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Как Москва устояла перед вермахтом

17:1320.04.2017
(обновлено: 17:14 20.04.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкКонтрнаступление советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. Кадр из документального фильма Разгром немецко-фашистских войск под МосквойКонтрнаступление советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. Кадр из документального фильма Разгром немецко-фашистских войск под Москвой
© РИА Новости
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Сергей Варшавчик, для РИА Новости

Ровно 75 лет назад, 20 апреля 1942 года, закончилась многомесячная битва за Москву. До и во время этого грандиозного, почти семимесячного сражения Второй мировой войны, в котором решалась судьба СССР, противники допустили ряд просчетов, недооценив друг друга. Но если руководство Красной армии совершало оперативно-тактические промахи, то командование вермахта — стратегические ошибки.

Три причины не нападать на Россию

Первыми ошибку допустили немцы, заложив в план нападения на Советский Союз "Барбаросса" совершенно нереальные сроки по разгрому вооруженных сил противника и захвата его основных городов. Перед вермахтом ставилась задача в течение одной "кратковременной кампании" уничтожить РККА и захватить Киев, Ленинград и Москву, завершив войну где-то на линии Архангельск — Волгоград — Астрахань. На все это отводилось четыре-пять месяцев.

Иными словами, нацистские солдаты представлялись неким железным потоком, который за короткое время сметет на своем пути все живое и добудет победу Третьему рейху. Планируя молниеносную войну на Востоке по типу предыдущей кампании против Франции, немецкие генералы забыли высказывание Отто фон Бисмарка о том, что Россию завоевать нельзя как минимум по трем причинам. Из-за сурового климата, огромных пространств и жизнестойкости народа.

Довольно скоро выяснилось, что наступление на разных направлениях подобно удару не кулака, но растопыренных пальцев. Захватив в сентябре 1941-го столицу Украины, вермахт оказался не в состоянии взять еще и такой громадный и укрепленный город, как Ленинград.

© РИА Новости . Федор ЛевшинПерейти в фотобанкЖители Киева готовятся к обороне. Сентябрь 1941 года
© РИА Новости . Федор Левшин
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Жители Киева готовятся к обороне. Сентябрь 1941 года

В ожидании немецкого удара

Главная цель войны — Москва, против которой германскому Генеральному штабу пришлось стягивать сразу три танковых армии и три полевых, забрав часть войск у группы армий "Север", которая вынуждена была приступить к блокаде Северной столицы СССР. То есть к пассивным действиям, главным "оружием" которых стал голод.

Зенитчики на обороне Москвы
© РИА Новости . В. Логинович
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В центре Москвы ко Дню Победы напишут "живую историю" обороны города

К концу сентября 1941 года на центральном направлении, которое обороняли советские фронты (Западный, Брянский и позади них Резервный), установилась пауза в боевых действиях — стороны вели в основном бои местного значения.

Командование Красной армии понимало, что вот-вот последует удар на Москву, однако допустило ошибку в его определении. Предполагалось, что группа армий "Центр" в условиях надвигающейся осенней распутицы попытается наступать по шоссе, проходящим по линии Смоленск — Ярцево — Вязьма.

При этом в Генштабе РККА не обратили внимания на погоду, а она в эти дни стояла сухая и солнечная, позволявшая танковым частям противника двигаться вне асфальтированных дорог и атаковать с неожиданных направлений. Летная погода способствовала и активной поддержке действий своих наземных войск со стороны 2-го воздушного флота генерал-фельдмаршала Альберта Кессельринга.

Основные усилия немцев ожидались на правом фланге Западного фронта под командованием генерала Ивана Конева. Именно на этом направлении была возведена мощная советская оборона и создана наибольшая плотность войск на один занимаемый километр. Врага поджидала многочисленная артиллерия, в том числе морские орудия на бетонированных площадках.

