Теракты у "чужих": реакция Запада на трагедию в санкт-петербургском метро

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

На Западе очень остро отреагировали на теракт в санкт-петербургском метро. К сожалению, тональность этой реакции оказалась не такой, которую ожидало российское общество.

Враг номер один

Да, некоторые выводы были по сути правильными. "Россия быстро заменяет США в роли врага номер один для "Аль-Каиды", ИГ* и других суннитских джихадистских группировок, мотивами действий которых является жестокая и пуританская идеология салафизма", — пишет европейское издание Politico. По подсчетам европейских журналистов, почти четыре десятка сирийских группировок говорили об "оккупанте Сирии" как о легитимной цели для их ответных атак. Более того, ненависть "вооруженных суннитов" вызывает не только активизация действий России в Сирии, подготовка к интервенции в Ливии и размещение сил спецопераций на базе ВВС в Египте.

Но тут надо было продолжать мысль. Например, отметить, что Запад должен пересмотреть свое отношение к ближневосточным террористам или хотя бы благодарить Россию за то, что она (как и сейчас Израиль) платит кровью своих граждан за обеспечение безопасности стран Запада.

Однако если мысль и продолжается, то пассажами о том, что Кремль-де должен пересмотреть свою политику в Сирии. То есть перестать бороться с международным терроризмом и вообще лезть в ближневосточные дела. Не по Сеньке шапка.

Еще один, на первый взгляд правильный вопрос: насколько сейчас безопасно европейцам ехать в Россию, особенно в ее туристическую Мекку Санкт-Петербург (который, например, посещает до 150 тысяч британцев в год).

Согласно карте уровня террористических угроз, составленной The Daily Telegraph, Россия является одной из наиболее опасных стран Европы (наряду с Великобританией, Испанией, Францией, Бельгией и Германией).

А это уже очень серьезная проблема, и не только потому, что некоторые политики (те же британские) могут снова поднять вопрос о целесообразности проведения в России чемпионата мира по футболу 2018. Туризм как таковой является одним из немногих доступных для России элементов "мягкой силы" (а если бы еще российский МИД облегчил процедуру получения российской визы до уровня шенгенской, она была бы еще мягче и сильнее).

Иностранцы, которые приезжают в российские города, могут увидеть реальность, отличную от вымысла на западных каналах.

Что тут не царство КГБ, не устраиваются коллективные сафари на людей нетрадиционной ориентации, нет медведей на улицах, как и штабелями лежащих алкоголиков, что тут такие же люди, как и в других странах мира.

Поэтому трансляция идей о небезопасности России (в которой не только происходит меньше терактов, чем в ЕС, но и куда меньше нестабильности на улицах — например, нет событий наподобие Кельнского Нового года) выгодна тем, кто хочет поддерживать образ "дикой" России. Очень удобный для ведения против нее информационной войны.

Путину оно надо?

Однако, помимо правильных вопросов с неправильными выводами, были и абсолютно некорректные, нелогичные пассажи. Например, о том, кому эти теракты выгодны.

Респектабельные издания просто указывали на российского президента. "Российскому лидеру предстоят выборы в марте 2018 года — менее чем через 12 месяцев — и на него уже оказывает давление когда-то маргинальная оппозиция, которая организовала 26 марта крупнейшие за пять лет протесты. После крупнейшей рецессии за последние два десятилетия уровень жизни россиян резко упал, и возобновление террористических атак усилит их ощущение нестабильности. Путин, возможно, решит использовать ситуацию для оправдания новых преследований оппонентов, как он и поступал в ходе предыдущих террористических атак", — пишет Bloomberg.

Уважаемое издание (как и многие другие СМИ, транслирующие эту мысль) противоречит само себе. Одним из важнейших столпов легитимности президента Владимира Путина является поддержание стабильности и безопасности в обществе. Именно за это Путина ценят и любят его избиратели, и отчасти именно поэтому у него такой большой рейтинг.

