США
28.0328 марта00:23МСК
USD57.02-0.40
EUR61.96+0.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Фактор Путина на сербских выборах

20:0127.03.2017
020975
Председатель правительства Сербии Александр Вучич во время визита в Москву. 27 марта 2017 года
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Александр Вучич, премьер-министр Сербии и один из фаворитов президентских выборов, которые состоятся в этой стране в воскресенье, 2 апреля, в понедельник посетил Россию с официальным визитом. О содержании переговоров известно немного. Обсуждались темы, представляющие взаимный интерес, в частности экономическое и военно-техническое сотрудничество.

Белград. Сербия. Архивное фото
© Fotolia/ Lunja
Песков: о вмешательстве России в выборы в Сербии не может быть и речи

При этом Вучич встречался с президентом России Владимиром Путиным. Мало того, что для него подобная встреча не по чину. Не подписаны эпохальные документы. Не сделано заявлений, которые можно было бы трактовать как серьезный прорыв в российско-сербских отношениях и которые объясняли бы, зачем президент мировой державы тратил время на встречу с политиком небольшой балканской страны. Сербия, кстати, до сих пор считает своей стратегической целью вступление в ЕС и НАТО.

© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства Сербии Александром Вучичем. 27 марта 2017

Впрочем, смысл встречи настолько прозрачен, что задолго до того, как визит был согласован, пребывающих в неведении о цели поездки в Москву Вучича не было. Характерно, что даже по итогам общения с журналистами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в СМИ распространился один его комментарий, посвященный данному событию. Песков подчеркнул, что Москва не вмешивается в сербские выборы.

Действительно, Россия в сербские выборы не вмешивается. Надо просто по-другому задать вопрос: влияет ли Москва на итоги этих выборов? И получим ответ. Конечно, влияет. Как влияет и на результаты любых выборов в любом европейском государстве или в США. Причем независимо от того, делает ли что-либо Россия или бездействует. Влияние она оказывает просто самим фактом своего существования.

Понятно, что Вучич неслучайно прибыл в Москву за неделю до выборов. И неслучайно он был согласен на любой формат визита. И Вучич — не первый европейский политик, который пытается заработать дополнительные голоса на выборах, дополнительные рейтинговые очки, за счет демонстративной ориентации на дружбу с Россией.

© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Сербии Александр Вучич во время встречи в Кремле. 27 марта 2017 года

Да что там европейские политики, если вся избирательная кампания в США вращалась вокруг русского вопроса. До сих пор оппоненты Трампа обвиняют его в том, что он слишком пророссийский, и ищут "агентов Кремля" в его окружении.

Вид на Белград, Сербия
© Fotolia/ Mikhail Markovskiy
Политолог о российско-сербских отношениях: Белград играет очень умную игру
Впервые за всю историю США главной проблемой избирательной кампании стали не налоги, не медицинские страховки, не освобождение негров от рабства и не уравнивание в правах цветного и белого населения. Даже борцы за права ЛГБТ-сообщества и воинствующие феминистки, безраздельно господствовавшие на политической сцене "цивилизованного мира" в последние два десятилетия, уступили пальму первенства русскому вопросу.

При этом, в отличие от тех же США, Россия не финансирует десятки тысяч разбросанных по всему миру неправительственных организаций, не организовывает цветные революции и другие операции по насильственной "демократизации", не содержит войска во всех сколько-нибудь важных точках планеты.

© REUTERS/ Marko Djurica
Плакаты с изображением одного из кандидатов в президенты Сербии - председателя правительства Александра Вучича. Нови-Сад, 18 марта 2017 года

Россия просто существует. Живет как считает нужным. Никого не трогает, пока не трогают ее. И самим своим существованием и образом жизни подает пример всему уставшему от назойливой американской гегемонии миру. Оказывается, можно жить по-другому. Не так, как решили в Вашингтоне. И за это ничего не будет.