© РИА Новости . Николай НовакПерейти в фотобанкКомандующий Калининским фронтом генерал-полковник Иван Конев. 1941 год
© РИА Новости . Николай Новак
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Командующий Калининским фронтом генерал-полковник Иван Конев. 1941 год

Армейская разведка РККА проморгала и переброску 4-й танковой группы из-под Ленинграда на московское направление, считая, что она находится на прежнем месте. Тогда как в реальности был оставлен лишь радист штаба немецкой танковой армии, чей характерный почерк указывал на то, что штаб якобы на месте.

Обходя узлы сопротивления

Неверно оценили намерения врага и на соседнем, Брянском фронте, где предполагалось наступление непосредственно на Брянск, возле которого комфронта генерал Андрей Еременко и держал основные резервы. И когда 30 сентября 1941 года командующий 2-й танковой группы генерал Хайнц Гудериан нанес удар по Брянскому фронту в 120-150 километрах южнее ожидавшегося, он сразу прорвал советскую оборону.

Еременко недооценил поначалу масштаба случившегося, сообщив в Ставку, что прорвавшийся противник атакует лишь силами одной танковой и одной пехотной дивизий. Затем Москва осознала масштаб прорыва, и на его ликвидацию были переброшены силы с других направлений. Но 2 октября последовал главный удар операции "Тайфун" силами двух танковых групп — 3-й и 4-й, которые обходили Минское шоссе южнее и севернее.

В результате в начале наступления на Москву немцы стремительно обошли стороной узлы сопротивления, ударив в тех местах, где советским командованием не ожидалось наступления. Это позволило вермахту за короткое время окружить в районе Брянска и Вязьмы войска трех фронтов. В два громадных "котла" попали более 600 тысяч бойцов и командиров Красной армии.

Самый драматический момент битвы

Окруженные части отчаянно сопротивлялись, приковывая к себе большое количество германских дивизий. В итоге из окружения вырвались около 85 тысяч красноармейцев, однако 5 октября 1941 года путь на Москву был открыт, и занимать Можайскую линию обороны на тот момент было некому. Пожалуй, это был самый драматический момент для Красной армии во время гигантской битвы.

Советские солдаты форсируют водный рубеж. Северо-Западный фронт. Архивное фото
© РИА Новости . Петр Бернштейн
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РВИО в ходе открытой лекции опровергнет мифы о Великой Отечественной войне

Но немцы, которые собирались брать столицу СССР не в лоб, чтобы не увязнуть в ожесточенных городских боях, а путем окружения с юга и севера, в тот момент решили, что главная угроза со стороны РККА исходит с северо-востока, в районе Калинина, и там сосредоточили усилия 3-й и 4-й танковых армий.

Воспользовавшись этим, советское командование начало спешно перебрасывать под Москву войска с Ленинградского и Юго-Западного направлений, а также выдвигать резервы из внутренних округов страны.

© РИА Новости . Александр УстиновПерейти в фотобанкСолдаты водружают советское знамя в городе Калинин. Декабрь 1941 года
© РИА Новости . Александр Устинов
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Солдаты водружают советское знамя в городе Калинин. Декабрь 1941 года

Время работало против вермахта

На пути врага встали многие стрелковые дивизии, которые покрыли себя неувядаемой славой на подмосковных полях — например, 316-я дивизия под командованием генерала Ивана Панфилова или 32-я дивизия полковника Виктора Полосухина.

Дивизионная пушка ЗИС-3 (образца 1942 года)
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Оружие победы: лучшая пушка Великой Отечественной ЗИС-3

Первая в ожесточенных боях сдерживала врага на подступах к Волоколамску, вторая шесть дней отражала ожесточенные атаки противника на Бородинском поле, отойдя лишь по приказу командования, когда немцы прорвались на другом участке обороны. Командующим воссоздаваемым Западным фронтом был назначен энергичный и жесткий генерал Георгий Жуков.

Кроме того, с десятых чисел октября погода испортилась — зарядили дожди, и наступающие лишились широты маневра своими танковыми войсками и мотопехотой. Вермахт двигался в основном вдоль шоссе и дорог, где его ждали многочисленные засады и узлы обороны, в изобилии насыщенные артиллерией разных калибров.

