США
4.044 апреля19:34МСК
USD56.56+0.42
EUR60.24+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Косово создает армию. США возражают, но соглашаются

19:1104.04.2017
0761
Работа миротворцев из Италии на пропускном пункте в окрестностях Приштины. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Игорь Пшеничников, для РИА "Новости"

Российский МИД в понедельник обратил внимание на слова посла США в Приштине Грега Делауи о поддержке Вашингтоном инициативы по созданию Вооруженных сил самопровозглашенной Республики Косово при условии, что это произойдет через принятие поправок к косовской "конституции". Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, "идея трансформации Сил безопасности Косово в полноценные вооруженные силы вынашивается властями в Приштине уже в течение ряда лет. Предпринимаются попытки подвести для этого псевдоюридическую базу". По ее словам, подобный шаг, нарушающий нормы международного права, "был бы крайне безответственным с точки зрения безопасности в регионе и на европейском континенте в целом".

Юридическая основа

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Россия считает безответственной инициативу по созданию армии Косово
Официально сербский суверенитет над Косово и Метохией закреплен резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 от 10 июня 1999 года. Она была принята единогласно всеми постоянными членами Совбеза при активном участии России.

Принято считать, что резолюция № 1244 позволила вернуть процесс косовского урегулирования в политико-правовое поле. Но под "возвращением в правовое поле" чаще всего понимаются только президент Югославии Слободан Милошевич и его страна. За пределами СРЮ (а потом и Сербии) мало кто говорил, что в 1999 году Белград использовал свое конституционное право, когда пытался подавить вооруженный мятеж на части суверенной территории страны — в Косово, которое является историческим сердцем Сербии. И никто на Западе не акцентировал внимание на том, что бомбардировки Белграда и других городов СРЮ НАТО вело без всяких резолюций ООН.

В июне 1999 года Совет Безопасности ООН обозначил конкретные меры по мирному разрешения кризиса вокруг Косово на основе территориальной целостности СРЮ и обеспечения интересов всех этнических групп края, включая сербов и албанцев.

Речь в резолюции шла лишь о "существенной автономии и реальном самоуправлении Косово" и выражалась "приверженность всех государств-членов суверенитету и территориальной целостности Союзной Республики Югославии", правопреемницей которой с 2003 года является Сербия.

Председатель правительства Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Сербия ожидает помощи ЕС и России в противодействии созданию армии Косово
Резолюция постановила "развернуть в Косово под эгидой ООН постоянное гражданское присутствие и присутствие по безопасности с необходимым персоналом и снаряжением". Последнее — это силы KFOR, состоящие преимущественно из контингентов стран НАТО.

И наконец резолюция предусматривала "демилитаризацию "Освободительной армии Косово" и других вооруженных групп косовских албанцев".

Поджечь фитиль

В начале марта этого года президент непризнанной Республики Косово Хашим Тачи передал на утверждение парламенту в Приштине законопроект о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные вооруженные силы. Тачи непреклонен. Он говорит: "Если члены парламента не проголосуют "за" (законопроект), я уйду с поста президента в ту же секунду". Тачи подчеркивает, что "законодательный орган, который не проголосует за создание армии собственной страны, должен быть распущен".

© AP Photo/ Visar Kryeziu
Вице-президент США Джо Байден и президент Косово Хашим Тачи в Приштине

Ранее проведению реформы, на которой местное правительство настаивает уже три года, препятствовал бойкот партии нацменьшинства "Сербский список". Из 120 депутатов косовского "парламента" 11 мест принадлежит сербам, которые бойкотируют создание армии. В результате албанское большинство в парламенте заявило, что примет такие "поправки к конституции, которые позволят ему обойтись без сербских депутатов, чтобы принять решение о покупке тяжелых вооружений и набора большего числа солдат", то есть создать полноценную армию.

Сербия крайне обеспокоена. Премьер-министр Сербии (избранный на днях президентом страны) Александр Вучич сказал, что создание армии Косово "принесет дополнительную нестабильность для всех". Он обратил внимание на то, что это делается вопреки даже собственной "конституции" Косово, и призвал на помощь Россию, ЕС и США.

