Грейтесь сами: почему Украина останавливает ТЭС

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Вслед за металлургическими на Украине стали останавливаться и энергетические предприятия. В четверг, 6 апреля, исполнительный директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что правительство Украины решило остановить крупнейшие тепловые электростанции страны — Трипольскую, Змиевскую, Приднепровскую и Криворожскую.
Впрочем, сами же энергетики вынуждены признать, что если ситуация не изменится, то в конце мая в стране наступит период веерных отключений электроэнергии. А вот что будет потом и каким будет это "потом", не говорят.
Лукавые чиновники и реальные цифры
Последнее заявление исполнительного директора "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука выдержано в спокойном тоне. Сообщив об остановке теплоэлектростанций, Ковальчук заверяет, что делается это в связи с завершением отопительного сезона и необходимостью экономии антрацита.
"Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) — Криворожской ТЭС", — отметил в Facebook руководитель "Укрэнерго".
А в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности в этот же день сообщили об остановке Приднепровской и Трипольской теплоэлектростанций.
"Остатки топлива на электростанциях, которые работают на антраците, составляют от 28 до 60 дней. Это тот период, который страна может пройти без серьезных проблем в нашей электроэнергетической системе" — написал тогда Ковальчук.
Но самое большое лукавство в другом. О реальных запасах угля (в тоннах, а не в днях) на ТЭС страны Ковальчук не сообщил ни 17 марта, ни 6 апреля.
Зато промышленный эксперт Леонид Хазанов в эфире радио Sputnik рассказал, что "по имеющимся данным, на 3 апреля запасы угля на Украине составляли порядка 1,8 миллиона тонн. Если учесть, что украинские теплоэлектроцентрали должны в нормальном режиме сжигать порядка 100 тысяч тонн угля в день, то этого запаса хватило бы на 18 дней".
По мнению Хазанова, "остановка Трипольской ТЭС — это довольно серьезно. Теплоэлектростанция является крупнейшей в Киевской области и одной из крупнейших на Украине. К тому же остановлена еще и другая ТЭС — Приднепровская. Ситуация серьезная, и она может усугубиться. Если останавливаются две такие крупные теплоэлектростанции, то отключается теплоснабжение и горячее водоснабжение со всеми вытекающими неприятными последствиями, которые затронут и промышленные предприятия, и школы, и больницы, и жилые дома", — сказал Леонид Хазанов.
У Ковальчука таких тревожных нот в письмах на Facebook, конечно, нет.
Без угля
Остановка металлургических предприятий, а также ТЭС Украины вызвана прежде всего транспортной блокадой Донбасса, которую начали 25 января нынешнего года радикалы, а потом, не смея им противостоять, продолжил президент Петр Порошенко, Совет по национальной безопасности и обороне Украины и вслед за ними — правительство страны.
До 15 марта власть Украины, вероятно, ожидала, что блокада рассосется сама собой, что радикалы пошумят и устанут пикетировать железнодорожные пути. Но блокада не рассосалась. Однако уголь на Украину с Донбасса поступать перестал. Чтобы не ссориться с радикалами, несмотря на очевидные грядущие экономические потери, президент Порошенко, обругав блокадников, на деле поддержал их, объявив полную транспортную блокаду Донбасса.
Вот тогда-то в игру включились чиновники и начали готовить население Украины к грядущим проблемам. На этот раз концепция была такая: надо экономить. А ТЭС стали якобы отключать в связи с окончанием отопительного сезона.
"Если они (энергетики. — Прим. ред.) будут "растягивать", то этого запаса хватит максимум на три недели. Особой экономии нет. А вот негативное влияние на энергетику, промышленность будет. Произойдет цепная реакция, остановятся предприятия, металлургические комбинаты. И если так дело пойдет, то, по оценкам, без работы останутся порядка 100 тысяч человек на Украине", — считает Хазанов.
Не рассосалось
Собственно, почему украинские чиновники, успокаивая граждан, лукавят, — понятно. Теперь, когда блокада Донбасса стала общегосударственным мероприятием, они тоже оказались встроены в эту систему. Ну и президента прикрывают.
Интересно другое: а где же выход? Если угля с Донбасса нет, откуда его получить? Премьер-министр Украины Владимир Гройсман был уверен, что Киеву придется покупать антрацит либо в США, либо в России.
"Сегодня мы имеем блокаду энергетическую, экономическую. Вчера мы встречались с руководителями металлургических предприятий, в том числе с иностранным капиталом, которые четко сказали, что если мы не используем украинские недра и украинский уголь, например для металлургии, то есть только два варианта закупать этот уголь — в США, что не выгодно и долго, либо в РФ", — сказал Гройсман на заседании правительства 1 марта.
Да и с деньгами проблема. Коммунальные платежи для населения, в том числе за тепло и электроэнергию, с подачи МВФ выросли в десятки раз, и граждане просто перестали их платить. А поскольку это происходит массово, то есть в миллионах домохозяйств, гражданам предложено оформлять эти долги в виде беспроцентных кредитов…
И что же делать? Видимо, то, что делали и до этого. Успокаивать население, врать ему и готовить к веерным отключениям. А еще можно продолжать, зажмурившись, верить, что все это как-то само собой рассосется. Как флюс или туман над Днепром.