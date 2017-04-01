Один против всех и все против одного: Сербия выбирает президента

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

В воскресенье, 2 апреля, в Сербии проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют 11 политиков. Нынешний премьер-министр Александр Вучич, лидер Сербской прогрессивной партии (СПП), входящей в правящую парламентскую коалицию, — считается фаворитом. Но если он не победит в первом туре, то очень вероятно, что проиграет и втором.

По закону, если в первом туре какой-либо кандидат наберет более половины голосов избирателей, он станет президентом. Если такого не случится, состоится второй тур, в котором сойдутся два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. Если дело дойдет до второго тура, голосование состоится 16 апреля.

Борьба рейтингов, а не кандидатов

За Вучича, по данным разных соцопросов , готовы голосовать от 52 до 57% избирателей. Но оппозиционные кандидаты уверены , что "граждан Сербии бомбардируют ложными статистическими данными и опросами общественного мнения с целью скрыть огромное падение популярности СПП и премьер-министра и обмануть сербских граждан".

Вучичу необходимо победить в первом туре, потому что за любого оппозиционного кандидата, вышедшего во второй тур, может проголосовать весь оппозиционный электорат.

© REUTERS/ Marko Djurica Плакаты с изображением одного из кандидатов в президенты Сербии - председателя правительства Александра Вучича. Нови-Сад, 18 марта 2017 года

Согласно опросу общественного мнения, проведенному не связанным с властью научным журналом "Новая сербская политическая мысль" (НСПМ), за Вучича в конце марта готовы были голосовать только 44,7% избирателей. Еще 18,5% избирателей не определились. И есть вероятность, что в день голосования они отдадут свои голоса оппозиции.

Для победы в первом туре Вучичу, как считают местные наблюдатели, нужна низкая явка. "Заказные" опросы общественного мнения, считает оппозиция, заставляют электорат поверить, будто за Вучича намерены уже в первом туре голосовать более половины сербов. Цель этого — вселить в оппозиционных избирателей апатию и заставить их в день выборов остаться дома.

Возможный шанс для оппозиционных кандидатов и надежда на второй тур кроются в массовой явке "разочарованных или пассивных избирателей", пишет авторитетный сербский политолог Джорже Вукадинович.

Кто достойный кандидат?

Среди лидеров оппозиции, которые потенциально могут выйти во второй тур и составить конкуренцию Вучичу, можно выделить независимого кандидата Вука Еремича (за него, по данным НСПМ , в первом туре готовы голосовать 9% избирателей), независимого Сашу Янковича (8,8%), независимого Луку Максимовича (6,4%).

Среди заметных кандидатов — основатель и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (5,7%), который известен тем, что выступает за размещение российских военных баз в Сербии, а также тем, что 11 лет провел в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого судебного процесса Международного трибунала по бывшей Югославии, но в 2016 году был полностью оправдан.

Нынешняя избирательная кампания отличалась, как выразился Вукадинович, "экстремальной грязью в проправительственных СМИ". Масса компромата была вылита на лидеров оппозиции, особенно на Вука Еремича — самого вероятного участника второго тура. Еремич известен тем, что был министром иностранных дел Сербии в 2007-2012 годах. В своей программе он предлагает, чтобы "Сербия сотрудничала со всем миром, при этом особое значение для нее имеют ЕС, Россия, США и Китай". Еремич высказывается за вступление страны в ЕС.

Согласно последнему опросу НСПМ, если во второй тур выйдут Вучич и Еремич, за первого могут проголосовать 52,8% избирателей.

Примерно та же картина прогнозируется, если во второй тур вместе с Вучичем выйдут другие кандидаты.

Однако Вукадинович, комментируя эти рейтинги, указывает на вероятность их необъективности ввиду того, что участники опроса не были честны, опасаясь возможного преследования властей. "Непредсказуемые факторы в последний час могут резко изменить ход кампании, перемешать цифры рейтингов и обратить вспять настроение общества. Поэтому, вопреки всему и несмотря ни на что, исход предстоящих выборов неизвестен", — подчеркивает Вукадинович.

