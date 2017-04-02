Фолкленды: возвращение островов и стандарты британской политики

Сергей Варшавчик, для РИА Новости

Недавнее заявление министерства иностранных дел Великобритании о том, что Крым, 96,77% жителей которого три года назад на референдуме проголосовали за вхождение в Россию, незаконно аннексирован РФ, ярко иллюстрирует политику двойных стандартов Соединенного королевства.

Официальному Лондону стоило бы вспомнить о том, что в таком случае Британии следовало бы вернуть ряд спорных территорий — испанский Гибралтар, маврикийский архипелаг Чагос в Индийском океане, часть Кипра, а также Мальвинские острова (Фолкленды) в Южной Атлантике, принадлежность которых оспаривается с ХIХ века Аргентиной.

Операция "Росарио"

В воскресенье 2 апреля исполняется 35 лет военному конфликту, который разгорелся в 1982 году за их обладание между двумя странами.

Подробнее о Фолклендской войне 1982 года читайте в справке РИА Новости >>

Ранним утром 2 апреля 1982 года восемь боевых пловцов аргентинского подводного спецназа, высадившись на островах со старой американской подлодки Catfish, которая после продажи Аргентине получила имя Santa Fe, провели разведку британских позиций и наметили места для десантирования своих войск.

Их основу составили силы спецназа и морские пехотинцы, которые добрались до берега на плавающих бронетранспортёрах LVTR. Высадку прикрывала армада 20 кораблей ВМС страны во главе с авианосцем Veinticinco de Mayo. Любопытно, что построен он был когда-то на стапелях Британии, принимал участие во Второй мировой войне, затем продан Нидерландам и перепродан Аргентине.

Острова, которые защищали всего лишь 70 морских пехотинцев и 11 моряков, довольно быстро были захвачены аргентинцами, потерявшие в ходе короткого боя лишь капитана морской пехоты Педро Джакино. Ввиду подавляющего численного перевеса вражеского морского десанта, англичане капитулировали.

Ловкий генерал-путчист

Столица Фолклендов Порт-Стэнли была торжественно переименована в Пуэрто-Архентино. Лидер Аргентины Леопольдо Галтьери, который отдал приказ о начале военной операции, торжествовал.

Выходец из семьи итальянских эмигрантов генерал-лейтенант Галтьери к моменту военного конфликта с иностранной державой имел лишь опыт подавления бунтов и участия в бесконечных военных переворотах, сотрясавших Аргентину. В результате очередного путча в декабре 1981 года ловкий генерал возглавил страну, сместив предыдущего диктатора.

При этом от греха подальше Галтьери не стал назначать главнокомандующего, желая единолично удержать контроль над главной политической и военной силой в стране — армией — в своих руках. Это не прибавило ему популярности ни в глазах военных, ни гражданского населения, уставшего от многолетнего правления генералов.

Удачный повод повысить свои акции

У его противника премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер наблюдались похожие политические проблемы. На фоне ухудшения ситуации в экономике, спада производства и увеличения числа безработных до трех миллионов человек, "железная леди" повысила налоги в стране. В результате ее рейтинг популярности был крайне низок.

Тем охотнее Тэтчер приняла вызов Аргентины, чьи действия унизили некогда всевластную "владычицу морей". "Перчатка", брошенная Гальтери, оказалась как нельзя кстати для премьер-министра, которая распорядилась достойно ответить обидчикам гордых бриттов.

В результате обе страны охватила ура-патриотическая лихорадка. В то время как жители одного государства ликовали, другие негодовали. Понять последних было нетрудно — ведь в 60-х годах в прибрежных водах и береговом шельфе островов были обнаружены крупные залежи нефти и газа.

Флот как главная ударная сила

Кроме того, как Севастополь является городом русской славы моряков, так и Фолкленды давно были вписаны в историю побед английского флота — в этом районе в конце 1914 года британская эскадра под командованием вице-адмирала Фредерика Стэрли разгромила германские корабли вице-адмирала Максимилиана фон Шпее.

Военно-морские силы Британии и на этот раз стали главной ударной силой в войне. Первыми вступили в дело подводные лодки, которые установили с 12 апреля 1982 года вокруг островов 200-мильную зону, в пределах которой было объявлено, что любые корабли и суда Аргентины будут уничтожаться.

Английская надводная эскадра из 40 судов выглядела довольно внушительно, но тяжелых авианесущих кораблей среди них не было и палубной авиацией, которая должна была прикрывать действия десантников при высадке на острова, располагали только два легких авианосца — Hermes и Invincible.

Помощь США

Этого было недостаточно для завоевания господства в воздухе. На помощь англичанам пришли американцы, предоставившие для авиации Соединенного Королевства свою военную базу на острове Вознесения в центре Атлантического океана. Кроме того, США ввели эмбарго на поставки вооружения Аргентине, которое отменили лишь в 1994 году.