Начали сказываться все три фактора, о которых предупреждал "железный" канцлер, — плохая погода, растянутость коммуникаций и возросшее сопротивление. Темп блицкрига упал. А к ноябрю и вовсе затормозился.

Для продолжения наступления немцам понадобилось две недели на перегруппировку и подтягивание резервов. А время работало против них.

Никаких шансов нанести РККА большие потери

В ноябре началась вторая — и последняя — фаза операции "Тайфун", в ходе которой германские войска, преодолевая ожесточенное сопротивление Красной армии, вышли на ближние подступы к Москве. Однако к ее окраинам приблизилась лишь северная часть танковых "клещей" — южная в лице 2-й танковой армии Гудериана увязла в безнадежных для себя боях около Тулы.

Последний день обороны Севастополя, июль 1942 года
© РИА Новости . Виктор Темин
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Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны

К началу декабря, по мнению немецкого генералитета, сложилась патовая ситуация, когда обе стороны выдохлись и не могли больше продолжать сражаться. В своем личном дневнике начальник сухопутного штаба вермахта генерал Франц Гальдер записал 4 декабря 1941 года, что командующий группой армий "Центр" фельдмаршал Федор фон Бок считает, "что нет никаких шансов нанести противнику большие потери в ходе наступления северо-западнее Москвы".

Немцы в очередной раз недооценили противника, а германская разведка проморгала сосредоточение свежих советских резервов, которые на следующий день начали мощное контрнаступление, в тяжелых условиях лютой зимы и отчаянного сопротивления противника отбрасывая части вермахта на запад.

Паника в стане врага

Начавший "Тайфун" отец германских панцерваффе генерал Гудериан нервически сообщал командованию вермахта, что состояние его войск внушает большие опасения, они теряют доверие к начальникам и не способны отражать удары хорошо экипированного и многочисленного врага. Панические сообщения слали и другие нацистские генералы, чьи войска отступали от стен Москвы.

Оборона Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Темин
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Московская битва в ходе Великой Отечественной войны (1941-1942)

В декабре 1941-го — январе 1942-го немецкие войска потерпели серьезное поражение, которое поставило крест на плане "Барбаросса" и молниеносной войне. Они были отброшены Красной армией на 100-250 километров. От нацистов были полностью очищены Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.

Победа под Москвой была не единичной: близ Ленинграда советские войска освободили Тихвин, на юге — Ростов-на-Дону.

© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкЛенинградский фронт. Лыжный батальон на марше в районе города Тихвин. Декабрь 1941 года
© РИА Новости . Георгий Зельма
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Ленинградский фронт. Лыжный батальон на марше в районе города Тихвин. Декабрь 1941 года

Крах молниеносной войны

Восьмого декабря 1941 года Гитлер отдал своим войскам приказ о переходе к обороне на всем протяжении Восточного фронта. Все это подтолкнуло руководство страны и Красной армии к мысли о широком наступлении на всех фронтах — в первую очередь на Западном, чтобы разгромить группу армий "Центр".

При этом Сталин переоценил силы войск, многие из которых были измотаны многомесячными боями. К тому же удары на многих направлениях вели к раздроблению сил — и в лучшем случае могли лишь вытолкнуть неприятеля с занимаемых позиций, но не окружить его.

В итоге 20 апреля 1942 года гигантское сражение завершилось. Немцам удалось отстоять Ржевско-Вяземский плацдарм и не допустить развала своего фронта. Но и наступать на Москву они больше уже не могли.

Чтобы избежать бессмысленной позиционной войны в стиле Первой мировой, вермахт должен был наступать на других направлениях. Например, на юге, имея целью Кавказ и Сталинград, чтобы перерезать путь СССР к нефтяным месторождениям. Но это уже другая глава войны.

