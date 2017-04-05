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Переговоры Путина и Мирзиеева: инвестпроекты помогут в борьбе с терроризмом

21:0805.04.2017
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время прогулки по Большому Кремлевскому дворцу. 5 апреля 2017 года
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В среду завершился первый двухдневный государственный визит в Россию второго президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Сенсаций ожидаемо не случилось: российско-узбекские отношения вообще на диво ровные.

Сборка автомобиля на заводе АвтоВАЗ в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Агеенко
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Узбекистан отказался от акцизов на ряд российских товаров

Если сравнивать с другими постсоветскими государствами, то столь же ровные и спокойные отношения у России только с Казахстаном.

Правда, сотрудничество с Астаной развивается интенсивнее, чем с Ташкентом, и интеграция продвинулась гораздо глубже. Тем не менее вряд ли кто-то может вспомнить хоть один серьезный российско-узбекский политический или финансово-экономический конфликт за последние 25 лет.

© РИА Новости. Алексей Никольский
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров. 5 апреля 2017 года

В этом плане визит Шавката Мирзиеева был важен как очередное подтверждение сохранения вектора двусторонних отношений. В некоторых интеграционных проектах с российским участием Узбекистан состоит, в других — принимал участие, но позднее вышел. Несмотря на это, в Ташкенте отдают приоритет развитию отношений с Москвой именно на двусторонней основе.

Эта позиция вполне понятна и прагматична. Слишком много противоречий в среднеазиатском регионе и слишком сконцентрировано большинство из них на занимающем центральную географическую позицию Узбекистане: он граничит практически со всеми странами региона, включая Афганистан. Поэтому странно было бы надеяться на быстрое и легкое примирение противоречий (подчас непримиримых) в многостороннем формате. Очевидно, что и Москве, и Ташкенту в таких условиях проще договариваться с глазу на глаз.

Госдума РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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ФСВТС: США пытаются помешать военно-техническим связям России и Узбекистана
Подписание десятков межправительственных и межведомственных соглашений было анонсировано заранее. Также заранее было известно, что стороны планируют придать дополнительную динамику двустороннему экономическому сотрудничеству. Товарооборот между Россией и Узбекистаном, увеличившийся в три раза за период с 1995 по 2015 год, в 2016 году сократился на 5%. Сокращение не критическое, особенно на фоне глобального экономического кризиса. Однако лучше купировать подобного рода проблемы на раннем этапе — в момент их возникновения, чем хвататься за голову, когда мелкая неприятность станет долгосрочной тенденцией.

Самый большой интерес, с моей точки зрения, представляют стратегические направления экономического сотрудничества, развитие которых должно, по мнению сторон, обеспечить устойчивый рост товарооборота.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи. 5 апреля 2017
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Президенты РФ и Узбекистана высказались за развитие сотрудничества в ВТС

Понятно, что двусторонняя торговля во многом зависит от возможностей национальных экономик. С этой точки зрения, поставки продукции сельского хозяйства и сырья из Узбекистана в Россию имеют естественный предел. Причем в том, что касается продовольственных поставок, он будет ограничен не только собственными возможностями Узбекистана, но и российской программой обеспечения продовольственной безопасности.

Россия не просто намерена обеспечить производство критически важного продовольствия на своей территории. Она уже стала одним из крупнейших в мире экспортеров сельхозпродукции. В 2016 году стоимость экспорта из России составила 17 миллиардов долларов. Кроме того, импорт даже тех групп продовольственных товаров, спрос на которые не сможет удовлетворить внутреннее производство, должен быть диверсифицирован и не зависеть от одного-двух источников.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи. 5 апреля 2017
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Россия и Узбекистан подпишут соглашения по инвестпроектам на $12 млрд

Это значит, что возможности Узбекистана, которому есть что купить в России (в том числе из высокотехнологичной продукции), будут ограничены его реальными доходами. То есть увеличение товарооборота возможно только в случае создания новых устойчивых источников доходов.

Если же эти источники будут создаваться при участии России, то усилится и взаимная интеграция экономик (даже без вхождения Узбекистана в многосторонние форматы). В свою очередь, экономическая интеграция всегда приводит к усилению политического сотрудничества. Враждовать с важным экономическим партнером всегда накладно, а иногда и смертельно опасно.

© РИА Новости. Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пресс-конференции по итогам переговоров. 5 апреля 2017 года

С этой точки зрения особое внимание стоит уделить двум перспективным направлениям российско-узбекского сотрудничества, очерченным в ходе текущих переговоров.

