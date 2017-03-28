Почему Китай боится не роста военных расходов США, а их налоговой реформы

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
То, что пытается сделать с Америкой президент Дональд Трамп, напрямую касается России и прочего внешнего мира даже тогда, когда речь идет о вроде бы чисто внутреннем американском деле — налоговой реформе. Эта реформа и ее прохождение через конгресс — то, к чему Трамп приступил на этой неделе. Таков второй ключевой пункт его предвыборной программы — после реформы здравоохранения, которую на прошлой неделе президент США был вынужден из того же конгресса отозвать. Какое отношение американские налоги имеют к внешнему миру — спросите у китайцев, которые воспринимают намерения Трампа как прямую стратегическую угрозу. И, более того, они не так уж неправы.
Вернуть в Америку производство
Этот провал, конечно, создает теперь сложности для второго ключевого пункта программы Трампа — для снижения налогов. Во-первых, для него плох сам факт демонстрации раскола Республиканской партии, ее неспособности договариваться. Во-вторых, есть чисто финансовый момент. Реформа здравоохранения высвободила бы в год до триллиона долларов бюджетных денег. Теперь придется на ходу переписывать налоговую реформу просто потому, что в бюджете пока что этот триллион будет еще нужен.
Смысл снижения налогов понятен. В 2008 году Америка чуть не потерпела полный крах (вместе со всем миром) во время финансового кризиса. Выход был — залить финансовую систему деньгами, вдобавок поддержать за счет бюджета малоимущих. Начали печатать доллары. В итоге США доигрались до национального долга в 20 триллионов, который, как всем понятно, они никогда не отдадут (хотя еще в 1980-х годах никакого долга не было вообще).
Сейчас пришло время республиканцев, которые хотят оживить американское производство, вернуть его из Азии и прочих мест на американскую землю, начать бурный рост — словом, "сделать Америку снова великой". Этого не случится, если не урезать нынешний, 35%-ный корпоративный налог (и это только федеральный уровень налогообложения): с таким производить в США невыгодно. Выгоднее хоть в Китае.
Можно представить себе, какие дискуссии идут по поводу налогов в самих Штатах. Но большое лучше видится на расстоянии; поэтому посмотрим, что думают насчет планов Трампа некоторые китайцы, хорошо понимающие, что у их страны есть в мире только один стратегический конкурент.
Из истории глобальной конкуренции державпубликация в гонконгской South China Morning Post, прямым текстом говорящая, что планы Трампа увеличить военные расходы Китаю никак не угрожают. А вот снижение налогов в США — это прямой вызов самому существованию Китая как второй (а то и первой) сверхдержавы мира.
Почему никого в Пекине не должно волновать, что при Трампе военные расходы возрастут на 10%, достигнув 603 миллиардов долларов в год? Потому что не надо повторять ошибку СССР, позволившего втянуть себя в гонку вооружений и из-за нее самоуничтожившегося.
К 1970 году, напоминает китайский автор, СССР по части военных расходов почти сравнялся с США, и это при экономике куда меньшего объема. А когда к власти пришел президент Рональд Рейган, СССР и вовсе тратил в год на военное соревнование с Америкой до 35% ВВП, чего никто не выдержит. Результат известен.
И тут, в чисто китайском духе, автор приводит пример из средневековой истории. Ордынские властители вели войну по завоеванию Китая 44 года, напоминает он (дело было в 1234-1279 годах). Но поначалу ничего не могли сделать, потому что у Сунского имперского дома хотя и была слабая армия, зато имелся сильный флот. И тут повелителем Орды стал хан Хубилай. Он всего лишь снизил налоги, точнее — портовые пошлины, доведя их до 3-5% (у Орды тогда уже была в руках часть нынешнего китайского побережья). А сунский император сделал глупость — свои налоги повысил.
В результате китайские и какие угодно моряки и торговцы в массовом порядке переместились в ордынские порты. Таким образом за короткий срок у Хубилая появился свой мощный флот. Китай был завоеван, Хубилай основал свою, новую династию Юань.
И если сейчас начнется "налоговая гонка сверхдержав", если Трамп будет в ней задавать тон, то никакие административные меры в Пекине (и других мировых столицах) не помогут. Американские, прочие иностранные и даже китайские деньги уйдут за океан "делать Америку снова великой". Хотя учреждать в Китае свою династию Трамп вряд ли станет.