"Щуки", ИСы, "Мессершмитты" и "Тигры": техника Великой Отечественной войны
© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкЛегкий танк Т-26 - основная ударная сила бронетанковых сил РККА в конце 1930-х годов, к 1941 году устарел и не мог, как более новые и мощные Т-34 и КВ, выигрывать танковые дуэли с силами вермахта. Большинство "двадцать шестых" не пережили первого года войны, но именно они, часто ценой жизни экипажей, закрыли врагу дорогу к Москве.Танки Т-26 и танкисты взвода П. В. Печенина на полуострове Средний
© РИА Новости . Георгий Зельма
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Легкий танк Т-26 - основная ударная сила бронетанковых сил РККА в конце 1930-х годов, к 1941 году устарел и не мог, как более новые и мощные Т-34 и КВ, выигрывать танковые дуэли с силами вермахта. Большинство "двадцать шестых" не пережили первого года войны, но именно они, часто ценой жизни экипажей, закрыли врагу дорогу к Москве.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРазработанный в 1939 - 1941 годах бронированный штурмовик Ил-2 с пушечным вооружением конструкции КБ Ильюшина оказался одной из лучших боевых машин Второй Мировой войны. До конца 1942 года Ил-2 выпускались одноместными, однако потери самолетов из-за отсутствия бортстрелка были достаточно велики, и в модификации Ил-2М двухместная кабина появилась, пусть и не целиком защищенная бронекорпусом. Полноценная защита у второго члена экипажа появилась лишь в 1944 году, на модели Ил-10.Штурмовик-бомбардировщик Ил-2
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Разработанный в 1939 - 1941 годах бронированный штурмовик Ил-2 с пушечным вооружением конструкции КБ Ильюшина оказался одной из лучших боевых машин Второй Мировой войны. До конца 1942 года Ил-2 выпускались одноместными, однако потери самолетов из-за отсутствия бортстрелка были достаточно велики, и в модификации Ил-2М двухместная кабина появилась, пусть и не целиком защищенная бронекорпусом. Полноценная защита у второго члена экипажа появилась лишь в 1944 году, на модели Ил-10.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУ Красной Армии был лучший средний танк Второй Мировой войны - Т-34. Эта универсальная машина разработки Михаила Кошкина превосходила всех соперников по скорости, маневренности и проходимости. Вооружение на танках модернизировалось с повышением их мощности - в конце войны на "тридцатьчетверку" ставили пушки калибра 85 мм. Т-34 был основным танком Советской Армии до конца 1940-х годов, а в некоторых армиях мира эти машины в строю и по сей день.Танк Т-34 в Праге
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
У Красной Армии был лучший средний танк Второй Мировой войны - Т-34. Эта универсальная машина разработки Михаила Кошкина превосходила всех соперников по скорости, маневренности и проходимости. Вооружение на танках модернизировалось с повышением их мощности - в конце войны на "тридцатьчетверку" ставили пушки калибра 85 мм. Т-34 был основным танком Советской Армии до конца 1940-х годов, а в некоторых армиях мира эти машины в строю и по сей день.
© Фото : Public domainЛидер эскадренных миноносцев - быстроходный (42,5 узлов) и достаточно тяжело вооруженный корабль - был заказан в Италии в середине 1930-х годов и вступил в строй уже после начала Второй Мировой. Его достройка и дооснащение продолжались до июля 1941 года, когда, выйдя из дока в Николаеве, лидер сразу начал боевую службу на Черном море. В 1941 году "Ташкент" участвовал в оборонительных и эвакуационных операциях в Одессе, а 1942 году - в обороне Севастополя. Потоплен в ходе авианалета 27 июня 1942 года.Лидер Ташкент
© Фото : Public domain
Лидер эскадренных миноносцев - быстроходный (42,5 узлов) и достаточно тяжело вооруженный корабль - был заказан в Италии в середине 1930-х годов и вступил в строй уже после начала Второй Мировой. Его достройка и дооснащение продолжались до июля 1941 года, когда, выйдя из дока в Николаеве, лидер сразу начал боевую службу на Черном море. В 1941 году "Ташкент" участвовал в оборонительных и эвакуационных операциях в Одессе, а 1942 году - в обороне Севастополя. Потоплен в ходе авианалета 27 июня 1942 года.
© РИА Новости . ПашинПерейти в фотобанкНа момент начала войны основным истребителем РККА был И-16 конструкции Поликарпова - боевая машина середины 1930-х годов, первый в мире скоростной истребитель-моноплан с убирающимися шасси. В воздушном бою он проигрывал новейшим немецким машинам. И-16 включили в так называемое "Звено СПБ" Вахмистрова: их несли на внешней подвеске тяжелые бомбардировщики предыдущего поколения ТБ-3. Дневные вылеты этих тихоходных машин были катастрофическими (эпизод уничтожения звена ТБ-3 в июле 1941 года описан Константином Симоновым в романе "Живые и мертвые"), однако как ночные бомбардировщики ТБ-3 успешно воевали до 1945 года.Под крылом самолета ТБ-3 подвешен истребитель И-16 с фугасной бомбой весом 250 кг
© РИА Новости . Пашин
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На момент начала войны основным истребителем РККА был И-16 конструкции Поликарпова - боевая машина середины 1930-х годов, первый в мире скоростной истребитель-моноплан с убирающимися шасси. В воздушном бою он проигрывал новейшим немецким машинам. И-16 включили в так называемое "Звено СПБ" Вахмистрова: их несли на внешней подвеске тяжелые бомбардировщики предыдущего поколения ТБ-3. Дневные вылеты этих тихоходных машин были катастрофическими (эпизод уничтожения звена ТБ-3 в июле 1941 года описан Константином Симоновым в романе "Живые и мертвые"), однако как ночные бомбардировщики ТБ-3 успешно воевали до 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанк"Эмка" - основной легковой автомобиль Горковского завода ГАЗ-М1 - выпускалась с 1936 по 1946 год, в последние 5 лет в модификации 11-76 с шестицилиндровым двигателем. В основе модели - модернизированная советскими инженерами конструкция Ford V8 1934 года с четырехцилиндровым двигателем. Автомобиль показал себя чрезвычайно надежным и проходимым, а также, что было важно в военных условиях, неприхотливым.Автомобиль ГАЗ-М1 в Севастополе
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
"Эмка" - основной легковой автомобиль Горковского завода ГАЗ-М1 - выпускалась с 1936 по 1946 год, в последние 5 лет в модификации 11-76 с шестицилиндровым двигателем. В основе модели - модернизированная советскими инженерами конструкция Ford V8 1934 года с четырехцилиндровым двигателем. Автомобиль показал себя чрезвычайно надежным и проходимым, а также, что было важно в военных условиях, неприхотливым.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОдним из лучших истребителей отечественных ВВС был Ла-5 КБ Лавочкина. В основе его конструкции лежит машина ЛаГГ-3 с фюзеляжем из так называемой дельта-древесины. Мощность двигателя самолета повысили, приспособив вместо мотора водяного охлаждения "воздушник" мощностью 1700 л.с. Ла-5 на равных боролся с "Мессершмиттами" и "Фокке-Вульфами" люфтваффе. Именно на этих самолетах летали Иван Кожедуб и прототип главного героя "Повести о настоящем человеке" Алексей Маресьев.Самолеты Ла-5 из эскадрильи Монгольский арат, построенные на деньги, собранные монгольскими крестьянами
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Одним из лучших истребителей отечественных ВВС был Ла-5 КБ Лавочкина. В основе его конструкции лежит машина ЛаГГ-3 с фюзеляжем из так называемой дельта-древесины. Мощность двигателя самолета повысили, приспособив вместо мотора водяного охлаждения "воздушник" мощностью 1700 л.с. Ла-5 на равных боролся с "Мессершмиттами" и "Фокке-Вульфами" люфтваффе. Именно на этих самолетах летали Иван Кожедуб и прототип главного героя "Повести о настоящем человеке" Алексей Маресьев.
