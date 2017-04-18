Майкл Пенс в Азии: стратегическое терпение США к союзникам кончилось

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Можно было бы подумать, что в ожидании подхода американской авианосной группы к северокорейским берегам вице-президент США Майк Пенс, находившийся в Южной Корее и потом в Японии, был только тем и занят, что войной (угрозами, давлением и прочим). Но ближайшее рассмотрение ситуации наводит на простую мысль: он совершенно не для того приехал в гости к давним союзникам.

Смысл давно готовившейся поездки был в наведении порядка по части торговли. И это случайность, что она совпала с обострением военного сюжета вокруг Северной Кореи. Более того, очевидно, что Пхеньян просто мешает администрации Трампа делать то, что она считает главным в мировой политике: менять роль США в глобальной торговле.

Главное — торговля

Два ключевых заявления Пенса в Восточной Азии таковы: США намерены пересмотреть соглашение о свободной торговле с Республикой Корея, поскольку в нем "слишком большое число барьеров" для американского бизнеса. "Самое существенное — это тот факт, что торговый дефицит США с Южной Кореей удвоился с того времени, как соглашение вступило в силу. Это тяжелая правда", — сказал вице-президент.

И — вслед за этим уже в Токио — следующее: деловой диалог, начатый во вторник между Японией и новой администрацией США, может привести к японо-американскому соглашению о свободной торговле. "Я бы хотел более сбалансированных отношений с торговыми партнерами, включая Японию", — сказал Пенс. (Речь явно идет не о таком соглашении, как с Южной Кореей, а о выгодном для США).

То есть в обеих странах примерно то же самое: торговля должна быть в интересах США и не создавать для Америки дефицита. С Японией такой дефицит в прошлом году составил 68,9 миллиарда долларов, хотя японцам далеко до китайцев, ответственных ровно за половину ежегодного американского внешнеторгового дефицита.

И еще одна токийская сенсация от Пенса — насчет Транстихоокеанского торгового соглашения, где участвовали и Южная Корея, и Япония.

© AP Photo/ Alex Brandon Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич. 6 апреля 2017

Соглашение умерло вроде бы, и президент Дональд Трамп уже об этом многое говорил. Но вот же еще в конце прошлого года к победителю на президентских выборах Трампу приезжал японский премьер Синдзо Абэ и уговаривал: не делайте этого. Шансы забыть предвыборные обещания или просто не проявлять активности все-таки были. Пока Пенс в Токио не заявил ясно и окончательно: Транстихоокеанское торговое соглашение — "дело прошлого", Америка будет вести дела с партнерами на двусторонней основе. А как — смотри выше, на ключевые заявления того же Пенса.

Даже только за одно то, что Трамп и правда уничтожил подписанное Бараком Обамой ТТП (и явно не будет заключать такое же соглашение с европейцами), ему можно простить множество странностей. ТТП и его европейский клон были, возможно, финальной точкой глобалистского проекта, который поделил бы мир на два лагеря, лишил бы множество стран собственной государственности… Впрочем, многое было написано об этой затее.

Но, как видим, ее очевидная политическая привлекательность пришла в столкновение с экономической реальностью: экономика США больше не выдержит нарастающей горы долгов, внешних и внутренних. А раз так, то уходит главный "пряник" ТТП — свободный доступ азиатских товаров в США.

Лишние уйдут со сцены

Мы видим одну и ту же картину сейчас в Азии, ранее — в диалоге с Китаем и в контактах с европейскими лидерами. Для Трампа не важно, кто считает себя союзниками США (и поэтому рассчитывает на экономические привилегии). Нынешняя администрация жестко говорила европейцам, членам НАТО: хотите безопасности — платите. И сейчас ровно то же говорит азиатам.

Это великолепные новости: при такой (весьма разумной) американской политике со сцены сойдет множество правительств и деятелей, которые шли в Вашингтон со своими "угрозами", реальными и фальшивыми. Да вот хоть с "российской угрозой". И рассчитывали поэтому, что платить будут им, а не наоборот. А теперь все будет не так — по крайней мере, мы четко видим, что у Трампа внешняя политика другая.

И когда в Азии Пенс изрек свое "стратегическое терпение к Пхеньяну кончилось", то как-то казалось, что на самом деле такое терпение кончилось к партнерам, разоряющим Америку, а Северная Корея — вопрос отдельный и не самый важный.

И если говорить о сенсациях, связанных с северокорейским сюжетом, то таковой выглядит комментарий — авторский, выражающий личное мнение китайского научного работника — в главной газете КНР "Жэньминь жибао" насчет того, что на самом деле происходит сейчас по поводу ядерных провокаций Пхеньяна. Достаточно сказать, что ничего подобного по откровенности и близко не мелькало в китайских СМИ, не говоря уж об официальных высказываниях. Да такой текст и представить себе было невозможно.

Текст начинается с давно известного российскому читателю худшего сценария обмена ударами между Пхеньяном и США с их азиатскими союзниками. Санкции ООН (под которыми, напомним, стоят подписи России и Китая) не смогли разрешить сложившуюся ситуацию — Северная Корея игнорирует их, ведя свои программы. Переговоров "как раньше" США не хотят, потому что Пхеньян слишком часто на них просто тянул время, нужное для развития ядерных программ.

"Где выход?— продолжает автор. — В том, чтобы США смогли убедить Пхеньян, что никто не собирается свергать северокорейский режим. И американские лидеры это уже заявили". А сейчас Китай предлагает прекратить "враждебные действия" и заключить соглашение двух сторон — примерно такое: Пхеньян замораживает испытания ракет и боеголовок, США прекращают маневры у корейских берегов. И от этой точки все движутся дальше.

Все вышесказанное почти официально объясняет роль и тактику Китая, на который Дональд Трамп с радостью переложил задачу уговаривать северокорейцев. А мы благодаря поездке вице-президента Пенса в Азию видим, что с прежними администрациями США Пхеньян, может быть, и не зря опасался договариваться, а с этой шанс есть. Потому что ее интересуют по большей части экономические вопросы, и еще — чтобы никто не мешал их решать.