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Страх и совесть мира: как США хвалят себя

16:4803.04.2017
09400
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступает перед журналистами. 27 марта 2017
© AP Photo/ Seth Wenig

Максим Соколов, для РИА Новости

Когда постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что "США служат для всего мира совестью и не собираются отказываться от этой роли", а ООН она желает видеть "эффективным инструментом для продвижения американских ценностей", такое простодушие напрашивалось на соответствующую реакцию оппонентов, и та последовала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила: "Теперь понятно, что происходит на планете: после очередной акции американской совести России каждый раз приходится напрягать мозг и выводить мир из пике. Проанализировав итоги американской внешней политики последнего десятилетия, можно предположить, что Вашингтону больше подходит роль другого мирового органа".

Истребитель ВКС РФ СУ-30 СМ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Минобороны рассказало, чем отличаются операции ВКС в Алеппо и США в Мосуле
В самом деле, достаточно вспомнить совестливые мероприятия США в Ираке, Сирии, Ливии, а также во многих других странах, в результате которых эти весьма несовершенные (кто бы спорил) государства были превращены в преддверие ада, чтобы признать, что Хейли высказалась вполне неосмотрительно. Думать, что говоришь, и предвидеть возможную реакцию есть первая обязанность дипломата, призванного, согласно классическому определению, прилагать ум и такт к международным отношениям. Тогда как и ума, и такта в заявлении постпреда США было немного.

© AP Photo/ Andrew Harnik
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон

Ведь, в принципе, Хейли не сказала ничего нового. Еще 31 августа 2016 года кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проводя свою победоносную — тогда так казалось — избирательную кампанию, сообщила избирателям: "Соединенные Штаты — исключительная нация. Я считаю, что мы, как говорил Линкольн, по-прежнему последняя, лучшая надежда Земли".

Дым после авиаудара в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017/ Aris Messinis
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После упоминания Рональда Рейгана, любившего сравнивать США с "сияющим городом на холме", и министра юстиции США Роберта Кеннеди, именовавшего Америку "великой, бескорыстной, милосердной страной", Клинтон заявила, что ни одна страна в мире, в том числе Россия и Китай, не имеют таких надежных союзников, как США. "Друзья мои, нам так повезло быть американцами! Вот почему столько людей со всего мира тоже хотят стать американцами".

Клинтон тоже говорила сильно — но перед своей, американской аудиторией, и не нам ее судить. Если аудитории это нравилось, что же еще было ждать от претендента, как не произнесения приятных речей?

© AP Photo/ Richard Drew
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

Но речи Хейли в первую очередь обращены на внешнюю аудиторию — должность у постпреда такая — и, соответственно, должны вызывать хотя бы понимание у народов и правительств других стран. А с этим есть проблемы.

Конечно, и прежде открытым текстом высказывались претензии на роль гегемона. Еще две тысячи лет назад Вергилий писал:

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
© REUTERS/ Shannon Stapleton
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"Римлянин, помни одно: что ты призван народами править.

Вот твой завет: всюду мира закон насаждая,

Тех, кто смирился, щади и войною круши непокорных".

Коротко, ясно и классически образованным можно прослыть.

Но здесь есть важный нюанс. Варвары, то есть не римляне, слушавшие эту чеканную формулу, соображали, что римские легионы — вещь серьезная, а pax romana — вещь не такая уж тягостная по сравнению с сокрушительной войной. До поры до времени это работало. Потом, правда, легионов стало не хватать, а римский порядок стал разлагаться от нехватки средств, а равно и по другим причинам. Тогда варвары стали вести себя иначе, и скоро рассуждение "что ты призван народами править" перестало быть актуальным.

Солдаты вооруженных сил Германии. Архивное фото
© Flickr/ U.S. Army Europe
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Правда, не совсем. В самые темные века в Риме, где на форуме паслись козы, а одичавшие римляне использовали античные постройки в качестве каменоломни, анонимный поэт писал:

"Властвовал я, процветая, телами земных человеков.

Ныне, поверженный в прах, душами властвую их".

Если постоянный представитель США в ООН имела в виду духовный меч (ее выражение moral conscience вроде бы на этой линии), тогда вопрос "Сколько у римского папы (у Белого дома) дивизий?" действительно неправилен. У Белого дома есть (в представлении гипотетического американского патриота) нечто большее, чем доллар и Пентагон, — непререкаемая духовная власть. Против такого ультрамонтанства действительно возразить нечего. Кроме, конечно, лаконического ответа — "Приди и возьми".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Alex Brandon
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Но годятся ли такие папистские притязания для проведения реалистической внешней политики — большой вопрос. Азы дипломатии гласят, что специфика внешней политики именно в том, что она внешняя, то есть зависящая не только от нашей воли, но и от воли других держав. Непохоже, чтобы другие державы были готовы признать веления американской совести в качестве последней инстанции.

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