Первое боестолкновение произошло 25 апреля, когда британский вертолет повредил Santa Fe — подлодку, с которой началось вторжение на острова. Восстановление весьма потрепанной судьбой субмарины было признано экономически нецелесообразным, поэтому аргентинцы ее затопили. Но настоящие потери были впереди.

Уже 2 мая британская атомная подводная лодка Conqueror приблизилась к аргентинской эскадре и, получив лично от Маргарет Тэтчер приказ атаковать вражеские корабли, не вошедшие в 200-мильную зону, произвела залп тремя торпедами, две из которых попали в легкий крейсер General Belgrano.

Атака в нарушение международных норм

Старый американский корабль, который помнил еще налет японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, а после войны проданный в Латинскую Америку, пошел ко дну. Вместе с ним погибли 323 человека экипажа. Это стало самой крупной потерей Аргентины во время конфликта.

Уничтожение крейсера вызвало шок не только у Гальтери, который начал понимать, в какую авантюру он ввязался, но и у всех жителей страны. После этого боя аргентинский флот из-за опасения новых потерь был выведен из военных действий и практически полностью бездействовал.

Аргентинцы обвинили англичан в совершении военного преступления, поскольку General Belgrano был атакован вне объявленной зоны вокруг островов и нарушении международных норм ведения боевых действий на море. После этого ими была сделана ставка на морскую авиацию.

© Фото: Wikimedia Крейсер General Belgrano, потопленный в ходе конфликта за Фолклендские острова 2 мая 1982 года

Плохие американские бомбы и хорошие французские ракеты

Британские корабли подверглись яростным атакам штурмовиков A-4 Skyhawk, истребителей-бомбардировщиков Dagger и Mirage III. Однако более половины старых американских бомб, закупленных незадолго до конфликта, даже попадая в английские суда, не взрывались. Их взрыватели не были рассчитаны на малые высоты.

Куда лучше показали себя французские палубные штурмовики Super-Étendard, которые были вооружены крылатыми противокорабельными ракетами Exocet. 4 мая 1982 года такой ракетой класса "воздух — воздух" был вызван сильнейший пожар на британском эсминце Sheffield. Он потерял 20 человек убитыми и 28 человек ранеными и 10 мая затонул, что стало серьезным потрясением для публики в Британии.

© Фото: Wikimedia/Nathalmad Эсминец HMS Sheffield (D80), 4 мая 1982 года был поражён противокорабельной ракетой Exocet с самолёта Super Etendard, принадлежавшего ВМС Аргентины, и затонул 10 мая 1982 года.

На счастье англичан, таких ракет у аргентинцев было крайне мало. Кроме того, аргентинские летчики допустили серьезную ошибку, когда 21 мая британцы начали высадку морского десанта на Фолклендские острова. В этот день ВВС Аргентины атаковали не уязвимые с воздуха транспорты с войсками, а боевые корабли, прикрывавшие высадку.

Конец войны и её итоги

Тем не менее, флот Её Величества понес тяжелые потери от ударов с воздуха. Были потоплены фрегаты Ardent и Antelope, эсминец Coventry, авиатранспорт Atlantic Conveyor и десантный корабль Sir Galahad. Но это не помешало британским морским десантникам и парашютистам высадиться на островах, несмотря на потери (50 человек). Авиация Аргентины же потеряла около 100 самолетов и вертолетов.

В первых числах июня две британские бригады окружили аргентинцев в районе Порт-Стэнли, а 12 июня пошли на штурм. Действия своих наземных войск поддерживала корабельная артиллерия ВМС Великобритании. После ожесточенных двухдневных боев 14 июня аргентинские солдаты и офицеры сдались. В плен попало более 11 тысяч человек.

В ходе конфликта погибли 258 британских военнослужащих и 746 аргентинских солдат, пилотов и моряков. Гальтери через несколько дней лишился своего поста, а затем был предан суду военного трибунала за неудачное руководство войсками и остаток жизни провел в тюрьмах и под домашним арестом.

© REUTERS/ Martin Acosta Люди проходят мимо монумента Фолклендским островам в Тигре, Аргентина, 3 марта 2017 года

Референдум как волеизъявление населения

По итогам войны острова остались в составе Великобритании. Однако Аргентина продолжала протестовать.

Тогда в марте 2013 года на островах был проведен референдум, на котором островитян спросили, гражданами какой страны они хотят быть. Большинство высказалось за гражданство Соединенного королевства.

Иными словами, Россия в Крыму лишь повторила действия самих англичан, вернув исторически принадлежащую территорию. При этом она обошлась без массовых убийств на суше, море и в воздухе.