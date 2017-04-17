Корея не Сирия: почему Восточная Азия не слишком волновалась в эти выходные

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Самое примечательное из того, что мы наблюдаем вокруг северокорейского кризиса, — это удивительная невозмутимость стран, которые вроде бы должны были больше всех волноваться по поводу очередного ракетного испытания Северной Кореи в эти выходные. Точнее, волноваться насчет обещанного ответного удара США по Северной Корее, а потом и ответа на ответ — допустим, бомбардировки Сеула. Но в Японии и Южной Корее, как и в Китае, все прошло относительно тихо, и сейчас тоже истерик не наблюдается.

Немного ясновидения

В частности, финансовые рынки волнуются прежде всего в США, но не из-за Кореи, а по поводу неуверенности в будущем Европы и разумности политики Дональда Трампа. В Азии же все относительно тихо.

Гонконгские политические аналитики, сохраняющие с британских колониальных времен способность мыслить независимо от Китая и всех прочих держав, замечают: в Южной Корее все спокойно. По множеству причин. Первая — люди привыкли, живут так полвека. Вторая — газеты нагнетают страхи вокруг обмена ударами между Севером (КНДР. — Прим. ред.) и США, но эксперты и публика видят в этом предвыборную борьбу.

Дело в том, что на выборах президента 9 мая этого года наибольшие шансы пока что у "мягкого" (к Северной Корее) кандидата Мун Чжэ Ина, который, как ожидается, начнет диалог с Севером и отменит решение об уже начавшейся установке на Юге американской системы противоракетной обороны.

© AP Photo/ U.S. Force Korea Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее

Соответственно, его консервативные противники нагнетают страхи. Собственно, тем же занят прибывший в Южную Корею вице-президент США Майкл Пенс, сделавший там несколько заявлений типа: "стратегическое терпение" США в отношении Пхеньяна кончилось.

Японские СМИ в ожидании начала визита в страну того же Пенса обсуждают вопросы торговли и международной экономики. Видимо, именно из них состоит программа вице-президента. А по поводу войны премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявляет, что нужны дипломатические усилия

Наконец, китайские СМИ говорят о том же, и не в порядке пожелания Китая, а конкретно насчет того, что дело идет к переговорам.

Как интересно: у берегов Кореи целая американская авианосная группа, эффектным образом брошенная туда вместо похода к Австралии; миру положено было ждать, затаив дыхание, что и куда запустит Пхеньян в 105-й день рождения основателя государства Ким Ир Сена, и как ответят на это США, а в самом центре этого циклона — тишина. Все устало напоминают, что единственный выход — это переговоры.

Терпение уже кончалось не раз

Здесь, конечно, есть загадочный фактор запуска в субботу северокорейской ракеты, которая взорвалась на старте. Считается, что она была не такой, которая могла бы достичь хотя бы Японии, а лишь средней дальности. Что было бы, если бы не взорвалась и куда-то упала, — не ясно. А тут еще один из сопровождающих Пенса военных специалистов сделал загадочное заявление насчет того, что "а мы знали, что так и будет". В администрации США работают ясновидящие? Или они пробрались на полигон и отвинтили нужную гайку?

Главное в этой истории — отделять множество угрожающих заявлений, делающихся в США на страх внутренней оппозиции и зарубежной публике, от других заявлений, вполне серьезных и объясняющих суть событий. И главные из этих заявлений — в том числе со стороны Трампа — касаются того, что в данном случае США и Китай работают вместе.

Это очень напряженное партнерство. Перечисляя причины того, почему Америка не нападет на Северную Корею, гонконгская South China Morning Post напоминает, что существует военный альянс Пекина и Пхеньяна. Это договор от 1961 года, который истекает только в 2021 году. В нем не написано, что в случае удара по Северной Корее Китай устроит ядерную бомбардировку США, но оказывать военную помощь Пхеньяну Китай все-таки обязан. Поэтому Корея — это совсем не Сирия, подчеркивает газета. И американцы это знают.

При этом в Китае уже несколько лет как назревает тяжелая ненависть к безумствам Северной Кореи, постоянно ставящим Пекин в невыносимое положение. Надо очень скептически относиться к любой информации о Севере, которая исходит с корейского Юга, и особенно о том, что нынешний лидер страны Ким Третий уничтожает всех "прокитайских" соратников и родственников. Но как минимум надо следить за китайским общественным мнением, прежде всего перекличкой интернет-сообщества, которое, мягко говоря, устало от такого союзника, с которым никаких врагов не надо.

Кстати, скажем осторожно — "многие в Москве" тоже устали от ядерных забав Северной Кореи, которая ставит в сложное положение не только Китай. И как бы мы ни соглашались с идеей, что с такой Америкой, которая есть, только ядерное оружие дает какие-то гарантии безопасности нашему странному соседу, но… может быть, имеющихся, возможно, 40 боеголовок достаточно? И игры на нервах хватит?

И между прочим, после недавней встречи лидеров Китая и США Пекин действительно подверг КНДР своим санкциям — прекратил авиасообщение. Это только то, что на поверхности.

Интересно следить за тем, кто кому звонит: Дональд Трамп Си Цзиньпину или наоборот. Такой звонок был накануне ожидавшегося ракетного испытания Пхеньяна, и в США вы прочитаете, что звонил Си. А вот в китайских СМИ мелькает подробность: вообще-то сначала был звонок из США, от сотрудников аппарата, с предложением, чтобы Си позвонил Трампу… Опять работа на американскую публику при сдержанном согласии Китая.

Известно и содержание этого, как и предыдущего такого звонка. Если коротко, то Пекин считает, что нужны переговоры с Пхеньяном, а все прочие варианты неприемлемы не только для Китая, но и для США. Не будем перечислять известное — все эти причины невозможности американской военной операции в Корее или то, как к ней отнесутся союзники из Японии и Южной Кореи. Отметим только то, с чего мы начали разговор: американцы и Пхеньян грозят друг другу, а страны Восточной Азии устало наблюдают за этим надоевшим цирком.

Их выводы: "стратегическое терпение" США уже не раз кончалось. Даже авианосцы — вы не поверите, но нынешний "Карл Винсон" не первый, Барак Обама уже дважды посылал в эти моря авианосец (то был "Джордж Вашингтон") — и что?

Да, Пекин действительно пробует на зуб возможность работать с новой администрацией США для того, чтобы привести в чувство своего зарвавшегося военного союзника. Но при этом Пекин ведет дело к переговорам и компромиссу, а Вашингтону остается только следовать этой игре, при этом регулярно демонстрируя свою непредсказуемость и склонность к силовым решениям.