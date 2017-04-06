Грейтесь сами: почему Украина останавливает ТЭС

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Вслед за металлургическими на Украине стали останавливаться и энергетические предприятия. В четверг, 6 апреля, исполнительный директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что правительство Украины решило остановить крупнейшие тепловые электростанции страны — Трипольскую, Змиевскую, Приднепровскую и Криворожскую.

При этом стало понятно, что украинские правительственные чиновники явно лукавят. Во-первых, в середине марта они утверждали, что ТЭС Украины смогут продержаться на имеющихся у них запасах 28-60 дней, однако отключать их стали значительно раньше. Во-вторых, предстоящие отключения, связанные с нехваткой угля, маскируются ими под "окончание отопительного сезона".

Впрочем, сами же энергетики вынуждены признать, что если ситуация не изменится, то в конце мая в стране наступит период веерных отключений электроэнергии. А вот что будет потом и каким будет это "потом", не говорят.

Лукавые чиновники и реальные цифры

Последнее заявление исполнительного директора "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука выдержано в спокойном тоне. Сообщив об остановке теплоэлектростанций, Ковальчук заверяет, что делается это в связи с завершением отопительного сезона и необходимостью экономии антрацита.

"Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) — Криворожской ТЭС", — отметил в Facebook руководитель "Укрэнерго".

А в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности в этот же день сообщили об остановке Приднепровской и Трипольской теплоэлектростанций.

Между тем три недели назад, 17 марта, на той же странице в Facebook тот же Ковальчук утверждал иное.

"Остатки топлива на электростанциях, которые работают на антраците, составляют от 28 до 60 дней. Это тот период, который страна может пройти без серьезных проблем в нашей электроэнергетической системе" — написал тогда Ковальчук.

Но самое большое лукавство в другом. О реальных запасах угля (в тоннах, а не в днях) на ТЭС страны Ковальчук не сообщил ни 17 марта, ни 6 апреля.

Зато промышленный эксперт Леонид Хазанов в эфире радио Sputnik рассказал, что "по имеющимся данным, на 3 апреля запасы угля на Украине составляли порядка 1,8 миллиона тонн. Если учесть, что украинские теплоэлектроцентрали должны в нормальном режиме сжигать порядка 100 тысяч тонн угля в день, то этого запаса хватило бы на 18 дней".

По мнению Хазанова, "остановка Трипольской ТЭС — это довольно серьезно. Теплоэлектростанция является крупнейшей в Киевской области и одной из крупнейших на Украине. К тому же остановлена еще и другая ТЭС — Приднепровская. Ситуация серьезная, и она может усугубиться. Если останавливаются две такие крупные теплоэлектростанции, то отключается теплоснабжение и горячее водоснабжение со всеми вытекающими неприятными последствиями, которые затронут и промышленные предприятия, и школы, и больницы, и жилые дома", — сказал Леонид Хазанов.

У Ковальчука таких тревожных нот в письмах на Facebook, конечно, нет.

Без угля

Остановка металлургических предприятий, а также ТЭС Украины вызвана прежде всего транспортной блокадой Донбасса, которую начали 25 января нынешнего года радикалы, а потом, не смея им противостоять, продолжил президент Петр Порошенко, Совет по национальной безопасности и обороне Украины и вслед за ними — правительство страны.

До 15 марта власть Украины, вероятно, ожидала, что блокада рассосется сама собой, что радикалы пошумят и устанут пикетировать железнодорожные пути. Но блокада не рассосалась. Однако уголь на Украину с Донбасса поступать перестал. Чтобы не ссориться с радикалами, несмотря на очевидные грядущие экономические потери, президент Порошенко, обругав блокадников, на деле поддержал их, объявив полную транспортную блокаду Донбасса.

Вот тогда-то в игру включились чиновники и начали готовить население Украины к грядущим проблемам. На этот раз концепция была такая: надо экономить. А ТЭС стали якобы отключать в связи с окончанием отопительного сезона.

Но экономия, как утверждают независимые эксперты, тут не поможет.

"Если они (энергетики. — Прим. ред.) будут "растягивать", то этого запаса хватит максимум на три недели. Особой экономии нет. А вот негативное влияние на энергетику, промышленность будет. Произойдет цепная реакция, остановятся предприятия, металлургические комбинаты. И если так дело пойдет, то, по оценкам, без работы останутся порядка 100 тысяч человек на Украине", — считает Хазанов.

Не рассосалось

Собственно, почему украинские чиновники, успокаивая граждан, лукавят, — понятно. Теперь, когда блокада Донбасса стала общегосударственным мероприятием, они тоже оказались встроены в эту систему. Ну и президента прикрывают.

Интересно другое: а где же выход? Если угля с Донбасса нет, откуда его получить? Премьер-министр Украины Владимир Гройсман был уверен, что Киеву придется покупать антрацит либо в США, либо в России.

"Сегодня мы имеем блокаду энергетическую, экономическую. Вчера мы встречались с руководителями металлургических предприятий, в том числе с иностранным капиталом, которые четко сказали, что если мы не используем украинские недра и украинский уголь, например для металлургии, то есть только два варианта закупать этот уголь — в США, что не выгодно и долго, либо в РФ", — сказал Гройсман на заседании правительства 1 марта.

Что было дальше, уже известно. И Гройсман замолчал. Покупать уголь в России украинские чиновники не хотят. Рассматривался вопрос о его покупке в Австралии. Но это далеко и долго. Из США еще дороже.

Да и с деньгами проблема. Коммунальные платежи для населения, в том числе за тепло и электроэнергию, с подачи МВФ выросли в десятки раз, и граждане просто перестали их платить. А поскольку это происходит массово, то есть в миллионах домохозяйств, гражданам предложено оформлять эти долги в виде беспроцентных кредитов…

И что же делать? Видимо, то, что делали и до этого. Успокаивать население, врать ему и готовить к веерным отключениям. А еще можно продолжать, зажмурившись, верить, что все это как-то само собой рассосется. Как флюс или туман над Днепром.