Во-первых, Шавкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан заинтересован в российском участии в освоении новых месторождений углеводородов и организации на узбекской территории предприятий по глубокой переработке газа.

При этом надо иметь в виду, что "Газпром" уже подписал с узбекской стороной два договора об освоении новых газовых месторождений на основе соглашений о разделе продукции. Одно из этих соглашений было подписано непосредственно накануне визита президента Узбекистана.

Владимир Путин и Шовкат Мирзиеев во время встречи в аэропорту Ташкента. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Межгосударственные отношения России и Узбекистана

Очевидно, что получая, по условиям соглашения о разделе продукции, газ на территории Узбекистана, "Газпром" тоже заинтересован в его глубокой переработке прямо на месте. Новую продукцию с высокой добавленной стоимостью будет проще и выгоднее экспортировать.

То есть интересы России и "Газпрома" полностью совпадают в данном случае с интересами Узбекистана. Ташкент ведь также получит в результате предприятия, использующие газ в качестве сырья для производства высокотехнологичной продукции. От экспорта этой продукции Узбекистан получит более высокий доход, который сможет направить на закупку в России необходимых ему товаров.

© РИА Новости. Алексей Никольский
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Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. 5 апреля 2017 года

Во-вторых, мы знаем, какие товары будут закупаться. Ведь в ходе переговоров президентов двух стран речь шла о серьезном расширении военно-технического сотрудничества. При этом президент Узбекистана отметил, что его страна заинтересована в локализации на своей территории производства вооружений.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи. 5 апреля 2017
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Мирзиеев заявил, что Узбекистан существенно расширит поставки газа в Россию
Понятно, что всю номенклатуру вооружений Узбекистан самостоятельно производить не сможет. Сейчас в мире всего около десятка государств способны самостоятельно производить основные боевые танки. Всего три страны (США, Россия и Китай) могут производить боевые самолеты пятого поколения и поколения 4++. Аналогичная ситуация и по современным ударным вертолетам. То есть на своей территории Узбекистан сможет локализовать производство стрелкового оружия, легкой бронетехники и, возможно, отдельных видов артсистем (хоть последнее — уже проблематично).

Скорее всего, для обеспечения будущей военной промышленности собственным металлом Узбекистан желал бы привлечь инвестиции и технологии для организации сталелитейного производства в Каракалпакии.

Таким образом, если полностью реализуются проекты, старт которым дан в ходе состоявшегося визита и накануне его, то Узбекистан получит российские инвестиции в добычу газа и организацию его глубокой переработки. За счет прибылей, поставок продукции данного сектора на мировой рынок Узбекистан сможет закупить как широкую номенклатуру российских вооружений, так и приобрести технологии создания некоторых видов оружия, производство которых можно локализовать на узбекской территории.

Для обеспечения оружейного производства необходимым сырьем Узбекистан желал бы привлечь российские инвестиции и приобрести российские технологии для создания сталелитейного производства в Каракалпакии.

Продажа зелени на Алайском базаре в Ташкенте. Архив
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Торгово-экономическое сотрудничество РФ и Узбекистана

Это готовая программа развития лет на десять-двадцать. При этом двусторонний товарооборот и интеграция экономик должны будут нарастать опережающими темпами. А значит, будет крепнуть и двустороннее политическое партнерство. Учитывая традиционно сложную и нестабильную ситуацию в Средней Азии, такой дополнительный (вне многосторонних форматов) фактор влияния на положение дел в регионе для России отнюдь не лишний.

© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. 5 апреля 2017 года

Ну и, наконец, создание современного промышленного кластера позволит Узбекистану обеспечить достойной и перспективной работой собственное население. Предложить молодежи интересные и перспективные технические специальности. Создать собственную базу инженерно-технических кадров. В целом это должно снизить безработицу (в первую очередь молодежную), а вместе с ней и интерес к эмиграции, в том числе экзотической (во всякого рода террористические структуры).

В конечном итоге это будет дополнительным ударом по кадровой базе террористических организаций. Кстати, эта проблема обсуждалась накануне встречи президентов, в ходе встречи глав спецслужб стран СНГ в Кремле, в которой принял участие Владимир Путин.

Так что, несмотря на внешне рутинный характер визита Шавката Мирзиеева, потенциал развития двусторонних отношений заложен огромный — и на длительную перспективу. Посмотрим, как все это удастся реализовать.

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