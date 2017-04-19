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Срезал: как украинский вице-премьер обругал главу миссии МВФ

15:5119.04.2017
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© РИА Новости . Евгений КотенкоПерейти в фотобанкМинистр социальной политики Украины Павел Розенко выступает на заседании Верховной рады Украины. Архивное фотоМинистр социальной политики Украины Павел Розенко выступает на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Вице-премьер Украины Павел Розенко очень резко отреагировал на статью главы миссии МВФ на Украине Рона ван Родена о пенсионной реформе, которую опубликовала украинская "Экономическая правда". "Человек просто не понимает, что это такое и как оно работает. Ужасный непрофессионализм", — оценил Розенко на своей странице в Facebook деловые качества ван Родена.

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
© AFP 2017 / Yuri Gripas
Политолог: реакция вице-премьера Украины на требования МВФ – это истерика

На Украине никого не удивишь скандалами с участием не то что вице-премьеров — первых лиц государства. И "ставить на место" киевские деятели пытались не только главу миссии МВФ, но самих Трампа и Меркель. Однако этот скандал по праву займет почетное место в сокровищнице украинских внешнеполитических достижений. В нем прекрасно все — от повода и до последствий. К тому же ситуация совершенно прозрачна.

Зачем писать, если можно говорить

Если обратиться к содержанию статьи ван Родена, то резкую реакцию Павла Розенко объяснить будет невозможно. Там не написано ничего такого, что многократно не обсуждалось бы самими украинскими чиновниками и экспертами. Статья просто в очередной раз перечисляет давно озвученные рекомендации МВФ, с которыми Украина в принципе уже давно согласилась.

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкУ здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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У здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото

Киев имеет полную возможность рекомендации МВФ игнорировать. Достаточно просто прекратить просить у фонда деньги. Но Киев деньги просит. В частности, в 2017 году, помимо уже полученного миллиарда долларов, Украина желает получить еще 4,4 миллиарда.

Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Казалось бы, в этих условиях к главе миссии фонда надо относиться нежно и трепетно. Его позиция будет определяющей при составлении отчетов, на основании которых Совет директоров МВФ будет принимать решение о выдаче Киеву каждого очередного транша. Опыт свидетельствует, что МВФ ничего не стоит приостановить финансирование годика эдак на полтора. Но уже уходящая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева всего месяц-полтора назад утверждала, что финансовой системе Украины пять миллиардов долларов от МВФ нужны как воздух.

Тем не менее факт остается фактом. Розенко грубо (даже по украинским меркам) обругал человека, от которого в значительной мере зависит, будут ли выделены (и выделены в срок) деньги, необходимые режиму для выживания.

Украинских чиновников справедливо обвиняют в неадекватности и непрофессионализме, но свой интерес они блюдут строго. Розенко не позволил бы себе публично унизить главу миссии МВФ, если бы не был уверен, что его позиция найдет поддержку на самом верху.

Не могу утверждать, что он был не прав.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Сам факт публикации ван Роденом статьи во влиятельном украинском СМИ говорит о том, что он не имел возможности донести информацию до украинского руководства традиционным путем — в ходе личной встречи. Либо же имел возможность убедиться, что его рекомендации благожелательно выслушивают и спокойно игнорируют.

Обратим внимание: статью опубликовала "Экономическая правда", подразделение "Украинской правды". Последняя является главным рупором американского посольства в Киеве, что позволяет ей занимать в отношении властей достаточно независимую позицию. В том числе позволять себе критику Порошенко.

О пенсионерах — в последнюю очередь

Председатель Верховной рады Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости . Александр Максименко
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Что же, собственно, пытается донести до сведения украинских властей глава миссии МВФ? Мысль, проходящая красной нитью через его статью, заключается в том, что прежде чем вводить какие-то новые формы организации пенсионной системы, необходимо навести порядок в том, что есть. Иначе новая система, изначально перегруженная пороками старой, работать не будет.

