США
17.0417 апреля19:36МСК
USD56.25-0.04
EUR59.84+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

США и подрывная деятельность в Европе

19:0817.04.2017
01580
Президент США Дональд Трамп и генерал-лейтенант армии США Герберт Рэймонд Макмастер. 20 февраля 2017 года
© AFP 2017/ Nicholas Kamm

Михаил Демурин, для РИА Новости

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телеканалу АВС обвинил Россию в ведении "подрывной деятельности" в Европе. В чем именно она выражается, он в данном интервью не уточнил, но набор обвинений в основном ясен, ибо они неоднократно звучали ранее. Главным из них является обвинение во вмешательстве в выборные процессы в европейских странах.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Alex Brandon
Трамп верит, что европейцы не будут бояться Россию

На европейском континенте американцев особенно беспокоит растущее влияние так называемых "евроскептиков". Это понятие и соответствующая этикетка, однако, являются как минимум условными. Фактически же они вводят в заблуждение. Их привязали к тем политическим силам, которые в современной Европе как раз не являются скептиками по ее поводу. К тем, кто пытается удержать свои страны от дальнейшего падения в пропасть разрушительного глобализма, действует исходя из веры в самобытное будущее своего родного континента и своих стран именно как европейских, своей ответственности за такое будущее.

Корабли ВМФ России. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Активность ВМФ РФ в Европе превысила уровень холодной войны, заявили в НАТО

Сами американцы заявляют, что у них нет предпочтений на выборах во Франции, как и в других европейских странах. Это не соответствует действительности. И во Франции у них есть свой фаворит. Это Эммануэль Макрон. Он единственный, против кого сегодняшнее проамериканское руководство Франции не предпринимает антидемократических мер подавления. Он единственный, на кого сегодня работает вся французская пропагандистская машина, пытающаяся сделать патриота и "еврофила" из человека, выступающего, в частности, за политику открытых дверей для иммигрантов. То есть за такую политику, которая уже привела к всесторонней деградации одной из ведущих европейских стран и далее будет вести ее по этому пути, если, конечно, не будет остановлена. Ну и, наконец, он единственный из кандидатов в президенты Франции, кто в своей программе ни на сантиметр не выходит за рамки внешнеполитических установок Вашингтона.

© РИА Новости. Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Плакаты с изображением кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в Париже

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве с министром иностранных дер РФ Сергеем Лавровым. 12 апреля 2017
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Смысл западных ультиматумов — в их бессмысленности
Но вот то, что в истории борьбы американцев с политиками типа Марин Ле Пен, то есть теми, кто выступает с позиций сохранения национального самосознания европейских народов и независимого развития европейских стран, за их самостоятельную внешнюю политику, бросается в глаза.

Все время после прекращения существования СССР в прибалтийских странах, ставших в 2004 году членами Европейского союза и НАТО, Вашингтон поддерживал действительно шовинистические силы, реальных этнорадикалов. Их разновидностей там много, но вот наиболее известные из них: партия "Отечеству и свободе" — "Движение за национальную независимость" в Латвии, "Союз Отечества" ("Исамаалийт") и Res Publica в Эстонии, "Союз Отечества" в Литве. Из политиков достаточно вспомнить такие одиозные фигуры, как Вайра Вике-Фрейберга, Томас Хендрик Ильвес, Витаутас Ландсбергис, Даля Грибаускайте.

По сравнению с ними и тем более с теми, кого США поддерживают сегодня на Украине, Марин Ле Пен — космополит. Но ей в поддержке отказано, как и, например, политикам из партии "Альтернатива для Германии" в ФРГ. Значит, причина не в политической платформе условно "национального" плана.

Командующий военным контингентом НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти
© AP Photo/ Jeon Heon-kyun
Наступать некуда, впереди – Москва. США завершили оккупацию Европы
Причина в том, что, уже давно вмешиваясь в европейскую политику, а в последние десятилетия — в значительной мере формируя ее, американцы всегда рассматривают субъектов этой политики с точки зрения того, насколько они соответствуют их глобальным задачам на тот или иной отрезок времени. И, надо сказать, при этом в Вашингтоне мало задумываются о долгосрочных последствиях. Особенно о последствиях для других.