© РИА Новости . Борис КудояровПерейти в фотобанкТяжелые танки нового поколения ИС ("Иосиф Сталин") пришли на смену мощным КВ ("Клим Ворошилов"), появившимся еще до войны. Хорошее бронирование и приличные ходовые качества были дополнены мощнейшим 122-мм орудием, беспрецедентным для танков того времени. С ИСами Красная Армия вошла в Берлин. На вооружении Советской, а потом и Российской Армии эти танки стояли до 1995 года.Проход тяжелого танка ИС-2 по лесной дороге
© РИА Новости . Борис Кудояров
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Тяжелые танки нового поколения ИС ("Иосиф Сталин") пришли на смену мощным КВ ("Клим Ворошилов"), появившимся еще до войны. Хорошее бронирование и приличные ходовые качества были дополнены мощнейшим 122-мм орудием, беспрецедентным для танков того времени. С ИСами Красная Армия вошла в Берлин. На вооружении Советской, а потом и Российской Армии эти танки стояли до 1995 года.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМосковский трехтонный грузовик Зис-5 был одной из главных "рабочих лошадок" армии на протяжении войны. По грузоподъемности и проходимости он уступал лишь американскому "Студебеккеру". Конструкция "Захара" - так его прозвали фронтовые шоферы - была простой и неприхотливой, не требовала (в отличие от немецких машин) квалифицированного сервиса. ЗиС-5 продолжали выпускать в Москве, а после на Уральском филиале завода, до середины 1950-х годов.Военнослужащие в исторической форме времен Великой Отечественной войны 1941-45 годов в кузове грузовика ЗИС-5
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Московский трехтонный грузовик Зис-5 был одной из главных "рабочих лошадок" армии на протяжении войны. По грузоподъемности и проходимости он уступал лишь американскому "Студебеккеру". Конструкция "Захара" - так его прозвали фронтовые шоферы - была простой и неприхотливой, не требовала (в отличие от немецких машин) квалифицированного сервиса. ЗиС-5 продолжали выпускать в Москве, а после на Уральском филиале завода, до середины 1950-х годов.
© Фото : Bundesarchiv/Wolff/AltvaterРазработанные компанией "Хеншель" в 1942 году тяжелые танки "Тигр" немедленно были направлены на Восточный фронт. Эта машина была примерно вдвое дороже любого танка времен Второй Мировой. Однако тяжелый танк был необходим гитлеровцам, чтобы бороться с советскими КВ и Т-34, в бою с которыми не могли устоять немецкие танки предыдущих выпусков. На "Тигры" устанавливалась пушка калибра 88мм, превосходившая 85-мм орудие тяжелых советских танков. Именно для борьбы с "Тиграми" Красной Армии потребовался более мощный танк ИС-2.Немецкий танк Тигр. 1943 год
© Фото : Bundesarchiv/Wolff/Altvater
Разработанные компанией "Хеншель" в 1942 году тяжелые танки "Тигр" немедленно были направлены на Восточный фронт. Эта машина была примерно вдвое дороже любого танка времен Второй Мировой. Однако тяжелый танк был необходим гитлеровцам, чтобы бороться с советскими КВ и Т-34, в бою с которыми не могли устоять немецкие танки предыдущих выпусков. На "Тигры" устанавливалась пушка калибра 88мм, превосходившая 85-мм орудие тяжелых советских танков. Именно для борьбы с "Тиграми" Красной Армии потребовался более мощный танк ИС-2.
© РИА Новости . Михаил ОзерскийПерейти в фотобанкСредние подводные лодки типа "Щука" строились в Ленинграде с 1932 по 1941 год (несколько последних вступили в строй уже после войны). Это дизель-электрические субмарины, отличавшиеся простотой и дешевизной в постройке, а также выдающейся живучестью и хорошей маневренностью. Из 44 "Щук", принявших участие в Великой Отечественной войне, 31 погибла.Подводная лодка типа Щ
