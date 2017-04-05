Будни республиканца: бойкоты, сожжение чучел, отказы в грантах

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

У Дональда Трампа может получиться если не все, то многое. Потому что за ним — поддержка его избирателей. А избирателей этих (республиканцев) демократы по всей Америке провоцируют сейчас на гражданскую войну, отчего республиканцы лишь становятся злее и крепче. Давайте посмотрим, что происходит сейчас в США уровнем ниже политического и к чему это может привести.

Две Америки, две газеты

Если читать журналистскую классику (New York Times, Washington Post и т.д.), то сегодняшняя Америка — страна ни на что не способного и изолированного президента, "связанного с Россией", такого же непригодного сплошь республиканского конгресса, и ждет этих политических двоечников скорая катастрофа.

Если же обратиться к другим СМИ — из противоположного лагеря, то получается, что США — страна взбесившихся демократов, которые уже фактически ведут войну против половины населения собственного государства.

Давайте просмотрим несколько материалов из одного лишь республиканского (или консервативного) издания, с недавних пор горячо мной любимого Daily Signal, чтобы почувствовать атмосферу нынешней жизни страны и понять, как живется там простому республиканцу (простому — в смысле не президенту, не конгрессмену и не члену администрации).

Начнем с бойкотов. Есть такой Энтони Салиба из Чикаго, финансист, который провинился тем, что входит в правление фонда, издающего ту самую Daily Signal. Он работает на 45-м этаже чикагского небоскреба, и на днях группа активистов человек в 100-200 этот небоскреб вместе с обитателями заблокировала (забила собственными телами крутящуюся дверь), скандируя что-то в духе "Салиба, выходи". Затем сожгли изображающее его чучело.

Конкретно его обвиняют в том, что он и фонд, издающий Daily Signal, — за Трампа, а если у Трампа все получится, то Чикаго лишится множества федеральных ассигнований. Смешное здесь в том, что город лишится тысяч рабочих мест и нескольких программ как раз в том случае, если бизнес затравленного магната закроется. И еще смешно то, что как раз в день бойкота его в небоскребе не было.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Противники реформ президента США Дональда Трампа в области здравоохранения. 23 марта 2017 года

Вот еще история насчет гранта на исследовательские работы: в таковом было отказано, впервые за его карьеру, профессору Джордану Петерсону из Университета Торонто.

Стоп, это же Канада. Но в том-то и дело, что если США — страна, расколовшаяся на две равные половинки, то в Канаде идеология демократов пока что правит, и более того — американские демократы воспринимают северного соседа как свой стратегический тыл.

Чем плох профессор Петерсон: он выступил против политкорректности в одном очень конкретном вопросе. В русском языке (и не только в нем) человек, например, — это однозначно "он". Канадские и американские демократы считают, что надо говорить "он или она" (хорошо, что не "оно"). И если сначала добивались своего бойкотами и прочими методами массового воздействия, то сейчас подготовили законопроект о том, что тот, кто некорректен, будет наказан.

Петерсон заявил группе студентов, что это первый случай в истории человечества, когда одни люди хотят заставить других говорить так, как им кажется более правильным. (Ну, не первый, нечто подобное было в СССР — хотя без законодательного нажима, но это частности).

Кстати, грант предполагалось получить на исследование именно этого феномена — политкорректности, "в контексте либерализма и консерватизма".

Позвольте позлорадствовать

Продолжаем рассказывать страшилки из американской жизни: студент Кевин Шоу (консервативных убеждений, то есть республиканец) из Колледжа Пирса (Лос-Анджелес) подал в суд на свое заведение. Дело в том, что он хотел распространить копии текста Конституции США. Но ему сказали, что он может это делать только на специально отведенной "площадке для свободы слова", которая сопоставима с общей территорией колледжа примерно как экран айфона с баскетбольной площадкой. Напомним, университеты в стране стали гнездом демократической нетерпимости, человеку, высказывающему там республиканские мысли, просто не дают говорить.

И в завершение — мелочь: после победы Дональда Трампа американцы перестали скупать оружие прежними темпами. Они раньше знали, что демократы хотели оружие запретить, а сейчас успокоились: будет совсем плохо — соответствующие магазины открыты.

Дикий, бешеный нажим демократов на несогласных с ними, конечно, плохо для них кончится. Вот письмо одного из читателей в то же самое издание: "Я не республиканец, но я устал от одностороннего освещения событий и демонизации почти половины населения США. <…> Считаю отталкивающим то, как консерваторов изображают расистами, сексистами и ксенофобами". А когда от чего-то устаешь, и еще можно свободно купить оружие, то…

Теперь о том, зачем я это пишу. Конечно, из злорадства. Россия слишком долго подвергалась тем же демократическим издевательствам, что сейчас терпит на себе "другая половина" Америки. Вдобавок это утешает и веселит, когда начинаешь понимать, что против тебя не "целая Америка", а только часть ее.

Замечено, что республиканская половина страны относится к России резко лучше демократической. И чем больше демократы пытаются обвинить нас во вмешательстве в выборы в США, тем больше добрых чувств к нам испытывают республиканцы. Но это всего лишь прохладное уважение — обычные республиканцы вообще относятся без лишних эмоций ко всему, что находится за пределами их страны. И это правильно, этому стоит поучиться.

А вот чему следовало бы учиться всерьез — это умению не разваливать собственную страну (на отрицательном американском примере в том числе). Корень нынешних проблем США — дикая идеологическая нетерпимость к соотечественникам (или жителям других стран) и агрессивные попытки заставить людей с иным стилем жизни и образом мысли поменять этот стиль и даже мысли.

Неважно, что в данном случае агрессорами выступают демократы с их идеологией. Это могла бы быть любая другая идеология. Важно, что нетерпимость и хорошо организованный активизм не доведут до добра их страну — и любую другую страну, которая не справится вовремя с такой опасностью.