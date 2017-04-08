Сербия бурлит после выборов

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Последние дни улицы крупных сербских городов заполнены митингующими. В основном это молодежь, студенты. Началось всё с Белграда. На следующий день после президентских выборов в Сербии, которые прошли 2 апреля и победу на которых одержал премьер-министр Александр Вучич, у здания парламента (скупщины) страны собралось, по данным местной прессы, "несколько тысяч" человек под лозунгами "Против диктатуры" и "Долой Вучича". По лозунгам ясно, что протестующие не согласны с результатами выборов и считают их нечестными.

Манифестации продолжаются в столице – "Белград в осаде", пишут газеты, — и во втором по величине городе Нови-Сад, где, по данным портала Blic, 6 апреля на улицы вышло 5 тысяч человек.

Организаторов "никто не видел и не знает"

До сих пор не ясно, кто стоит за этими массовыми протестами. Ни одна из политических партий не заявила о себе как об организаторе этих выступлений. Из всех политических деятелей только лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель публично поддержал митингующих, заявив, в частности, что "Вучич промыл мозги избирателям". Учитывая антизападные взгляды Шешеля, можно предположить, что организаторы манифестаций – не из либерального стана, а из патриотического.

Как сказал мне по телефону из Белграда руководитель одного из известных сербских общественных движений, пожелавший остаться неназванным, "совершенно очевидно, что в Сербии проходят по-настоящему народные выступления, но кто за ними стоит, не известно. Организаторов никто не видел и не знает. Вся организация идет через социальные сети".

Сербские СМИ, пытающиеся выйти на организаторов выступлений, вынуждены довольствоваться лишь сообщениями анонимных лиц в сети Facebook, которые де-факто выступают дирижерами этих манифестаций.

Манифестации проходят организованно и мирно. Один из руководителей этих выступлений на странице Facebook под названием "Протест против диктатуре 2017" опубликовал следующее предупреждение для митингующих: "Мы призываем всех участников протеста: ваш гнев оправдан, но давайте сейчас будем мирными и направим его на креатив. У нас не должно быть ни камней, ни яиц, мы не должны ничего крушить".

Он также попросил участников демонстраций сделать видеозапись и обнародовать ее в случае, если кто-то намеренно попытается угрожать безопасности собравшихся или устроить провокацию.

Реакция полиции и армии

На странице Профсоюза сотрудников полиции в сети Facebook распространено заявление, в котором говорится, что "надо послушать то, о чем говорит молодежь". В заявлении указывается, "полиция не встанет ни на чью сторону".

Любопытно, что это заявление обращено одновременно и к сотрудникам полиции, и к митингующим. "Профсоюз сербской полиции призывает к достоинству и разуму всех участников демонстраций по всей Сербии – молодых граждан, которые выходят на улицу, чтобы высказать свою позицию, и сотрудников полиции, которые призваны обеспечить безопасность этих общественных собраний".

По сообщению сербского портала "Правда", местная армия якобы выступила с заявлением о том, что в субботу, 8 апреля, она намерена присоединиться к митингующим, чтобы "выразить недовольство ситуацией в стране и тем, что система рассматривает армию как одну из своих опор". Между тем, не сообщается, каким образом было распространено это заявление, и кто именно говорил от имени сербских военных. На официальном сайте министерства обороны Сербии об этом ничего нет.

Что говорит молодежь

Один из участников протеста Иван Мандич объяснил на своей странице в Facebook, почему он вышел на улицу: "Президентские выборы лишь вскрыли то, что тлеет в народе в течение многих лет… Люди, которые находятся на улицах, больше не хотят лишаться работы только потому, что они не поддерживают Сербскую партию прогресса (СПП — партия Вучича)… У них нет никаких прав, если они не сторонники СПП. У них в Сербии нет никакого будущего, если они не в СПП… Мы не хотим, чтобы наши друзья и родственники уезжали на заработки в Германию, Италию, Швейцарию, Австрию… Мы не хотим, чтобы на нашей земле нас эксплуатировали иностранные компании… Мы не хотим, чтобы нами манипулировали по телевидению. Мы хотим, чтобы люди видели, что в этой стране есть не только Вучич".

Студенты университетов в Белграде, Нови-Саде, Суботице распространили совместное заявление. В нем содержится требование "полной смены власти и, прежде всего, премьер-министра и вновь избранного президента Александра Вучича". Молодежь среди прочего требует также смены состава Республиканской избирательной комиссии, отставки руководства государственной телерадиокомпании РТС и других телерадиовещательных станций за "неравномерный" доступ к эфиру официальных кандидатов в президенты.

Кто за кем наблюдает

Во что всё это выльется, сказать пока трудно. Ясно лишь, что это не прозападный майдан в стиле того. Скорее, с обратным знаком. И власти, и митингующие пока наблюдают друг за другом и оценивают: первые — надо ли разгонять, вторые — как далеко можно зайти.

Москва тоже наблюдает. 5 апреля МИД России словами своего официального представителя Марии Захаровой выразил "надежду, что все политические силы Сербии в свете прошедших акций протеста продемонстрируют ответственный подход и не допустят дестабилизации ситуации в стране".