Теракт в санкт-петербургском метро подрывает эту легитимность, поскольку власть недосмотрела и не уберегла. Зачем ему преследовать оппозицию, которая (в глазах даже части его электората) критикует Кремль за то, что он недосмотрел? Зачем тем самым повышать ее рейтинг? Если, конечно, речь не идет о тех людях, которые (как и некоторые нереспектабельные западные СМИ) прямо обвиняют Кремль именно в организации теракта.

Эти люди (а точнее, те из них, которые находятся в российской юрисдикции) должны отвечать за клевету, которая не основывается ни на каких рациональных выводах. Получается, что российский президент с рейтингом за 80% сам подрывает свой авторитет для того, чтобы надавить на оппозицию с рейтингом в 1-2%? Логики нет, есть лишь штамп.

По словам китайской The Global Times, Запад часто привязывает теракты в России к вопросу соблюдения там прав человека, как он это делает и в случае с КНР.

Без сочувствия нет совместных действий

Что же касается тональности реакции, статей и заявлений, то они отличались сухостью. Да, были исключения. Наиболее сочувствующими оказались израильтяне — возможно потому, что они как никто другой понимают ситуацию, в которой сейчас оказалось российское общество. Поэтому Израиль не просто принес соболезнования, но и, в частности, осветил мэрию Тель-Авива в цвета российского флага.

Однако в целом западные элиты, как и западные СМИ, отреагировали достаточно скупо, а иногда и демонстративно скупо. Например, мэрия Берлина отказалась раскрашивать в цвета российского флага Бранденбургские ворота.

Немцы объяснили, что это делается лишь в случае исключительных терактов, например в Орландо (где сумасшедший убил не простых людей, а гомосексуалистов). Ценность жизни россиянина для них, видимо, ниже, чем американского представителя сексуальных меньшинств.

Безусловно, само по себе западное сочувствие россиянам не очень-то и нужно. Как верно отметил российский эксперт в области обороны Игорь Коротченко, за соболезнования Трампу, конечно, спасибо. Но куда лучше было бы, если бы на следующий день после этого соболезнования в Москве приземлился самолет, на борту которого были директора ЦРУ, АНБ, ФБР и ряда других силовых спецслужб, которые согласовали бы с коллегами из России совместные действия по борьбе с терроризмом.

Однако проблема в том, что совместные действия возможны именно после реальных актов сочувствия. Эти акты являются доказательствами того, что русские и европейцы — часть одной цивилизации, и в системе "свой-чужой" они друг для друга свои, поэтому атака на Россию есть, по сути, атака на Европу. После этого и начинается реальное сотрудничество по борьбе с общим врагом.

Сегодня же такого понимания нет. Россияне для европейцев были и остаются восточными варварами, и теракты в РФ воспринимаются на таком же уровне, как и, например, взрывы на Ближнем Востоке. Как убийства "других".

Проблема и трагедия в том, что сейчас у Европы нет такой роскоши, как возможность считать Россию "другой". Сейчас, как и 76 лет назад, идет противостояние между цивилизацией и антицивилизацией. В первую входят не только все представители европейской цивилизации (в том числе и Россия), но и Иран, Турция, Египет, Китай, а во вторую — "Зеленый интернационал" исламского терроризма.

И в последнее время угроза от него модифицируется, ее практически невозможно предотвратить исключительно силами национальных правоохранительных структур. Как верно пишет The Global Times, угроза сейчас исходит уже не только от организованных террористических сетей, готовящих взрывы, но и от отдельных недовольных обществом граждан, которые имитируют действия террористов.

Ведь то же ИГ* могло и не организовывать теракт — достаточно было донести до симпатизантов группировки необходимость "отомстить русским крестоносцам". А предотвращать теракты, подготовленные одиночками, крайне сложно. Ведь для этого нужны даже не столько превентивные действия спецслужб (хотя аресты радикальных имамов и отслеживание аудитории их интернет-трансляций очень поможет), не столько действия государства по борьбе за умы и сердца этих одиночек, сколько совместные действия спецслужб и государств по борьбе с этой пропагандой. А не попытки использовать ее в своих целях для ослабления соперников.

*Террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.