Политики, скорее всего, не обратили бы на подобный российский феномен никакого внимания. Политики консервативны и не любят менять устоявшиеся традиции. Если пять лет назад лозунги атлантической солидарности, европейских ценностей, всепоглащающей толерантности и т.д. были востребованы и давали искомый результат — победу на выборах, то без жизненной необходимости их бы и сегодня не меняли. Обходились без России раньше, обошлись бы и в дальнейшем.

В парламенте Сербии Могерини встретили криками в поддержку России
В парламенте Сербии Могерини встретили криками в поддержку России

У демократической системы есть одна неприятная особенность. Результаты выборов можно поправить. Неудобного кандидата можно снять с пробега или скомпрометировать. Населению можно внушить, что оно хочет не того, чего хочет, а чего-то иного. Но все это до определенного предела.

Если информационная картинка слишком резко контрастирует с реальной жизнью; если угроза привычному миру оказывается не абстрактной (голливудской), а реальной (мигрантской); если ограбить, убить, изнасиловать могут не кого-то неизвестного, живущего неведомо где, а тебя лично, причем в любой момент, то возможности технологического форматирования исчерпываются.

С этого момента лучшей технологией становится не навязывание массам своей точки зрения, а поддержка позиции масс. Пусть даже только на словах. Как Ленин, обещавший землю крестьянам, но ничего не уточнявший о колхозах.

Подозреваемые в подготовке теракта и госпереворота в день парламентских выборов в Черногории
© AP Photo/ Darko Vojinovic
Русский заговор на Балканах: Черногория, НАТО и шпионы
Нельзя поправить результат выборов, если выбор поддерживает 60-70% населения. Бессмысленно снимать с выборов кандидата, если другой должен будет пообещать то же самое. Человека невозможно убедить, что он живет хорошо, если в холодильнике у него мышь повесилась.
Если окружающая действительность прекращает соответствовать ожиданиям большинства населения, разрушаются самые прочные и устойчивые системы. Мы это сами пережили, когда в течение четырех лет СССР буквально растворился, протек у нас сквозь пальцы.

© REUTERS/ Marko Djurica
Сторонники кандидата в президенты Сербии премьер-министра Александра Вучича. Март 2017 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Томислав Николич в Белграде. 12 декабря 2016
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Лавров: Россия видит усилия Сербии по укреплению взаимных дружеских связей
Мир переживает системный кризис. Но в последние десятилетия на планете господствовала одна система — западная. То есть глобальный кризис есть кризис именно западной системы, западных ценностей. И ощущается он острее всего на Западе, как кризис социализма острее всего ощущался в его цитадели — СССР.

Поэтому именно население стран классического Запада и примкнувшей к нему Восточной Европы более всего нуждаются в альтернативной системе. И такую систему они видят именно в России, которая в течение последнего десятилетия успешно противостоит коллективному Западу в деле отстаивания традиционных ценностей и права на суверенную политику.

Поэтому Путин опережает по популярности национальных политиков во многих странах Западной Европы. Поэтому России действительно нет нужды вмешиваться в ход избирательных кампаний в европейских странах. В большинстве из них политики, выступающие с антироссийских позиций, выходят из моды. За них просто не голосуют. Постепенно ситуация, когда на европейских выборах боролись проамериканский кандидат с еще более проамериканским, меняется на зеркальную — за победу сражаются пророссийский с еще более пророссийским.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Сербии Александр Вучич во время встречи. 27 марта 2017
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин надеется на позитивное развитие отношений России и Сербии
Это не значит, что все, кто обещает избирателям дружить с Россией, будут реально воплощать свои обещания в жизнь. Но если на определенную политику есть спрос, то политики и силы, действующие по принципу "обещать — не значит жениться", будут достаточно быстро выбрасываться на обочину процесса. Конкуренты ведь не упустят возможности указать избирателям на невыполненные обещания.

В конце концов на тех же сербских выборах Александру Вучичу, который в качестве заключительного аккорда своей кампании организовал визит в Москву и беседу с Путиным о военно-техническом сотрудничестве, противостоит Воислав Шешель, выступающий за размещение в Сербии российских военных баз. Как-то неперспективно стало обещать сербам на выборах вступление в НАТО и ЕС.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена