Кому выгоден раздел Украины

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В четверг, 20 апреля, информационное агентство Bloomberg опубликовало большой материал, посвященный неизбежности интеграции Донбасса в Россию. Bloomberg не публикует такие материалы просто так, мол, через три года войны в Донбассе журналистам стало интересно, что же там происходит. Тем более что над материалом работали лояльные действующей киевской власти украинские журналисты, которые просто обязаны были заложить в него позицию собственной страны.

Следовательно, в значительной степени статья отражает текущее понимание проблемы Донбасса Украиной и как минимум не противоречит интересам Запада.

Более того, материал очевидно строился под изначально заданную концепцию. В России легко можно найти политиков с самыми разными взглядами на ситуацию в Донбассе. Однако авторы подобрали именно тех представителей законодательной и исполнительной власти, которые в большей или меньшей степени выступали за скорейшую интеграцию Донбасса в состав России.

В некоторых случаях политик, дававший журналистам телефонный комментарий, просто указывал на текущую ситуацию. Говорил, что своими действиями — блокада Донбасса, разрыв с ним всех видов экономических, финансовых, торговых отношений, выведение его за скобки национальной административной и политической систем — Украина сама создает условия, при которых возвращение региона в ее состав становится все менее вероятным. Действия же России носят гуманитарный характер и буквально призваны вывести несколько миллионов человек из состояния гуманитарной катастрофы, в которое их загнал киевский режим.

Тем не менее в контекст статьи даже такие комментарии вплетались как доказательство намерения Кремля окончательно сепарировать от Украины данный регион и интегрировать его в Россию.

Авторы материала соблюли все формальные приличия. Они запросили мнение Кремля по содержанию своего исследования и даже опубликовали высказывание Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, охарактеризовавшего их выводы как абсурд.

Но это никак не повлияло на основное содержание текста. Он искусно, с богатым цитированием осведомленных российских источников, создает у неподготовленного читателя иллюзию начавшегося поглощения Россией Донбасса. Что характерно: в отличие от традиционных для Запада алармистских материалов на данную тему, авторы подают интеграцию Донбасса в Россию как естественный процесс.

Означает ли все это, что Запад решил изменить свою позицию по украинскому кризису? Не думаю. Если бы речь шла о коренном пересмотре стратегии на украинском направлении, то делались бы попытки выйти из режима санкций против России. Именно в этом, а не в гипотетическом признании настоящих и будущих территориальных изменений лежит ключ к нормализации отношений.

Россия — великая держава, способная отстоять свою территориальную целостность независимо от признания или непризнания мировым сообществом существующих геополитических реалий. Ситуация с Абхазией и Южной Осетией, независимость которых Россия признала (Южная Осетия вообще намерена провести референдум о вхождении в состав России), а Запад не признал, убедительно свидетельствует, что разница позиций не привела к ухудшению отношений.

Точно так же и в ситуации с украинским кризисом: Запад может признавать или не признавать все, что он хочет. Если бы при этом ЕС и США воздерживались от недружественных политических, дипломатических, финансовых, торговых и экономических шагов в отношении России, Москва по своей инициативе отношения портить не стала бы.

Можно предположить, что это свидетельствует о готовности Запада закрыть глаза на отчуждение Донбасса в пользу России. Или что он не возражает против того, чтобы такие сигналы посылали киевские власти. Но необходимо учесть, что речь в статье идет не обо всем Донбассе.

Bloomberg публикует карту, на которой выделены "территории, подконтрольные пророссийским сепаратистам". Западная граница ДНР/ЛНР проходит по линии разграничения.

Отметим, что это полностью совпадает с приобретающей все большую популярность на Украине идеей: официально отделить от себя территории, подконтрольные властям ДНР/ЛНР. Тем самым завершить гражданскую войну, но сохранить большую часть Донбасса и попытаться стабилизировать ситуацию в стране. То есть публикация отражает набирающую в последнее время популярность в политических кругах Украины точку зрения.

Фактически Запад и киевское руководство, осознав невозможность победить в войне и понимая, что продолжение боевых действий способно привести к дезинтеграции Украины и началу полномасштабной гражданской войны всех со всеми на подконтрольных Киеву территориях, пытаются сохранить и стабилизировать хотя бы часть доставшегося им государства. А то, что и так ими не контролируется и никогда контролироваться не будет, они готовы отдать России.

При этом Киев рассчитывает набрать очки на том, что Россия окажется виновницей уничтожения Минских соглашений. Выполнить их не может Украина, обузой они стали для Запада, а инициативу отказа от этих соглашений предлагают взять на себя Москве и республикам, после чего Россию можно вновь обвинить во всех смертных грехах и актуализировать режим санкций, в действенности и осмысленности которого западным политикам все труднее убеждать собственное население.

Кроме того, ДНР/ЛНР считают своими все территории Донецкой и Луганской областей и не собираются дарить их Украине. Интеграция в состав России двух существующих "огрызков" приведет либо к необходимости воевать с Украиной за оставшиеся под ее властью территории областей, либо согласиться с разделом Донбасса.

Если при этом украинскому государству удастся уцелеть (что невозможно при условии продолжения состояния "минского мира"), то уровень его враждебности по отношению к России качественно вырастет.

В сущности, авторы идеи отказа от ДНР/ЛНР в пользу России правильно определили тенденцию. Донбасс как крупный промышленный регион, рассчитанный на обслуживание интересов мощной современной экономики, может нормально существовать и развиваться только в составе крупного государства. Если Украина от него, по сути, отказалась, значит, рано или поздно он будет ставить вопрос о вхождении в состав России. Других государств рядом с Донбассом просто нет.

Украина, собирая налоги, отказывалась снабжать республики необходимыми объемами наличной валюты — и они вынужденно перешли на российский рубль. Переориентировали на Россию всю внешнюю торговлю (с украинской стороны торговля блокирована). Республиканские документы признаны Россией. Украина хотела бы, чтобы люди в ДНР/ЛНР рождались, умирали и вступали в брак без официальной фиксации. Республиканские армии, государственные и административные аппараты построены по образцу российских и при поддержке России. Экономика республик восстанавливается при российской поддержке и ориентирована на интеграцию в российское экономическое пространство. Опять-таки другого выхода республикам не оставили.

Все это давно и хорошо известно, никем не скрывается и соответствует обязательствам Москвы как одного из гарантов Минских соглашений. Последние ориентированы в первую очередь как раз на вывод территорий, на которых шли интенсивные боевые действия, из состояния гуманитарной катастрофы. По объективным причинам эти процессы, в том числе и в первую очередь инициированные Украиной, ведут к все более тесной интеграции республик с Россией, которая в будущем может привести к полноценному политическому объединению.

Другое дело, что необходимо различать движение в определенном направлении и достижение конкретной цели в конкретные сроки. Россия — великая держава и способна самостоятельно решить, что, когда и в каком порядке она будет делать. А тот, кто не желает мириться с реальностью, ухудшает собственное положение.