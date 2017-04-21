Кому выгоден раздел Украины

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В четверг, 20 апреля, информационное агентство Bloomberg опубликовало большой материал, посвященный неизбежности интеграции Донбасса в Россию. Bloomberg не публикует такие материалы просто так, мол, через три года войны в Донбассе журналистам стало интересно, что же там происходит. Тем более что над материалом работали лояльные действующей киевской власти украинские журналисты, которые просто обязаны были заложить в него позицию собственной страны.
Следовательно, в значительной степени статья отражает текущее понимание проблемы Донбасса Украиной и как минимум не противоречит интересам Запада.
Более того, материал очевидно строился под изначально заданную концепцию. В России легко можно найти политиков с самыми разными взглядами на ситуацию в Донбассе. Однако авторы подобрали именно тех представителей законодательной и исполнительной власти, которые в большей или меньшей степени выступали за скорейшую интеграцию Донбасса в состав России.
Тем не менее в контекст статьи даже такие комментарии вплетались как доказательство намерения Кремля окончательно сепарировать от Украины данный регион и интегрировать его в Россию.
Авторы материала соблюли все формальные приличия. Они запросили мнение Кремля по содержанию своего исследования и даже опубликовали высказывание Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, охарактеризовавшего их выводы как абсурд.
Но это никак не повлияло на основное содержание текста. Он искусно, с богатым цитированием осведомленных российских источников, создает у неподготовленного читателя иллюзию начавшегося поглощения Россией Донбасса. Что характерно: в отличие от традиционных для Запада алармистских материалов на данную тему, авторы подают интеграцию Донбасса в Россию как естественный процесс.
Означает ли все это, что Запад решил изменить свою позицию по украинскому кризису? Не думаю. Если бы речь шла о коренном пересмотре стратегии на украинском направлении, то делались бы попытки выйти из режима санкций против России. Именно в этом, а не в гипотетическом признании настоящих и будущих территориальных изменений лежит ключ к нормализации отношений.
Россия — великая держава, способная отстоять свою территориальную целостность независимо от признания или непризнания мировым сообществом существующих геополитических реалий. Ситуация с Абхазией и Южной Осетией, независимость которых Россия признала (Южная Осетия вообще намерена провести референдум о вхождении в состав России), а Запад не признал, убедительно свидетельствует, что разница позиций не привела к ухудшению отношений.
Точно так же и в ситуации с украинским кризисом: Запад может признавать или не признавать все, что он хочет. Если бы при этом ЕС и США воздерживались от недружественных политических, дипломатических, финансовых, торговых и экономических шагов в отношении России, Москва по своей инициативе отношения портить не стала бы.
Можно предположить, что это свидетельствует о готовности Запада закрыть глаза на отчуждение Донбасса в пользу России. Или что он не возражает против того, чтобы такие сигналы посылали киевские власти. Но необходимо учесть, что речь в статье идет не обо всем Донбассе.
Bloomberg публикует карту, на которой выделены "территории, подконтрольные пророссийским сепаратистам". Западная граница ДНР/ЛНР проходит по линии разграничения.
Отметим, что это полностью совпадает с приобретающей все большую популярность на Украине идеей: официально отделить от себя территории, подконтрольные властям ДНР/ЛНР. Тем самым завершить гражданскую войну, но сохранить большую часть Донбасса и попытаться стабилизировать ситуацию в стране. То есть публикация отражает набирающую в последнее время популярность в политических кругах Украины точку зрения.
При этом Киев рассчитывает набрать очки на том, что Россия окажется виновницей уничтожения Минских соглашений. Выполнить их не может Украина, обузой они стали для Запада, а инициативу отказа от этих соглашений предлагают взять на себя Москве и республикам, после чего Россию можно вновь обвинить во всех смертных грехах и актуализировать режим санкций, в действенности и осмысленности которого западным политикам все труднее убеждать собственное население.
Кроме того, ДНР/ЛНР считают своими все территории Донецкой и Луганской областей и не собираются дарить их Украине. Интеграция в состав России двух существующих "огрызков" приведет либо к необходимости воевать с Украиной за оставшиеся под ее властью территории областей, либо согласиться с разделом Донбасса.
Если при этом украинскому государству удастся уцелеть (что невозможно при условии продолжения состояния "минского мира"), то уровень его враждебности по отношению к России качественно вырастет.
В сущности, авторы идеи отказа от ДНР/ЛНР в пользу России правильно определили тенденцию. Донбасс как крупный промышленный регион, рассчитанный на обслуживание интересов мощной современной экономики, может нормально существовать и развиваться только в составе крупного государства. Если Украина от него, по сути, отказалась, значит, рано или поздно он будет ставить вопрос о вхождении в состав России. Других государств рядом с Донбассом просто нет.
Другое дело, что необходимо различать движение в определенном направлении и достижение конкретной цели в конкретные сроки. Россия — великая держава и способна самостоятельно решить, что, когда и в каком порядке она будет делать. А тот, кто не желает мириться с реальностью, ухудшает собственное положение.