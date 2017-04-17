США и подрывная деятельность в Европе

Михаил Демурин, для РИА Новости
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телеканалу АВС обвинил Россию в ведении "подрывной деятельности" в Европе. В чем именно она выражается, он в данном интервью не уточнил, но набор обвинений в основном ясен, ибо они неоднократно звучали ранее. Главным из них является обвинение во вмешательстве в выборные процессы в европейских странах.
На европейском континенте американцев особенно беспокоит растущее влияние так называемых "евроскептиков". Это понятие и соответствующая этикетка, однако, являются как минимум условными. Фактически же они вводят в заблуждение. Их привязали к тем политическим силам, которые в современной Европе как раз не являются скептиками по ее поводу. К тем, кто пытается удержать свои страны от дальнейшего падения в пропасть разрушительного глобализма, действует исходя из веры в самобытное будущее своего родного континента и своих стран именно как европейских, своей ответственности за такое будущее.
Сами американцы заявляют, что у них нет предпочтений на выборах во Франции, как и в других европейских странах. Это не соответствует действительности. И во Франции у них есть свой фаворит. Это Эммануэль Макрон. Он единственный, против кого сегодняшнее проамериканское руководство Франции не предпринимает антидемократических мер подавления. Он единственный, на кого сегодня работает вся французская пропагандистская машина, пытающаяся сделать патриота и "еврофила" из человека, выступающего, в частности, за политику открытых дверей для иммигрантов. То есть за такую политику, которая уже привела к всесторонней деградации одной из ведущих европейских стран и далее будет вести ее по этому пути, если, конечно, не будет остановлена. Ну и, наконец, он единственный из кандидатов в президенты Франции, кто в своей программе ни на сантиметр не выходит за рамки внешнеполитических установок Вашингтона.
Все время после прекращения существования СССР в прибалтийских странах, ставших в 2004 году членами Европейского союза и НАТО, Вашингтон поддерживал действительно шовинистические силы, реальных этнорадикалов. Их разновидностей там много, но вот наиболее известные из них: партия "Отечеству и свободе" — "Движение за национальную независимость" в Латвии, "Союз Отечества" ("Исамаалийт") и Res Publica в Эстонии, "Союз Отечества" в Литве. Из политиков достаточно вспомнить такие одиозные фигуры, как Вайра Вике-Фрейберга, Томас Хендрик Ильвес, Витаутас Ландсбергис, Даля Грибаускайте.
По сравнению с ними и тем более с теми, кого США поддерживают сегодня на Украине, Марин Ле Пен — космополит. Но ей в поддержке отказано, как и, например, политикам из партии "Альтернатива для Германии" в ФРГ. Значит, причина не в политической платформе условно "национального" плана.
В этом контексте хрестоматийным является пример их действительно подрывного вмешательства в германскую и общеевропейскую политику после Первой мировой войны, закончившегося, как известно, мировой трагедией. Этот пример общеизвестен, но его, на мой взгляд, надо напоминать и самим себе и всему миру вновь и вновь — всякий раз, когда американцы пытаются кого-то убедить, что действуют в том или ином регионе нашей планеты в интересах населяющих его народов.
После Первой мировой и по завершении Гражданской войны в нашей стране американцы ощутили нарастающую силу советской России, политику которой, как они уже поняли, им не удастся контролировать через своих агентов влияния. Решение принимается логичное: для борьбы с Советами нужен антипроект такой же пассионарной силы. И, что примечательно, этот антипроект не надо изобретать: он сам зарождается в Веймарской Германии. Это нацистский проект.
Контакты американцев с Гитлером стартовали в самом начале 1920-х годов. Немалые деньги были вложены в становление Национал-социалистической партии Германии. В партийном аппарате у Гитлера работал американский советник Эрнст Ганфштенгль — доверенное лицо Франклина Рузвельта.
Американский капитал сыграл немалую роль в обеспечении прихода нацистов к власти в 1933 году. После этого сотрудничество США с нацистской Германией было поставлено на еще более широкую, уже межгосударственную основу.
Но Вашингтон продолжил осуществление этих установок и по положению на конец 1990-х с разрушением СССР и низведением России в третьесортное качество почти достиг своих целей.
И вдруг к концу первой декады нового века многое стало меняться, особенно в России и ее международной деятельности, но не только: и в Европе тоже. При политиках типа Марин Ле Пен Европа может восстановить себя в качестве самостоятельного международного фактора силы.
Поэтому не следует удивляться жесткости антироссийских высказываний советника Трампа по национальной безопасности. Все наши шаги в направлении развития сотрудничества с европейскими странами, их предпринимательскими кругами, политиками неизменно будут встречать жесткое противодействие со стороны Вашингтона.
Думаю, произнесенные Гербертом Макмастером в том же самом интервью слова о "надежде на поиск областей для взаимовыгодного сотрудничества и постепенное улучшение отношений между Россией и США" надо рассматривать в качестве дежурной фразы, прикрывающей прежние гегемонистские устремления и в отношении нашей страны, и в отношении мира в целом.