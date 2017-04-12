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Америка возвращается на круги своя, или Проекция внутреннего хаоса

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Удар США по авиабазе в Сирии (390)
15:2612.04.2017
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Военнослужащие на палубе авианосца ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. 8 апреля 2017
© REUTERS/ U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown

Дмитрий Добров, обозреватель Inosmi.ru

Резкий разворот в американской внешней политике застал врасплох международных наблюдателей. Неожиданностью стали ракетно-бомбовые удары США по Сирии и отправка кораблей ВМС к Корейскому полуострову.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон после пресс-конференции. 11 января 2017 года
© AFP 2017/ Don Emmert
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Одновременно из Совета национальной безопасности США был выведен Стив Бэннон — главный идеолог антиглобализма и изоляционизма в администрации Трампа. А до этого с поста советника по национальной безопасности был уволен якобы "пророссийски" настроенный генерал Майкл Флинн. С чем связана столь заметная смена курса?

Обозреватели парижской Le Monde считают, что произошел неизбежный возврат администрации Трампа к привычной для Америки политике "интервенционизма" при одновременном отказе от националистической и изоляционистской идеологии, которую воплощал Стив Бэннон.

По мнению аналитиков Четвертого (троцкистского) интернационала, ракетный удар по Сирии открывает новую главу в войне, которую Соединенные Штаты ведут за мировое господство. Под нажимом Пентагона, ЦРУ и Демократической партии, которые настаивали на войне с Сирией и конфронтации с Россией, администрация Трампа полностью изменила курс, отказавшись от всех предвыборных обещаний. Вывод из последних событий очевиден: американская олигархия "призвала Трампа к порядку", она настояла на очередной военной авантюре, чтобы обеспечить свою гегемонию на Ближнем Востоке и оттеснить региональных соперников, прежде всего Иран и Россию.

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе

Произошедшее указывает на громадный вес сторонников жесткого курса внутри американского правящего класса. Ни один голос против войны не раздался в конгрессе или американских СМИ, не было даже имитации общественной дискуссии.

Удары по Сирии стали завершением длившейся несколько месяцев межпартийной войны в Вашингтоне, в ходе которой представители Демократической партии называли Трампа марионеткой Москвы, поскольку он выступал за улучшение отношений с Россией. Теперь эти силы одержали победу и заставили Трампа полностью изменить внешнеполитический курс.

Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41
© Фото: U.S. Navy
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Эту точку зрения разделяют многие аналитики. По их мнению, мы являемся свидетелями возврата к единственно возможной для Америки формуле — усиления внешней агрессивности с целью компенсации внутренней слабости.

Объективные "законы жанра" вынуждают США вести себя именно так, а не иначе, и никакой Трамп, никакой Обама при всех их различиях не могут отменить железную логику истории. Америка просто не может быть другой. Это слабеющая изнутри империя, которая вынуждена разжигать конфликты для поддержания своего мирового статуса. Об этом еще 15 лет назад в своем классическом труде написал французский историк и антрополог Эммануэль Тодд.

Его исследование "После империи. Paх Americana — начало конца" появилось в 2002 году (в России издано в 2004-м). В этой книге на основе комплексного исторического, антропологического и демографического подходов Тодд предсказал упадок американской мощи — в самых различных аспектах.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017/ Jim Watson
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За минувшие 15 лет диагноз Тодда нашел полное подтверждение. Касаясь американского упадка, Тодд, в частности, написал: "До определенного момента США были опорой международного порядка, однако после развала СССР все больше выступают в качестве дестабилизирующего фактора. Автономная в первые послевоенные годы, с объемом производства, превышающим собственные потребности, Америка пре­вратилась в сердцевину системы, в которой ее призванием стало потребление, а не производство. Страна живет не по средствам. Список стран, с которыми у США торговый дефицит, впечатляет, так как в нем фигурируют все крупные стра­ны мира. По мере того как глобальное доминирование Америки снижается, из гаранта мировой стабильности США превращаются в источник мировой нестабильности".

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии

Иными словами, чтобы компенсировать свою внутреннюю слабость, Америка должна создавать очаги нестабильности по всему миру, постоянно прибегая к актам агрессии.

Америка, пишет Тодд, придерживается доктрины "театрализованного микромилитаризма", которая проявляется в ударах по слабому противнику. Нападая на слабого или незначительного противника, США хотят убедить мир в необходимости своего лидерства. Однако миру не нужна такая Америка — милитаристская, непредсказуемая, проецирующая свой внутренний хаос на всю планету.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Минобороны раскритиковало заявления США об "эффективности" удара по Сирии
На самом деле Америка не может обойтись без внешнего мира, она завязана на нем. Ее торговый дефицит растет, а также растет зависимость от внешней финансовой подпитки. Сама американская экономика — загадка: никто не знает, каков реальный ВВП этой страны, какие предприятия рентабельны на самом деле. Как еще объяснить, что хваленая "производительность" этой экономики ведет к постоянно растущему торговому дефициту? Не значит ли это, что американская экономика на самом деле непродуктивна?

У Америки больше нет экономических и финансовых средств для внешнеполитической экспансии. Реальные деньги как результат торгового профицита находятся в Европе и Азии. Поэтому Америка все настойчивее требует от союзников финансирования своей агрессивной внешней политики. Чтобы привлекать эти деньги, США все чаще нападают на слабых противников во всем мире.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Большинство американцев поддержали ракетный удар по Сирии, показал опрос
Не это ли мы видим в последние месяцы? Америка требует союзников раскошелиться, а также устраивает военные провокации на Ближнем Востоке и в других точках земного шара.

В недавнем интервью японской газете "Асахи", данном уже после избрания Трампа президентом США, Тодд констатирует, что кризис американской модели усилился. Неолиберальная политика и глобализация привели к разрушению американской производственной базы, засилью финансового капитала и уровню социального неравенства, неприемлемого даже для США, где гораздо слабее, чем в Европе, выражена идея эгалитаризма.

Тодд писал еще в 2002 году, что страна инженеров и рабочих превратилась в страну маклеров и спекулянтов, потеряла лидерство в осуществлении гражданских проектов. Успешно работают только ВПК, печатный станок и IT-сектор.

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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РФ считает принципиально важным не допустить ударов США по Сирии в будущем
Главным в президентской кампании Трампа в этой связи было внутреннее восстановление Америки, ее реиндустриализация и антиглобализм, а также нормализация отношений с Россией.

Но также очевидно, что попытка спасти американский heartland натолкнулась на отчаянное сопротивление элит. В США неолибералы и СМИ, сплотившиеся вокруг Демократической партии, ожесточенно сопротивлялись курсу Трампа на национальную реконструкцию, и, судя по всему, они одержали победу.

Трампа загнали в русло старой имперской политики, которая исторически обречена.

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