К чему может привести создание полноценной армии Косово, можно только гадать. Клубок национально-религиозных противоречий, возникший на руинах бывшей Югославии, до сих пор не распутан и напоминает скорее бомбу с медленно тлеющим фитилем. В основе этого притушенного, но не умиротворенного конфликта — непризнанное Белградом фактическое отделение Косово от Сербии, а также глубокий конфликт в рамках Боснии и Герцеговины между сербами с одной стороны, Мусульманско-хорватской федерацией — с другой.

© РИА Новости
Военная операция НАТО против Югославии. Съемки 1999 года

 

Резолюцию ООН — под сукно

На самом деле резолюция Совбеза ООН № 1244 уже давно и грубо нарушена — прежде всего Вашингтоном и странами ЕС и НАТО. Например, пункт о территориальной целостности нарушен хотя бы уже тем, что провозглашенная 17 февраля 2008 года парламентом Косово независимость края не стала следствием народного референдума. И никого на Западе не смутило, что действия косовских властей идут в обход СБ ООН и противоречат международному праву.

США и их союзники, несмотря ни на что, признали независимость Косово. Тем самым Вашингтон дал косовским сепаратистам недвусмысленный сигнал: вы тоже можете безнаказанно обходить международное право. Что мы сейчас и видим.

Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999
© AP Photo/ Darko Vojinovic
Неизвлеченные уроки: 18-я годовщина атаки НАТО на Югославию
Сербы в Косово и Метохии подвергаются жестоким гонениям. Начиная с 1999 года из Косово были изгнаны десятки тысяч этнических сербов, сотни убиты. Их дома разрушены или отобраны албанцами.

В резолюции Совбеза № 1244 говорилось о необходимости "защиты сербских святынь". Однако за это время уничтожены десятки православных храмов и монастырей, история которых насчитывала сотни лет. Зачастую разрушение храмов происходило при открытом попустительстве сил KFOR.

Сегодня весь мир сожалеет о разрушении сирийской Пальмиры. А православные храмы в Косово, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находящиеся под угрозой разорения, забыты.

Игры американцев и НАТО

Вслед за демаршем Тачи посольство США в Приштине заявило, что Вашингтон обеспокоен планами по формированию Вооруженных сил Косово "без изменений в конституции". Снисходительный папа грозит пальчиком нашалившему малышу. Аналогично, по данным Reuters, высказалось и НАТО: "Альянс предпочитает, чтобы — в целях создания армии — Республика Косово изменила свою конституцию".

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
История расширения НАТО

Оказывается, дело не в том, что власти самопровозглашенной Республики Косово не выполняют резолюцию Совбеза ООН (США ее сами не выполняют), а в том, чтобы Тачи и компания подвели под создание армии "правильную" юридическую базу.

Думаю, армия в Косово будет создана. Иначе зачем американцы бомбили в 1999 году Белград и позже боролись за отделение Косово от Сербии?

Тачи действует так, как ему говорят в посольстве США. Иначе и быть не может. Силы безопасности Косово были созданы на базе "Освободительной армии Косово", которой командовал Тачи. А его имя связано со скандалом о незаконной торговле органами в Косово и Албании. В 2010 году член Парламентской ассамблеи Совета Европы Дик Марти обнародовал документ, в котором утверждалось, что люди, близкие к Тачи, были причастны к торговле органами. Евросоюз создал по этому поводу специальную следственную группу. Но дело так и заглохло.

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. Архивное фото
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
Грушко: в нынешнем курсе НАТО – серьезный риск для безопасности России
Именно США оторвали Косово от Сербии. В благодарность Штатам по инициативе Тачи главный проспект в Приштине назван в честь Билла Клинтона, бывшему президенту США там же поставлен огромный памятник.

Теперь США всеми мерами содействуют созданию армии Косово, пытаясь красиво это обставить с юридической точки зрения. Зачем? Чтобы поставить последнюю точку в деле о "независимости" Косово. Со своей армией край будет де-факто независимым государством, которое "в случае чего" может противостоять Сербии, пока не смирившейся с потерей своей исторической колыбели.

И к тому же Сербия — по крайней мере, публично — не заявила о своем курсе в НАТО и все время говорит о дружбе с Россией.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена