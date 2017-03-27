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Кому было выгодно убийство Вороненкова

21:0527.03.2017
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Вдова бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова на похоронах Дениса Вороненкова на Зверинецком кладбище в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В субботу, 25 марта, на Зверинецком кладбище в Киеве состоялись похороны бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, расстрелянного киллером у киевской гостиницы "Премьер-Палас" в четверг. Позже стало известно, что киллер, скончавшийся в больнице от пуль, полученных в результате ответной стрельбы охранника Вороненкова, был участником антитеррористической операции (АТО) на востоке страны, и при нем были обнаружены документы действующего бойца Национальной гвардии Украины.
Говорить о том, кто убил Вороненкова, пока идет следствие, преждевременно. Зато есть как минимум четыре версии того, кому было выгодно убийство Вороненкова.

© РИА Новости. Стрингер
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Экс-депутат Госдумы Вороненков убит в Киеве

"Специалист по системам защиты от спецслужб"

Эту версию — сразу после короткого совещания в администрации президента и еще до получения предварительного заключения об осмотре места происшествия — выдвинул президент Украины Петр Порошенко. Об этом со ссылкой на президента написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Раненые охранник и киллер - первые минуты после убийства Вороненкова в Киеве
© Ruptly
Раненые охранник и киллер - первые минуты после убийства Вороненкова в Киеве

"Коварное убийство в центре Киева Игоря Вороненкова (в сообщении приводится неверное имя экс-депутата, правильно — Денис Вороненков. — Прим. ред.) — это акт государственного терроризма со стороны России", — цитирует слова Порошенко его пресс-секретарь.

Позже советник главы МВД Украины и депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью одному из российских СМИ заявил, что "Вороненков мог помочь Украине выстраивать систему защиты от российских спецслужб, зная очень хорошо, как они работают. В госорганы его бы не взяли из-за слишком негативного общественного резонанса, поэтому он хотел стать руководителем общественного центра расследований".

Отпевание Дениса Вороненкова во Владимирском соборе в Киеве, 25 марта 2017
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
Пономарев рассказал, что Вороненков ожидал покушения

То есть и об этом пишут многие провластные украинские СМИ: Вороненков якобы имел опыт работы в российских спецслужбах и этим был опасен спецслужбам России. Сам Вороненков при жизни неоднократно рассказывал о том, что участвовал в расследовании по делу "Трех китов", в котором обвинения в коррупции были выдвинуты ряду руководящих сотрудников ФСБ России, которые его за это будто бы и преследовали.

Однако этот отрезок жизни Вороненкова полон нестыковок. По одним данным, он в это же время работал на руководящих должностях в Ненецком автономном округе, по другим — в ФСКН. Известно, что генерал Александр Бульбов, у которого якобы находился Вороненков в подчинении в ФСКН, не отрицая участия Вроненкова в работе этой службы, тем не менее утверждал, что непосредственно в деле "Трех китов" тот не участвовал.

Мария Максакова на месте убийства Дениса Вороненкова в Киеве
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
Вдова Вороненкова хочет остаться на Украине, заявил Пономарев

В принципе, не так важно, в качестве кого служил Вороненков в ФСКН. Очевидно другое. Что он мог знать такого в целом о системе спецслужб РФ, чтобы это стало причиной его ликвидации? Человек, который ловил наркоманов и их дилеров, пусть и высокопоставленных, десять лет назад в звании майора (по другой информации — подполковника), никак не тянет на специалиста по спецслужбам России, ради ликвидации которого была бы создана целая террористическая организация, как об этом заявил в том же интервью Антон Геращенко.

"Свидетель госизмены Януковича"

Эту версию выдвинул генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сразу же после расстрела Вороненкова.

© РИА Новости. Стрингер
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве

"Циничное убийство одного из свидетелей, проходящих по делу госизмены экс-президента Януковича. Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который дал следователям военной прокуратуры важнейшие показания по делу", — написал Луценко в Facebook 23 марта.

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Как в Киеве быстро раскрыли убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова

Как утверждают украинские СМИ на основе многочисленных интервью Вороненкова, он дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене. В этих показаниях Вороненков подтвердил наличие письма экс-президента Украины Виктора Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента России Владимира Путина с просьбой ввести войска на Украину для восстановления конституционного порядка.

На март-апрель нынешнего года Генпрокуратура Украины наметила проведение заочного судебного процесса над экс-президентом Украины Виктором Януковичем по обвинению его в государственной измене. И именно показания Вороненкова должны были стать определяющими при осуждении бывшего главы государства.

Но что интересно, отвечая в марте нынешнего года на вопросы РИА Новости, экс-президент Украины Виктор Янукович сам подтвердил наличие такого письма на имя Владимира Путина.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архив
© РИА Новости. Илья Питалев
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Виктор Янукович: я не скрываюсь, готов к встрече с Генпрокуратурой Украины

То есть никаким ключевым свидетелем в деле о госизмене Януковича Вороненков не является, поскольку сам Янукович утверждает, что его письмо на имя Путина было.

С этим письмом есть и другая загвоздка. Государственная измена, в которой обвиняет Януковича Генпрокуратура, возможна в том случае, если на момент написания этого письма Янукович был президентом, призвавшим ввести войска соседнего государства на территорию Украины. Однако, по официальной версии украинской власти, к этому моменту он уже не был президентом (выборы и.о. президента Александра Турчинова прошли 23 февраля 2014 года). А тогда письмо Януковича не является госизменой, так как это просто обращение гражданина Украины к главе соседнего государства.

© Ruptly
Кадры с места убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве

Или, иначе говоря, чтобы обвинить Януковича в госизмене, надо признать, что на момент 1 марта — и в последующем — он был президентом. И что вся украинская власть, действовавшая в те дни после его бегства из Киева, была нелегитимной. Следовательно, и назначенные этой властью выборы президента (которым в мае 2014 года стал Порошенко) тоже были нелегитимными.

