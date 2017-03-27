Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В субботу, 25 марта, на Зверинецком кладбище в Киеве состоялись похороны бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, расстрелянного киллером у киевской гостиницы "Премьер-Палас" в четверг. Позже стало известно, что киллер, скончавшийся в больнице от пуль, полученных в результате ответной стрельбы охранника Вороненкова, был участником антитеррористической операции (АТО) на востоке страны, и при нем были обнаружены документы действующего бойца Национальной гвардии Украины.

Говорить о том, кто убил Вороненкова, пока идет следствие, преждевременно. Зато есть как минимум четыре версии того, кому было выгодно убийство Вороненкова.

"Специалист по системам защиты от спецслужб"

Эту версию — сразу после короткого совещания в администрации президента и еще до получения предварительного заключения об осмотре места происшествия — выдвинул президент Украины Петр Порошенко. Об этом со ссылкой на президента написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Коварное убийство в центре Киева Игоря Вороненкова (в сообщении приводится неверное имя экс-депутата, правильно — Денис Вороненков. — Прим. ред.) — это акт государственного терроризма со стороны России", — цитирует слова Порошенко его пресс-секретарь.

Позже советник главы МВД Украины и депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью одному из российских СМИ заявил, что "Вороненков мог помочь Украине выстраивать систему защиты от российских спецслужб, зная очень хорошо, как они работают. В госорганы его бы не взяли из-за слишком негативного общественного резонанса, поэтому он хотел стать руководителем общественного центра расследований".

То есть и об этом пишут многие провластные украинские СМИ: Вороненков якобы имел опыт работы в российских спецслужбах и этим был опасен спецслужбам России. Сам Вороненков при жизни неоднократно рассказывал о том, что участвовал в расследовании по делу "Трех китов", в котором обвинения в коррупции были выдвинуты ряду руководящих сотрудников ФСБ России, которые его за это будто бы и преследовали.

Однако этот отрезок жизни Вороненкова полон нестыковок. По одним данным, он в это же время работал на руководящих должностях в Ненецком автономном округе, по другим — в ФСКН. Известно, что генерал Александр Бульбов, у которого якобы находился Вороненков в подчинении в ФСКН, не отрицая участия Вроненкова в работе этой службы, тем не менее утверждал, что непосредственно в деле "Трех китов" тот не участвовал.

В принципе, не так важно, в качестве кого служил Вороненков в ФСКН. Очевидно другое. Что он мог знать такого в целом о системе спецслужб РФ, чтобы это стало причиной его ликвидации? Человек, который ловил наркоманов и их дилеров, пусть и высокопоставленных, десять лет назад в звании майора (по другой информации — подполковника), никак не тянет на специалиста по спецслужбам России, ради ликвидации которого была бы создана целая террористическая организация, как об этом заявил в том же интервью Антон Геращенко.

"Свидетель госизмены Януковича"

Эту версию выдвинул генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сразу же после расстрела Вороненкова.

"Циничное убийство одного из свидетелей, проходящих по делу госизмены экс-президента Януковича. Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который дал следователям военной прокуратуры важнейшие показания по делу", — написал Луценко в Facebook 23 марта.

Как утверждают украинские СМИ на основе многочисленных интервью Вороненкова, он дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене. В этих показаниях Вороненков подтвердил наличие письма экс-президента Украины Виктора Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента России Владимира Путина с просьбой ввести войска на Украину для восстановления конституционного порядка.

На март-апрель нынешнего года Генпрокуратура Украины наметила проведение заочного судебного процесса над экс-президентом Украины Виктором Януковичем по обвинению его в государственной измене. И именно показания Вороненкова должны были стать определяющими при осуждении бывшего главы государства.

Но что интересно, отвечая в марте нынешнего года на вопросы РИА Новости, экс-президент Украины Виктор Янукович сам подтвердил наличие такого письма на имя Владимира Путина.

То есть никаким ключевым свидетелем в деле о госизмене Януковича Вороненков не является, поскольку сам Янукович утверждает, что его письмо на имя Путина было.

