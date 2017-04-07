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Бог любит науку: в чем смысл изучения астрономии в школе

13:5007.04.2017
(обновлено: 13:52 07.04.2017)
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Мальчик смотрит в телескоп. Архив
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Анатолий Вассерман, для РИА Новости

Министр образования и науки Ольга Васильева на днях объявила о возвращении в школьный курс на правах отдельного предмета астрономии (и выделении его, соответственно, из курса физики) уже со следующего учебного года.

Согласно поправкам к образовательному стандарту, разработанным министерством, на базовом уровне школьники должны иметь представление об эволюции Вселенной, основных астрономических терминах и устройстве Солнечной системы. На глубинном же уровне дети должны из уроков астрономии понять, как открытые на Земле физические законы связаны с явлениями, наблюдаемыми нами в космосе.

…Кант писал, что его более всего на свете потрясают две вещи: звездное небо над нами и нравственный закон вокруг нас.

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Насколько я могу судить, это вещи действительно взаимосвязанные, хотя объяснить, как именно, — довольно трудно. Сейчас, когда астрономию решено вернуть в школьный курс в качестве самостоятельного учебного предмета, я не берусь гадать, почему Кант прав, — скажу только, что на меня звездное небо производит ничуть не меньшее впечатление, чем нравственный закон. И очень надеюсь, что возвращение звездного неба в школьный курс в какой-то мере поспособствует и укреплению нравственного закона, который очень долго провозглашали ненужным те же деятели, которые и звездное небо вычеркнули из программы.

Ну а объективная причина возвращения этого элемента программы вполне очевидна: оказалось, что люди, незнакомые с астрономией, не могут решать и многие вполне прикладные задачи.

Помнится, в "Обитаемом острове" Стругацких был, помимо прочего, и такой штрих: жители планеты Саракш полагали, что обитают на внутренней поверхности сферического мира (такое впечатление создалось у них из-за оптических особенностей атмосферы), но оказались вынуждены создать модель вселенной, совершенно не соответствующей их собственным наблюдениям просто потому, что только такая система позволяла правильно рассчитывать вполне прикладную вещь — траектории баллистических ракет.

Московский планетарий. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Московский планетарий впервые запустил курсы астрономии для взрослых
У нас случилось в жизни нечто подобное этой фантастике. Оказалось, что ракеты мы действительно не можем строить, не понимая законов, руководящих мирозданием в целом, и не представляя себе, что над нами движется звездное небо.

Вообще, это проявление концепции, которая во времена моей молодости и моей учебы называлась "целостной картиной мира". Целостная картина мира — это прежде всего представление о том, что все наблюдаемое нами многообразие явлений и процессов есть следствие взаимодействия сравнительно небольшого числа закономерностей. Причем каждую из этих закономерностей понять довольно легко и просто. И когда мы добиваемся понимания этих закономерностей — нам становится несравненно легче решать даже прикладные задачи. Нам становится легче понимать каждый наш собственный шаг и так далее.

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Ольга Васильева выступает на расширенном заседании Коллегии министерства образования и науки РФ

Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Имея целостную картину мира, проще решать любую конкретную задачу, чем справляться с нею с нуля. И вот оказывается, что астрономия — это одна из частей целостной картины мира, довольно легко преподаваемая и понимаемая, в то же время способная колоссально облегчить построение и понимание других частей науки.

Вообще, преподавание целостной картины мира — дело чрезвычайно выгодное, потому что если знаешь какую-нибудь закономерность, то на ее основе можешь понять и объяснить бессчетное количество разрозненных фактов, которые в противном случае пришлось бы заучивать поодиночке.

Жалобы наших учителей и родителей на перегрузку связаны с тем, что преподавание во всем мире в последние примерно четыре-пять десятилетий и в нашей стране в последние два-три десятилетия чем дальше, тем больше подменяет системную картину мира описанием множества частных случаев.

То, что вернулась астрономия, вовсе не означает, что учебная программа окажется перегружена. Наоборот: перегрузка заметно уменьшится именно потому, что астрономия позволяет дать довольно ощутимый кусок этой самой целостной картины мира и тем самым облегчить понимание множества других учебных предметов.

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Ольга Васильева выступает на расширенном заседании Коллегии министерства образования и науки РФ

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© РИА Новости. Александр Кряжев
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Ну и, наконец: как соотносится астрономия с преподаванием основ религии, по поводу которого у нас крайне бурно возражают те же люди, что занимаются вот уже не первое десятилетие старательным изгнанием целостной картины мира и из средней, и из высшей школы?

Целостная картина мира изначально формировалась в рамках религии. И вначале это было представление о том, что Бог создавал мир исходя из своих представлений о гармонии — и создавал его целостным, как хорошее художественное произведение, где нет лишних деталей и все взаимосвязано.

Так вот: я, хотя сам вполне убежденный атеист, хорошо знаю, что именно это представление о Боге как о не просто творце, вываливающем все подряд из рога изобилия, а творце с художественным вкусом весьма способствовало формированию науки.

И думаю, что в курсе астрономии тоже окажется далеко не лишним понимание того, что весь мир и на земле и на небе живет по единым законам, что взгляд на небо способствует пониманию законов, действующих на земле, и что эти законы в любом случае едины и для атеистов, и для верующих.

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