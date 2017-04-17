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США не сумели напугать Северную Корею: как им теперь жить

Сюжет:
Обострение напряженности на Корейском полуострове (286)
14:4817.04.2017
01970
Вице-президент США Майк Пенс в сопровождении офицеров США и Южной Кореи на границе с КНДР. 17 апреля 2017
© AP Photo/ Lee Jin-man

Руслан Карманов, для РИА Новости

После провального, как сообщили СМИ и официальный Пентагон, испытания баллистической ракеты КНДР прибывший в Южную Корею вице-президент США Майк Пенс сообщил, что "эра стратегического терпения закончилась" — и настало время "искать мира через мощь".

Военный парад в КНДР. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Эксперт рассказал, зачем КНДР понадобился аварийный пуск
Провальное испытание — это вроде как хорошо для США.

Однако, если приглядеться, совсем картинка какая-то неприглядная выходит.

Если верить американским СМИ (которые сейчас, ясное дело, лихорадочно ищут дно в попытке как-то трактовать ситуацию — "мы надираем всем"), так случилось сразу несколько совершенно неприятных событий.

Первое из них — то, что нынешний лидер страны Ким Чен Ын, несмотря на все пугалки, показательные подгоны "огромных эскадр" и прочее, испытание своей ракеты провел. Это как-то перечеркивает весь смысл пугалок. Если Кима не напугало такое информационное давление (весь мир напугало, а ему как-то все равно) и армада, то пугать Кима далее не имеет смысла. Командир, как известно, достает из кобуры пистолет, только чтобы выстрелить. Первый раз, когда он достанет, погрозит и уберет, будет последним — бояться впредь не будут. Ким уже не испугался самого главного оружия США — двух флотов с авианосцами. Плюс объединенных сил вассалов США — Южной Кореи и Японии.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

Более того: теперь непонятно, в  чем смысл эту эскадру гонять и грозить кому-то еще. Ведь получается, что нищий, затравленный и слабый Ким (судя по характеристикам из американских СМИ) не испугался. Какой тогда смысл подгонять эту "великую американскую дубинку" в виде кучи кораблей куда-то еще, если лидер любой страны окажется в ситуации "да они даже по Киму испугались стрельнуть"?

Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© AP Photo/ Virginia Mayo, Pool
Терпение закончилось: Пенс рассказал о позиции США в отношении КНДР
Кого пугать-то теперь, Си Цзиньпиня? Ким проигнорировал, а Си в страхе подорвется выполнять? Да ладно.

Перечеркнули, по сути, весь смысл доктрины "подгоняем к нужному берегу авианосцы — и там сразу политика меняется от одного понимания — какая силища". Кого теперь осталось пугать-то?
Кто, кроме украинских блогеров, теперь будет с придыханием писать про "ну вот и все… ведь американская эскадра… все хайтековое, на пиу-пиу-лазерах (выстрел менее одного доллара США)… выдвинулись — а значит, ну вот и все… без вариантов?".
Напишу даже кратко: зачем, кроме личного обогащения конгрессменов, теперь эти корыта с космической стоимостью обслуживания и приобретения, если стрелять ими дорого и боязно, а бояться их нестреляющих перестал даже Ким — согласно тем же СМИ, просто щекастый любитель виски Macallan.

Еще один нюанс. Американцы анонсировали: "Когда наша разведка засечет попытку провести испытания, то наши сверхсилы мгновенно предотвратят запуск, проведя упреждающий удар".

Военный парад в КНДР
© РИА Новости. Илья Питалев
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Россия надеется на благоразумие США в отношении КНДР
И вот запуск произведен, никто его не предотвратил, публике разъясняется, что "в предупреждениях речь шла о ядерном испытании, а это просто ракетное, это не считается", а президент США хвалит разведку, которая "отлично работала перед запуском и отлично работала после".

Ребята, ну как так-то? Что же выходит? Или, получается, разведка такая "успешная", что, подогнав в упор к точке запуска эскадру с новейшими системами обнаружения и связи, всякими Aegis и прочим, имея через границу, в Южной Корее, развернутые системы ПРО, не засекли запуск ракеты Кима или, что еще страшнее, Трамп испугался?

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
Эксперт прокомментировал решение Трампа отправить авианосцы к Корее
То есть, судя по пропаганде в западных СМИ, получается, что ободранные тупые люди в ушанках в КНДР делают негодную, плохую, смешную, глупую, нелетающую ракету. Эту ракету, однако, не может засечь вся королевская конница США — причем будучи размещенной на смешном расстоянии. Более того, развертываемая с подачей "это для защиты США" суперсистема ПРО — она что делает и зачем нужна, если эту ракету не засекла? У этой системы ПРО точно задача "защита США от северокорейских ракет"? А то как-то по-дурацки выходит.

© AP Photo/ Lee Jin-man
Вице-президент США Майк Пенс в сопровождении офицеров США и Южной Кореи на границе с КНДР. 17 апреля 2017

Но даже если, допустим, разведка все засекла и это просто очень хитрый план по тому, чтобы враги думали, что американские системы нерабочие, а на самом-то деле все не так, то выходит еще хуже. Потому что тогда получается, что Трамп в последний момент испугался отдать приказ о предотвращении запуска ракеты. Или, может, Трамп приказал предотвратить запуск любой ценой, в том числе упреждающим ударом, а приказ не был выполнен армейскими чинами США?

Куда ни кинь — всюду клин.

Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. 31 марта 2017
© Фото: U.S. Navy/ Matt Brown
Эксперт о словах Пенса: военная решимость США в отношении КНДР – это блеф
Как-то с "возвратом США на лидирующие позиции" кисло все пошло. Нет, ну по части имитации деятельности — без вопросов, там все в порядке. Но в этом они и так были на первом месте в мире.

Торговать лицом, брендами, логотипами и имиджем-то можно, просто курс лица к доллару резко снижается. Конечно, украинские блогеры по инерции еще будут лет 15 писать: "В Черное море вошел лазерный авианесущий подводный эсминец King Rooster. Ну вот и всё. Пока-пока, Черноморский флот — ведь на этом эсминце антиватницкий зеленый лазер, стреляющий прямым выстрелом на 800 километров, а отражением от спутника GPS — и на 5000. По слухам, в Кремле паника, а зря. Ведь уже поздно…". Но кто, кроме них?
Скучно, девочки.

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