С этим письмом есть и другая загвоздка. Государственная измена, в которой обвиняет Януковича Генпрокуратура, возможна в том случае, если на момент написания этого письма Янукович был президентом, призвавшим ввести войска соседнего государства на территорию Украины. Однако, по официальной версии украинской власти, к этому моменту он уже не был президентом (выборы и.о. президента Александра Турчинова прошли 23 февраля 2014 года). А тогда письмо Януковича не является госизменой, так как это просто обращение гражданина Украины к главе соседнего государства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Кадры с места убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве

Или, иначе говоря, чтобы обвинить Януковича в госизмене, надо признать, что на момент 1 марта — и в последующем — он был президентом. И что вся украинская власть, действовавшая в те дни после его бегства из Киева, была нелегитимной. Следовательно, и назначенные этой властью выборы президента (которым в мае 2014 года стал Порошенко) тоже были нелегитимными.

Предлог, чтобы отменить резонансный процесс

Эта версия причудливо связана с предыдущей. И в данном случае строится на моих предположениях.

Не имея возможности провести открытый и непротиворечивый процесс над Виктором Януковичем, украинская власть с помощью своих спецслужб проводит ликвидацию "главного свидетеля обвинения". И этим теперь будет объяснять невозможность проведения заранее запланированного суда по поводу госизмены Януковича.

Во-первых, охрану Вороненкова осуществляли не сотрудники МВД или СБУ, специально подготовленные для этого, а военная разведка Украины, которая к этому отношения и навыков не имеет. Что, собственно, и подтвердилось на видеозаписях, которые стали доступны для специалистов.

Во-вторых, убийство Вороненкова осуществлял, как утверждают украинские правоохранители, бывший сотрудник Нацгвардиии Украины, имевший при себе действительное удостоверение. Это удостоверение киллер, по-видимому, взял с собой, чтобы предъявить правоохранителям во время операции "Перехват", когда после громкого убийства будут заблокированы все дороги. Но киллер был смертельно ранен, и для этих целей удостоверение ему не понадобилось.

То есть убийство Вороненкова теперь позволяет Генпрокуратуре (а, следовательно, и украинской власти) вообще отказаться не от обвинений Януковича в госизмене, а от самого процесса в связи со смертью ключевого свидетеля.

Дестабилизация радикалами ситуации на Украине

Необходимо отметить, что абсолютно все резонансные преступления на Украине совершаются радикалами, притом, как правило, бывшими защитниками Евромайдана или бывшими участниками АТО, вступившими в радикальные националистические группировки. Так, в апреле 2014 года был убит Олесь Бузина (предполагаемые убийцы найдены, находятся под домашним арестом, суд над ними пока не идет). 31 августа 2015 года радикально настроенный сотрудник МВД бросил гранату в нацгвардейцев (трое погибли, 150 получили ранения различной тяжести), которые в это время охраняли от радикалов парламент Украины. Преступник арестован, суд над ним в настоящее время идет, но кто дал ему гранату и, главное, кто организовал волнения у Верховной рады, переросшие в столкновения митингующих с нацгвардейцами, в суде не рассматривается. Хотя известно, что это были члены ВО "Свобода" (их фотографии с этого события опубликованы в "Украинской правде").

Летом 2016 года был взорван автомобиль с одним из руководителей "Украинской правды" Павлом Шереметом — это преступление до сих пор не раскрыто, хотя в его расследовании участвовали сотрудники ФБР. И первоначально было известно, что следы этого преступления также вели к радикалам.

Власть их не контролирует, хотя и пытается договариваться. Так, например, один из бывших руководителей добровольческого батальона "Азов" Вадим Троян, к тому же, как утверждают на Украине, один из идеологов националистического движения, несколько недель назад был назначен заместителем министра МВД, курирующим Национальную полицию и Национальную гвардию Украины.

Между тем его бывшие однополчане и единомышленники из партии "Национальный корпус" вместе с "Правым сектором"*, а также Всеукраинским объединением "Свобода" Олега Тягнибока 16 марта, то есть за неделю до убийства Вороненкова, подписали "Национальный манифест", в котором обозначили свои основные цели: создание националистического государства, отказ от минских соглашений, возврат Украине ядерного оружия, объявление войны России и так далее.

Действия радикалов по объявлению блокады Донбасса, блокированию на Украине дочек российских банков, предыдущие нераскрытые теракты и организация массовых волнений, а теперь, возможно, и резонансное убийство экс-депутата Вороненкова, направлены на дестабилизацию экономической и политической жизни в стране.

В определенном смысле убийство Вороненкова — это тот акт, который, по мысли радикалов, идет во вред двум главным их противникам — России и действующей на Украине власти.

*Террористическая организация, запрещенная в России.