Предлог, чтобы отменить резонансный процесс

Эта версия причудливо связана с предыдущей. И в данном случае строится на моих предположениях.

Не имея возможности провести открытый и непротиворечивый процесс над Виктором Януковичем, украинская власть с помощью своих спецслужб проводит ликвидацию "главного свидетеля обвинения". И этим теперь будет объяснять невозможность проведения заранее запланированного суда по поводу госизмены Януковича.

Тело мужчины возле места убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
© REUTERS/ Alisa Berezutska
На Украине выясняют, как убийца Вороненкова попал в Нацгвардию

Во-первых, охрану Вороненкова осуществляли не сотрудники МВД или СБУ, специально подготовленные для этого, а военная разведка Украины, которая к этому отношения и навыков не имеет. Что, собственно, и подтвердилось на видеозаписях, которые стали доступны для специалистов.

Во-вторых, убийство Вороненкова осуществлял, как утверждают украинские правоохранители, бывший сотрудник Нацгвардиии Украины, имевший при себе действительное удостоверение. Это удостоверение киллер, по-видимому, взял с собой, чтобы предъявить правоохранителям во время операции "Перехват", когда после громкого убийства будут заблокированы все дороги. Но киллер был смертельно ранен, и для этих целей удостоверение ему не понадобилось.

То есть убийство Вороненкова теперь позволяет Генпрокуратуре (а, следовательно, и украинской власти) вообще отказаться не от обвинений Януковича в госизмене, а от самого процесса в связи со смертью ключевого свидетеля.

Первые кадры с места убийства Дениса Вороненкова
На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг днем, когда он выходил из здания пятизвездочного отеля "Премьер Палас" в центре украинской столицы.
Экс-депутат Госдумы Вороненков убит в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Киллер выстрелил в Вороненкова не менее двух раз. Один из выстрелов оказался смертельным.
На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
© REUTERS/ Sergei Supinsky
По данным Нацполиции Украины, в Вороненкова стреляли из пистолета ТТ.
Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
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В результате нападения были ранены как охранник бывшего депутата, так и киллер, которых сейчас находится под усиленой охраной в реанимации одной из городских больниц.
Мария Максакова на месте убийства Дениса Вороненкова в Киеве
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
На место убийства приехала жена Вороненкова Мария Максакова.
На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. 23 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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Следовательные органы ведут работу по установлению личности киллера, а также ищут возможных соучастников преступления.
Тело мужчины возле места убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
© REUTERS/ Alisa Berezutska
В полиции Киева считают, что убийство носит заказной характер.
На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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Против Дениса Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве.
На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, Украина. 23 марта 2017
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
Бывшего депутата подозревали в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы.
Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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В конце 2016 года Вороненков уехал из России на Украину и принял гражданство этой страны.
Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
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В России Вороненков был объявлен в международный розыск.
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Дестабилизация радикалами ситуации на Украине

Необходимо отметить, что абсолютно все резонансные преступления на Украине совершаются радикалами, притом, как правило, бывшими защитниками Евромайдана или бывшими участниками АТО, вступившими в радикальные националистические группировки. Так, в апреле 2014 года был убит Олесь Бузина (предполагаемые убийцы найдены, находятся под домашним арестом, суд над ними пока не идет). 31 августа 2015 года радикально настроенный сотрудник МВД бросил гранату в нацгвардейцев (трое погибли, 150 получили ранения различной тяжести), которые в это время охраняли от радикалов парламент Украины. Преступник арестован, суд над ним в настоящее время идет, но кто дал ему гранату и, главное, кто организовал волнения у Верховной рады, переросшие в столкновения митингующих с нацгвардейцами, в суде не рассматривается. Хотя известно, что это были члены ВО "Свобода" (их фотографии с этого события опубликованы в "Украинской правде").

Полицейский автомобиль на месте убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве
© РИА Новости. Стрингер
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Украинские СМИ приняли за убийцу Вороненкова другого человека
Летом 2016 года был взорван автомобиль с одним из руководителей "Украинской правды" Павлом Шереметом — это преступление до сих пор не раскрыто, хотя в его расследовании участвовали сотрудники ФБР. И первоначально было известно, что следы этого преступления также вели к радикалам.

Власть их не контролирует, хотя и пытается договариваться. Так, например, один из бывших руководителей добровольческого батальона "Азов" Вадим Троян, к тому же, как утверждают на Украине, один из идеологов националистического движения, несколько недель назад был назначен заместителем министра МВД, курирующим Национальную полицию и Национальную гвардию Украины.

На месте убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. 23 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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Ветеран "Альфы" об убийстве Вороненкова: все шито белыми нитками
Между тем его бывшие однополчане и единомышленники из партии "Национальный корпус" вместе с "Правым сектором"*, а также Всеукраинским объединением "Свобода" Олега Тягнибока 16 марта, то есть за неделю до убийства Вороненкова, подписали "Национальный манифест", в котором обозначили свои основные цели: создание националистического государства, отказ от минских соглашений, возврат Украине ядерного оружия, объявление войны России и так далее.

Действия радикалов по объявлению блокады Донбасса, блокированию на Украине дочек российских банков, предыдущие нераскрытые теракты и организация массовых волнений, а теперь, возможно, и резонансное убийство экс-депутата Вороненкова, направлены на дестабилизацию экономической и политической жизни в стране.

© РИА Новости. Алексей Вовк
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Акция украинских радикалов у здания Сбербанка в Киеве

В определенном смысле убийство Вороненкова — это тот акт, который, по мысли радикалов, идет во вред двум главным их противникам — России и действующей на Украине власти.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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