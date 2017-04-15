Иванка Трамп, дети и "Томагавки"

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
В ожидании ядерных или неядерных фейерверков 15 апреля, в 105-й юбилей северокорейского бога Ким Ир Сена, мир рискует пропустить еще одну знаменательную дату — неделя с момента превращения Иванки Трамп, дочери президента США, в крупнейшую политическую фигуру всеамериканского, если не глобального значения.
Вас кто-то хочет обмануть
И до, и особенно после этой истории американские СМИ только и пишут, что об Иванке. Можно смело говорить, что ее появление в качестве официального советника отца изменило всю динамику политической жизни в стране, практически сорвав попытки демократического лагеря изничтожить Трампа как личность.
На одной из международных конференций в Варшаве менее года назад я оказался участником разговора двух профессиональных психологов. Говорили о том, как ведется массовая обработка мозгов в глобальном масштабе, те самые гибридные и информационные войны, по тому или иному поводу.
"Дети" в таких играх — первый и последний аргумент негодяев. Потому что, напомнили психологи, когда в споре кто-то говорит "они же дети", в мозгу среднего человека отключаются центры, ответственные за рациональное мышление. А включаются инстинкты "защитить детей", своих и не только. То есть вас в такой ситуации намеренно и грамотно сводят с ума, лишают права быть человеком мыслящим, анализирующим и проверяющим информацию, и превращают в животное. Причем в весьма дрянное и агрессивное животное.
"Да, метод шока, в этом случае — защитная агрессия, включается сразу, — согласился другой. — Но лучше показывать картинки, потому что люди со сниженным умственным уровнем лучше реагируют на зрительные образы, чем на слова и даже на крик".
"Вот интересно, когда же люди догадаются, что с ними творят, и перестанут реагировать", — добавил третий.
Может, и догадаются, что как только они слышат очередной вопль о "детях", это означает, кто кто-то вас хочет обмануть. А пока что трудно перечислить, сколько мерзостей те или иные лоббисты и фальсификаторы протащили через парламенты нескольких стран, применяя этот дешевый прием. Но, так или иначе, в истории с сирийскими детьми он сработал. Хотя неожиданным образом — и далеко не с первой попытки.
В гибридной и обычной войне в Сирии, если вы помните, сплошные "дети". Утонувший сирийский мальчик, срежиссированная картинка которого должна была убедить европейцев, что они обязаны принимать беженцев в любых количествах (сначала получилось, потом не очень). Далее была сирийская девочка (с ней ничего не вышло), потом египетская девочка, которую хотели выдать за сирийскую… И вот — явно фиктивные картинки из Идлиба, которые вдруг подействовали на Иванку Трамп, она пошла к папе, и тот тоже растрогался.
Перелом в гражданской войне
Оставим в стороне вопросы, так ли это было и правда ли, что в США "Томагавками" повелевают 35-летние фотомодели и предпринимательницы, заодно пишущие книги. Важно, что какая-то часть публики в это верит, потому что должна верить.пишет умный психолог для The Washington Post. И добавляет: в стране давно уже формировался культ "первой дочери" — вот хотя бы Челси Клинтон, о которой мы в России почти не слышали, зато дома это была очень заметная фигура. Или Малия и Саша Обама.
Трамп — президент весьма "семейный", и стихийным или срежиссированным путем в этой семье все работают на его образ. Жена Меланья редко показывается на публике. Зато есть сыновья и дочери (всего пять детей!) и их семьи.
Иванке удается, продолжает автор, невероятный политический акт. Она намекает, что хорошо понимает все странности и особенности отца — но добавляет: это же мой папа. Таким образом, она служит как бы мостиком, соединяющим две Америки — ту, для которой Трамп есть немыслимый монстр, не имеющий права ходить по земле, и ту, для которой как раз Трамп-то и есть олицетворение человеческой нормальности.
Если говорить в целом о динамике ползучей гражданской войны, которую демократы устроили против республиканцев начиная прямо со своего провала в ноябре, то перелом в войне, пусть и временный, произошел именно с появлением Иванки в ее собственном офисе в Белом доме и — особенно — с разговоров о ее роли в ударе по Сирии. Пропагандистская машина демократов все еще изображает президента как полностью провалившегося менеджера, неспособного как провести собственные законопроекты через свой же республиканский конгресс, так и вести внятную внешнюю политику. Но феномен президентской семьи и особенно Иванки даже демократы обсуждают с определенным уважением. Или хотя бы без привычных для них высокоморальных воплей.
И никому в США не интересно, что хрупкая Иванка таким образом оказывается причастна ко вполне реальным убийствам ее "Томагавками" сирийских детей возле аэродрома в Шайрате. Более того, американцы об этом, похоже, даже не слышали, а если услышат, то не поверят.