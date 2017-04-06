США
6.046 апреля20:06МСК
USD56.44+0.54
EUR60.08+0.39
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Грейтесь сами: почему Украина останавливает ТЭС

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (86)
18:5906.04.2017
(обновлено: 19:42 06.04.2017)
443684
Линии электропередач в Киеве. Архивное фото
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Вслед за металлургическими на Украине стали останавливаться и энергетические предприятия. В четверг, 6 апреля, исполнительный директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что правительство Украины решило остановить крупнейшие тепловые электростанции страны — Трипольскую, Змиевскую, Приднепровскую и Криворожскую.

Вид на домны Днепропетровского металлургического комбината. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
Как остывает сталь: почему встал крупнейший меткомбинат Украины
При этом стало понятно, что украинские правительственные чиновники явно лукавят. Во-первых, в середине марта они утверждали, что ТЭС Украины смогут продержаться на имеющихся у них запасах 28-60 дней, однако отключать их стали значительно раньше. Во-вторых, предстоящие отключения, связанные с нехваткой угля, маскируются ими под "окончание отопительного сезона".

Впрочем, сами же энергетики вынуждены признать, что если ситуация не изменится, то в конце мая в стране наступит период веерных отключений электроэнергии. А вот что будет потом и каким будет это "потом", не говорят.

Лукавые чиновники и реальные цифры

Змиевская тепловая электрическая станция. Архивное фото
© Фото: Maksim Sidorov
На Украине остановят работу четырех крупнейших ТЭС

Последнее заявление исполнительного директора "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука выдержано в спокойном тоне. Сообщив об остановке теплоэлектростанций, Ковальчук заверяет, что делается это в связи с завершением отопительного сезона и необходимостью экономии антрацита.

"Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) — Криворожской ТЭС", — отметил в Facebook руководитель "Укрэнерго".

А в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности в этот же день сообщили об остановке Приднепровской и Трипольской теплоэлектростанций.

Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке, архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Украина отрезала от себя Донбасс. Совсем
Между тем три недели назад, 17 марта, на той же странице в Facebook тот же Ковальчук утверждал иное.

"Остатки топлива на электростанциях, которые работают на антраците, составляют от 28 до 60 дней. Это тот период, который страна может пройти без серьезных проблем в нашей электроэнергетической системе" — написал тогда Ковальчук.

Но самое большое лукавство в другом. О реальных запасах угля (в тоннах, а не в днях) на ТЭС страны Ковальчук не сообщил ни 17 марта, ни 6 апреля.

© РИА Новости. Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Угольный склад шахты имени Челюскинцев в Донецке

Зато промышленный эксперт Леонид Хазанов в эфире радио Sputnik рассказал, что "по имеющимся данным, на 3 апреля запасы угля на Украине составляли порядка 1,8 миллиона тонн. Если учесть, что украинские теплоэлектроцентрали должны в нормальном режиме сжигать порядка 100 тысяч тонн угля в день, то этого запаса хватило бы на 18 дней".

По мнению Хазанова, "остановка Трипольской ТЭС — это довольно серьезно. Теплоэлектростанция является крупнейшей в Киевской области и одной из крупнейших на Украине. К тому же остановлена еще и другая ТЭС — Приднепровская. Ситуация серьезная, и она может усугубиться. Если останавливаются две такие крупные теплоэлектростанции, то отключается теплоснабжение и горячее водоснабжение со всеми вытекающими неприятными последствиями, которые затронут и промышленные предприятия, и школы, и больницы, и жилые дома", — сказал Леонид Хазанов.

У Ковальчука таких тревожных нот в письмах на Facebook, конечно, нет.

Без угля

Остановка металлургических предприятий, а также ТЭС Украины вызвана прежде всего транспортной блокадой Донбасса, которую начали 25 января нынешнего года радикалы, а потом, не смея им противостоять, продолжил президент Петр Порошенко, Совет по национальной безопасности и обороне Украины и вслед за ними — правительство страны.

© РИА Новости. Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Митинг в Луганске с требованием прекращения блокады Донбасса

До 15 марта власть Украины, вероятно, ожидала, что блокада рассосется сама собой, что радикалы пошумят и устанут пикетировать железнодорожные пути. Но блокада не рассосалась. Однако уголь на Украину с Донбасса поступать перестал. Чтобы не ссориться с радикалами, несмотря на очевидные грядущие экономические потери, президент Порошенко, обругав блокадников, на деле поддержал их, объявив полную транспортную блокаду Донбасса.

Вот тогда-то в игру включились чиновники и начали готовить население Украины к грядущим проблемам. На этот раз концепция была такая: надо экономить. А ТЭС стали якобы отключать в связи с окончанием отопительного сезона.

Вагоны с углем на железной дороге, Украина. Архивное фото
© AP Photo/ Mstyslav Chernov
Днепровский меткомбинат остановил работу из-за дефицита кокса
Но экономия, как утверждают независимые эксперты, тут не поможет.

"Если они (энергетики. — Прим. ред.) будут "растягивать", то этого запаса хватит максимум на три недели. Особой экономии нет. А вот негативное влияние на энергетику, промышленность будет. Произойдет цепная реакция, остановятся предприятия, металлургические комбинаты. И если так дело пойдет, то, по оценкам, без работы останутся порядка 100 тысяч человек на Украине", — считает Хазанов.

Не рассосалось

Собственно, почему украинские чиновники, успокаивая граждан, лукавят, — понятно. Теперь, когда блокада Донбасса стала общегосударственным мероприятием, они тоже оказались встроены в эту систему. Ну и президента прикрывают.

© РИА Новости. Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка. Архивное фото

Интересно другое: а где же выход? Если угля с Донбасса нет, откуда его получить? Премьер-министр Украины Владимир Гройсман был уверен, что Киеву придется покупать антрацит либо в США, либо в России.

"Сегодня мы имеем блокаду энергетическую, экономическую. Вчера мы встречались с руководителями металлургических предприятий, в том числе с иностранным капиталом, которые четко сказали, что если мы не используем украинские недра и украинский уголь, например для металлургии, то есть только два варианта закупать этот уголь — в США, что не выгодно и долго, либо в РФ", — сказал Гройсман на заседании правительства 1 марта.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Гройсман заявил, что Украине придется покупать уголь в США или России
Что было дальше, уже известно. И Гройсман замолчал. Покупать уголь в России украинские чиновники не хотят. Рассматривался вопрос о его покупке в Австралии. Но это далеко и долго. Из США еще дороже.

Да и с деньгами проблема. Коммунальные платежи для населения, в том числе за тепло и электроэнергию, с подачи МВФ выросли в десятки раз, и граждане просто перестали их платить. А поскольку это происходит массово, то есть в миллионах домохозяйств, гражданам предложено оформлять эти долги в виде беспроцентных кредитов…

И что же делать? Видимо, то, что делали и до этого. Успокаивать население, врать ему и готовить к веерным отключениям. А еще можно продолжать, зажмурившись, верить, что все это как-то само собой рассосется. Как флюс или туман над Днепром.

Комментировать
+
Мнение
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
vab6
И ведь ничего не поделаешь... За это однажды проголосовал украинский народ. Значит, он - народ, должен выстрадать до конца.
Таковы принципы демократии.
19:20
06.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Duo Power
Да еще впридачу совет директоров «Toshiba» одобрил решение о подаче дочерним предприятием «Westinghouse Electric», занимающимся строительством и обслуживанием АЭС, заявки на банкротство. :)
19:28
06.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена