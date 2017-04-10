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Кому это нужно: новые танцы современной России

21:1910.04.2017
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Гала-концерт участников международного фестиваля современной хореографии Context. Диана Вишнева в Гоголь-центре в Москве
© РИА Новости. Артем Житенев
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Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Каким станет новый русский балет, как будет развиваться искусство хореографии, можно понять уже сегодня на различных конкурсах и фестивалях молодых исполнителей и хореографов.

Сейчас проходит отбор заявок на конкурс современной хореографии "Context. Диана Вишнёва".

Сам фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России. Победитель получит грант на стажировку в одной из ведущих зарубежных школ современного танца.

Новые имена российского балета

© Фото: пресс-служба фестиваля CONTEXT. ДИАНА ВИШНЁВА
Участники IV международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. ДИАНА ВИШНЁВА, ноябрь 2016 год

Поколение молодых профессионалов должно проявиться из тени, считает хореограф Лилия Бурдинская, победительница конкурса в 2015 году. Ведь именно им предстоит создать и программы обучения, и фонды, и фестивали, и театры.

© Фото: пресс-служба фестиваля CONTEXT. ДИАНА ВИШНЁВА
Участники IV международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. ДИАНА ВИШНЁВА, ноябрь 2016 год

"Есть отдельные фигуры, создающие произведения, но как такового явления молодой современной хореографии я не вижу, — говорит Лилия. — Я думаю, что прежде всего это связано с отсутствием индивидуального вкуса, с неверным ориентиром на телевизионный успех, а не на одержимость танцем в чистом виде, не на создание шедевра. Идет постоянное оглядывание на уже состоявшихся хореографов и желание подражать, а не создавать свой собственный мир, наполненный своим видением танцевального искусства".

У молодых хореографов, конечно, много проблем: отсутствие доступных репетиционных залов, театральных площадок, которые пойдут навстречу и предоставят безопасные условия сотрудничества без высокой арендной платы за вечер.

© Фото: пресс-служба фестиваля CONTEXT. ДИАНА ВИШНЁВА
Участники IV международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. ДИАНА ВИШНЁВА, ноябрь 2016 год

Это и отсутствие грамотной программы образования, которая давала бы возможности, а не отключала их одну за одной по мере продвижения от курса к курсу, это недостаток финансирования государства и частных организаций на проведение фестивалей, культурного обмена и встреч, которые позволили бы создавать международную сеть контактов и расширять художественный кругозор, понимать тенденции в мировой современной хореографии и задавать свои.

"Но не нужно бояться трудиться на свою мечту, — считает Бурдинская. — Не стоит ждать, что кто-то осуществит ее за тебя".

 

"Проблема всегда одна — существует риск в представлении новой работы. Может возникнуть и недопонимание, и антагонизм со стороны критиков и зрителей. Но это нормально, и не стоит этого бояться. В этом и есть искусство, — говорит прима Мариинского театра и Американского театра балета, арт-директор фестиваля Диана Вишнёва. — У молодых постановщиков должна быть возможность показать свою работу на сцене перед зрителями и получить отклик от мэтров танца. Именно таким методом проб и ошибок хореограф сможет обрести себя".

© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Балерина Диана Вишнева во время репетиции в рамках открытия 3-го международного фестиваля современной хореографии "Context. Диана Вишнева" на сцене театра имени Моссовета в Москве

Как молодые постановщики будут "обретать себя" — решают на первоначальном этапе куратор конкурса Анастасия Яценко и арт-директор фестиваля Диана Вишнёва. Они выберут нескольких финалистов, которые выступят в ноябре в Москве в Электротеатре Станиславский и впервые — на сцене Музея современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге.

 

Диана Вишнева, архивное фото
© РИА Новости. Игорь Ларин
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Международный фестиваль "Context.Diana Vishneva" пройдет в Москве
"Участие в фестивале — возможность получить справедливую критику и пожелания таких мэтров современного танца, как Ханс Ван Манен и Матс Эк, или таких замечательных хореографов, как Алексей Мирошниченко и Вячеслав Самодуров, — считает куратор конкурса, ведущая солистка Большого театра Анастасия Яценко. — Но в первую очередь необходимо искать свой стиль и язык; не стремиться к смешению всевозможных технологий, уметь в короткий момент времени донести до зрителя свою идею".

Одна из победительниц, Лилия Бурдинская, прошла стажировку от фестиваля на ImPulsTanz — Vienna International Dance Festival, в результате — участвует в мае в международном Дягилевском фестивале в Перми.

© Фото: пресс-служба фестиваля CONTEXT. ДИАНА ВИШНЁВА
Участники IV международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. ДИАНА ВИШНЁВА, ноябрь 2016 год

Еще один финалист, Константин Кейхель, был отмечен куратором из Швейцарии Сэмюэлем Вюрстеном и приглашен в Голландию, а Владимир Варнава, отмеченный французским хореографом Жан-Кристофом Майо, поставил спектакль в Монако. И это только несколько примеров.

Отбор конкурсных работ будет проходить до 30 июня, а в ноябре финалисты выступят в Москве — их будет оценивать профессиональное жюри, а зрители будут голосовать прямо в зале.

Диана Вишнёва о современной хореографии

— О тенденции объять необъятное: Некоторые молодые хореографы пытаются в 15-минутный спектакль вместить глобальные вопросы бытия. Стараются показать как можно больше своих задумок и ходов, что в итоге может вылиться в некий сумбур. Теряется целостность, идея. Постановщики порой забывают о том жанре, условиях сцены, в которых представляют свой спектакль.

— О новых именах: Если говорить о Западе, то за последние десять лет пока появилось не так много крупных имен новых хореографов. Я имею в виду таких же харизматичных, с абсолютно иным языком и взглядом, какими в свое время были Иржи Килиан или Матс Эк. Думаю, причина лишь во времени.

— О зарубежном опыте: В зарубежных танцевальных компаниях совершенно иная палитра возможностей, когда ведущие хореографы дают шанс попробовать себя молодым постановщикам. Мы же только накапливаем этот опыт.

© Фото: ресс-служба фестиваля CONTEXT. ДИАНА ВИШНЁВА
Международный фестиваль современной хореографии CONTEXT. ДИАНА ВИШНЁВА, ноябрь 2016 год

— О зрителях: У зрителей есть огромный интерес к современному танцу. Ведь он — не для развлечения, а прежде всего предполагает высокую интеллектуальную работу. Поэтому очень радуют полные залы на вечерах современной хореографии.

— О кризисе в танцевальном искусстве: Не могу сказать, что у нас существует кризис. Мы накапливаем опыт, идем своей дорогой. Все новое должно завоевываться. Мы живем в современном мире, и важно разговаривать о танце современным языком.

 

 

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