© РИА Новости . Михаил Озерский
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Средние подводные лодки типа "Щука" строились в Ленинграде с 1932 по 1941 год (несколько последних вступили в строй уже после войны). Это дизель-электрические субмарины, отличавшиеся простотой и дешевизной в постройке, а также выдающейся живучестью и хорошей маневренностью. Из 44 "Щук", принявших участие в Великой Отечественной войне, 31 погибла.
© РИА Новости . ДобровольскийПерейти в фотобанкЛегкий внедорожник с упрощенным кузовом, способный не только перевозить людей и мелкие грузы, но и буксировать легкие орудия, ГАЗ-67 был построен с учетом испытаний американского "виллиса", но на платформе и по технологиям ГАЗ. Машина получилась вполне конкурентоспособной: в некоторых регионах России ГАЗ-67 использовались до 1990-х годов.Машины ГАЗ-67 тянут по дороге артиллерийские орудия
© РИА Новости . Добровольский
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Легкий внедорожник с упрощенным кузовом, способный не только перевозить людей и мелкие грузы, но и буксировать легкие орудия, ГАЗ-67 был построен с учетом испытаний американского "виллиса", но на платформе и по технологиям ГАЗ. Машина получилась вполне конкурентоспособной: в некоторых регионах России ГАЗ-67 использовались до 1990-х годов.
© Фото : Bundesarchiv/BoyerВпервые основной истребитель гитлеровской Германии Мессершмитт 109 был показан публике на церемонии открытия Олимпиады-1936. На тот момент это была машина, превосходившая истребители всех вероятных противников Третьего рейха. Затем мощные, скоростные и высотные истребители, сравнимые с "Мессером", появились и в других странах. Однако до 1945 года Ме-109, переживший несколько модернизаций, оставался конкурентоспособным. На вооружении некоторых стран "Мессеры" стояли до конца 1950-х годов.Самолет Мессершмитт 109
© Фото : Bundesarchiv/Boyer
Впервые основной истребитель гитлеровской Германии Мессершмитт 109 был показан публике на церемонии открытия Олимпиады-1936. На тот момент это была машина, превосходившая истребители всех вероятных противников Третьего рейха. Затем мощные, скоростные и высотные истребители, сравнимые с "Мессером", появились и в других странах. Однако до 1945 года Ме-109, переживший несколько модернизаций, оставался конкурентоспособным. На вооружении некоторых стран "Мессеры" стояли до конца 1950-х годов.
© РИА Новости . Игорь МихалевПерейти в фотобанкГорьковская "полуторка" - прежде всего, в варианте ММ с шестицилиндровым двигателем - не уступала в живучести "Захару" (ЗиС-5), а по маневренности и неприхотливости даже превосходила его. В основе ее конструкции - грузовик Ford AA образца конца 1930-х годов. Этот автомобиль, основательно модернизированный советскими инженерами, работал в народном хозяйстве еще десятилетия после войны.Грузовой автомобиль ГАЗ-ММ
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Горьковская "полуторка" - прежде всего, в варианте ММ с шестицилиндровым двигателем - не уступала в живучести "Захару" (ЗиС-5), а по маневренности и неприхотливости даже превосходила его. В основе ее конструкции - грузовик Ford AA образца конца 1930-х годов. Этот автомобиль, основательно модернизированный советскими инженерами, работал в народном хозяйстве еще десятилетия после войны.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкТ-II - один из основных танков вермахта в 1941 году - был разработан еще в 1934 году. Как и советский Т-26, этот танк к началу боевых действий на Восточном фронте уже был устаревшим и никак не мог быть равным соперником Т-34. Впрочем, и Т-26 его превосходил по основным параметрам. Тем не менее, именно эти танки составляли 38% бронированной армады, устремившейся на Москву в 1941 году.Немецкий легкий танк времен Второй мировой войны PzKpfw II
