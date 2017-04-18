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Бандеровская идеология и антисемитизм на Украине

20:0818.04.2017
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Мужчина читает газету в Хайфе, Израиль
© AFP 2017/ Jack Guez

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Израильские газеты пишут в эти дни о трагической гибели отца одиннадцати детей, известного активиста хасидского движения Менделя Дайча. Полгода израильские врачи пытались спасти его после страшного избиения в Житомире, куда он приехал, чтобы поддержать еврейскую общину. Особо пространно рассказывали о его жизненном пути религиозные газеты, и все они подчеркнули, что это зверское убийство было совершено на антисемитской почве.

Здание администрации президента Украины в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Писателя-антисемита на Украине наградили орденом по ошибке

Атмосфера всеобщей ненависти, нагнетаемая на Украине уже не первый год, бьет и по еврейской общине. Там, где официальной дискриминации подвергается русский язык, неудивительны и прочие проявления ксенофобии. Там, где идеологи и практики тотального истребления евреев и порабощения русских, Шухевич и Бандера, объявлены национальными героями, антисемитские инциденты неизбежны. Они стали частью общей картины ненависти.

Так, всего три недели назад в Тернополе был осквернен памятник жертвам Холокоста. Бандеровцы разукрасили его свастиками. Как известно, в Тернополе в ходе войны было убито более 100 тысяч евреев.

Еврейская религиозная школа. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Донской
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Еврейская община обеспокоена инцидентом с осквернением синагоги на Украине
Напоминание о преступлениях прошлого не дает покоя духовным наследникам убийц. Месяц назад вандалами была разрушена мемориальная доска жертвам нацизма в Саврани, небольшом селении неподалеку от Одессы. Официальной реакцией властей была версия о естественных причинах разрушения мемориальной доски. Однако посольство Израиля в Киеве отнеслось скептически к таким попыткам замять преступление и обратилось к властям Украины с требованием провести расследование.

Еще более скептически воспринял версию о стихии директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он написал на своей странице в Facebook 20 марта: "Одесская область продолжает "радовать". Директор одесского музея Холокоста Павел Козленко сообщил, что ветер, который в январе 2017 года два раза ломал памятник жертвам Холокоста в Белгород-Днестровском, видимо, также залетал на еврейское кладбище в Березовку. Павел Козленко вместе с волонтерами из Одессы приехали в Березовку и обнаружили, что кладбища практически нет, памятники разбиты и перевернуты".

© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Еврей в кипе. Архивное фото

Согласно официальным данным украинской прокуратуры, за три месяца 2017 года зарегистрировано 25 уголовных производств по факту расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Одно было закрыто из-за отсутствия состава преступления, одно — направлено в суд. Все остальные, видимо, были списаны на плохую погоду.

Атаман Семен Петлюра (в центре) со своим штабом. Архивное фото
© РИА Новости. РИА Новости
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Центр Визенталя призвал Украину прекратить героизировать убийц евреев
Надо отдать должное Долинскому и другим активистам еврейской общины на Украине: последнее время они все чаще выступают против нынешней политики Киева, возводящей бандеровскую идеологию в ранг государственной религии. Долинский написал на прошлой неделе статью для The New York Times, в которой подробно рассказывает о государственных законах, глорифицирующих преступников ОУН-УПА и запрещающих любую критику этих преступных формирований коллаборационистов.

Новая волна ненависти на Украине привела уже к заметному росту репатриирующихся в Израиль. В 2016 году пять с половиной тысяч евреев Украины эмигрировали в Израиль, а в нынешнем году ожидается еще больше. 28 марта в израильской прессе широко освещалось прибытие двухсот восьми репатриантов из Украины всего за один день.

Ираильский флаг. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Израиль заявил о пропаганде антисемитизма на украинском канале "Планета"

Сами события на Украине не могут не вызывать тревоги в Израиле. Еще три с половиной года назад 62 депутата Кнессета (всего в израильском парламенте 120 депутатов) направили письмо в Европарламент, в котором выражали обеспокоенность ростом антисемитизма и русофобии на Украине. Нынешняя реакция посольства в Киеве тоже была жесткой. Но в целом Израиль куда больше сосредоточен на собственных проблемах и на происходящем в Ближневосточном регионе.

Косвенным откликом в Израиле на укрепление реваншизма на Украине и в Прибалтике можно считать запланированное расширение праздничных шествий 9 мая и акции "Бессмертный полк". Кроме этого, будут проведены молебны во многих синагогах в честь победы над нацизмом 26 ияра — в день, соответствующий 9 мая 1945 года по традиционному еврейскому календарю. Это будет подарком ветеранам и послужит укреплению памяти о Великой Победе. Примеру Израиля последуют верующие в ряде столиц Европы в этом году.

© Фото: Андрей Лубенский
Памятный знак – Минора. Бабий Яр, Киев, сентябрь 2016 года

Рост осознания опасности происходящего на Украине не избавляет от вопроса: не пришло ли время выступить более активно? Почему мы не слышим ни слова от Российского еврейского конгресса? Почему ведущие американские еврейские организации не реагируют на призывы Эдуарда Долинского и его единомышленников на Украине? Ибо нацизм — эта та болезнь, с которой необходимо бороться решительно на ранней стадии.

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