По дороге разочарований: почему в Европе так популярны правые

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Результаты опроса "Sputnik.Мнения" о причинах укрепления ультраправых движений в Европе выявляют новый важнейший аспект проблемы, который ранее был упущен западными экспертами. Так, в статье "Восхождение европейских ультраправых" в The New York Times (от 04.12.2016) причиной новых веяний называют иммиграцию, замедление экономического роста и разочарование в Евросоюзе.

Однако ни в этой статье, ни в других исследованиях мы не находим самого весомого побудительного мотива. Что заставляет европейцев обращаться к политическим движениям, которые до недавнего времени считались крайне маргинальными?

Новый опрос показывает, что 45% жителей Франции, 43% жителей Германии и 33% жителей Великобритании видят главную причину роста популярности ультраправых движений в "пустых обещаниях, которые не были выполнены" действующими политиками. Иными словами, ультраправые представляются европейцам альтернативной силой (любопытно, что радикальные ультраправые силы в США, возглавляемые Ричардом Спенсером, называют себя "альтернативными правыми").

© Инфографика Результаты опроса

Высокий уровень иммиграции как причину роста националистических настроений назвали 45% опрошенных французов, 52% немцев и 49% англичан. Приведенные цифры указывают на крайне высокую меру недовольства иммигрантами.

Многие опрошенные объясняли свой выбор тем, что "все мейнстримовые партии предлагали почти одинаковые политические программы в течение длительного периода". То есть мы наблюдаем глубинный кризис существующей системы и нынешнего политического уклада. Потеря доверия к политикам и всей общественной системе предстает первопричиной, а недовольство наплывом чуждых ментально иммигрантов может рассматриваться как ее следствие.

Пожалуй, те же симптомы мы обнаруживаем у американских избирателей: они отдали предпочтение Дональду Трампу по причине его отдаленности от опостылевшей обыденности привычной американской политики и от тех, кому нечего больше сказать и кому не стоит более доверять.

Понятно, что американский и европейский политический истеблишмент предпочел бы списать новые радикальные веяния на неприятие иммигрантов. Эта проблема действительно терзает все самые развитые страны Европы, но недоверие к власти представляется им еще более серьезной причиной.

Месяц назад мне довелось беседовать с бывшим премьер-министром Франции, а ныне — главой комитета сената по международным делам и обороне Жаном-Пьером Раффареном. Больше всего он был обеспокоен возможностью успеха на выборах Марин Ле Пен. Подобно многим своим коллегам в Европе, Раффарен видит в ультраправом движении нечто инородное и категорически недопустимое, а не еще одну политическую партию. Своим радикальным неприятием он и многие его коллеги показывают, что "Национальный фронт" для них не очередной политический оппонент, а вызов всей их системе ценностей. Кто-нибудь справедливо возразит, что партия Марин Ле Пен не намерена и не способна на радикальное реформирование нынешней системы. Но тотальное неприятие ее правящей бюрократией подтверждает важность предлагаемого исследования, выявившего первичность недоверия к системе власти в Европе.

Опрос отмечает и экономические неудачи (как причину роста популярности правых партий ее назвали 17% опрошенных жителей Германии, 34% — Франции и 20% — Великобритании), и разочарование в Евросоюзе как значимые причины в росте популярности ультраправых.

Но первенство разочарования в практике главенствующих партий, которые безответственно дают обещания и не гнушаются циничным обманом своих граждан, указывает на глубинный кризис всей современной политической системы Запада. Именно с этого следует отныне начинать любое комплексное обсуждение проблем современной Европы.