Израильский опыт борьбы с террором и Россия

Авигдор Эскин, для РИА Новости

На прошлой неделе стало известно об аресте двадцатипятилетнего гражданина Израиля арабского происхождения Фадила Кнана по подозрению в связях с ИГ*. Он не был уличен в совершении терактов, но, согласно опубликованной информации, помогал террористам в организации финансовых схем. Брат арестованного погиб в прошлом году в Сирии, где воевал на стороне террористов.

На официальном сайте Общей службы безопасности Израиля ШАБАК немало сообщений о задержании арабских граждан по подозрению в причастности к ИГ*. В некоторых случаях речь идет о прямом предотвращении терактов. Есть информация и о задержанных арабских гражданах, вернувшихся из Сирии или Ирака, где они воевали на стороне ИГ*.

С первого дня кровавых преступлений ИГ* израильским спецслужбам пришлось иметь дело с собственными исламистскими радикалами, вылетавшими из Израиля в Турцию, а оттуда переходившими в Сирию для участия в военных действиях. Если в 2014 году всего тридцать граждан Израиля насчитывалось в рядах террористов ИГ*, то к сегодняшнему дню, предположительно, их уже более двухсот. Точное число определить очень сложно, потому что количество раненых и убитых среди самих террористов чрезвычайно велико. Показательно, что, если в начале 2015 года всего двенадцать людей находилось в израильских тюрьмах по обвинению в принадлежности к ИГ* или "Аль-Каиде"*, то сегодня их уже 86.

Служба безопасности стремится к поимке террористов уже на начальной стадии их контактов с террористами. Так мы узнаем, что 5 марта окружной суд в Назарете определил меру наказания жителю Шефарама Ашрафу Абу-Рабайи. Он был признан виновным в незаконном хранении оружия и поддержке ИГ* и отправлен в тюрьму на 30 месяцев.

За последние годы было вынесено более дюжины приговоров за сам факт попытки присоединения или фактического вступления в ряды террористов. За активные контакты с террористами виновных отправляли на пару лет в тюрьму, а вот за саму террористическую деятельность наказывали в зависимости от тяжести преступлений.

В качестве трагического курьеза можно особо выделить дело репатрианта из Белоруссии Валентина Мазалевского. 1 марта 2017 года в окружном суде Назарета ему было предъявлено обвинение в попытке вступить в ряды ИГ*.

Мазалевский приехал в Израиль в 1996 году, а четыре года спустя принял ислам и женился на жительнице бедуинской деревни Шибли, где большинство мужчин проходило службу в израильской армии. Он общался с террористами через социальные сети, имел собственного куратора в Сирии и уже купил билет в Турцию, откуда планировал попасть в зону конфликта.

Интересный прецедент — решение о лишении израильского гражданства. Так, министр внутренних дел Арье Дери объявил в прошлом году о начале процедуры лишения гражданства двух жителей Иерусалима, осужденных за вступление в ряды террористов ИГ*. Однако эта форма наказания сопровождается длительным бюрократическим процессом и в рамках существующего израильского законодательства не может применяться широко.

Все вышесказанное указывает на последовательное применение устоявшегося в Израиле подхода борьбы с террором на "дальних подступах". Не ждать, когда фанатик совершит теракт, а остановить его еще на этапе первых контактов. И кроме 86 арестованных сегодня активистов ИГ*, в Израиле есть больше тех, кого удалось остановить на начальной стадии.

Вербуют ли молодого человека террористы или у него самого возникает желание присоединиться к ним — все равно следы этого остаются и в мечетях, и в соцсетях. Умелая профилактическая работа на самых ранних этапах — это залог в успеха в деле предотвращения терактов.

Схожую методику используют и российские силовики, нельзя не отметить их заслуги в профилактике террора одиночек. Это очень распространенное явление как в Израиле, так и на Западе: когда обезумевший террорист-одиночка, не связанный ни с какими организациями, вдруг начинает давить людей грузовиком или пырять их ножом. Такой человек не завербован формально, но вдохновлен идеями. Умение бороться с этим требует самого глубокого проникновения в структуры радикалов.

Если еще пятнадцать лет назад российские эксперты активно учились у израильских коллег, то сегодня речь идет уже об обмене опытом. Такое сотрудничество могло бы стать примером и для США и западных спецслужб: оно жизненно важно для всех стран, подвергающихся террористическим нападениям. Но сколько крови и слез прольется, пока все цивилизованные страны начнут действовать против этого зла сообща?

*Экстремистская террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.