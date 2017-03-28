Почему Китай боится не роста военных расходов США, а их налоговой реформы

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

То, что пытается сделать с Америкой президент Дональд Трамп, напрямую касается России и прочего внешнего мира даже тогда, когда речь идет о вроде бы чисто внутреннем американском деле — налоговой реформе. Эта реформа и ее прохождение через конгресс — то, к чему Трамп приступил на этой неделе. Таков второй ключевой пункт его предвыборной программы — после реформы здравоохранения, которую на прошлой неделе президент США был вынужден из того же конгресса отозвать. Какое отношение американские налоги имеют к внешнему миру — спросите у китайцев, которые воспринимают намерения Трампа как прямую стратегическую угрозу. И, более того, они не так уж неправы.

Вернуть в Америку производство

© REUTERS/ Lucy Nicholson Противники реформ президента США Дональда Трампа в области здравоохранения в Лос-Анджелесе. 14 марта 2017 года

На прошлой неделе я практически предсказал американское землетрясение из-за того, что план Трампа по отмене "здравоохранения Обамы" был завален его же братьями по партии, республиканцами, поскольку части их показалось, что демонтаж системы всеобщего обязательного страхования должен быть более радикальным. Более того, так показалось избирателям республиканцев.

Этот провал, конечно, создает теперь сложности для второго ключевого пункта программы Трампа — для снижения налогов. Во-первых, для него плох сам факт демонстрации раскола Республиканской партии, ее неспособности договариваться. Во-вторых, есть чисто финансовый момент. Реформа здравоохранения высвободила бы в год до триллиона долларов бюджетных денег. Теперь придется на ходу переписывать налоговую реформу просто потому, что в бюджете пока что этот триллион будет еще нужен.

Так или иначе, общая идея Трампа и республиканцев ясна: надо избавить бизнес от налоговой нагрузки, то же надо сделать с физическими лицами. Причем налог на компании в идеале не должен превышать 15% от прибылей — это очень серьезный шаг. 15% — таким было предвыборное обещание Трампа. Кстати, то, что он сейчас вносит в конгресс, далеко не столь радикально.

Смысл снижения налогов понятен. В 2008 году Америка чуть не потерпела полный крах (вместе со всем миром) во время финансового кризиса. Выход был — залить финансовую систему деньгами, вдобавок поддержать за счет бюджета малоимущих. Начали печатать доллары. В итоге США доигрались до национального долга в 20 триллионов, который, как всем понятно, они никогда не отдадут (хотя еще в 1980-х годах никакого долга не было вообще).

Сейчас пришло время республиканцев, которые хотят оживить американское производство, вернуть его из Азии и прочих мест на американскую землю, начать бурный рост — словом, "сделать Америку снова великой". Этого не случится, если не урезать нынешний, 35%-ный корпоративный налог (и это только федеральный уровень налогообложения): с таким производить в США невыгодно. Выгоднее хоть в Китае.

Кроме того, для определенной категории населения невыгодно работать: если государство, облагающее работающих налогами, кормит тебя бесплатно, то зачем стараться. Но это уже частности.

Можно представить себе, какие дискуссии идут по поводу налогов в самих Штатах. Но большое лучше видится на расстоянии; поэтому посмотрим, что думают насчет планов Трампа некоторые китайцы, хорошо понимающие, что у их страны есть в мире только один стратегический конкурент.

Из истории глобальной конкуренции держав

И вот авторская публикация в гонконгской South China Morning Post, прямым текстом говорящая, что планы Трампа увеличить военные расходы Китаю никак не угрожают. А вот снижение налогов в США — это прямой вызов самому существованию Китая как второй (а то и первой) сверхдержавы мира.

Почему никого в Пекине не должно волновать, что при Трампе военные расходы возрастут на 10%, достигнув 603 миллиардов долларов в год? Потому что не надо повторять ошибку СССР, позволившего втянуть себя в гонку вооружений и из-за нее самоуничтожившегося.

К 1970 году, напоминает китайский автор, СССР по части военных расходов почти сравнялся с США, и это при экономике куда меньшего объема. А когда к власти пришел президент Рональд Рейган, СССР и вовсе тратил в год на военное соревнование с Америкой до 35% ВВП, чего никто не выдержит. Результат известен.

Китай с его военными расходами не более 2,1% ВВП просто не должен поддаваться на провокацию, не лезть в гонку вооружений, говорит автор. А вот налоговый план Трампа — это куда страшнее.

И тут, в чисто китайском духе, автор приводит пример из средневековой истории. Ордынские властители вели войну по завоеванию Китая 44 года, напоминает он (дело было в 1234-1279 годах). Но поначалу ничего не могли сделать, потому что у Сунского имперского дома хотя и была слабая армия, зато имелся сильный флот. И тут повелителем Орды стал хан Хубилай. Он всего лишь снизил налоги, точнее — портовые пошлины, доведя их до 3-5% (у Орды тогда уже была в руках часть нынешнего китайского побережья). А сунский император сделал глупость — свои налоги повысил.

В результате китайские и какие угодно моряки и торговцы в массовом порядке переместились в ордынские порты. Таким образом за короткий срок у Хубилая появился свой мощный флот. Китай был завоеван, Хубилай основал свою, новую династию Юань.

Заметим, что на недавно прошедшей весенней сессии китайского парламента было объявлено о снижении налогов и административных поборов с бизнеса — на 80 миллиардов в долларовом выражении, после снижения суммы собранных налогов на 82 миллиарда в прошлом году. Но бизнес все равно недоволен.

И если сейчас начнется "налоговая гонка сверхдержав", если Трамп будет в ней задавать тон, то никакие административные меры в Пекине (и других мировых столицах) не помогут. Американские, прочие иностранные и даже китайские деньги уйдут за океан "делать Америку снова великой". Хотя учреждать в Китае свою династию Трамп вряд ли станет.