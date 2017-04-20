Большой русский распил. О подготовке Европы к нашей агрессии

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Начать стоит с курьеза. Спецслужба Латвийской Республики, Полиция безопасности, выпустила отчет о защите страны за 2016 год — с прогнозом на год нынешний.
Курьез заключается в том, что на тридцати двух страницах с картинками наша страна упоминается в разных формах чаще, чем сама Латвия (410 раз против всего 368). И это при полном отсутствии каких-либо реальных конфликтов, ультиматумов, требований и всего остального с российской стороны.
В документе между тем делается уверенный вывод, что и в нынешнем году ситуация останется столь же накаленной. Русская Опасность сохранится и будет главной, в связи с чем обороноспособность прибалтийского государства и меры по противодействию российской силе надо крепить. В том числе финансово.
Этот случай из глухой европейской провинции, уважаемые читатели, интересен тем, что он, по сути, отвечает на вопрос "почему вся Европа и Америка сходят с ума по поводу российской агрессии и необходимости ей противостоять". Ибо является эталонным примером и моделью того, что происходит в остальном Свободном Мире.
Штука вся вот в чем. В реальности мощная прибалтийская спецслужба, усиленно защищающая страну от русских, имеет штат, кажется, в полтораста человек. Вместе с секретаршами, начальством и водителями. То есть действительные возможности гордой балтийской республики по противостоянию агрессии "в случае чего" легко представить.
То есть настоящая цена всей этой оборонной истерии понятно какая. И тем не менее — непрерывный рост ассигнований на "защиту от русских" налицо.
Почему мы считаем анекдотический прибалтийский случай типичным? Потому что то же самое происходит и в прочих государствах Европы.
Увеличивает свои оборонные расходы Германия: к настоящему моменту они выросли уже на 2,7 миллиарда евро по сравнению с "досанкционными", и канцлер Ангела Меркель недавно, как мы помним, обещала Дональду Трампу довести их до 2% ВВП в ближайшую пятилетку. Особое внимание уделяется "противодействию российской мягкой силе" и защите от фейковых русских новостей.
Ну и так далее. Исключение составляет разве что Венгрия, у которой самый маленький военный бюджет в Восточной Европе (0,95% ВВП). Она его, конечно, обещает поднять до требуемого НАТО уровня — обязательно, лет через девять. Но пока этого не делает.
Но Венгрия, как мы помним, европейская паршивая овца, а ее премьер Виктор Орбан — антилиберал и "пониматель Путина". Во многом именно потому, что цинично не участвует в общезападном нагнетании Русского Ужаса.
Фокус в том, что все это нагнетание происходит параллельно с совершенно трезвыми оценками.
Такое параллельное сосуществование двух вселенных, разумеется, имеет свои проблемы: если понятно, что от русской агрессии не спастись, а доказательств приближающегося русского вторжения плачевная нехватка, то выбивать фонды на освоение затруднительно.
Однако в последние годы у специалистов по потной борьбе с Россией появился совершенно железный аргумент. Своего рода волшебное заклинание и универсальная мантра. И мантра эта — "гибридная агрессия".
Потому что одно дело выпрашивать деньги на противодействие необнаруженным шпионам, непойманным диверсантам и воображаемым русским танкам. И совсем другое дело — когда на понятие "гибридной агрессии" можно натянуть хоть "Голосящий КиВиН", хоть гастроли Газманова.
Поэтому, собственно, топовой темой оборонной политики в Европе стала, так сказать, духовная борьба с тлетворным влиянием Востока. Это под нее теперь выбиваются фонды. Под нее создаются группы информационного противодействия, советы по гибридной безопасности и все такое.
И никто не задается вопросом, зачем России, потратившей двадцать лет на строительство собственных транзитных мощностей в обход Прибалтики, внезапно захватывать это обезлюженное и деиндустриализированное пространство с диким процентом пенсионеров. Или вторгаться в Швецию, где нет ни русских граждан, ни русского флота. Или в Польшу, где скоро не останется даже русских могил. Такие вопросы подрубают картину мира и поэтому в приличном обществе не задаются. Положено думать "сегодня Крым, а завтра Польша" — значит, будут так и считать.
Но в современном мире, кажется, уже давно никого не волнует какая-либо реальность, помимо финансовой.
И это тот редкий случай, когда бегство от реальности скорее положительное явление. Перефразируя известный анекдот: воображаемой России пускай противостоят сколько угодно. Могут даже ежедневно побеждать.