Геннадий Онищенко, специально для РИА Новости

В нашей стране сложилась парадоксальная ситуация: Международный комитет Красного Креста, будучи, по сути, частной швейцарской организацией с сугубо швейцарским руководством, узурпировал международное гуманитарное право.

Вопреки уставу международной федерации обществ Красного креста и Красного Полумесяца, который устанавливает приоритет решений национальных обществ, МККК тихой сапой забрал преимущество у национального российского общества.

Сегодня сотрудники комитета преподают международное гуманитарное право в лучших государственных вузах. С этим все смирились – даже в Министерстве образования. Премию имени юриста-международника Российской империи Федора Мартенса присуждают не у нас. Но самое главное – в то время, когда в России появились тысячи украинских беженцев из-за гражданской войны на юго-востоке Украины, МККК не комментирует эту гуманитарную катастрофу и не дает никакой оценки правовому статусу ищущих укрытие в нашей стране.

Марионеточное правительство Киева называет действия украинских войск на Донбассе "антитеррористической операцией". Однако даже нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон характеризует ситуацию на Украине как гражданскую войну. В ДНР и ЛНР есть регулярные войска, и их военные, по статусу МККК, должны квалифицироваться как комбатанты. Единственная организация, которая может дать такую оценку, – это Красный Крест.

Но российское общество Красного Креста самоустранилось от этой важной работы, тем самым, растратив весь позитивный потенциал, который имело в советские годы. Организация занимается теперь только теми проектами, которые связаны с медицинской частью.

А международный комитет, существующий на иностранные деньги, отдает приоритет работе на Северном Кавказе: например, организации встреч арестованных боевиков с родственниками. Само по себе это не противоречит нормам права, однако де-факто присутствие этой организации на Северном Кавказе дает основания нашим недругам считать террористов борцами за независимость.

В этом смысле деятельность Международного комитета Красного Креста можно считать работой иностранного агента. Узурпация МККК международного права на территории России незаконна. Я считаю, что МИДу стоит дать свою правовую оценку его деятельности, и глубоко убежден, что Красный Крест должен работать под эгидой нашего национального общества, в интересах граждан России.