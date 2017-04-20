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Как в США обвинили РИСИ в "заговоре" против американских избирателей

19:4720.04.2017
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© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГорожане стоят в очереди на избирательный участок в Нью-Йорке, где проходит голосование на выборах президента СШАГорожане стоят в очереди на избирательный участок в Нью-Йорке, где проходит голосование на выборах президента США
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Игорь Пшеничников, руководитель Центра РИСИ по связям с общественностью и СМИ, для РИА Новости

Агентство Reuters ошеломило всех 19 апреля информационной бомбой, сообщив, что узнало о подтверждающих влияние России на выборы в США "двух документах", якобы подготовленных Российским институтом стратегических исследований (РИСИ).

Со ссылкой на "трех действующих и четырех бывших официальных американских представителей", которые пожелали остаться неизвестными, агентство пишет: "Российский правительственный аналитический центр, контролируемый Владимиром Путиным, разработал план того, как привести Дональда Трампа к победе на президентских выборах и подорвать веру избирателей в американскую избирательную систему".

Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке во время выборов президента США
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Это все РИСИ: в Америке обнаружены новые козни Москвы. Две штуки
И РИСИ, и Путин, и выборы в США, которые прошли под русскую оркестровку, — все в рамках уже известного жанра: навести туману, бросить обвинение — и пусть доказывают обратное.

Нужно ли говорить, что эта чушь у сотрудников РИСИ не вызвала ничего, кроме смеха? Но, впрочем, все по порядку.

Хорошая реклама или плохая?

Директор РИСИ Михаил Фрадков прокомментировал бредни Reuters спокойно: "Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы "участия" России в предвыборной кампании в США. Попытка вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачна по своей сути. Можно было бы вообще не реагировать и зачесть событие в усилия по презентации РИСИ по ходу проводимой сейчас в институте реорганизации. Но даже и реклама, построенная на дезинформации, это не то, что хотелось бы записывать в свой актив. К сожалению, это все наводит на мысль, что РИСИ начинает кому-то мешать. Если это так, то жаль".

© AP Photo / John LocherЖенщина держит телефон с фотографией Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США
© AP Photo / John Locher
Женщина держит телефон с фотографией Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США

Экс-глава Российского института стратегических исследований Леонид Решетников. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Экс-глава РИСИ: институт не готовил стратегий вмешательства в выборы в США
Так или иначе, журналисты Reuters сделали РИСИ рекламу, хотя институт в ней и не нуждается. Обвинения России во вмешательстве в американские выборы уже порядком всем надоели. У дирижеров этой антироссийской "пьесы" явно кризис жанра. Им понятно, что из него надо выходить. И вот она, новая струя: теперь эти дирижеры нашли главного "организатора и вдохновителя" вмешательства Кремля в избирательный процесс — РИСИ.

Все как прежде — без доказательств

В РИСИ узнали из публикации Reuters много нового о себе. В частности, то, что Барак Обама именно на основании "двух документов из РИСИ" сделал вывод, что Россия "запустила кампанию по распространению фальшивых новостей и была причастна к кибератакам на серверы национального комитета Демократической партии США".

С того момента, как американский истеблишмент начал твердить о вмешательстве России в выборы США, прошло уже много времени. Публика ждет подтверждений, а них нет. Их нет по итогам все еще идущего разбирательства в сенате и палате представителей конгресса США, их нет от американских спецслужб. Есть только голословные заявления американских СМИ и какие-то странные файлы, гуляющие в интернете и рассказывающие о том, как "Москва собирала компромат на Трампа и использует его в своих целях". Это как в цирке: слона объявили, а он не выходит, и вместо слона — надоедливый треп конферансье.

Люди наблюдают за подведением итогов голосования на выборах президента США в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
Эксперт: то, что РИСИ повлиял на исход выборов в США – откровенная "деза"
Кураторы этой кампании, судя по всему, начали соображать, что пора предъявить нечто конкретное. Выбрали РИСИ как аналитический центр при президенте России. РИСИ — это уже конкретика, новый элемент в куче голословных утверждений. С виду логично. Но только что представляют собой эти "два документа", не сообщается "по понятным причинам".

И никогда не будет сообщено, потому что ни двух, ни трех, ни четырех документов, якобы написанных в РИСИ для Кремля с целью "выработки стратегии по подрыву доверия американцев к избирательной системе США", нет в природе. Это ложь.

Как стряпалась фальшивка

Чтобы наглядно продемонстрировать то, как работает механизм создания фальшивых новостей в США (в чем Россию обвиняет американский истеблишмент), и то, что у этой кампании есть некий дирижер, расскажу о двух запросах, пришедших в РИСИ: от Reuters 17 апреля и от CNN 20 апреля.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян предложила дать Reuters "Оскара" за лучший сценарий
Шеф бюро Reuters в России и СНГ Кристиан Лоу прислал в РИСИ вопросы, которые достойны того, чтобы их процитировать полностью: "Рассматривал ли РИСИ в своих информационно-аналитических материалах возможные способы влияния на ход президентских выборов в США в 2016 году? Предлагал ли РИСИ в своих аналитических обзорах в июне 2016 года Кремлю начать пропагандистскую кампанию в социальных сетях и средствах массовой информации как способ влияния на американских избирателей? Прогнозировал ли РИСИ в октябре 2016 года, что Хиллари Клинтон может победить на выборах? Рекомендовал ли РИСИ в этой связи России сместить фокус на подрыв доверия американцев к избирательной системе США? Считаете ли вы, что Кремль и российские исполнительные органы принимают во внимание аналитические материалы РИСИ?"

© AP Photo / Ross D. FranklinКандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время выступления в городе Темпа, штат Аризона. 2 ноября 2016
© AP Photo / Ross D. Franklin
Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время выступления в городе Темпа, штат Аризона. 2 ноября 2016

Как отвечать на эту чушь? Пресс-служба РИСИ, понимая, что Лоу лишь выполняет указание сверху, дала ему возможность сохранить лицо и ответила на запрос в том смысле, что рассматривает эти вопросы как шутку, а не как что-то более серьезное.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Кремле прокомментировали заявления о вмешательстве РИСИ в выборы в США
Следующим этапом было появление 19 апреля вышеупомянутой статьи в Reuters, в исходных данных которой стоял Вашингтон. Таким образом, мы еще раз получили подтверждение, что имеем дело с хорошо спланированной информационной провокацией, осуществляемой поэтапно. И ответили бы мы Кристиану Лоу или нет — не имеет значения, поскольку американская информационная пушка была уже заряжена, а спусковой крючок уже нажат.

Абсолютная ясность наступила утром 20 апреля, когда в пресс-службу РИСИ пришел запрос от CNN, который был подписан продюсером редакции информации международной службы CNN в Атланте Самантой Бич (Samantha Beech). Надо ли уточнять, что в письме из штаб-квартиры CNN были те же самые вопросы, что и из московского бюро Reuters. Словно под копирку.

Так и хочется сказать американскому дирижеру всей этой шумихи с "вмешательством" России в выборы: вы бы хоть "уши" свои спрятали и не работали так грубо. Смешно же. Или вы нас за идиотов держите?

 

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