По дороге разочарований: почему в Европе так популярны правые

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Результаты опроса "Sputnik.Мнения" о причинах укрепления ультраправых движений в Европе выявляют новый важнейший аспект проблемы, который ранее был упущен западными экспертами. Так, в статье "Восхождение европейских ультраправых" в The New York Times (от 04.12.2016) причиной новых веяний называют иммиграцию, замедление экономического роста и разочарование в Евросоюзе.
Однако ни в этой статье, ни в других исследованиях мы не находим самого весомого побудительного мотива. Что заставляет европейцев обращаться к политическим движениям, которые до недавнего времени считались крайне маргинальными?
Новый опрос показывает, что 45% жителей Франции, 43% жителей Германии и 33% жителей Великобритании видят главную причину роста популярности ультраправых движений в "пустых обещаниях, которые не были выполнены" действующими политиками. Иными словами, ультраправые представляются европейцам альтернативной силой (любопытно, что радикальные ультраправые силы в США, возглавляемые Ричардом Спенсером, называют себя "альтернативными правыми").
Высокий уровень иммиграции как причину роста националистических настроений назвали 45% опрошенных французов, 52% немцев и 49% англичан. Приведенные цифры указывают на крайне высокую меру недовольства иммигрантами.
Многие опрошенные объясняли свой выбор тем, что "все мейнстримовые партии предлагали почти одинаковые политические программы в течение длительного периода". То есть мы наблюдаем глубинный кризис существующей системы и нынешнего политического уклада. Потеря доверия к политикам и всей общественной системе предстает первопричиной, а недовольство наплывом чуждых ментально иммигрантов может рассматриваться как ее следствие.
Понятно, что американский и европейский политический истеблишмент предпочел бы списать новые радикальные веяния на неприятие иммигрантов. Эта проблема действительно терзает все самые развитые страны Европы, но недоверие к власти представляется им еще более серьезной причиной.
Опрос отмечает и экономические неудачи (как причину роста популярности правых партий ее назвали 17% опрошенных жителей Германии, 34% — Франции и 20% — Великобритании), и разочарование в Евросоюзе как значимые причины в росте популярности ультраправых.
Но первенство разочарования в практике главенствующих партий, которые безответственно дают обещания и не гнушаются циничным обманом своих граждан, указывает на глубинный кризис всей современной политической системы Запада. Именно с этого следует отныне начинать любое комплексное обсуждение проблем современной Европы.