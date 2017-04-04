Косово создает армию. США возражают, но соглашаются

Игорь Пшеничников, для РИА "Новости"

Российский МИД в понедельник обратил внимание на слова посла США в Приштине Грега Делауи о поддержке Вашингтоном инициативы по созданию Вооруженных сил самопровозглашенной Республики Косово при условии, что это произойдет через принятие поправок к косовской "конституции". Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, "идея трансформации Сил безопасности Косово в полноценные вооруженные силы вынашивается властями в Приштине уже в течение ряда лет. Предпринимаются попытки подвести для этого псевдоюридическую базу". По ее словам, подобный шаг, нарушающий нормы международного права, "был бы крайне безответственным с точки зрения безопасности в регионе и на европейском континенте в целом".

Юридическая основа

Официально сербский суверенитет над Косово и Метохией закреплен резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 от 10 июня 1999 года. Она была принята единогласно всеми постоянными членами Совбеза при активном участии России.

Принято считать, что резолюция № 1244 позволила вернуть процесс косовского урегулирования в политико-правовое поле. Но под "возвращением в правовое поле" чаще всего понимаются только президент Югославии Слободан Милошевич и его страна. За пределами СРЮ (а потом и Сербии) мало кто говорил, что в 1999 году Белград использовал свое конституционное право, когда пытался подавить вооруженный мятеж на части суверенной территории страны — в Косово, которое является историческим сердцем Сербии. И никто на Западе не акцентировал внимание на том, что бомбардировки Белграда и других городов СРЮ НАТО вело без всяких резолюций ООН.

В июне 1999 года Совет Безопасности ООН обозначил конкретные меры по мирному разрешения кризиса вокруг Косово на основе территориальной целостности СРЮ и обеспечения интересов всех этнических групп края, включая сербов и албанцев.

Речь в резолюции шла лишь о "существенной автономии и реальном самоуправлении Косово" и выражалась "приверженность всех государств-членов суверенитету и территориальной целостности Союзной Республики Югославии", правопреемницей которой с 2003 года является Сербия.

Резолюция постановила "развернуть в Косово под эгидой ООН постоянное гражданское присутствие и присутствие по безопасности с необходимым персоналом и снаряжением". Последнее — это силы KFOR, состоящие преимущественно из контингентов стран НАТО.

И наконец резолюция предусматривала "демилитаризацию "Освободительной армии Косово" и других вооруженных групп косовских албанцев".

Поджечь фитиль

В начале марта этого года президент непризнанной Республики Косово Хашим Тачи передал на утверждение парламенту в Приштине законопроект о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные вооруженные силы. Тачи непреклонен. Он говорит: "Если члены парламента не проголосуют "за" (законопроект), я уйду с поста президента в ту же секунду". Тачи подчеркивает, что "законодательный орган, который не проголосует за создание армии собственной страны, должен быть распущен".

© AP Photo/ Visar Kryeziu Вице-президент США Джо Байден и президент Косово Хашим Тачи в Приштине

Ранее проведению реформы, на которой местное правительство настаивает уже три года, препятствовал бойкот партии нацменьшинства "Сербский список". Из 120 депутатов косовского "парламента" 11 мест принадлежит сербам, которые бойкотируют создание армии. В результате албанское большинство в парламенте заявило, что примет такие "поправки к конституции, которые позволят ему обойтись без сербских депутатов, чтобы принять решение о покупке тяжелых вооружений и набора большего числа солдат", то есть создать полноценную армию.

Сербия крайне обеспокоена. Премьер-министр Сербии (избранный на днях президентом страны) Александр Вучич сказал, что создание армии Косово "принесет дополнительную нестабильность для всех". Он обратил внимание на то, что это делается вопреки даже собственной "конституции" Косово, и призвал на помощь Россию, ЕС и США.

К чему может привести создание полноценной армии Косово, можно только гадать. Клубок национально-религиозных противоречий, возникший на руинах бывшей Югославии, до сих пор не распутан и напоминает скорее бомбу с медленно тлеющим фитилем. В основе этого притушенного, но не умиротворенного конфликта — непризнанное Белградом фактическое отделение Косово от Сербии, а также глубокий конфликт в рамках Боснии и Герцеговины между сербами с одной стороны, Мусульманско-хорватской федерацией — с другой.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Военная операция НАТО против Югославии. Съемки 1999 года

Резолюцию ООН — под сукно

На самом деле резолюция Совбеза ООН № 1244 уже давно и грубо нарушена — прежде всего Вашингтоном и странами ЕС и НАТО. Например, пункт о территориальной целостности нарушен хотя бы уже тем, что провозглашенная 17 февраля 2008 года парламентом Косово независимость края не стала следствием народного референдума. И никого на Западе не смутило, что действия косовских властей идут в обход СБ ООН и противоречат международному праву.

США и их союзники, несмотря ни на что, признали независимость Косово. Тем самым Вашингтон дал косовским сепаратистам недвусмысленный сигнал: вы тоже можете безнаказанно обходить международное право. Что мы сейчас и видим.

Сербы в Косово и Метохии подвергаются жестоким гонениям. Начиная с 1999 года из Косово были изгнаны десятки тысяч этнических сербов, сотни убиты. Их дома разрушены или отобраны албанцами.

В резолюции Совбеза № 1244 говорилось о необходимости "защиты сербских святынь". Однако за это время уничтожены десятки православных храмов и монастырей, история которых насчитывала сотни лет. Зачастую разрушение храмов происходило при открытом попустительстве сил KFOR.

Сегодня весь мир сожалеет о разрушении сирийской Пальмиры. А православные храмы в Косово, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находящиеся под угрозой разорения, забыты.

Игры американцев и НАТО

Вслед за демаршем Тачи посольство США в Приштине заявило, что Вашингтон обеспокоен планами по формированию Вооруженных сил Косово "без изменений в конституции". Снисходительный папа грозит пальчиком нашалившему малышу. Аналогично, по данным Reuters, высказалось и НАТО: "Альянс предпочитает, чтобы — в целях создания армии — Республика Косово изменила свою конституцию".

Оказывается, дело не в том, что власти самопровозглашенной Республики Косово не выполняют резолюцию Совбеза ООН (США ее сами не выполняют), а в том, чтобы Тачи и компания подвели под создание армии "правильную" юридическую базу.

Думаю, армия в Косово будет создана. Иначе зачем американцы бомбили в 1999 году Белград и позже боролись за отделение Косово от Сербии?

Тачи действует так, как ему говорят в посольстве США. Иначе и быть не может. Силы безопасности Косово были созданы на базе "Освободительной армии Косово", которой командовал Тачи. А его имя связано со скандалом о незаконной торговле органами в Косово и Албании. В 2010 году член Парламентской ассамблеи Совета Европы Дик Марти обнародовал документ, в котором утверждалось, что люди, близкие к Тачи, были причастны к торговле органами. Евросоюз создал по этому поводу специальную следственную группу. Но дело так и заглохло.

Именно США оторвали Косово от Сербии. В благодарность Штатам по инициативе Тачи главный проспект в Приштине назван в честь Билла Клинтона, бывшему президенту США там же поставлен огромный памятник.

Теперь США всеми мерами содействуют созданию армии Косово, пытаясь красиво это обставить с юридической точки зрения. Зачем? Чтобы поставить последнюю точку в деле о "независимости" Косово. Со своей армией край будет де-факто независимым государством, которое "в случае чего" может противостоять Сербии, пока не смирившейся с потерей своей исторической колыбели.

И к тому же Сербия — по крайней мере, публично — не заявила о своем курсе в НАТО и все время говорит о дружбе с Россией.