выборов осталось слишком мало времени, чтобы сделать резкий рывок — но на Меланшона может сработать тот же эффект, что и на Ле Пен. Желающие проголосовать за "крайних", как правило, куда менее откровенны в озвучивании своих планов, чем избиратели "центристов".

На мой взгляд, наилучшим вариантом для Франции было бы, если бы во второй тур выборов вышли Ле Пен и Меланшон, поскольку оба они по крайней мере безопасны для страны.

 

 

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена