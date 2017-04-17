США и подрывная деятельность в Европе

Михаил Демурин, для РИА Новости

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телеканалу АВС обвинил Россию в ведении "подрывной деятельности" в Европе. В чем именно она выражается, он в данном интервью не уточнил, но набор обвинений в основном ясен, ибо они неоднократно звучали ранее. Главным из них является обвинение во вмешательстве в выборные процессы в европейских странах.

На европейском континенте американцев особенно беспокоит растущее влияние так называемых "евроскептиков". Это понятие и соответствующая этикетка, однако, являются как минимум условными. Фактически же они вводят в заблуждение. Их привязали к тем политическим силам, которые в современной Европе как раз не являются скептиками по ее поводу. К тем, кто пытается удержать свои страны от дальнейшего падения в пропасть разрушительного глобализма, действует исходя из веры в самобытное будущее своего родного континента и своих стран именно как европейских, своей ответственности за такое будущее.

Сами американцы заявляют, что у них нет предпочтений на выборах во Франции, как и в других европейских странах. Это не соответствует действительности. И во Франции у них есть свой фаворит. Это Эммануэль Макрон. Он единственный, против кого сегодняшнее проамериканское руководство Франции не предпринимает антидемократических мер подавления. Он единственный, на кого сегодня работает вся французская пропагандистская машина, пытающаяся сделать патриота и "еврофила" из человека, выступающего, в частности, за политику открытых дверей для иммигрантов. То есть за такую политику, которая уже привела к всесторонней деградации одной из ведущих европейских стран и далее будет вести ее по этому пути, если, конечно, не будет остановлена. Ну и, наконец, он единственный из кандидатов в президенты Франции, кто в своей программе ни на сантиметр не выходит за рамки внешнеполитических установок Вашингтона.

Но вот то, что в истории борьбы американцев с политиками типа Марин Ле Пен, то есть теми, кто выступает с позиций сохранения национального самосознания европейских народов и независимого развития европейских стран, за их самостоятельную внешнюю политику, бросается в глаза.

Все время после прекращения существования СССР в прибалтийских странах, ставших в 2004 году членами Европейского союза и НАТО, Вашингтон поддерживал действительно шовинистические силы, реальных этнорадикалов. Их разновидностей там много, но вот наиболее известные из них: партия "Отечеству и свободе" — "Движение за национальную независимость" в Латвии, "Союз Отечества" ("Исамаалийт") и Res Publica в Эстонии, "Союз Отечества" в Литве. Из политиков достаточно вспомнить такие одиозные фигуры, как Вайра Вике-Фрейберга, Томас Хендрик Ильвес, Витаутас Ландсбергис, Даля Грибаускайте.

По сравнению с ними и тем более с теми, кого США поддерживают сегодня на Украине, Марин Ле Пен — космополит. Но ей в поддержке отказано, как и, например, политикам из партии "Альтернатива для Германии" в ФРГ. Значит, причина не в политической платформе условно "национального" плана.

Причина в том, что, уже давно вмешиваясь в европейскую политику, а в последние десятилетия — в значительной мере формируя ее, американцы всегда рассматривают субъектов этой политики с точки зрения того, насколько они соответствуют их глобальным задачам на тот или иной отрезок времени. И, надо сказать, при этом в Вашингтоне мало задумываются о долгосрочных последствиях. Особенно о последствиях для других.

В этом контексте хрестоматийным является пример их действительно подрывного вмешательства в германскую и общеевропейскую политику после Первой мировой войны, закончившегося, как известно, мировой трагедией. Этот пример общеизвестен, но его, на мой взгляд, надо напоминать и самим себе и всему миру вновь и вновь — всякий раз, когда американцы пытаются кого-то убедить, что действуют в том или ином регионе нашей планеты в интересах населяющих его народов.

После Первой мировой и по завершении Гражданской войны в нашей стране американцы ощутили нарастающую силу советской России, политику которой, как они уже поняли, им не удастся контролировать через своих агентов влияния. Решение принимается логичное: для борьбы с Советами нужен антипроект такой же пассионарной силы. И, что примечательно, этот антипроект не надо изобретать: он сам зарождается в Веймарской Германии. Это нацистский проект.

Контакты американцев с Гитлером стартовали в самом начале 1920-х годов. Немалые деньги были вложены в становление Национал-социалистической партии Германии. В партийном аппарате у Гитлера работал американский советник Эрнст Ганфштенгль — доверенное лицо Франклина Рузвельта.

Американский капитал сыграл немалую роль в обеспечении прихода нацистов к власти в 1933 году. После этого сотрудничество США с нацистской Германией было поставлено на еще более широкую, уже межгосударственную основу.

На определенном этапе, во второй половине 1930-х годов, Рузвельт почувствовал, что прямое сотрудничество с Гитлером может иметь негативные для США имиджевые последствия. Его советник был отозван из аппарата НСДАП. Но сотрудничество по линии бизнеса продолжалось. Американцы разделяли идею о направлении агрессивных планов Гитлера на Советский Союз, наиболее активными проводниками которой были англичане. В этом контексте, в частности, США поддержали сдачу на растерзание Гитлеру Чехословакии в 1938-1939 годах.

Идея, что им удастся разрушить руками нацистов Советский Союз, а потом навязать свою волю ослабленной войной Германии и через нее — всей Европе, сработала лишь отчасти. Советский Союз разрушить не удалось. Более того, он вышел из войны победителем. Германия оказалась под американским контролем, но не вся, и ГДР долгие годы была для американцев неприятным фактором, мешавшим их доминированию не только в Европе, но и в так называемом "третьем мире". В Европе появилась группа близких СССР стран, вставших на путь построения социализма. Франция, особенно при Шарле де Голле, долгие годы была самостоятельной силой в Европе и мире.

Но Вашингтон продолжил осуществление этих установок и по положению на конец 1990-х с разрушением СССР и низведением России в третьесортное качество почти достиг своих целей.

И вдруг к концу первой декады нового века многое стало меняться, особенно в России и ее международной деятельности, но не только: и в Европе тоже. При политиках типа Марин Ле Пен Европа может восстановить себя в качестве самостоятельного международного фактора силы.

Вот это-то американцев и тревожит. Отсюда реанимация установки на обладание инструментом глобальной дестабилизации и ослабления конкретных противников (международный терроризм); отсюда желание переформатировать другие страны, Россию вновь взять под уздцы, а союзников удержать в рамках удобного им шаблона. Соответственно, все, чьи действия и даже только планы идут вразрез с этими проектами, переводятся в категорию "подрывных сил".

Поэтому не следует удивляться жесткости антироссийских высказываний советника Трампа по национальной безопасности. Все наши шаги в направлении развития сотрудничества с европейскими странами, их предпринимательскими кругами, политиками неизменно будут встречать жесткое противодействие со стороны Вашингтона.

Думаю, произнесенные Гербертом Макмастером в том же самом интервью слова о "надежде на поиск областей для взаимовыгодного сотрудничества и постепенное улучшение отношений между Россией и США" надо рассматривать в качестве дежурной фразы, прикрывающей прежние гегемонистские устремления и в отношении нашей страны, и в отношении мира в целом.