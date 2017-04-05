Над Балканами нависла угроза новой войны

Дмитрий Добров, обозреватель Inosmi.ru
На территории бывшей Югославии вновь обострились религиозные и этнические противоречия, все чаще вспыхивают межнациональные конфликты. Согласно германскому Институту по изучению международных конфликтов в Гейдельберге, в балканском регионе отмечено 18 больших и малых конфликтов, к которым относятся, в частности:
— Спор между Хорватией и Сербией по поводу островов Шаренград и Вуковар на Дунае;
— Попытки Сербской Республики в Боснии и Герцеговине присоединиться к Сербии;
— Требования хорватов в Боснии и Герцеговине (их около 14% населения) присоединиться к Хорватии;
— Движение за присоединение к Сербии самопровозглашенного сербского образования в северном Косово;
— Требования присоединиться к Косово албанцев в южной Сербии;
— Попытки вернуться в состав Сербии сербов Черногории (около половины населения республики);
— Спор между Хорватией и Черногорией вокруг полуострова Превлака в Тиватском заливе и т.д.
Ряд западных аналитиков предлагает в этой связи перечертить карту региона, пока не поздно. Речь идет, в частности, о присоединении к албанскому Косово южных районов Сербии, где проживает 100 тысяч албанцев, а к Сербии — северного Косово, где живут 50 тысяч сербов. Присоединения к Сербии требуют и полтора миллиона жителей Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Но наиболее взрывной потенциал имеет движение албанского меньшинства в Македонии, где в последнее время резко обострилась ситуация: страна стоит на грани гражданской войны.
Напряженность достигла высшей точки после прошедших в минувшем декабре парламентских выборов, после которых президент Георгий Иванов отказывается, несмотря на небольшое преимущество блока социал-демократов и албанского меньшинства, признать право этой коалиции на формирование нового правительства. Иванов утверждает, что получившие второе место на выборах социал-демократы из македонской партии СДСМ "сдали" страну албанцам, согласившись принять "албанскую платформу". В частности, претендующая на власть коалиция обещает сделать албанский вторым государственным языком, что означает превращение Македонии в двунациональное государство. Кроме того, "албанская платформа" предполагает федерализацию, а де-факто — албанизацию Македонии и как результат — возможное включение ее отдельных частей в "великую Албанию". По мнению Георгия Иванова, это будет означать конец Македонии как славянского государства на Балканах.
Внутренний македонский конфликт грозит перерасти в общебалканский, так как проживающие в Македонии, Косово и Черногории албанцы координируют свои действия с ультранационалистами в Тиране, которые мечтают о создании "великой Албании". Общая численность албанцев на Балканах — свыше восьми миллионов человек, в том числе три миллиона в самой Албании, полтора миллиона в Косово и Сербии и свыше полумиллиона в Македонии.
Согласно идеологам "паналбанизма", к "великой Албании" должны быть присоединены северо-запад Македонии, юг Сербии, включая Косово и долину Прешево, а также южные районы Черногории. Столкновения между славянами и албанцами в Македонии неизбежно перекинутся на Косово и южную Сербию, где уже созрели предпосылки для вооруженного конфликта. Лидер сербских албанцев Йонуза Муслиу настойчиво требует присоединения к Косово южносербских общин Медведжа, Буяновац и Прешево. В случае несогласия властей Сербии албанские радикалы грозят начать акции протеста, которые могут перерасти в партизанскую войну, а затем — в региональный конфликт с участием иностранных держав.
Соответствующий опыт у них есть: в 2001 году албанские боевики начали вооруженное восстание против правительства Македонии, которое было с трудом нейтрализовано. В мае 2015 года в городе Куманово, недалеко от македонско-сербской границы, где проживает большая албанская диаспора, совершили вылазку боевики ОАК, проникшие в Македонию. При этом были убиты 14 боевиков и восемь полицейских.
Отряды албанских боевиков, сформированные под крылом "Освободительной армии Косово", уже сейчас готовы выступить по первому сигналу из сепаратистских центров.