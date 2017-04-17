Корея не Сирия: почему Восточная Азия не слишком волновалась в эти выходные

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Самое примечательное из того, что мы наблюдаем вокруг северокорейского кризиса, — это удивительная невозмутимость стран, которые вроде бы должны были больше всех волноваться по поводу очередного ракетного испытания Северной Кореи в эти выходные. Точнее, волноваться насчет обещанного ответного удара США по Северной Корее, а потом и ответа на ответ — допустим, бомбардировки Сеула. Но в Японии и Южной Корее, как и в Китае, все прошло относительно тихо, и сейчас тоже истерик не наблюдается.
Немного ясновидения
В частности, финансовые рынки волнуются прежде всего в США, но не из-за Кореи, а по поводу неуверенности в будущем Европы и разумности политики Дональда Трампа. В Азии же все относительно тихо.
Дело в том, что на выборах президента 9 мая этого года наибольшие шансы пока что у "мягкого" (к Северной Корее) кандидата Мун Чжэ Ина, который, как ожидается, начнет диалог с Севером и отменит решение об уже начавшейся установке на Юге американской системы противоракетной обороны.
Соответственно, его консервативные противники нагнетают страхи. Собственно, тем же занят прибывший в Южную Корею вице-президент США Майкл Пенс, сделавший там несколько заявлений типа: "стратегическое терпение" США в отношении Пхеньяна кончилось.нужны дипломатические усилия.
Наконец, китайские СМИ говорят о том же, и не в порядке пожелания Китая, а конкретно насчет того, что дело идет к переговорам.
Как интересно: у берегов Кореи целая американская авианосная группа, эффектным образом брошенная туда вместо похода к Австралии; миру положено было ждать, затаив дыхание, что и куда запустит Пхеньян в 105-й день рождения основателя государства Ким Ир Сена, и как ответят на это США, а в самом центре этого циклона — тишина. Все устало напоминают, что единственный выход — это переговоры.заявление насчет того, что "а мы знали, что так и будет". В администрации США работают ясновидящие? Или они пробрались на полигон и отвинтили нужную гайку?
Терпение уже кончалось не раз
Главное в этой истории — отделять множество угрожающих заявлений, делающихся в США на страх внутренней оппозиции и зарубежной публике, от других заявлений, вполне серьезных и объясняющих суть событий. И главные из этих заявлений — в том числе со стороны Трампа — касаются того, что в данном случае США и Китай работают вместе.
При этом в Китае уже несколько лет как назревает тяжелая ненависть к безумствам Северной Кореи, постоянно ставящим Пекин в невыносимое положение. Надо очень скептически относиться к любой информации о Севере, которая исходит с корейского Юга, и особенно о том, что нынешний лидер страны Ким Третий уничтожает всех "прокитайских" соратников и родственников. Но как минимум надо следить за китайским общественным мнением, прежде всего перекличкой интернет-сообщества, которое, мягко говоря, устало от такого союзника, с которым никаких врагов не надо.40 боеголовок достаточно? И игры на нервах хватит?
И между прочим, после недавней встречи лидеров Китая и США Пекин действительно подверг КНДР своим санкциям — прекратил авиасообщение. Это только то, что на поверхности.
Интересно следить за тем, кто кому звонит: Дональд Трамп Си Цзиньпину или наоборот. Такой звонок был накануне ожидавшегося ракетного испытания Пхеньяна, и в США вы прочитаете, что звонил Си. А вот в китайских СМИ мелькает подробность: вообще-то сначала был звонок из США, от сотрудников аппарата, с предложением, чтобы Си позвонил Трампу… Опять работа на американскую публику при сдержанном согласии Китая.
Их выводы: "стратегическое терпение" США уже не раз кончалось. Даже авианосцы — вы не поверите, но нынешний "Карл Винсон" не первый, Барак Обама уже дважды посылал в эти моря авианосец (то был "Джордж Вашингтон") — и что?