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Т-II - один из основных танков вермахта в 1941 году - был разработан еще в 1934 году. Как и советский Т-26, этот танк к началу боевых действий на Восточном фронте уже был устаревшим и никак не мог быть равным соперником Т-34. Впрочем, и Т-26 его превосходил по основным параметрам. Тем не менее, именно эти танки составляли 38% бронированной армады, устремившейся на Москву в 1941 году.
© Фото : Bundesarchiv/ReschenbergГрузовики Olep Blitz Maultier первого поколения выпускались в Германии с 1930 года и прошли модернизацию в 1937. Maultier - полноприводная полугусеничная модификация повышенной проходимости. Такой грузовик мог забираться в гору с уклоном до 70%. Это был самый выпускаемый грузовик в Германии: более 82 тысяч экземпляров. На Восточном фронте он был не редкостью, в первые несколько лет после войны его поставляли и в СССР как трофей.Немецкий автомобиль Opel Blitz Maultier. 1943 год
© Фото : Bundesarchiv/Reschenberg
Грузовики Olep Blitz Maultier первого поколения выпускались в Германии с 1930 года и прошли модернизацию в 1937. Maultier - полноприводная полугусеничная модификация повышенной проходимости. Такой грузовик мог забираться в гору с уклоном до 70%. Это был самый выпускаемый грузовик в Германии: более 82 тысяч экземпляров. На Восточном фронте он был не редкостью, в первые несколько лет после войны его поставляли и в СССР как трофей.
© Фото : Bundesarchiv/RompelВведенный в строй в 1939 году "Юнкерс-88" был одним из самых универсальных самолетов Второй Мировой. Он мог использоваться и как ночной истребитель, и как легкий пикирующий бомбардировщик, и как штурмовик. Впрочем, ни в одном из этих качеств он не был "мировым чемпионом".Немецкий самолет Юнкерс 88. 1942 год
© Фото : Bundesarchiv/Rompel
Введенный в строй в 1939 году "Юнкерс-88" был одним из самых универсальных самолетов Второй Мировой. Он мог использоваться и как ночной истребитель, и как легкий пикирующий бомбардировщик, и как штурмовик. Впрочем, ни в одном из этих качеств он не был "мировым чемпионом".
© Фото : Bundesarchiv/Wolff/AltvaterНемецкий военный автомобиль Kubelwagen, разработанный Фердинандом Порше в 1936 году, был фактически военной версией "Фольксвагена" - знаменитый "жук" проектировали в те же годы, что автомобиль для счастливых немцев Третьего рейха. Легкий армейский внедорожник заднемоторной компоновки выпускался до 1945 года, после чего военную машину сменила гражданская.Немецкий военный автомобиль Kubelwagen. 1943 год
© Фото : Bundesarchiv/Wolff/Altvater
Немецкий военный автомобиль Kubelwagen, разработанный Фердинандом Порше в 1936 году, был фактически военной версией "Фольксвагена" - знаменитый "жук" проектировали в те же годы, что автомобиль для счастливых немцев Третьего рейха. Легкий армейский внедорожник заднемоторной компоновки выпускался до 1945 года, после чего военную машину сменила гражданская.
© РИА Новости . Алексей МежуевПерейти в фотобанкВ Великой Отечественной войне на море довелось участвовать и кораблям, строившимся еще для Первой мировой. Таковы легкие крейсера типа "Светлана", заложенные в 1913 году. Головной корабль серии в 1940-е годы назывался "Красный Крым", а имя "Красный Кавказ" получил легкий крейсер, заложенный как "Адмирал Лазарев".Гвардейские крейсеры Красный Кавказ и Красный Крым
© РИА Новости . Алексей Межуев
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В Великой Отечественной войне на море довелось участвовать и кораблям, строившимся еще для Первой мировой. Таковы легкие крейсера типа "Светлана", заложенные в 1913 году. Головной корабль серии в 1940-е годы назывался "Красный Крым", а имя "Красный Кавказ" получил легкий крейсер, заложенный как "Адмирал Лазарев".
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