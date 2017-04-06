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Теракты у "чужих": реакция Запада на трагедию в санкт-петербургском метро

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (459)
16:1006.04.2017
15680
Цветы в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга у станции метро Технологический институт
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

На Западе очень остро отреагировали на теракт в санкт-петербургском метро. К сожалению, тональность этой реакции оказалась не такой, которую ожидало российское общество.

Враг номер один

Бранденбургские ворота в центре Берлина. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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DW: Берлину должно быть стыдно за отказ от подсветки Бранденбургских ворот
Да, некоторые выводы были по сути правильными. "Россия быстро заменяет США в роли врага номер один для "Аль-Каиды", ИГ* и других суннитских джихадистских группировок, мотивами действий которых является жестокая и пуританская идеология салафизма", — пишет европейское издание Politico. По подсчетам европейских журналистов, почти четыре десятка сирийских группировок говорили об "оккупанте Сирии" как о легитимной цели для их ответных атак. Более того, ненависть "вооруженных суннитов" вызывает не только активизация действий России в Сирии, подготовка к интервенции в Ливии и размещение сил спецопераций на базе ВВС в Египте.

Но тут надо было продолжать мысль. Например, отметить, что Запад должен пересмотреть свое отношение к ближневосточным террористам или хотя бы благодарить Россию за то, что она (как и сейчас Израиль) платит кровью своих граждан за обеспечение безопасности стран Запада.

Однако если мысль и продолжается, то пассажами о том, что Кремль-де должен пересмотреть свою политику в Сирии. То есть перестать бороться с международным терроризмом и вообще лезть в ближневосточные дела. Не по Сеньке шапка.

Эйфелева башня. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Юрьев
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"Омерзительно!". Европейцы возмущены реакцией властей на взрыв в Петербурге
Еще один, на первый взгляд правильный вопрос: насколько сейчас безопасно европейцам ехать в Россию, особенно в ее туристическую Мекку Санкт-Петербург (который, например, посещает до 150 тысяч британцев в год).

Согласно карте уровня террористических угроз, составленной The Daily Telegraph, Россия является одной из наиболее опасных стран Европы (наряду с Великобританией, Испанией, Францией, Бельгией и Германией).

Свечи на Марсовом поле: Петербург почтил память погибших при взрыве
Жители Санкт-Петербурга со свечами выстраиваются в фигуру 14:40 на Марсовом поле в память о погибших в результате теракта в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Акция памяти погибших при взрыве в метро прошла в среду вечером на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
Жители Санкт-Петербурга на Марсовом поле со свечами в память о погибших в результате теракта в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Акция началась с минуты молчания.
Жители Санкт-Петербурга со свечами выстраиваются в фигуру 14:40 на Марсовом поле в память о погибших в результате теракта в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Затем жители Санкт-Петербурга со свечами в руках выстроились в фигуру "14:40" - это то время, когда прогремел взрыв.
Фигура 14:40 из свечей на Марсовом поле в память о погибших в результате теракта в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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После этого участники акции поставили свечи на землю и встали вокруг горящих цифр.
Жители Санкт-Петербурга со свечами выстраиваются в фигуру 14:40 на Марсовом поле в память о погибших в результате теракта в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Почтить память погибших на Марсовое поле пришли около двухсот человек.
Жители Санкт-Петербурга на Марсовом поле со свечами в память о погибших в результате теракта в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Организаторы акции рассказали, что идея почтить память погибших на Марсовом поле была предложена в социальных сетях и на нее сразу же откликнулись многие пользователи.
Жители Санкт-Петербурга на Марсовом поле со свечами в память о погибших в результате теракта в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел днем 3 апреля.
Жители Санкт-Петербурга на Марсовом поле со свечами в память о погибших в результате теракта в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
Жители Санкт-Петербурга со свечами выстраиваются в фигуру 14:40 на Марсовом поле в память о погибших в результате теракта в метро
© РИА Новости. Алексей Даничев
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В больницах города до сих пор остаются 55 пострадавших, восемь из них остаются в тяжелом состоянии.
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А это уже очень серьезная проблема, и не только потому, что некоторые политики (те же британские) могут снова поднять вопрос о целесообразности проведения в России чемпионата мира по футболу 2018. Туризм как таковой является одним из немногих доступных для России элементов "мягкой силы" (а если бы еще российский МИД облегчил процедуру получения российской визы до уровня шенгенской, она была бы еще мягче и сильнее).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, архивное фото
© AFP 2017/ Emmanuel Dunand
Колесо загонит белку. В НАТО и ЕС. Европа утратила чувство перспективы
Иностранцы, которые приезжают в российские города, могут увидеть реальность, отличную от вымысла на западных каналах.

Что тут не царство КГБ, не устраиваются коллективные сафари на людей нетрадиционной ориентации, нет медведей на улицах, как и штабелями лежащих алкоголиков, что тут такие же люди, как и в других странах мира.

Поэтому трансляция идей о небезопасности России (в которой не только происходит меньше терактов, чем в ЕС, но и куда меньше нестабильности на улицах — например, нет событий наподобие Кельнского Нового года) выгодна тем, кто хочет поддерживать образ "дикой" России. Очень удобный для ведения против нее информационной войны.

Путину оно надо?

Однако, помимо правильных вопросов с неправильными выводами, были и абсолютно некорректные, нелогичные пассажи. Например, о том, кому эти теракты выгодны.

Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Когда лучше молчать: реакция соцсетей на теракт в Санкт-Петербурге
Респектабельные издания просто указывали на российского президента. "Российскому лидеру предстоят выборы в марте 2018 года — менее чем через 12 месяцев — и на него уже оказывает давление когда-то маргинальная оппозиция, которая организовала 26 марта крупнейшие за пять лет протесты. После крупнейшей рецессии за последние два десятилетия уровень жизни россиян резко упал, и возобновление террористических атак усилит их ощущение нестабильности. Путин, возможно, решит использовать ситуацию для оправдания новых преследований оппонентов, как он и поступал в ходе предыдущих террористических атак", — пишет Bloomberg.

Уважаемое издание (как и многие другие СМИ, транслирующие эту мысль) противоречит само себе. Одним из важнейших столпов легитимности президента Владимира Путина является поддержание стабильности и безопасности в обществе. Именно за это Путина ценят и любят его избиратели, и отчасти именно поэтому у него такой большой рейтинг.

Теракт в санкт-петербургском метро подрывает эту легитимность, поскольку власть недосмотрела и не уберегла. Зачем ему преследовать оппозицию, которая (в глазах даже части его электората) критикует Кремль за то, что он недосмотрел? Зачем тем самым повышать ее рейтинг? Если, конечно, речь не идет о тех людях, которые (как и некоторые нереспектабельные западные СМИ) прямо обвиняют Кремль именно в организации теракта.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Взрывы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Твит Кашина о трагедии в Петербурге возмутил соцсети
Эти люди (а точнее, те из них, которые находятся в российской юрисдикции) должны отвечать за клевету, которая не основывается ни на каких рациональных выводах. Получается, что российский президент с рейтингом за 80% сам подрывает свой авторитет для того, чтобы надавить на оппозицию с рейтингом в 1-2%? Логики нет, есть лишь штамп.

По словам китайской The Global Times, Запад часто привязывает теракты в России к вопросу соблюдения там прав человека, как он это делает и в случае с КНР.

Без сочувствия нет совместных действий

Что же касается тональности реакции, статей и заявлений, то они отличались сухостью. Да, были исключения. Наиболее сочувствующими оказались израильтяне — возможно потому, что они как никто другой понимают ситуацию, в которой сейчас оказалось российское общество. Поэтому Израиль не просто принес соболезнования, но и, в частности, осветил мэрию Тель-Авива в цвета российского флага.

Однако в целом западные элиты, как и западные СМИ, отреагировали достаточно скупо, а иногда и демонстративно скупо. Например, мэрия Берлина отказалась раскрашивать в цвета российского флага Бранденбургские ворота.

Германия. Архивное фото
© AP Photo/ Gero Breloer
Берлин объяснил отказ подсветить Бранденбургские ворота в цвета флага РФ
Немцы объяснили, что это делается лишь в случае исключительных терактов, например в Орландо (где сумасшедший убил не простых людей, а гомосексуалистов). Ценность жизни россиянина для них, видимо, ниже, чем американского представителя сексуальных меньшинств.

Безусловно, само по себе западное сочувствие россиянам не очень-то и нужно. Как верно отметил российский эксперт в области обороны Игорь Коротченко, за соболезнования Трампу, конечно, спасибо. Но куда лучше было бы, если бы на следующий день после этого соболезнования в Москве приземлился самолет, на борту которого были директора ЦРУ, АНБ, ФБР и ряда других силовых спецслужб, которые согласовали бы с коллегами из России совместные действия по борьбе с терроризмом.

Однако проблема в том, что совместные действия возможны именно после реальных актов сочувствия. Эти акты являются доказательствами того, что русские и европейцы — часть одной цивилизации, и в системе "свой-чужой" они друг для друга свои, поэтому атака на Россию есть, по сути, атака на Европу. После этого и начинается реальное сотрудничество по борьбе с общим врагом.

Первые кадры с места взрыва в петербургском метро
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анна Волкова
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На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS/ Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
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Сегодня же такого понимания нет. Россияне для европейцев были и остаются восточными варварами, и теракты в РФ воспринимаются на таком же уровне, как и, например, взрывы на Ближнем Востоке. Как убийства "других".

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Виктория Виатрис
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Источник: звонки о минированиях в Петербурге поступают с Украины
Проблема и трагедия в том, что сейчас у Европы нет такой роскоши, как возможность считать Россию "другой". Сейчас, как и 76 лет назад, идет противостояние между цивилизацией и антицивилизацией. В первую входят не только все представители европейской цивилизации (в том числе и Россия), но и Иран, Турция, Египет, Китай, а во вторую — "Зеленый интернационал" исламского терроризма.

И в последнее время угроза от него модифицируется, ее практически невозможно предотвратить исключительно силами национальных правоохранительных структур. Как верно пишет The Global Times, угроза сейчас исходит уже не только от организованных террористических сетей, готовящих взрывы, но и от отдельных недовольных обществом граждан, которые имитируют действия террористов.

Эвакуация пострадавших в результате взрыва со станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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За терактом в Петербурге стоит ИГ*, полагает эксперт
Ведь то же ИГ* могло и не организовывать теракт — достаточно было донести до симпатизантов группировки необходимость "отомстить русским крестоносцам". А предотвращать теракты, подготовленные одиночками, крайне сложно. Ведь для этого нужны даже не столько превентивные действия спецслужб (хотя аресты радикальных имамов и отслеживание аудитории их интернет-трансляций очень поможет), не столько действия государства по борьбе за умы и сердца этих одиночек, сколько совместные действия спецслужб и государств по борьбе с этой пропагандой. А не попытки использовать ее в своих целях для ослабления соперников.

*Террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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galaction.tereshin
В. И. Ульянов (Ленин) боролся с "мировой буржуазией", а В. В. Путин борется с "международным терроризмом".
16:31
06.04.2017
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