Речь идет не только о сокращении числа будущих пенсионеров при помощи дальнейшего (желательно — ускоренного) повышения пенсионного возраста. Ван Роден указывает на необходимость улучшить администрирование единого социального взноса, за счет взимания которого формируется бюджет Пенсионного фонда. Он также настаивает на необходимости прекратить трансферы из государственного бюджета в Пенсионный фонд, которые уже достигли 6% ВВП.

© РИА Новости . Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкУкраинские гривны
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Украинские гривны

Казалось бы, все изложено вполне здраво и профессионально. В конце концов, украинская пенсионная система не уникальна, не уникальны ее проблемы, методы лечения тоже известны и опробованы в тех же странах ЕС. Они, может быть, не очень гуманны в отношении пенсионеров, но других пока никто не придумал. По мере старения населения пенсионный возраст приходится повышать, иначе нагрузка на социальные фонды становится критической. Ну а жесткая финансовая дисциплина — азбука требований МВФ.

Судьба и проблемы пенсионеров киевскую власть совершенно точно не волнуют. После того как по инициативе правительства у многих из них суммы в коммунальных платежках стали сопоставимы с получаемой пенсией, а то и превысили ее, киевские власти трудно заподозрить в особой заботе об этой социальной группе.

С точки зрения перспективы, обозначенные ван Роденом проблемы должны приобретать дополнительную остроту по мере того, как миллионы трудоспособных граждан Украины покидают страну в поисках работы, и, следовательно, резко падают отчисления единого социального взноса (и прочих налогов), в то время как количество пенсионеров только увеличивается.

Усушка и утруска финансовых потоков

Продюсер Дмитрий Куликов
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Итак, формальных оснований для вице-премьерской истерики нет, а истерика за гранью приличий есть. Плюс у нас есть основания полагать, что ван Роден обратился к украинским властям через прессу, поскольку другие способы коммуникации оказались неэффективны.

Чтобы понять сложившуюся ситуацию, надо вспомнить о том, что половина расходов Пенсионного фонда покрывается за счет трансферов из государственного бюджета. Иначе бы он не смог выплачивать даже существующие мизерные пенсии. Суммы этих переводов постоянно растут и в 2016 году составили 143 миллиарда гривен (вышеупомянутые 6% ВВП). В 2017-м ожидается еще больше.

Ван Роден хочет ликвидировать эти трансферы за счет повышения эффективности системы. Но это — огромные деньги, которые далеко не в полном объеме доходили до пенсионеров. Уже в 2007 году речь шла об усушке / утруске трансферов примерно на треть. В дальнейшем аппетиты росли, и к концу правления Януковича оппозиция утверждала, что по пути теряется до 60% бюджетных денег.

В любом случае речь идет о десятках миллиардов гривен, регулярно поступающих в нужные карманы. Именно поэтому любая реформа пенсионной системы приводит к росту бюджетных ассигнований на поддержание платежеспособности Пенсионного фонда.

Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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По действующему курсу 143 миллирда гривен — это примерно 5,5 миллиарда долларов. Примерно столько, сколько может дать, а может и не дать Украине МВФ в текущем году. Только кредиты МВФ обставляются всякими условиями и практически полностью идут на выплаты процентов по предыдущим долгам. А здесь — живые деньги, над которыми никто, кроме украинских руководителей, не властен.

И задача благородная — спасение пенсионеров. И с каждым годом суммы все больше и больше, и ни перед каким МВФ не надо унижаться. Остается только правильно разделить дивиденды между достойными людьми.

Вольно или невольно, но ван Роден поставил под удар одну из главных кормушек украинской власти. Неудивительно, что Павел Розенко дал ему суровую отповедь. Могли бы и вооруженных "активистов" прислать, чтобы проверить, не является ли глава миссии МВФ агентом Путина. В конце концов, Россия — один из акционеров Фонда.

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