Реклама движет не только торговлю

Массированная рекламная кампания, которую ведет избирательный штаб Вучича (включая ролики на ТВ, гигантские баннеры на улицах городов, его личный предвыборный сайт , ссылки на который размещены на страницах популярных сербских информационных порталов), реально способна убедить, что Вучич — единственный достойный кандидат.

Однако оппозиция относится к этому весьма скептически. Как сказал мне кандидат в президенты от патриотической партии "Двери", депутат сербского парламента Бошко Обрадович, "управление средствами массовой информации и неограниченный бюджет Вучича… привели к тому, что верится, будто он фаворит".

Обрадович подчеркивает, что он "никогда не был частью системы власти" и что он "подвергается полной блокаде со стороны средств массовой информации". Тем не менее он полагает, что за него проголосуют около 300 тысяч избирателей, хотя НСПМ прогнозирует, что кандидат наберет 2,7% голосов (около 108 тысяч).

"Русская карта"

Исключительно в контексте выборов следует рассматривать визит в Москву Вучича 27 марта и его встречу в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Песков сказал: "Безусловно, не может идти и речи о том, чтобы Кремль вмешивался в какие-то электоральные процессы". Это правда. Но Россия сама по себе является фактором влияния. И авторитет Путина как самого влиятельного политика в мире — тоже. К этому надо добавить еще и особые настроения в Сербии: здесь популярность российского президента крайне высока. Поэтому сам факт встречи Вучича с Путиным может помочь сербскому премьеру на выборах.

"Русскую карту" в той или иной степени разыгрывают все кандидаты. Вопрос лишь в том, как победитель предстоящих выборов поведет себя после них.

Сербия идет в ЕС. И в НАТО?

Есть много прямых и косвенных свидетельств того, что в случае победы Вучича Сербия продолжит сближение с ЕС и НАТО.

Что касается ЕС, то тут нет секрета. "Наши отношения с Россией в полном порядке, но наша главная цель в данный момент — вступление в ЕС, и как можно скорее. Мы все для этого делаем. Тут нет возврата", — сказал Вучич в интервью немецкому Bild.

А вот с НАТО другая история. Любой политик в Сербии обречен на неудачу, если открыто выступит против России и за вступление в НАТО. По данным НСПМ, 79,4% опрошенных выступают против вступления Сербии в НАТО, а 65,7% — за союз с Россией.

Но надо ли выступать открыто?

"При нынешнем правительстве Сербия имеет наивысшую степень сотрудничества с НАТО, какую только может иметь страна, не являющаяся его членом. <…> Александр Вучич и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг часто и тесно общаются. <…> Это сотрудничество хорошее, оно должно быть, но общественность о нем знает очень мало", — говорит директор сербского Центра евроатлантических исследований Елена Милич.

Скупщина (парламент страны) в 2015 году — без общественных дебатов и без сообщений для прессы — ратифицировала соглашение с НАТО, известное как СОФА (Status of Forces Agreement) и подписанное годом ранее. В результате Сербия, не будучи членом НАТО, взяла на себя обязательства, которые имеют полноправные члены НАТО по учредительным договорам альянса. Де-факто Сербия стала членом НАТО — с обязательствами, но без прав.

В январе 2015 года министр обороны Сербии подписал соглашение, известное под названием ИПАП и предусматривающее сотрудничество между Сербией и НАТО во всех сферах военной деятельности.

Когда немецкий Bild спросил Вучича насчет вступления Сербии в НАТО, он ответил, что "это очень сложный вопрос". "Вы должны иметь в виду, что НАТО бомбило Сербию в 1999 году. Сегодня у нас хорошие отношения с НАТО. Посмотрим, куда нас это может привести", — сказал Вучич.