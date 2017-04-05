Над Балканами нависла угроза новой войны

Дмитрий Добров, обозреватель Inosmi.ru

На территории бывшей Югославии вновь обострились религиозные и этнические противоречия, все чаще вспыхивают межнациональные конфликты. Согласно германскому Институту по изучению международных конфликтов в Гейдельберге, в балканском регионе отмечено 18 больших и малых конфликтов, к которым относятся, в частности:

— Спор между Словенией и Хорватией по поводу морской границы в Пиранском заливе, а также горного массива Света-Гера;— Спор между Хорватией и Сербией по поводу островов Шаренград и Вуковар на Дунае;— Попытки Сербской Республики в Боснии и Герцеговине присоединиться к Сербии;— Требования хорватов в Боснии и Герцеговине (их около 14% населения) присоединиться к Хорватии;— Движение за присоединение к Сербии самопровозглашенного сербского образования в северном Косово;— Требования присоединиться к Косово албанцев в южной Сербии;— Попытки вернуться в состав Сербии сербов Черногории (около половины населения республики);— Спор между Хорватией и Черногорией вокруг полуострова Превлака в Тиватском заливе и т.д.

Эксперты констатируют, что отношения между республиками бывшей Югославии хуже, чем когда-либо со времени последних Балканских войн 1991-2001 годов. Все больше республик и национально-этнических образований на Балканах требуют перекройки границ и федерализации уже существующих государств. Многие наблюдатели проводят аналогию с ситуацией в 1912 году (Балканские войны), в 1914 году (начало Первой мировой войны), а также началом 90-х годов прошлого века (распад Югославии). Совершенно очевидно, что сформулированная в 90-х годах прошлого века политика Вашингтона и Брюсселя по насильственному примирению сторон и созданию мультиэтнических государств на Балканах потерпела крах.

Ряд западных аналитиков предлагает в этой связи перечертить карту региона, пока не поздно. Речь идет, в частности, о присоединении к албанскому Косово южных районов Сербии, где проживает 100 тысяч албанцев, а к Сербии — северного Косово, где живут 50 тысяч сербов. Присоединения к Сербии требуют и полтора миллиона жителей Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Но наиболее взрывной потенциал имеет движение албанского меньшинства в Македонии, где в последнее время резко обострилась ситуация: страна стоит на грани гражданской войны.

Вот уже три года как при непосредственном вмешательстве Албании и стран Запада разгорается очередной этнический конфликт в этой бывшей югославской республике, где, по официальной статистике, 64% населения составляют македонцы и свыше 25% — албанцы. Есть также альтернативные данные, согласно которым албанцы составляют уже 40% населения.

Напряженность достигла высшей точки после прошедших в минувшем декабре парламентских выборов, после которых президент Георгий Иванов отказывается, несмотря на небольшое преимущество блока социал-демократов и албанского меньшинства, признать право этой коалиции на формирование нового правительства. Иванов утверждает, что получившие второе место на выборах социал-демократы из македонской партии СДСМ "сдали" страну албанцам, согласившись принять "албанскую платформу". В частности, претендующая на власть коалиция обещает сделать албанский вторым государственным языком, что означает превращение Македонии в двунациональное государство. Кроме того, "албанская платформа" предполагает федерализацию, а де-факто — албанизацию Македонии и как результат — возможное включение ее отдельных частей в "великую Албанию". По мнению Георгия Иванова, это будет означать конец Македонии как славянского государства на Балканах.

© AP Photo/ Visar Kryeziu Солдаты на территории Кэмп-Бондстил - основной военной базы американского контингента в составе международной миссии KFOR на территории Косова. 2008 год

Запад активно вмешивается во внутреннюю политику Македонии и требует передачи власти правительству социал-демократов с участием албанского меньшинства. С этой целью в Скопье уже приезжала глава европейской дипломатии Могерини. Россия в этом конфликте выступила на стороне славянского большинства Македонии, в то время как ЕС, НАТО и США открыто поддерживают албанских националистов так же, как это делали итальянские и немецкие оккупанты во время Второй мировой войны. В свое время немцы сформировали албанскую ваффен-дивизию СС "Скандербег", а сегодня американцы содержат на территории Косово крупнейшую на Балканах базу НАТО и являются, по сути, союзниками албанских националистов.

Внутренний македонский конфликт грозит перерасти в общебалканский, так как проживающие в Македонии, Косово и Черногории албанцы координируют свои действия с ультранационалистами в Тиране, которые мечтают о создании "великой Албании". Общая численность албанцев на Балканах — свыше восьми миллионов человек, в том числе три миллиона в самой Албании, полтора миллиона в Косово и Сербии и свыше полумиллиона в Македонии.

Согласно идеологам "паналбанизма", к "великой Албании" должны быть присоединены северо-запад Македонии, юг Сербии, включая Косово и долину Прешево, а также южные районы Черногории. Столкновения между славянами и албанцами в Македонии неизбежно перекинутся на Косово и южную Сербию, где уже созрели предпосылки для вооруженного конфликта. Лидер сербских албанцев Йонуза Муслиу настойчиво требует присоединения к Косово южносербских общин Медведжа, Буяновац и Прешево. В случае несогласия властей Сербии албанские радикалы грозят начать акции протеста, которые могут перерасти в партизанскую войну, а затем — в региональный конфликт с участием иностранных держав.

Немецкий специалист по Балканам Норберт Маппес-Нидиек отмечает, что в нынешней ситуации, когда мир становится нестабильным, а Запад теряет средства контроля над регионами и идеологически расколот, этим начинают пользоваться различные игроки балканского конфликта, которые ищут себе новых покровителей. Ситуация опасно напоминает 1914 год, когда Балканы называли пороховой бочкой Европы. Действительно, усиливающийся изоляционизм США и ослабление Евросоюза создают благоприятный фон для сепаратистских движений на Балканах. В этих условиях криминальные албанские кланы и подчиненная им "Освободительная армия Косово" (ОАК) переходят в наступление по всему периметру компактного проживания албанцев.

Соответствующий опыт у них есть: в 2001 году албанские боевики начали вооруженное восстание против правительства Македонии, которое было с трудом нейтрализовано. В мае 2015 года в городе Куманово, недалеко от македонско-сербской границы, где проживает большая албанская диаспора, совершили вылазку боевики ОАК, проникшие в Македонию. При этом были убиты 14 боевиков и восемь полицейских.

Отряды албанских боевиков, сформированные под крылом "Освободительной армии Косово", уже сейчас готовы выступить по первому сигналу из сепаратистских центров.