© AFP 2017/ Sebastien Bozon
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен. 5 апреля 2017 года

В этом контексте хрестоматийным является пример их действительно подрывного вмешательства в германскую и общеевропейскую политику после Первой мировой войны, закончившегося, как известно, мировой трагедией. Этот пример общеизвестен, но его, на мой взгляд, надо напоминать и самим себе и всему миру вновь и вновь — всякий раз, когда американцы пытаются кого-то убедить, что действуют в том или ином регионе нашей планеты в интересах населяющих его народов.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. 9 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Юнкер заявил, что Европа должна быть готова к торговой войне с США

После Первой мировой и по завершении Гражданской войны в нашей стране американцы ощутили нарастающую силу советской России, политику которой, как они уже поняли, им не удастся контролировать через своих агентов влияния. Решение принимается логичное: для борьбы с Советами нужен антипроект такой же пассионарной силы. И, что примечательно, этот антипроект не надо изобретать: он сам зарождается в Веймарской Германии. Это нацистский проект.

Контакты американцев с Гитлером стартовали в самом начале 1920-х годов. Немалые деньги были вложены в становление Национал-социалистической партии Германии. В партийном аппарате у Гитлера работал американский советник Эрнст Ганфштенгль — доверенное лицо Франклина Рузвельта.

Американский капитал сыграл немалую роль в обеспечении прихода нацистов к власти в 1933 году. После этого сотрудничество США с нацистской Германией было поставлено на еще более широкую, уже межгосударственную основу.

Совместные учения войск НАТО в Прибалтике. Архивное фото
© Flickr/ NATO
Мэттис 2%. Зачем США требуют от Европы увеличения военного бюджета
На определенном этапе, во второй половине 1930-х годов, Рузвельт почувствовал, что прямое сотрудничество с Гитлером может иметь негативные для США имиджевые последствия. Его советник был отозван из аппарата НСДАП. Но сотрудничество по линии бизнеса продолжалось. Американцы разделяли идею о направлении агрессивных планов Гитлера на Советский Союз, наиболее активными проводниками которой были англичане. В этом контексте, в частности, США поддержали сдачу на растерзание Гитлеру Чехословакии в 1938-1939 годах.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 15 февраля 2017
© AFP 2017/ Emmanuel Dunand
Европа готовится к жизни после США
Идея, что им удастся разрушить руками нацистов Советский Союз, а потом навязать свою волю ослабленной войной Германии и через нее — всей Европе, сработала лишь отчасти. Советский Союз разрушить не удалось. Более того, он вышел из войны победителем. Германия оказалась под американским контролем, но не вся, и ГДР долгие годы была для американцев неприятным фактором, мешавшим их доминированию не только в Европе, но и в так называемом "третьем мире". В Европе появилась группа близких СССР стран, вставших на путь построения социализма. Франция, особенно при Шарле де Голле, долгие годы была самостоятельной силой в Европе и мире.

Но Вашингтон продолжил осуществление этих установок и по положению на конец 1990-х с разрушением СССР и низведением России в третьесортное качество почти достиг своих целей.

И вдруг к концу первой декады нового века многое стало меняться, особенно в России и ее международной деятельности, но не только: и в Европе тоже. При политиках типа Марин Ле Пен Европа может восстановить себя в качестве самостоятельного международного фактора силы.

Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости
Мир бодро и с песней погружается в темные века
Вот это-то американцев и тревожит. Отсюда реанимация установки на обладание инструментом глобальной дестабилизации и ослабления конкретных противников (международный терроризм); отсюда желание переформатировать другие страны, Россию вновь взять под уздцы, а союзников удержать в рамках удобного им шаблона. Соответственно, все, чьи действия и даже только планы идут вразрез с этими проектами, переводятся в категорию "подрывных сил".

Поэтому не следует удивляться жесткости антироссийских высказываний советника Трампа по национальной безопасности. Все наши шаги в направлении развития сотрудничества с европейскими странами, их предпринимательскими кругами, политиками неизменно будут встречать жесткое противодействие со стороны Вашингтона.

© AFP 2017/ NICHOLAS KAMM
Генерал-лейтенант армии США Герберт Рэймонд Макмастер

Думаю, произнесенные Гербертом Макмастером в том же самом интервью слова о "надежде на поиск областей для взаимовыгодного сотрудничества и постепенное улучшение отношений между Россией и США" надо рассматривать в качестве дежурной фразы, прикрывающей прежние гегемонистские устремления и в отношении нашей страны, и в отношении мира в целом.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена